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Экскурсии в Касабланке

Найдено 27 экскурсий в Касабланке на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Касабланка: перекрёсток времён
Пешая
3.5 часа
96 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Касабланка: перекрёсток времён
Погрузитесь в атмосферу Касабланки, где переплетаются история и современность. Уникальные места и вкусы ждут вас на каждом шагу
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €299 за всё до 2 чел.
Эта необычная Касабланка
Пешая
4 часа
96 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эта необычная Касабланка
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10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от €122 за всё до 4 чел.
Касабланка: между Востоком и Западом
Пешая
3.5 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Касабланка: между Востоком и Западом
Касабланка манит своей уникальной атмосферой, где переплетаются восточные традиции и западные веяния. Узнайте секреты города с профессиональным гидом
Начало: У собора Сакре-кёр
11 авг в 15:00
12 авг в 15:00
от €170 за всё до 2 чел.
Французский стиль на африканском побережье: экскурсия по Касабланке
Пешая
3.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Французский стиль на африканском побережье: экскурсия по Касабланке
Погрузитесь в колониальную атмосферу Касабланки, любуясь ар-деко виллами и узнавая о шпионском прошлом города. Это путешествие в историю и архитектуру
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €290 за всё до 2 чел.
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
5 часов
75 отзывов
Фотопрогулка
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Погрузитесь в атмосферу Касабланки: медина, мечеть Хасана II, французский квартал и профессиональные фотографии на память
Начало: В аэропорту или на стойке вашего отеля
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €389 за человека
Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
Присоединяйтесь к уникальному мастер-классу по марокканской росписи зуак в Касабланке. Узнайте секреты древнего искусства и создайте свой шедевр
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
Завтра в 10:30
10 авг в 12:30
от €120 за человека
Секреты Касабланки: духовные места и магия древнего рынка
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Секреты Касабланки: духовные места и магия древнего рынка
Суфизм, каббала и мистические практики в культуре марокканцев и архитектуре города
Начало: В лобби вашего отеля
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €275 за всё до 2 чел.
Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
На машине
3.5 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
За один день познакомиться с ключевыми локациями и прочувствовать атмосферу марокканского побережья
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
от €220 за всё до 2 чел.
По блистательной Касабланке с местными жителями
На машине
4 часа
14 отзывов
Индивидуальная
По блистательной Касабланке с местными жителями
Древние памятники, оживлённые рынки, колониальная архитектура и современные набережные
Начало: По вашему адресу в Касабланке
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от $300 за человека
Касабланка: прогулка сквозь время
Пешая
3.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Касабланка: прогулка сквозь время
Окунуться в марокканский колорит и узнать, как изменился город всего за 100 лет
Начало: У мечети Хассана II
10 авг в 17:00
11 авг в 09:00
от €390 за всё до 10 чел.
Выгодный трансфер в Касабланке
На машине
1 час
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Касабланке
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от $45 за всё до 3 чел.
Искусно приготовить и вкусно поесть
На машине
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
Искусно приготовить и вкусно поесть
Мастер-класс по тажину и закускам, пряный чай, разговоры о еде - любовь к палитре вкусов Марокко
10 авг в 13:30
11 авг в 10:00
от €70 за человека
Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный
На машине
7 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный
Понять столицу Марокко через белоснежные улочки, андалузские сады и недосказанность руин
12 сен в 10:00
19 сен в 10:00
от €360 за всё до 2 чел.
История и вкусы Касабланки
Пешая
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
История и вкусы Касабланки
Гастрономическая прогулка по аутентичным районам города
Начало: Около «Твин-центра»
15 авг в 12:00
16 авг в 12:00
от €225 за всё до 3 чел.
Касабланка. Огонь, соль и сладость
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Касабланка. Огонь, соль и сладость
Гастротур, пробуждающий чувства
Начало: Напротив отеля Hyatt Regency
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от $250 за всё до 2 чел.
Из Касабланки - в Рабат
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Из Касабланки - в Рабат
К бело-голубым улочкам, древностям и медине
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $400 за человека
Живой город: интерактивная арт-экскурсия
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Живой город: интерактивная арт-экскурсия
Собрать личный дневник впечатлений из зарисовок, артефактов и ароматов Касабланки
Начало: У ж/д вокзала Casa-Port
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от $299 за всё до 2 чел.
Секретная устричная ферма под Касабланкой
На машине
7 часов
25 отзывов
Индивидуальная
Секретная устричная ферма под Касабланкой
Отвлечься от многолюдного городского порта и провести время в живописной Уалидии
27 ноя в 09:00
28 ноя в 09:00
от €280 за человека
Фотопрогулка по Касабланке: от старинных улочек до океана
Пешая
2 часа
1 отзыв
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Касабланке: от старинных улочек до океана
Получить профессиональные кадры, почувствовать атмосферу города и мощь Атлантики
31 авг в 10:30
1 сен в 10:30
от $130 за всё до 5 чел.
Марокко для своих. Касабланка: прогулка сквозь время
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Марокко для своих. Касабланка: прогулка сквозь время
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
€390 за всё до 4 чел.
Транзит в Касабланке: трансфер и обзорная экскурсия
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Транзит в Касабланке: трансфер и обзорная экскурсия
Превратить пересадку в небольшое путешествие
Начало: В аэропорту
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
от $500 за всё до 2 чел.
Французская элегантность и восточный колорит Касабланки: квест-экскурсия без гида
Пешая
3 часа
Квест
до 10 чел.
Французская элегантность и восточный колорит Касабланки: квест-экскурсия без гида
Прогуляться от центра к побережью и потренировать смекалку
Начало: У Casablanca Twin Center
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от $30 за всё до 10 чел.
По Касабланке в компании местного жителя
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
По Касабланке в компании местного жителя
Увидеть парадную и повседневную стороны экономической столицы Марокко
Начало: По договорённости
10 авг в 14:30
11 авг в 10:30
от $300 за всё до 3 чел.
Ароматы Касабланки и ритуалы релакса
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Ароматы Касабланки и ритуалы релакса
От пряного лабиринта медины - до изысканных косметических ритуалов
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €250 за всё до 2 чел.
Синагоги, легенды и золотое наследие старой Касабланки
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Синагоги, легенды и золотое наследие старой Касабланки
Погрузиться в еврейскую традицию города через истории и легенды
10 авг в 08:00
11 авг в 10:30
от €300 за всё до 2 чел.
Тихая роскошь Касабланки: хаммам и вечер хны
4 часа
Индивидуальная
Тихая роскошь Касабланки: хаммам и вечер хны
Очищение, расслабление и древние ритуалы красоты (всё включено)
Начало: У вокзала
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $270 за человека
Марокко для своих. Касабланка: прогулка сквозь время (6 часов)
6 часов
Индивидуальная
Марокко для своих. Касабланка: прогулка сквозь время (6 часов)
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
€610 за всё до 60 чел.

