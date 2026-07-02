26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка

Погрузитесь в атмосферу Касабланки: медина, мечеть Хасана II, французский квартал и профессиональные фотографии на память
В Касабланке, городе на берегу Атлантики, вы ощутите марокканский колорит и французское влияние.

Прогулка по лабиринтам медины, посещение мечети Хасана II с самым высоким минаретом в мире, дегустация национальных блюд на
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Центральном рынке и знакомство с французским кварталом оставят незабываемые впечатления. Профессиональные фотографии станут прекрасным напоминанием о вашем визите. Встреча у места проживания, транспортные расходы и обед включены в стоимость. Возможна организация экскурсии для групп по запросу

5
75 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные фотографии
  • 🏛️ Уникальные достопримечательности
  • 🍽️ Дегустация национальных блюд
  • 🏙️ Французский квартал
  • 🕌 Мечеть Хасана II
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка

Что можно увидеть

  • Медина
  • Мечеть Хасана II
  • Центральный рынок
  • Французский квартал

Описание фото-прогулки

Лабиринты медины и новая мечеть

Современная Касабланка была построена вокруг старого маврского города — Медины: вас ждёт прогулка по лабиринту улиц этого старинного пешеходного квартала. Вы не только ощутите колорит Марокко, но и заглянете в дома местных жителей. Также вы увидите новый символ Касабланки — роскошную мозаичную мечеть Хасана II, которая была построена сразу после смерти отца нынешнего марокканского правителя. На экскурсии вы узнаете об уникальных особенностях внешнего и внутреннего убранства этого самого высокого религиозного сооружения в мире.

Центральный рынок: традиции и кухня

Неподалёку от мечети вы посетите Центральный рынок, где сможете купить марокканские сувениры, аргановые масла, специи и сухофрукты. Вы узнаете о местных традициях, обычаях и национальной кухне, с которой вы познакомитесь поближе во время дегустации устриц и обеда. Вы попробуете марокканские лепёшки, чечевицу с густым соусом и мясной тажин или кускус (последний принято есть по пятницам).

Французский дух

Вас ждёт изящный квартал, созданный приехавшими в Касабланку французами в начале 20 века. Вы увидите красивейшие особняки, созданные тремя европейскими архитекторами, и узнаете, как и почему именно в Касабланке родился архитектурный стиль Ар-деко.

Профессиональные фотографии

В ходе нашей прогулки я буду делать для вас фотографии. Однако это лишь дополнение к погружению в историческую, культурную, архитектурную и гастрономическую составляющие Касабланки. Фотосессия не является обязательным элементом программы, а скорее — приятным бонусом, который я могу адаптировать с учетом ваших пожеланий. По завершении экскурсии вы получите от 10 до 15 отретушированных фотографий, которые станут прекрасным напоминанием о вашем визите.

Независимо от вашего отношения к фотографии — будь то профессиональный интерес, желание получить красивые кадры или предпочтение самостоятельного фотографирования — я предоставлю гибкие возможности для каждого.

Организационные детали

  • Встреча у места проживания
  • Транспортные расходы (арабское городское такси), дегустация устриц и обед включены в стоимость
  • Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS 250D
  • Выбор транспорта для передвижения по городу согласовывается индивидуально в момент бронирования. Возможные варианты включают арабское городское такси, частную машину или услуги транспортной компании, в зависимости от доступности на выбранную дату.
  • Посещение мечети возможно только по будним дням утром (оплачивается дополнительно — 13 €/чел)
  • По желанию гид может отвезти вас обратно в отель
  • Возможно проведение прогулки для большего количества участников. Организация и стоимость экскурсии для групп уточняются по запросу.
  • Иногда погодные условия — облачность, дождь или туман — могут помешать сделать качественные снимки

