26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В Касабланке, городе на берегу Атлантики, вы ощутите марокканский колорит и французское влияние.Прогулка по лабиринтам медины, посещение мечети Хасана II с самым высоким минаретом в мире, дегустация национальных блюд на

Центральном рынке и знакомство с французским кварталом оставят незабываемые впечатления. Профессиональные фотографии станут прекрасным напоминанием о вашем визите. Встреча у места проживания, транспортные расходы и обед включены в стоимость. Возможна организация экскурсии для групп по запросу

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание фото-прогулки

Лабиринты медины и новая мечеть

Современная Касабланка была построена вокруг старого маврского города — Медины: вас ждёт прогулка по лабиринту улиц этого старинного пешеходного квартала. Вы не только ощутите колорит Марокко, но и заглянете в дома местных жителей. Также вы увидите новый символ Касабланки — роскошную мозаичную мечеть Хасана II, которая была построена сразу после смерти отца нынешнего марокканского правителя. На экскурсии вы узнаете об уникальных особенностях внешнего и внутреннего убранства этого самого высокого религиозного сооружения в мире.

Центральный рынок: традиции и кухня

Неподалёку от мечети вы посетите Центральный рынок, где сможете купить марокканские сувениры, аргановые масла, специи и сухофрукты. Вы узнаете о местных традициях, обычаях и национальной кухне, с которой вы познакомитесь поближе во время дегустации устриц и обеда. Вы попробуете марокканские лепёшки, чечевицу с густым соусом и мясной тажин или кускус (последний принято есть по пятницам).

Французский дух

Вас ждёт изящный квартал, созданный приехавшими в Касабланку французами в начале 20 века. Вы увидите красивейшие особняки, созданные тремя европейскими архитекторами, и узнаете, как и почему именно в Касабланке родился архитектурный стиль Ар-деко.

Профессиональные фотографии

В ходе нашей прогулки я буду делать для вас фотографии. Однако это лишь дополнение к погружению в историческую, культурную, архитектурную и гастрономическую составляющие Касабланки. Фотосессия не является обязательным элементом программы, а скорее — приятным бонусом, который я могу адаптировать с учетом ваших пожеланий. По завершении экскурсии вы получите от 10 до 15 отретушированных фотографий, которые станут прекрасным напоминанием о вашем визите.

Независимо от вашего отношения к фотографии — будь то профессиональный интерес, желание получить красивые кадры или предпочтение самостоятельного фотографирования — я предоставлю гибкие возможности для каждого.

Организационные детали