Последние отзывы на экскурсии

И
Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
Дата посещения: 23 сен 2025
С 23 сентября по 2 октября 2025 года мы посещали город Касабланка, Марокко, с целью путешествия в честь нашего 30-летия
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совместной жизни. Это огромный многонациональный город. Летели туда впервые, всё незнакомо и интересно. И, конечно, нам была нужна помощь для знакомства с городом и со страной. И в этом нам помогла Мария - молодой русскоговорящий гид, безупречно владеющий арабским, английским и французскими языками, длительное время проживающая в Марокко. В первый день Мария приехала за нами в отель и около 5 часов на её автомобиле она знакомила нас с историей Марокко, городом Касабланкой. Мы увидели все главные достопримечательности. Она провела нас по интересным, самобытным улочкам, дала возможность увидеть рынки (рыбный в том числе, по нашей просьбе), купить сувениры. Эта обаятельная девушка ответила на все наши вопросы, оставила свой телефон. И мы с ней общались весь период нашего нахождения в г. Касабланка. Желаем Марии всего самого хорошего и огромное ей спасибо. Очень рекомендуем эту экскурсию, как вовремя краткого пребывания в городе, и особенно, если кто-то хочет познакомится с городом и Марокко поближе. Мария обо всём расскажет и поможет составить план дальнейшего знакомства со страной. Ирина и Александр, Псков, Россия.

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Владимир
Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный
Забронировал экскурсию для жены и дочери, они остались очень довольны. Вот их отзыв:
"Мы с дочерью летели транзитным рейсом через Марокко.
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В Касабланке была запланированна десятичасовая остановка.
Мы решили съездить в столицу страны - город Рабат вместе с гидом Марьей. Предварительно мы ознакомились и согласовали с экскурсоводом все локации для посещения. Марья учла все наши пожелания. В Марокко мы прилетели на 4 часа позже запланированного времени,так как рейс задержали.
Марья встретила нас в аэропорту Касабланки, оперативно скорректировала план экскурсии и мы поехали в Рабат. Поездка была комфортной. Марья рассказала много интересного о истории и культуре страны, ответила на наши вопросы.
Марья не только профессиональный гид, но и отличный водитель.
Рабат покорил наши сердца. Это город, где удивительным образом сочетается историческое наследие и современность!
Мы погрузилась в настоящую марокканскую жизнь, попробовали блюда местной кухни, купили сувениры и вовремя вернулись в аэропорт.
Огромная благодарность Марье за увлекательную и познавательную экскурсию, за бережное и внимательное отношение к нам. Александра"

