Отзыв на: Эта необычная Касабланка! Т Татьяна 5 Провели день с Марией, легко и интересно! Мария замечательная рассказчица, позитивная, открытая. Я была с маленьким сыном, Мария нашла с ним общий язык. Также помогла нам решить другие важные для нас вопросы. Я очень благодарна нашему прекрасному гиду! Татьяна

Отзыв на: Секретная устричная ферма под Касабланкой Е Елизавета 5 Огромное спасибо Марии за чудесную экскурсию! День прошёл прекрасно. Продегустировали устриц, ежиков, малюски и даже лобстера ❤️Удалось искупаться и позагорать. Мария очень приятный собеседник, рассказала много интересных вещей и дала практические советы. Однозначно рекомендую эту экскурсию 😊

Отзыв на: Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка О Оксана 5 Когда ехали в Касабланку, знакомые говорили 'Зачем, надо сразув Марракеш. " Спасибо Алексу что открыл и показал нам Касабланку, её историю, места, людей. Глубокое знание материала, всё конечно, не запомнить), но мы слушали с большим удовольствием. День пролетел незаметно и осталось ещё много что можно посмотреть и куда сходить. В следующий приезд уже.

Отзыв на: Секретная устричная ферма под Касабланкой Л Лилия 5 Все было просто замечательно! Огромное спасибо!

Отзыв на: Эта необычная Касабланка! О Оксана 5 Собираясь в Марокко, слышала мнение, что в Касабланке нечего смотреть. Это абсолютная неправда! Благодаря Марии, я влюбилась в этот город! Очень увлекательная, полезная, местами захватывающая, получилась экскурсия:). Рекомендую абсолютно всем Марию. Маша, спасибо огромное ещё раз. Скоро вернусь 😁

Отзыв на: Эта необычная Касабланка! Е Елизавета 5 Отличная экскурсия, спасибо Марии. Касабланка заиграла другими красками, стала понятнее и привлекательнее, т. к. первое впечатление было не очень… Всем рекомендую

Отзыв на: Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка Е Елизавета 5 Спасибо Алексу за отличную экскурсию. Было очень интересно, познавательно, информативно и на одном дыхании. Хочется добавить, что Алекс замечательный и отзывчивый человек, он помогал мне во время моего пребывания в Марокко, у меня плохой английский, а французский я вообще не знаю. И такси при необходимости вызвать и решить возникшую проблему в отеле. Удачи вам Алекс и всего самого хорошего!

Отзыв на: Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка О Олеся 5 Интересная экскурсия! Я люблю такие! С историями и деталями на фоне общей информации. Спасибо! Увлекательно и познавательно!