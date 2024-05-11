Как изысканна, как шикарна была Касабланка в начале 20 века! Вдоль набережных фланировал цвет европейской и марокканской аристократии. Пахло деньгами и контрабандой, фартом и рухнувшими надеждами. А рядом, в медине, шла жизнь, ритм которой веками задавался криком муэдзина. Но есть и ещё одна Касабланка — современная. На экскурсии вы откроете все грани этого удивительного города.

за 1-4 человека или €80 за человека, если вас больше

от €320 за 1-4 человека или €80 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На улицах дамы демонстрировали парижские шляпки, джентльмены заключали сделки. По узким улочкам ослики развозили поклажу, а врачи-шарлатаны заманивали доверчивую публику. Такой была Касабланка столетие назад. И сегодня всё так же!

Но есть и другая грань. В наши дни это наполненный сумасшедшей энергетикой мегаполис. Это центр стрит-арта и борьбы за права женщин. В мечетях работают экопроекты, а католические монахини обучают детей программированию. Во время экскурсии у вас будет возможность попутешествовать во времени и во все эти разные жизни заглянуть:

Начнём знакомство с городом с посещения роскошной мечети Хассана II . Расскажем вам о роли религии в современном Марокко и о том, почему до сих пор эта мечеть вызывает столько споров.

. Расскажем вам о роли религии в современном Марокко и о том, почему до сих пор эта мечеть вызывает столько споров. Поднимемся на стены старинной крепости . Здесь лучшее место, чтобы попробовать традиционные деликатесы. А заодно — поговорить об истории пиратства, торговле рабами, местной кухне и о том, как отражает она национальный характер.

. Здесь лучшее место, чтобы попробовать традиционные деликатесы. А заодно — поговорить об истории пиратства, торговле рабами, местной кухне и о том, как отражает она национальный характер. Прогуляемся по старой и, пожалуй, самой уютной в Марокко медине , не затронутой туристическим ажиотажем.

, не затронутой туристическим ажиотажем. Навестим синагогу и разберёмся, как веками сосуществовали и помогали друг другу два таких разных народа.

и разберёмся, как веками сосуществовали и помогали друг другу два таких разных народа. Пройдёмся по живописнейшим кварталам ар-деко и неомавританской архитектуры. Поговорим о колониальном периоде и его влиянии на марокканское общество.

и неомавританской архитектуры. Поговорим о колониальном периоде и его влиянии на марокканское общество. Ну и конечно, устроим дегустацию устриц и морепродуктов на рынке.

и морепродуктов на рынке. Закончим экскурсию за чашечкой чая у белоснежного собора Sacré Coeur рассказом о том, как Марокко удалось стать самой успешной страной континента (и не только) в сфере инноваций, экономики и социальных реформ. И о том, каково сегодня быть жителем этой страны.

Организационные детали