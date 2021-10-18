Все экскурсии в Касабланке
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Касабланке – доступно 8 экскурсий на 2021 год, 72 ⭐ отзыва, цены от $48. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Касабланке почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Марокко на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
$237
за 1-7 чел.
Марокко для своих. Касабланка: прогулка сквозь время
Мы начнем с посещения роскошной мечети Хассана II
По договоренности
4ч
$369.33
за 1 чел.
Индивидуальная фото-прогулка
5ч
€126
за 1 чел.
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Узнать историю главных достопримечательностей и получить профессиональные фото в декорациях города
8ч
$480.13
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
4ч
€48
за 1 чел.
Эта необычная Касабланка!
Пройти по лучшим рынкам Касабланки и попробовать традиционные лакомства
9д
$1 054
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
7ч
€90
за 1 чел.
Секретная устричная ферма под Касабланкой
Отвлечься от многолюдного городского порта и провести время в живописной Уалидии
Индивидуальная экскурсия
4ч
€60
за 1 чел.
Искусно приготовить и вкусно поесть!
Мастер-класс по таджину и закускам, пряный чай, разговоры о еде — любовь к палитре вкусов Марокко
Последние отзывы «Экскурсии Касабланки»
- ТТатьяна18 октября 2021Провели день с Марией, легко и интересно! Мария замечательная рассказчица, позитивная, открытая. Я была с маленьким сыном, Мария нашла с ним общий язык. Также помогла нам решить другие важные для нас вопросы. Я очень благодарна нашему прекрасному гиду! Татьяна
- ЕЕлизавета26 сентября 2021Огромное спасибо Марии за чудесную экскурсию! День прошёл прекрасно. Продегустировали устриц, ежиков, малюски и даже лобстера ❤️Удалось искупаться и позагорать. Мария очень приятный собеседник, рассказала много интересных вещей и дала практические советы. Однозначно рекомендую эту экскурсию 😊
- ООксана7 сентября 2021Когда ехали в Касабланку, знакомые говорили 'Зачем, надо сразув Марракеш. " Спасибо Алексу что открыл и показал нам Касабланку, её историю, места, людей. Глубокое знание материала, всё конечно, не запомнить), но мы слушали с большим удовольствием. День пролетел незаметно и осталось ещё много что можно посмотреть и куда сходить. В следующий приезд уже.
- ЛЛилия22 июня 2021Все было просто замечательно! Огромное спасибо!
- ООксана7 июня 2021Собираясь в Марокко, слышала мнение, что в Касабланке нечего смотреть. Это абсолютная неправда! Благодаря Марии, я влюбилась в этот город! Очень увлекательная, полезная, местами захватывающая, получилась экскурсия:). Рекомендую абсолютно всем Марию. Маша, спасибо огромное ещё раз. Скоро вернусь 😁
- ЕЕлизавета1 июня 2021Отличная экскурсия, спасибо Марии. Касабланка заиграла другими красками, стала понятнее и привлекательнее, т. к. первое впечатление было не очень… Всем рекомендую
- ЕЕлизавета26 февраля 2020Спасибо Алексу за отличную экскурсию. Было очень интересно, познавательно, информативно и на одном дыхании. Хочется добавить, что Алекс замечательный и отзывчивый человек, он помогал мне во время моего пребывания в Марокко, у меня плохой английский, а французский я вообще не знаю. И такси при необходимости вызвать и решить возникшую проблему в отеле. Удачи вам Алекс и всего самого хорошего!
- ООлеся15 февраля 2020Интересная экскурсия! Я люблю такие! С историями и деталями на фоне общей информации. Спасибо! Увлекательно и познавательно!
- ВВиктория8 октября 2019Понравилась экскурсия, очень познавательно!