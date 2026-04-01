Погрузитесь в атмосферу Касабланки, где переплетаются история и современность. Уникальные места и вкусы ждут вас на каждом шагу
Касабланка - город, где прошлое встречается с настоящим. Исследуйте медину, пёстрые улицы и французский квартал. Узнайте о доме Эдит Пиаф и замурованном доме с привидениями. Посетите Центральный рынок, чтобы ощутить гастрономическое разнообразие Марокко. Прогулка откроет вам тайны города, его архитектуру и культурное наследие. Каждое место - это история, которую стоит услышать
Мы исследуем рассыпанную по городу мозаику историй — легендарных и забытых. Побываем в узких переулках древней медины и на широких проспектах современной Касабланки. Погрузимся в мир уникальной архитектуры города: перейдём от мощных стен португальских фортов к фасадам зданий в стиле ар-деко. Непременно заглянем во французский квартал, где каждый камень окутан аурой тайн из прошлого.
Вы увидите:
Мавзолей Сиди Белюта, почитаемого как святого защитника Касабланки
La Sqala — старинный португальский форт на берегу Атлантического океана
Церковь Сан-Буэнавентура — первую в Марокко христианскую церковь, основанную францисканцами
Мечеть Хасана II — крупнейшую в Марокко (внешний осмотр. Зайти в мечеть вы можете самостоятельно после экскурсии)
Знаменитый замурованный дом с привидениями в старинной части города — медине
Дом, где жила Эдит Пиаф во время Второй мировой войны
Дом и кафе, где Антуан де Сент-Экзюпери начал писать «Маленького принца»
Кинотеатр ВОКС — самый большой в мире
И множество других старинных и современных локаций!
Вкусы и ароматы Касабланки
Отправимся на Центральный продуктовый рынок, где каждый прилавок в красках, ароматах и вкусах расскажет вам о марокканской гастрономии и кулинарных традициях. Волшебство местной кухни заключается в том, что буквально на каждом углу мы сможем насладиться уникальными блюдами и напитками и оценить гостеприимный настрой города.
В зависимости от времени суток и дня недели вы попробуете множество интересных и вкусных блюд. Вот лишь некоторые из них:
Традиционные кускус из зёрен семолины и тажин с несколькими видами мяса
Залук — закуска из баклажанов с томатами, чесноком и специями
Ароматный и сытный суп харира из томатов, чечевицы и нута
Мехаммер — блюдо из мяса, медленно приготовленное до золотистой корочки
Пастила — сладко-острый пирог с куриной или голубиной начинкой
Багрир — марокканские блинчики с тысячей дырочек
Рфисса — традиционное блюдо, которое продается один раз в неделю — в среду или четверг. Состоит из слоёных хлебцев, курицы, чечевицы и большого количества специй
Организационные детали
Экскурсия проходит пешком и при любой погоде
Возможно проведение прогулки для большего количества участников — стоимость уточняйте у гида
Все расходы на питание и напитки во время экскурсии, включая блюда, кофе, чай, фрукты и морепродукты, оплачиваются вами самостоятельно.
Обратите внимание
Если вы (или кто-то из участников вашей группы) сталкиваетесь с ограничениями в мобильности (необходимость использования инвалидной коляски, костылей, проблемы с передвижением из-за возраста, болезни), пожалуйста, заранее сообщите об этом, чтобы мы могли адаптировать маршрут с учётом индивидуальных потребностей каждого участника. Для нас очень важно обеспечить комфортную среду для всех участников.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала Casa-Port
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс — ваш гид в Касабланке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 887 туристов
Русский фотограф и портретист, живу в Марокко последние 14 лет, я привношу в каждую свою экскурсию по Касабланке страсть и профессионализм, накопленный за годы работы в различных странах Азии, Африки, читать дальшеуменьшить
Америки и Европы. Весёлый, жизнерадостный и любящий активный образ жизни, я обожаю встречи с новыми людьми и всегда готов поделиться своими знаниями и увлечениями. Говорю на французском, английском и русском языках; а также владею тамильским, сингальским и арабским языками. Я открываю для путешественников двери в мир марокканской культуры, предлагая не просто экскурсии, а настоящие приключения с уникальными фотографиями, которые были опубликованы в мировых изданиях и выставлены по всему миру. Владелец собственной фотостудии в Касабланке, я делюсь своим увлечением и профессионализмом, предоставляя незабываемые впечатления от каждой встречи и каждого снимка.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 96 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
95
4
1
3
–
2
–
1
–
Вероника
Спасибо большое Алексу за погружение в атмосферу и историю города, знакомство с его вкусами и ароматами, яркими достопримечательностями и интересными местами, куда без сопрождения такого харизматичного и опытного проводника сами читать дальшеуменьшить
бы не попали. Очень понравился обед на рынке, марокканский чай и мастер-класс по письму арабской вязью.
Унесли с собой множество фото и положительных впечатлений, получили ценные советы и даже были любезно сопровождены до гостиницы. Рады знакомству и искренне рекомендуем гида и эту прогулку!
+12
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В
Владимир
Прошло на отлично, Алекс поведал много интересного, того что широко скрывается современным общество, телесный рассказчик. Спасибо большое. Были пролетом, и между рейсами успели получить великолепнейшую экскурсию.
+1
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Д
Данил
отличная экскурсия, отличный Алекс, увлечён своим делом. экскурсия пробилась дольше обещенного, его было не остановить. всем рекомендую
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Н
Наталия
Алекс - отличный экскурсовод и интересный рассказчик. Экскурсия была в комфортном ритме. Узнали много интересных фактов о Касабланке, истории архитектуре. Время пролетело незаметно и очень познавательно. Всем рекомендую!
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Н
Николай
потрясающая экскурсия!!! мы с супругой искушённые туристы, но были ошеломлены. Алексей, это профессионал с большой буквы!
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Катерина
Услышали все самое интересное о Касабланке. Время пролетело незаметно. Вся информация хорошо воспринималась и была рассказана Алексеем как сказочная история. Был удобный маршрут, охвативший все самые историческиважные места.
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