Касабланка - город, где прошлое встречается с настоящим. Исследуйте медину, пёстрые улицы и французский квартал. Узнайте о доме Эдит Пиаф и замурованном доме с привидениями. Посетите Центральный рынок, чтобы ощутить гастрономическое разнообразие Марокко. Прогулка откроет вам тайны города, его архитектуру и культурное наследие. Каждое место - это история, которую стоит услышать

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

От медины до ар-деко

Мы исследуем рассыпанную по городу мозаику историй — легендарных и забытых. Побываем в узких переулках древней медины и на широких проспектах современной Касабланки. Погрузимся в мир уникальной архитектуры города: перейдём от мощных стен португальских фортов к фасадам зданий в стиле ар-деко. Непременно заглянем во французский квартал, где каждый камень окутан аурой тайн из прошлого.

Вы увидите:

Мавзолей Сиди Белюта , почитаемого как святого защитника Касабланки

, почитаемого как святого защитника Касабланки La Sqala — старинный португальский форт на берегу Атлантического океана

— старинный португальский форт на берегу Атлантического океана Церковь Сан-Буэнавентура — первую в Марокко христианскую церковь, основанную францисканцами

— первую в Марокко христианскую церковь, основанную францисканцами Мечеть Хасана II — крупнейшую в Марокко (внешний осмотр. Зайти в мечеть вы можете самостоятельно после экскурсии)

— крупнейшую в Марокко (внешний осмотр. Зайти в мечеть вы можете самостоятельно после экскурсии) Знаменитый замурованный дом с привидениями в старинной части города — медине

в старинной части города — медине Дом, где жила Эдит Пиаф во время Второй мировой войны

во время Второй мировой войны Дом и кафе, где Антуан де Сент-Экзюпери начал писать «Маленького принца»

начал писать «Маленького принца» Кинотеатр ВОКС — самый большой в мире

— самый большой в мире И множество других старинных и современных локаций!

Вкусы и ароматы Касабланки

Отправимся на Центральный продуктовый рынок, где каждый прилавок в красках, ароматах и вкусах расскажет вам о марокканской гастрономии и кулинарных традициях. Волшебство местной кухни заключается в том, что буквально на каждом углу мы сможем насладиться уникальными блюдами и напитками и оценить гостеприимный настрой города.

В зависимости от времени суток и дня недели вы попробуете множество интересных и вкусных блюд. Вот лишь некоторые из них:

Традиционные кускус из зёрен семолины и тажин с несколькими видами мяса

из зёрен семолины и с несколькими видами мяса Залук — закуска из баклажанов с томатами, чесноком и специями

— закуска из баклажанов с томатами, чесноком и специями Ароматный и сытный суп харира из томатов, чечевицы и нута

из томатов, чечевицы и нута Мехаммер — блюдо из мяса, медленно приготовленное до золотистой корочки

— блюдо из мяса, медленно приготовленное до золотистой корочки Пастила — сладко-острый пирог с куриной или голубиной начинкой

— сладко-острый пирог с куриной или голубиной начинкой Багрир — марокканские блинчики с тысячей дырочек

— марокканские блинчики с тысячей дырочек Рфисса — традиционное блюдо, которое продается один раз в неделю — в среду или четверг. Состоит из слоёных хлебцев, курицы, чечевицы и большого количества специй

Организационные детали

Экскурсия проходит пешком и при любой погоде

Возможно проведение прогулки для большего количества участников — стоимость уточняйте у гида

Все расходы на питание и напитки во время экскурсии, включая блюда, кофе, чай, фрукты и морепродукты, оплачиваются вами самостоятельно.

Обратите внимание

Если вы (или кто-то из участников вашей группы) сталкиваетесь с ограничениями в мобильности (необходимость использования инвалидной коляски, костылей, проблемы с передвижением из-за возраста, болезни), пожалуйста, заранее сообщите об этом, чтобы мы могли адаптировать маршрут с учётом индивидуальных потребностей каждого участника. Для нас очень важно обеспечить комфортную среду для всех участников.