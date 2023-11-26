Истинная Касабланка — какая она? Я знаю, где искать ответ — и отправлюсь туда вместе с вами. Проведу по древней медине и пёстрым торговым улицам. Заведу во французский квартал, где каждое здание дышит тайнами прошлого. Приглашу на центральный рынок — гастрономический рай Марокко. И расскажу всё, что знаю о Касабланке: открою вам её сложную, живую, настоящую историю.

Описание

Что вас ожидает

От медины до ар-деко

Мы исследуем рассыпанную по городу мозаику историй — легендарных и забытых. Побываем в узких переулках древней медины и на широких проспектах современной Касабланки. Погрузимся в мир уникальной архитектуры города: перейдём от мощных стен португальских фортов к фасадам зданий в стиле ар-деко. Непременно заглянем во французский квартал, где каждый камень окутан аурой тайн из прошлого. По желанию посетим мечеть Хасана II — крупнейшую в Марокко.

Вы увидите:

Мавзолей Сиди Белюта , почитаемого как святого защитника Касабланки.

, почитаемого как святого защитника Касабланки. La Sqala — старинный португальский форт на берегу Атлантического океана

— старинный португальский форт на берегу Атлантического океана Церковь Сан-Буэнавентура — первую в Марокко христианскую церковь, основанную францисканцами.

— первую в Марокко христианскую церковь, основанную францисканцами. Собор Святого Сердца — бывший римско-католический собор, в архитектуре которого сочетаются ар-деко и нео-готика

— бывший римско-католический собор, в архитектуре которого сочетаются ар-деко и нео-готика Знаменитый замурованный дом с привидениями в старинной части города — медине

в старинной части города — медине Дом, где жила Эдит Пиаф во время Второй мировой войны

во время Второй мировой войны Дом и кафе, где Антуан де Сент-Экзюпери начал писать «Маленького принца»

начал писать «Маленького принца» Кинотеатр ВОКС — самый большой в мире

— самый большой в мире И множество других старинных и современных локаций!

Вкусы и ароматы Касабланки

Отправимся на Центральный продуктовый рынок, где каждый прилавок в красках, ароматах и вкусах расскажет вам о марокканской гастрономии и кулинарных традициях. Волшебство местной кухни заключается в том, что буквально на каждом углу мы сможем насладиться уникальными блюдами и напитками и оценить гостеприимный настрой города.

В зависимости от времени суток и дня недели вы попробуете множество интересных и вкусных блюд. Вот лишь некоторые из них:

Традиционные кускус из зёрен семолины и тажин с несколькими видами мяса

из зёрен семолины и с несколькими видами мяса Залук — закуска из баклажанов с томатами, чесноком и специями

— закуска из баклажанов с томатами, чесноком и специями Ароматный и сытный суп харира из томатов, чечевицы и нута

из томатов, чечевицы и нута Мехаммер — блюдо из мяса, медленно приготовленное до золотистой корочки

— блюдо из мяса, медленно приготовленное до золотистой корочки Пастила — сладко-острый пирог с куриной или голубиной начинкой

— сладко-острый пирог с куриной или голубиной начинкой Багрир — марокканские блинчики с тысячей дырочек

— марокканские блинчики с тысячей дырочек Рфисса — традиционное блюдо, которое продается один раз в неделю — в среду или четверг. Состоит из слоеных хлебцев, курицы, чечевицы и большого количества специй

Организационные детали