Индивидуальная
до 2 чел.
Касабланка: перекрёсток времён
Погрузитесь в атмосферу Касабланки, где переплетаются история и современность. Уникальные места и вкусы ждут вас на каждом шагу
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €299 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Эта необычная Касабланка
Пройти по основным достопримечательностям Касабланки
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от €122 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Касабланка: между Востоком и Западом
Касабланка манит своей уникальной атмосферой, где переплетаются восточные традиции и западные веяния. Узнайте секреты города с профессиональным гидом
Начало: У собора Сакре-кёр
11 авг в 15:00
12 авг в 15:00
от €170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Французский стиль на африканском побережье: экскурсия по Касабланке
Погрузитесь в колониальную атмосферу Касабланки, любуясь ар-деко виллами и узнавая о шпионском прошлом города. Это путешествие в историю и архитектуру
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €290 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Погрузитесь в атмосферу Касабланки: медина, мечеть Хасана II, французский квартал и профессиональные фотографии на память
Начало: В аэропорту или на стойке вашего отеля
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €389 за человека
Индивидуальная
Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
Присоединяйтесь к уникальному мастер-классу по марокканской росписи зуак в Касабланке. Узнайте секреты древнего искусства и создайте свой шедевр
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
Завтра в 10:30
10 авг в 12:30
от €120 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Секреты Касабланки: духовные места и магия древнего рынка
Суфизм, каббала и мистические практики в культуре марокканцев и архитектуре города
Начало: В лобби вашего отеля
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €275 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе
За один день познакомиться с ключевыми локациями и прочувствовать атмосферу марокканского побережья
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
от €220 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
По блистательной Касабланке с местными жителями
Древние памятники, оживлённые рынки, колониальная архитектура и современные набережные
Начало: По вашему адресу в Касабланке
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от $300 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Касабланка: прогулка сквозь время
Окунуться в марокканский колорит и узнать, как изменился город всего за 100 лет
Начало: У мечети Хассана II
10 авг в 17:00
11 авг в 09:00
от €390 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Касабланке
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от $45 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Искусно приготовить и вкусно поесть
Мастер-класс по тажину и закускам, пряный чай, разговоры о еде - любовь к палитре вкусов Марокко
10 авг в 13:30
11 авг в 10:00
от €70 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Касабланки в Рабат - древний, элегантный, малоизвестный
Понять столицу Марокко через белоснежные улочки, андалузские сады и недосказанность руин
12 сен в 10:00
19 сен в 10:00
от €360 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
История и вкусы Касабланки
Гастрономическая прогулка по аутентичным районам города
Начало: Около «Твин-центра»
15 авг в 12:00
16 авг в 12:00
от €225 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Касабланка. Огонь, соль и сладость
Гастротур, пробуждающий чувства
Начало: Напротив отеля Hyatt Regency
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от $250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Из Касабланки - в Рабат
К бело-голубым улочкам, древностям и медине
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $400 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Живой город: интерактивная арт-экскурсия
Собрать личный дневник впечатлений из зарисовок, артефактов и ароматов Касабланки
Начало: У ж/д вокзала Casa-Port
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от $299 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Секретная устричная ферма под Касабланкой
Отвлечься от многолюдного городского порта и провести время в живописной Уалидии
27 ноя в 09:00
28 ноя в 09:00
от €280 за человека
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Касабланке: от старинных улочек до океана
Получить профессиональные кадры, почувствовать атмосферу города и мощь Атлантики
31 авг в 10:30
1 сен в 10:30
от $130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Марокко для своих. Касабланка: прогулка сквозь время
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Транзит в Касабланке: трансфер и обзорная экскурсия
Превратить пересадку в небольшое путешествие
Начало: В аэропорту
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
от $500 за всё до 2 чел.
Квест
до 10 чел.
Французская элегантность и восточный колорит Касабланки: квест-экскурсия без гида
Прогуляться от центра к побережью и потренировать смекалку
Начало: У Casablanca Twin Center
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от $30 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По Касабланке в компании местного жителя
Увидеть парадную и повседневную стороны экономической столицы Марокко
Начало: По договорённости
10 авг в 14:30
11 авг в 10:30
от $300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Ароматы Касабланки и ритуалы релакса
От пряного лабиринта медины - до изысканных косметических ритуалов
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Синагоги, легенды и золотое наследие старой Касабланки
Погрузиться в еврейскую традицию города через истории и легенды
10 авг в 08:00
11 авг в 10:30
от €300 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Тихая роскошь Касабланки: хаммам и вечер хны
Очищение, расслабление и древние ритуалы красоты (всё включено)
Начало: У вокзала
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $270 за человека
Индивидуальная
Марокко для своих. Касабланка: прогулка сквозь время (6 часов)
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
€610 за всё до 60 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Дата посещения: 23 сен 2025
С 23 сентября по 2 октября 2025 года мы посещали город Касабланка, Марокко, с целью путешествия в честь нашего 30-летия
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Забронировал экскурсию для жены и дочери, они остались очень довольны. Вот их отзыв:
"Мы с дочерью летели транзитным рейсом через Марокко.
"Мы с дочерью летели транзитным рейсом через Марокко.
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Услышали все самое интересное о Касабланке. Время пролетело незаметно. Вся информация хорошо воспринималась и была рассказана Алексеем как сказочная история. Был удобный маршрут, охвативший все самые историческиважные места.
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Возвращаясь с большого путешествия по Лат Америке, имея 6 часов стыковки, не отказали себе в удовольствии посетить, и прикоснуться к
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Д
все было комфортно
+8
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С
Замечательная экскурсия, проведенная заботливым и хорошо знающим город и его историю экскурсоводом Верой. Остались очень довольны и рекомендуем для всех гостей Касабланки.
Ирина
Ирина
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Касабланка понравилась своим контрастом и смешением культур.
Нас вовремя встретили в аэропорту и отвезли в старый город, где мы походили по
Нас вовремя встретили в аэропорту и отвезли в старый город, где мы походили по
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Спасибо Гульнаре за увлекательную экскурсию! Сама Касабланка нас не вдохновила, сложный, специфический город. Но благодаря Гульнаре мы провели отличный день, сами бы мы точно так не смогли посмотреть город.
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Н
Выражаем огромную благодарность Марии за интересную экскурсию по Касабланке. Мы не только увидели другое «лицо» города, но и услышали много
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А
Мария - просто золото! настолько легко, комфортно и душевно прошла наша экскурсия, очень рекомендую! приедем к Марии теперь еще
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Всего 476 отзывов в Касабланке
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Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке
Самые популярные экскурсии в Касабланке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27:
Что посмотреть в Касабланке
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Касабланке в августе 2026
Сейчас в Касабланке можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 30 до 610. Туристы уже оставили гидам 476 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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