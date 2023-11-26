Касабланка: перекрёсток времён

Индивидуальная экскурсия в Касабланке

Совершить историческое и гастрономическое путешествие по медине и современному городу

Истинная Касабланка — какая она? Я знаю, где искать ответ — и отправлюсь туда вместе с вами. Проведу по древней медине и пёстрым торговым улицам. Заведу во французский квартал, где каждое здание дышит тайнами прошлого. Приглашу на центральный рынок — гастрономический рай Марокко. И расскажу всё, что знаю о Касабланке: открою вам её сложную, живую, настоящую историю.
Касабланка: перекрёсток времён
Касабланка: перекрёсток времён
Касабланка: перекрёсток времён
Касабланка: перекрёсток времён
Касабланка: перекрёсток времён
Касабланка: перекрёсток времён
Касабланка: перекрёсток времён
Касабланка: перекрёсток времён
Касабланка: перекрёсток времён
Касабланка: перекрёсток времён
Касабланка: перекрёсток времён
Касабланка: перекрёсток времён
Касабланка: перекрёсток времён
Касабланка: перекрёсток времён
Касабланка: перекрёсток времён
Касабланка: перекрёсток времён
Касабланка: перекрёсток времён
Касабланка: перекрёсток времён
Касабланка: перекрёсток времён
Касабланка: перекрёсток времён
Касабланка: перекрёсток времён
Касабланка: перекрёсток времён
Касабланка: перекрёсток времён
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

От медины до ар-деко

Мы исследуем рассыпанную по городу мозаику историй — легендарных и забытых. Побываем в узких переулках древней медины и на широких проспектах современной Касабланки. Погрузимся в мир уникальной архитектуры города: перейдём от мощных стен португальских фортов к фасадам зданий в стиле ар-деко. Непременно заглянем во французский квартал, где каждый камень окутан аурой тайн из прошлого. По желанию посетим мечеть Хасана II — крупнейшую в Марокко.

Вы увидите:

  • Мавзолей Сиди Белюта, почитаемого как святого защитника Касабланки.
  • La Sqala — старинный португальский форт на берегу Атлантического океана
  • Церковь Сан-Буэнавентура — первую в Марокко христианскую церковь, основанную францисканцами.
  • Собор Святого Сердца — бывший римско-католический собор, в архитектуре которого сочетаются ар-деко и нео-готика
  • Знаменитый замурованный дом с привидениями в старинной части города — медине
  • Дом, где жила Эдит Пиаф во время Второй мировой войны
  • Дом и кафе, где Антуан де Сент-Экзюпери начал писать «Маленького принца»
  • Кинотеатр ВОКС — самый большой в мире
  • И множество других старинных и современных локаций!

Вкусы и ароматы Касабланки

Отправимся на Центральный продуктовый рынок, где каждый прилавок в красках, ароматах и вкусах расскажет вам о марокканской гастрономии и кулинарных традициях. Волшебство местной кухни заключается в том, что буквально на каждом углу мы сможем насладиться уникальными блюдами и напитками и оценить гостеприимный настрой города.

В зависимости от времени суток и дня недели вы попробуете множество интересных и вкусных блюд. Вот лишь некоторые из них:

  • Традиционные кускус из зёрен семолины и тажин с несколькими видами мяса
  • Залук — закуска из баклажанов с томатами, чесноком и специями
  • Ароматный и сытный суп харира из томатов, чечевицы и нута
  • Мехаммер — блюдо из мяса, медленно приготовленное до золотистой корочки
  • Пастила — сладко-острый пирог с куриной или голубиной начинкой
  • Багрир — марокканские блинчики с тысячей дырочек
  • Рфисса — традиционное блюдо, которое продается один раз в неделю — в среду или четверг. Состоит из слоеных хлебцев, курицы, чечевицы и большого количества специй

Организационные детали

  • Экскурсия проходит пешком и при любой погоде
  • Посещение мечети возможно только по будним дням утром. Вход — 13 €/чел.
  • Возможно проведение прогулки для большего количества участников: стоимость за 3-5 человек — €95
  • Блюда на рынке оплачиваются вами самостоятельно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у железнодорожного вокзала Casa-Port
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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