26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка

Узнать историю главных достопримечательностей и получить профессиональные фото в декорациях города

Alex
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Alex – ваш гид
В городе на берегу Атлантики вы откроете для себя марокканский колорит, почувствуете французское влияние, увидите необыкновенную мечеть с самым большим в мире минаретом, побываете в старинной медине, попробуете национальные блюда и, конечно, получите замечательные фотографии на память.
126 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 2 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии26 отзывов
4.96
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка

Что вас ожидает

Лабиринты медины и новая мечеть
Современная Касабланка была построена вокруг старого маврского города — Медины: вас ждёт прогулка по лабиринту улиц этого старинного пешеходного квартала. Вы не только ощутите колорит Марокко, но и заглянете в дома местных жителей. Также вы увидите новый символ Касабланки — роскошную мозаичную мечеть Хасана II, которая была построена сразу после смерти отца нынешнего марокканского правителя. На экскурсии вы узнаете об уникальных особенностях внешнего и внутреннего убранства этой третьей по величине мечети в мире.

Центральный рынок: традиции и кухня
Неподалёку от мечети вы посетите Центральный рынок, где сможете купить марокканские сувениры, аргановые масла, специи и сухофрукты. Вы узнаете о местных традициях, обычаях и национальной кухне, с которой вы познакомитесь поближе во время дегустации устриц и обеда. Вы попробуете марокканские лепёшки, чечевицу с густым соусом и мясной тажин или кускус (последний принято есть по пятницам).

Французский дух
Вас ждёт изящный квартал, созданный приехавшими в Касабланку французами в начале 20 века. Вы увидите красивейшие особняки, созданные тремя европейскими архитекторами, и узнаете, как и почему именно в Касабланке родился архитектурный стиль Ар-деко.

Профессиональные фотографии
На протяжении всей прогулки я буду фотографировать вас на фоне достопримечательностей и на колоритных улочках. Кроме того, на фотоссесии у вас будут интересные аксессуары, связанные с объектами нашего маршрута. После экскурсии вы получите 15-20 лучших фотографий в авторской обработке.

Организационные детали

  • Встреча у места проживания
  • Транспортные расходы (такси или трамвай), дегустация устриц и обед включены в стоимость
  • Посещение мечети возможно только по будним дням утром (оплачивается дополнительно — 12€/чел)
  • По желанию гид может отвезти вас обратно в отель
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Alex
Alex
Русский фотограф, портретист, базирующийся в Марокко последние 6 лет. Я снимал во многих странах Азии Африки и Европы. Веселый, жизнерадостный, не пью, не курю, люблю спорт и активный образ жизни, обожаю встречи с новыми людьми, профессионал своего дела. Я владею своей фотостудией в Касабланке. Мои фотографии были опубликованы во многих изданиях и выставлялись по всему миру. Я свободно говорю на французском, английском и русском языках; а также владею тамильским, сингальским и арабским языками.
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26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2020
Спасибо Алексу за отличную экскурсию. Было очень интересно, познавательно, информативно и на одном дыхании. Хочется добавить, что Алекс замечательный и отзывчивый человек, он помогал мне во время моего пребывания в Марокко, у меня плохой английский, а французский я вообще не знаю. И такси при необходимости вызвать и решить возникшую проблему в отеле. Удачи вам Алекс и всего самого хорошего!
15 февраля 2020
Интересная экскурсия! Я люблю такие! С историями и деталями на фоне общей информации. Спасибо ! Увлекательно и познавательно!
21 января 2020
Нам очень понравилась экскурсия, которую провелдля нас Алекс. Потрясаще интересно, Алекс глубоко интересуктся историей Марокко и поделится знаниями, которые вы не найдете в Википедии. Мы побывали в кррсвейших местах и узнали удивительные факты, особенности менталитета марокканцев и захватывающие истории. Экскурсия прошла легко и непринужденно, приятным бонусом являются присланные Алексом после экскурсии великолепные фотографии, ведь Алекс мастерски владеет искусством запечатления прекрасных моментов!:)
Дорогие путешественники! Всем рекомендуем обогатиться экскурсией с Алексом!:)
10 января 2020
Мой прилет в Касабланку пришелся на вечер 31 декабря и я благодарна, что Алекс мгновенно откликнулся на мою просьбу провести экскурсию. Это было крайне верное решение, экскурсия прошла отлично! Алекс прекрасный собеседник и рассказчик, мое посвящение было ярким, эмоциональным, информативным! Рекомендую!
8 ноября 2019
Alex замечательный рассказчик и собеседник. Провели с ним почти целый день. Не скучал ни минуты
5 ноября 2019
Были на экскурсии 1 ноября. День пролетел незаметно, экскурсия очень понравилась.Здорово, что можно пройтись по городу там где туристов практически нет, и при этом увидеть все самое интересное. Алекс познакомил нашу семью с обычаями и традициями Марокко, местной кухней, необычными видами, рассказал много познавательной информации, провел экскурсию легко и непринужденно. Прогулка по городу длилась дольше, чем было запланировано, но к концу встречи мы были не уставшие, а отдохнувшие с кучей положительных эмоций. Если Вы в Касабланку,то Вам к Алексу.Рекомендую. Алекс, еще раз спасибо за фотографии и за то, что дождался нас,т.к. из-за перевода часов мы на полчаса опоздали на встречу.
15 октября 2019
Интересно и понятно, очень приятный экскурсовод. Рекомендуем!!!
18 сентября 2019
Если Вы в Касабланку в первый раз - то Вам к Алексу. Впечатление: будто встретили старого знакомого, живущего тут сто лет. Всё соответствует описанию на сайте: и кофе, и обед. И устрицы на рынке, и вкусняшки выпечки, и то, что Вы собрались купить - всё будет.

Ну и как бонус: Алексу есть что рассказать о себе. Всё исключительно интересно.

Рекомендую однозначно.
2 августа 2019
Были на прогулке 1 августа вдвоем с дочерью. Заказывали экскурсию очень поздно, накануне ночью, несмотря на это получили доброжелательное, интеллигентное отношение Алекса!
Лингвистическое образование позволяет Алексею интересно и грамотно излагать материалы, а опыт фотографа выхватывать интересные ракурсы при освещении каких-либо сюжетов, событий или мест.
Дочку особенно подкупило, что рассказ сопровождался дегустацией местной еды и напитков, а также показом секретных «вкусных» мест!
27 апреля 2019
Отлично провели время с Алексом!
Ещё 16 отзывов

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