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость фото-прогулки

ТарифСтоимость
Участник€389
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту или на стойке вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс
Алекс — ваш гид в Касабланке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 887 туристов
Русский фотограф и портретист, живу в Марокко последние 14 лет, я привношу в каждую свою экскурсию по Касабланке страсть и профессионализм, накопленный за годы работы в различных странах Азии, Африки,
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Америки и Европы. Весёлый, жизнерадостный и любящий активный образ жизни, я обожаю встречи с новыми людьми и всегда готов поделиться своими знаниями и увлечениями. Говорю на французском, английском и русском языках; а также владею тамильским, сингальским и арабским языками. Я открываю для путешественников двери в мир марокканской культуры, предлагая не просто экскурсии, а настоящие приключения с уникальными фотографиями, которые были опубликованы в мировых изданиях и выставлены по всему миру. Владелец собственной фотостудии в Касабланке, я делюсь своим увлечением и профессионализмом, предоставляя незабываемые впечатления от каждой встречи и каждого снимка.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 75 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
72
4
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3
2
2
1
Роман
Все было более чем хорошо. Минус, может я пропустил ссылку на фото(((если она еще в силе, то тогда я буду рад.
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Анна-Мария
Волшебная экскурсия, спасибо большое, Алекс!

Чувствовалась забота гида еще начиная с переписки — мы были транзитом, в какой ситуации всегда есть риск опоздания самолета, Алекс мониторил опоздания за последние дни, отслеживал
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рейс, был максимально на связи.

При встрече в машине была вода. Все пожелания и потребности быстро учитывались.

Были на экскурсии вдвоем с мамой (она уже пенсионного возраста и очень переживала, вдруг что пойдет не так, все же рассказы пол Марокко разные ходят). В итоге остались в совершенно восторге от деталей экскурсии. Арт-Деко с погружением на примере конкретного дома — это невероятно впечатляюще.

Вкуснейшие миндальные печенья — единственное о чем жалеем, что не сообразили сразу дополнительно купить с собой в дорогу (потом вернулись, но уже была огромная очередь, не стали стоять). Мама не переносит глютен, а тут была такая вкуснота с умеренной сладостью.

Обед был свеж и вкусен, даже жаль, что рынок, при всех его минусах, планируют переформатировать. Смело можем рекомендовать не бояться есть местный стритфуд — Алекс знает, куда приводить.

Жалеем, что не заглянули в мечеть, когда была возможность, но все было и не успеть, день вообще быстро пролетел. Зато бонусом увидели витражи католического собора.

Спасибо большое Алексу за любовь к своему делу и невероятную увлеченность! Остались прекрасные впечатления и воспоминания. И главное, не было никакого навязывания лишних покупок или чего-то подобного. Все очень под нас, интересно, увлекательно — вот, что выходит, когда человек на своем месте и любит то, что делает.

Успеха во всем! 🙏 Еще раз спасибо.

Волшебная экскурсия, спасибо большое, Алекс!
Волшебная экскурсия, спасибо большое, Алекс!
Волшебная экскурсия, спасибо большое, Алекс!
Волшебная экскурсия, спасибо большое, Алекс!
Волшебная экскурсия, спасибо большое, Алекс!
Волшебная экскурсия, спасибо большое, Алекс!
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Регина
Спасибо огромное Алексу, за великолепную экскурсию по Касабланке! Это удивительный город, с очень интересной историей, архитектурой, атмосферой, людьми! Благодаря Алексу, мы смогли насладиться и полюбить этот город! Алекс очень творческий
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человек и на 200% отдаётся всем своим проектам, очень много знает и с удовольствием делится своими знаниями, рассказывает то, что не прочитать в интернете и путеводителях! И ещё он прекрасный фотограф! Это очень импонирует и подкупает! Благодаря ему в Касабланку хочется вернуться, хотя она совсем не похожа на Марракеш или другие более туристические города. Очень надеюсь, что прилетим ещё и погуляем с Алексом снова! Спасибо♥️♥️♥️

