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Касабланка: перекрёсток времён

Погрузитесь в атмосферу Касабланки, где переплетаются история и современность. Уникальные места и вкусы ждут вас на каждом шагу
Касабланка - город, где прошлое встречается с настоящим. Исследуйте медину, пёстрые улицы и французский квартал. Узнайте о доме Эдит Пиаф и замурованном доме с привидениями. Посетите Центральный рынок, чтобы ощутить гастрономическое разнообразие Марокко. Прогулка откроет вам тайны города, его архитектуру и культурное наследие. Каждое место - это история, которую стоит услышать
5
96 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальная архитектура
  • 🌆 Исторические кварталы
  • 🍽 Гастрономические открытия
  • 👻 Легенды и тайны
  • 🌍 Культурное разнообразие
Касабланка: перекрёсток времён
Касабланка: перекрёсток времён
Касабланка: перекрёсток времён

Что можно увидеть

  • Мавзолей Сиди Белюта
  • La Sqala
  • Церковь Сан-Буэнавентура
  • Мечеть Хасана II
  • Дом с привидениями
  • Дом Эдит Пиаф
  • Кинотеатр ВОКС

Описание экскурсии

От медины до ар-деко

Мы исследуем рассыпанную по городу мозаику историй — легендарных и забытых. Побываем в узких переулках древней медины и на широких проспектах современной Касабланки. Погрузимся в мир уникальной архитектуры города: перейдём от мощных стен португальских фортов к фасадам зданий в стиле ар-деко. Непременно заглянем во французский квартал, где каждый камень окутан аурой тайн из прошлого.

Вы увидите:

  • Мавзолей Сиди Белюта, почитаемого как святого защитника Касабланки
  • La Sqala — старинный португальский форт на берегу Атлантического океана
  • Церковь Сан-Буэнавентура — первую в Марокко христианскую церковь, основанную францисканцами
  • Мечеть Хасана II — крупнейшую в Марокко (внешний осмотр. Зайти в мечеть вы можете самостоятельно после экскурсии)
  • Знаменитый замурованный дом с привидениями в старинной части города — медине
  • Дом, где жила Эдит Пиаф во время Второй мировой войны
  • Дом и кафе, где Антуан де Сент-Экзюпери начал писать «Маленького принца»
  • Кинотеатр ВОКС — самый большой в мире
  • И множество других старинных и современных локаций!

Вкусы и ароматы Касабланки

Отправимся на Центральный продуктовый рынок, где каждый прилавок в красках, ароматах и вкусах расскажет вам о марокканской гастрономии и кулинарных традициях. Волшебство местной кухни заключается в том, что буквально на каждом углу мы сможем насладиться уникальными блюдами и напитками и оценить гостеприимный настрой города.

В зависимости от времени суток и дня недели вы попробуете множество интересных и вкусных блюд. Вот лишь некоторые из них:

  • Традиционные кускус из зёрен семолины и тажин с несколькими видами мяса
  • Залук — закуска из баклажанов с томатами, чесноком и специями
  • Ароматный и сытный суп харира из томатов, чечевицы и нута
  • Мехаммер — блюдо из мяса, медленно приготовленное до золотистой корочки
  • Пастила — сладко-острый пирог с куриной или голубиной начинкой
  • Багрир — марокканские блинчики с тысячей дырочек
  • Рфисса — традиционное блюдо, которое продается один раз в неделю — в среду или четверг. Состоит из слоёных хлебцев, курицы, чечевицы и большого количества специй

Организационные детали

  • Экскурсия проходит пешком и при любой погоде
  • Возможно проведение прогулки для большего количества участников — стоимость уточняйте у гида
  • Все расходы на питание и напитки во время экскурсии, включая блюда, кофе, чай, фрукты и морепродукты, оплачиваются вами самостоятельно.

Обратите внимание

Если вы (или кто-то из участников вашей группы) сталкиваетесь с ограничениями в мобильности (необходимость использования инвалидной коляски, костылей, проблемы с передвижением из-за возраста, болезни), пожалуйста, заранее сообщите об этом, чтобы мы могли адаптировать маршрут с учётом индивидуальных потребностей каждого участника. Для нас очень важно обеспечить комфортную среду для всех участников.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала Casa-Port
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс
Алекс — ваш гид в Касабланке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 887 туристов
Русский фотограф и портретист, живу в Марокко последние 14 лет, я привношу в каждую свою экскурсию по Касабланке страсть и профессионализм, накопленный за годы работы в различных странах Азии, Африки,
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Америки и Европы. Весёлый, жизнерадостный и любящий активный образ жизни, я обожаю встречи с новыми людьми и всегда готов поделиться своими знаниями и увлечениями. Говорю на французском, английском и русском языках; а также владею тамильским, сингальским и арабским языками. Я открываю для путешественников двери в мир марокканской культуры, предлагая не просто экскурсии, а настоящие приключения с уникальными фотографиями, которые были опубликованы в мировых изданиях и выставлены по всему миру. Владелец собственной фотостудии в Касабланке, я делюсь своим увлечением и профессионализмом, предоставляя незабываемые впечатления от каждой встречи и каждого снимка.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 96 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
95
4
1
3
2
1
Вероника
Спасибо большое Алексу за погружение в атмосферу и историю города, знакомство с его вкусами и ароматами, яркими достопримечательностями и интересными местами, куда без сопрождения такого харизматичного и опытного проводника сами
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бы не попали.
Очень понравился обед на рынке, марокканский чай и мастер-класс по письму арабской вязью.

