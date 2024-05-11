Как изысканна, как шикарна была Касабланка в начале 20 века! Вдоль набережных фланировал цвет европейской и марокканской аристократии. Пахло деньгами и контрабандой, фартом и рухнувшими надеждами. А рядом, в медине, шла жизнь, ритм которой веками задавался криком муэдзина. Но есть и ещё одна Касабланка — современная. На экскурсии вы откроете все грани этого удивительного города.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На улицах дамы демонстрировали парижские шляпки, джентльмены заключали сделки. По узким улочкам ослики развозили поклажу, а врачи-шарлатаны заманивали доверчивую публику. Такой была Касабланка столетие назад. И сегодня всё так же!
Но есть и другая грань. В наши дни это наполненный сумасшедшей энергетикой мегаполис. Это центр стрит-арта и борьбы за права женщин. В мечетях работают экопроекты, а католические монахини обучают детей программированию. Во время экскурсии у вас будет возможность попутешествовать во времени и во все эти разные жизни заглянуть:
- Начнём знакомство с городом с посещения роскошной мечети Хассана II. Расскажем вам о роли религии в современном Марокко и о том, почему до сих пор эта мечеть вызывает столько споров.
- Поднимемся на стены старинной крепости. Здесь лучшее место, чтобы попробовать традиционные деликатесы. А заодно — поговорить об истории пиратства, торговле рабами, местной кухне и о том, как отражает она национальный характер.
- Прогуляемся по старой и, пожалуй, самой уютной в Марокко медине, не затронутой туристическим ажиотажем.
- Навестим синагогу и разберёмся, как веками сосуществовали и помогали друг другу два таких разных народа.
- Пройдёмся по живописнейшим кварталам ар-деко и неомавританской архитектуры. Поговорим о колониальном периоде и его влиянии на марокканское общество.
- Ну и конечно, устроим дегустацию устриц и морепродуктов на рынке.
- Закончим экскурсию за чашечкой чая у белоснежного собора Sacré Coeur рассказом о том, как Марокко удалось стать самой успешной страной континента (и не только) в сфере инноваций, экономики и социальных реформ. И о том, каково сегодня быть жителем этой страны.
Организационные детали
- Нам предстоит пройти 1,5 км вдоль океана от мечети Хассана II до старой медины. Если для вас это тяжело, мы можем взять такси (до €3).
- Отдельно по желанию оплачивается дегустация устриц, чай или кофе у собора, сувениры
- Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания
- Можем расширить экскурсию до 6 часов. Тогда в программу добавятся: собор начала 20 века с удивительными витражами, квартал Habous, синагога, ремесленные мастерские, известный на весь мир бар и многое другое. Стоимость — €600.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€80
|Дети до 8 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мечети Хассана II
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Касабланке
Провели экскурсии для 549 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые, как и мы, влюблены в Марокко и готовы рассказывать об этой стране с утра до ночи. Подобный проект у нас уже 2Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
11 мая 2024
Это была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. Кафе по мотивам фильма «Касабланка», старый город, рынок, опробовали морские продукты на рынке и традиционный чай. Прекрасно!подойдет для тех, кто приезжает первый раз в Касабланку)
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