Спасибо огромное Алексу, за великолепную экскурсию по Касабланке! Это удивительный город, с очень интересной историей, архитектурой,
Спасибо огромное Алексу, за великолепную экскурсию по Касабланке! Это удивительный город, с очень интересной историей, архитектурой,
Спасибо огромное Алексу, за великолепную экскурсию по Касабланке! Это удивительный город, с очень интересной историей, архитектурой,
Спасибо огромное Алексу, за великолепную экскурсию по Касабланке! Это удивительный город, с очень интересной историей, архитектурой,
Спасибо огромное Алексу, за великолепную экскурсию по Касабланке! Это удивительный город, с очень интересной историей, архитектурой,
Спасибо огромное Алексу, за великолепную экскурсию по Касабланке! Это удивительный город, с очень интересной историей, архитектурой,
Спасибо огромное Алексу, за великолепную экскурсию по Касабланке! Это удивительный город, с очень интересной историей, архитектурой,
Спасибо огромное Алексу, за великолепную экскурсию по Касабланке! Это удивительный город, с очень интересной историей, архитектурой,
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Юлия
Мы остались под огромным впечатлением от обзорной экскурсии с Алексом. Это наш первый визит в Касабланку, и нам хотелось провести первое знакомство с городом именно таким образом, неспешно гуляя по
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старым и новым кварталам, слушая рассказы об истории Касы.
Удивительным образом сложилось так, что время за этими увлекательными беседами и переходами пролетело так быстро, что мы не заметили, что фактически провели весь день с Алексом - настолько интересно слушать человека.
Экскурсия спланирована и структурирована грамотно - есть баланс между всеми культурными пластами города: посещение мечети плавно перетекло в краткий курс об арт-деко с наглядными примерами, чаепитие в португальской крепости продолжили осмотром старой мадины и дома с привидениями)))
Алекс всегда чувствует настроение (остановки и перерывы на ланч были организованы своевременно, был и краткий, но не изнуряющий шоппинг),возможно поэтому мы не устали ни капли за эти семь часов и в полной мере насладились всем, что предлагает Касабланка для туристов. Ну и конечно, нас сводили в лучшие места с волшебным марокканским чаем и традиционными сувенирами.
С большой благодарностью от Сергея и Юли.

Мы остались под огромным впечатлением от обзорной экскурсии с Алексом. Это наш первый визит в Касабланку,
Мы остались под огромным впечатлением от обзорной экскурсии с Алексом. Это наш первый визит в Касабланку,
Мы остались под огромным впечатлением от обзорной экскурсии с Алексом. Это наш первый визит в Касабланку,
Мы остались под огромным впечатлением от обзорной экскурсии с Алексом. Это наш первый визит в Касабланку,
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Наталия
Алекс просто великолепный гид!!!
На все 10 балов из 5 возможных.

Его экскурсии стоят дороже в сравнении с другими гидами (в других городах Марокко), но они того стоят!!!

Интересно, захватывающе, отрывающе, погружающие в историю, культуру, нравы страны. И даже!!!! 15 летнего подростка, который находится в самом смаку своего пубертатного периода, смог завлечь и заинтересовать экскурсий. Браво!
Алекс просто великолепный гид!!!
Алекс просто великолепный гид!!!
Алекс просто великолепный гид!!!
Алекс просто великолепный гид!!!
Алекс просто великолепный гид!!!
Алекс просто великолепный гид!!!
Алекс просто великолепный гид!!!
Алекс просто великолепный гид!!!+2
Алекс просто великолепный гид!!!
Алекс просто великолепный гид!!!
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Оксана
Огромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человек.
Было много информации, красивых фото. Продегустировали сладости, чай, кофе. Прогулялись по древним улочкам с рассказами о стране и культурных особенностям. Посетили много мест, которые раскрывают национальные особенности и калорит Касабланки и Вообще Марокко.
Огромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человек.
Огромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человек.
Огромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человек.
Огромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человек.
Огромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человек.
Огромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человек.
Огромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человек.
Огромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человек.+1
Огромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человек.
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