Унесли с собой множество фото и положительных впечатлений, получили ценные советы и даже были любезно сопровождены до гостиницы. Рады знакомству и искренне рекомендуем гида и эту прогулку!

Спасибо большое Алексу за погружение в атмосферу и историю города, знакомство с его вкусами и ароматами,
Спасибо большое Алексу за погружение в атмосферу и историю города, знакомство с его вкусами и ароматами,
Спасибо большое Алексу за погружение в атмосферу и историю города, знакомство с его вкусами и ароматами,
Спасибо большое Алексу за погружение в атмосферу и историю города, знакомство с его вкусами и ароматами,
Спасибо большое Алексу за погружение в атмосферу и историю города, знакомство с его вкусами и ароматами,
Спасибо большое Алексу за погружение в атмосферу и историю города, знакомство с его вкусами и ароматами,
Спасибо большое Алексу за погружение в атмосферу и историю города, знакомство с его вкусами и ароматами,
Спасибо большое Алексу за погружение в атмосферу и историю города, знакомство с его вкусами и ароматами,+12
Спасибо большое Алексу за погружение в атмосферу и историю города, знакомство с его вкусами и ароматами,
Спасибо большое Алексу за погружение в атмосферу и историю города, знакомство с его вкусами и ароматами,
Спасибо большое Алексу за погружение в атмосферу и историю города, знакомство с его вкусами и ароматами,
Спасибо большое Алексу за погружение в атмосферу и историю города, знакомство с его вкусами и ароматами,
Спасибо большое Алексу за погружение в атмосферу и историю города, знакомство с его вкусами и ароматами,
Спасибо большое Алексу за погружение в атмосферу и историю города, знакомство с его вкусами и ароматами,
Спасибо большое Алексу за погружение в атмосферу и историю города, знакомство с его вкусами и ароматами,
Спасибо большое Алексу за погружение в атмосферу и историю города, знакомство с его вкусами и ароматами,
Спасибо большое Алексу за погружение в атмосферу и историю города, знакомство с его вкусами и ароматами,
Спасибо большое Алексу за погружение в атмосферу и историю города, знакомство с его вкусами и ароматами,
Спасибо большое Алексу за погружение в атмосферу и историю города, знакомство с его вкусами и ароматами,
Спасибо большое Алексу за погружение в атмосферу и историю города, знакомство с его вкусами и ароматами,
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В
Прошло на отлично, Алекс поведал много интересного, того что широко скрывается современным общество, телесный рассказчик. Спасибо большое. Были пролетом, и между рейсами успели получить великолепнейшую экскурсию.
Прошло на отлично, Алекс поведал много интересного, того что широко скрывается современным общество, телесный рассказчик. Спасибо
Прошло на отлично, Алекс поведал много интересного, того что широко скрывается современным общество, телесный рассказчик. Спасибо
Прошло на отлично, Алекс поведал много интересного, того что широко скрывается современным общество, телесный рассказчик. Спасибо
Прошло на отлично, Алекс поведал много интересного, того что широко скрывается современным общество, телесный рассказчик. Спасибо
Прошло на отлично, Алекс поведал много интересного, того что широко скрывается современным общество, телесный рассказчик. Спасибо
Прошло на отлично, Алекс поведал много интересного, того что широко скрывается современным общество, телесный рассказчик. Спасибо
Прошло на отлично, Алекс поведал много интересного, того что широко скрывается современным общество, телесный рассказчик. Спасибо
Прошло на отлично, Алекс поведал много интересного, того что широко скрывается современным общество, телесный рассказчик. Спасибо+1
Прошло на отлично, Алекс поведал много интересного, того что широко скрывается современным общество, телесный рассказчик. Спасибо
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Д
отличная экскурсия, отличный Алекс, увлечён своим делом. экскурсия пробилась дольше обещенного, его было не остановить. всем рекомендую
отличная экскурсия, отличный Алекс, увлечён своим делом. экскурсия пробилась дольше обещенного, его было не остановить. всем рекомендую
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Н
Алекс - отличный экскурсовод и интересный рассказчик. Экскурсия была в комфортном ритме. Узнали много интересных фактов о Касабланке, истории архитектуре. Время пролетело незаметно и очень познавательно.
Всем рекомендую!
Алекс - отличный экскурсовод и интересный рассказчик. Экскурсия была в комфортном ритме. Узнали много интересных фактов
Алекс - отличный экскурсовод и интересный рассказчик. Экскурсия была в комфортном ритме. Узнали много интересных фактов
Алекс - отличный экскурсовод и интересный рассказчик. Экскурсия была в комфортном ритме. Узнали много интересных фактов
Алекс - отличный экскурсовод и интересный рассказчик. Экскурсия была в комфортном ритме. Узнали много интересных фактов
Алекс - отличный экскурсовод и интересный рассказчик. Экскурсия была в комфортном ритме. Узнали много интересных фактов
Алекс - отличный экскурсовод и интересный рассказчик. Экскурсия была в комфортном ритме. Узнали много интересных фактов
Алекс - отличный экскурсовод и интересный рассказчик. Экскурсия была в комфортном ритме. Узнали много интересных фактов
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Н
потрясающая экскурсия!!!
мы с супругой искушённые туристы, но были ошеломлены. Алексей, это профессионал с большой буквы!
потрясающая экскурсия!!!
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Катерина
Услышали все самое интересное о Касабланке. Время пролетело незаметно. Вся информация хорошо воспринималась и была рассказана Алексеем как сказочная история. Был удобный маршрут, охвативший все самые историческиважные места.
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