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Катерина
Касабланка: перекрёсток времён
Услышали все самое интересное о Касабланке. Время пролетело незаметно. Вся информация хорошо воспринималась и была рассказана Алексеем как сказочная история. Был удобный маршрут, охвативший все самые историческиважные места.
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Igor
Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
Возвращаясь с большого путешествия по Лат Америке, имея 6 часов стыковки, не отказали себе в удовольствии посетить, и прикоснуться к
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одной из "сказок Востока" -Марокко, в лице Касабланки. И помогла нам в этом русскоговорящий гид, наша соотечественница - Мария. Огромное спасибо за интересную подачу истории. Понимая, что времени не много, Мария поводила нас по древним улочкам города, мы увидели современный город, с его особенностями культуры, попробовали национальную кухню. В общем, хорошие впечатления, в том числе оставленные нашим гидом, вызывают желание вернуться сюда вновь, но уже не проездом, а в другом качестве туристов, на более длительный срок.

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Д
Эта необычная Касабланка
все было комфортно
все было комфортно
все было комфортно
все было комфортно
все было комфортно+8
все было комфортно
все было комфортно
все было комфортно
все было комфортно
все было комфортно
все было комфортно
все было комфортно
все было комфортно
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С
Касабланка: между Востоком и Западом
Замечательная экскурсия, проведенная заботливым и хорошо знающим город и его историю экскурсоводом Верой. Остались очень довольны и рекомендуем для всех гостей Касабланки.
Ирина
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Елена
Касабланка. Огонь, соль и сладость
Касабланка понравилась своим контрастом и смешением культур.
Нас вовремя встретили в аэропорту и отвезли в старый город, где мы походили по
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основным локациям, пообедали в красивом ресторане.
Основной акцент экскурсии ставился на архитектуру и влияние европейской культуры, поэтому если вас интересуют именно архитектурные достопримечательности города- вы останетесь довольны.
Мария показывала много интересных зданий, мы заходили внутрь отелей и во дворики. Встретили водоноса, местных жителей, немного соприкоснулись с атмосферой.
в процессе экскурсии стало понятно, что нам не хватило аутентичного, местного, каких-то интересных историй, баек, хотелось бы меньше сухих цифр и дат.
название экскурсии к сожалению не совпало с ее наполнением. Мы так и не почувствовали огонь, соль и сладость Касабланки.
благодарна Марии за возможность попробовать плоды опунции сок из сахарного тростника, печенье.

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Екатерина
Французский стиль на африканском побережье: экскурсия по Касабланке
Спасибо Гульнаре за увлекательную экскурсию! Сама Касабланка нас не вдохновила, сложный, специфический город. Но благодаря Гульнаре мы провели отличный день, сами бы мы точно так не смогли посмотреть город.
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Н
Эта необычная Касабланка
Выражаем огромную благодарность Марии за интересную экскурсию по Касабланке. Мы не только увидели другое «лицо» города, но и услышали много
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интересного с историческими фактами. Экскурсия, на мой взгляд сформировала комплексный взгляд на Касабланку, однозначно это было бы невозможно без такого гида. Очень доброжелательна, познакомила с местными блюдами, выпечкой, продукцией виноделия.
Экскурсия частично на авто(комфортное) и пешая.
Однлзначно рекомендую Марию как гида!

Выражаем огромную благодарность Марии за интересную экскурсию по Касабланке. Мы не только увидели другое «лицо» города,
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А
Эта необычная Касабланка
Мария - просто золото! настолько легко, комфортно и душевно прошла наша экскурсия, очень рекомендую! приедем к Марии теперь еще
Мария - просто золото! настолько легко, комфортно и душевно прошла наша экскурсия, очень рекомендую! приедем к Марии теперь еще
Мария - просто золото! настолько легко, комфортно и душевно прошла наша экскурсия, очень рекомендую! приедем к Марии теперь еще
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Всего 476 отзывов в Касабланке

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Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке

Самые популярные экскурсии в Касабланке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27:
  1. Касабланка: перекрёсток времён;
  2. Эта необычная Касабланка;
  3. Касабланка: между Востоком и Западом;
  4. Французский стиль на африканском побережье: экскурсия по Касабланке;
  5. Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка.
Что посмотреть в Касабланке
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Набережная;
  2. Набережная Корниш;
  3. Старая медина;
  4. Квартал Хабус.
Сколько стоит экскурсия по Касабланке в августе 2026
Сейчас в Касабланке можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 30 до 610. Туристы уже оставили гидам 476 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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