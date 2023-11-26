Совершить историческое и гастрономическое путешествие по медине и современному городу
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
дек
дек
даты
Описание
Что вас ожидает
От медины до ар-деко
Мы исследуем рассыпанную по городу мозаику историй — легендарных и забытых. Побываем в узких переулках древней медины и на широких проспектах современной Касабланки. Погрузимся в мир уникальной архитектуры города: перейдём от мощных стен португальских фортов к фасадам зданий в стиле ар-деко. Непременно заглянем во французский квартал, где каждый камень окутан аурой тайн из прошлого. По желанию посетим мечеть Хасана II — крупнейшую в Марокко.
Вы увидите:
- Мавзолей Сиди Белюта, почитаемого как святого защитника Касабланки.
- La Sqala — старинный португальский форт на берегу Атлантического океана
- Церковь Сан-Буэнавентура — первую в Марокко христианскую церковь, основанную францисканцами.
- Собор Святого Сердца — бывший римско-католический собор, в архитектуре которого сочетаются ар-деко и нео-готика
- Знаменитый замурованный дом с привидениями в старинной части города — медине
- Дом, где жила Эдит Пиаф во время Второй мировой войны
- Дом и кафе, где Антуан де Сент-Экзюпери начал писать «Маленького принца»
- Кинотеатр ВОКС — самый большой в мире
- И множество других старинных и современных локаций!
Вкусы и ароматы Касабланки
Отправимся на Центральный продуктовый рынок, где каждый прилавок в красках, ароматах и вкусах расскажет вам о марокканской гастрономии и кулинарных традициях. Волшебство местной кухни заключается в том, что буквально на каждом углу мы сможем насладиться уникальными блюдами и напитками и оценить гостеприимный настрой города.
В зависимости от времени суток и дня недели вы попробуете множество интересных и вкусных блюд. Вот лишь некоторые из них:
- Традиционные кускус из зёрен семолины и тажин с несколькими видами мяса
- Залук — закуска из баклажанов с томатами, чесноком и специями
- Ароматный и сытный суп харира из томатов, чечевицы и нута
- Мехаммер — блюдо из мяса, медленно приготовленное до золотистой корочки
- Пастила — сладко-острый пирог с куриной или голубиной начинкой
- Багрир — марокканские блинчики с тысячей дырочек
- Рфисса — традиционное блюдо, которое продается один раз в неделю — в среду или четверг. Состоит из слоеных хлебцев, курицы, чечевицы и большого количества специй
Организационные детали
- Экскурсия проходит пешком и при любой погоде
- Посещение мечети возможно только по будним дням утром. Вход — 13 €/чел.
- Возможно проведение прогулки для большего количества участников: стоимость за 3-5 человек — €95
- Блюда на рынке оплачиваются вами самостоятельно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у железнодорожного вокзала Casa-Port
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.