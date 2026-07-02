26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по лабиринтам медины, посещение мечети Хасана II с самым высоким минаретом в мире, дегустация национальных блюд на
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии
- 🏛️ Уникальные достопримечательности
- 🍽️ Дегустация национальных блюд
- 🏙️ Французский квартал
- 🕌 Мечеть Хасана II
Что можно увидеть
- Медина
- Мечеть Хасана II
- Центральный рынок
- Французский квартал
Описание фото-прогулки
Лабиринты медины и новая мечеть
Современная Касабланка была построена вокруг старого маврского города — Медины: вас ждёт прогулка по лабиринту улиц этого старинного пешеходного квартала. Вы не только ощутите колорит Марокко, но и заглянете в дома местных жителей. Также вы увидите новый символ Касабланки — роскошную мозаичную мечеть Хасана II, которая была построена сразу после смерти отца нынешнего марокканского правителя. На экскурсии вы узнаете об уникальных особенностях внешнего и внутреннего убранства этого самого высокого религиозного сооружения в мире.
Центральный рынок: традиции и кухня
Неподалёку от мечети вы посетите Центральный рынок, где сможете купить марокканские сувениры, аргановые масла, специи и сухофрукты. Вы узнаете о местных традициях, обычаях и национальной кухне, с которой вы познакомитесь поближе во время дегустации устриц и обеда. Вы попробуете марокканские лепёшки, чечевицу с густым соусом и мясной тажин или кускус (последний принято есть по пятницам).
Французский дух
Вас ждёт изящный квартал, созданный приехавшими в Касабланку французами в начале 20 века. Вы увидите красивейшие особняки, созданные тремя европейскими архитекторами, и узнаете, как и почему именно в Касабланке родился архитектурный стиль Ар-деко.
Профессиональные фотографии
В ходе нашей прогулки я буду делать для вас фотографии. Однако это лишь дополнение к погружению в историческую, культурную, архитектурную и гастрономическую составляющие Касабланки. Фотосессия не является обязательным элементом программы, а скорее — приятным бонусом, который я могу адаптировать с учетом ваших пожеланий. По завершении экскурсии вы получите от 10 до 15 отретушированных фотографий, которые станут прекрасным напоминанием о вашем визите.
Независимо от вашего отношения к фотографии — будь то профессиональный интерес, желание получить красивые кадры или предпочтение самостоятельного фотографирования — я предоставлю гибкие возможности для каждого.
Организационные детали
- Встреча у места проживания
- Транспортные расходы (арабское городское такси), дегустация устриц и обед включены в стоимость
- Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS 250D
- Выбор транспорта для передвижения по городу согласовывается индивидуально в момент бронирования. Возможные варианты включают арабское городское такси, частную машину или услуги транспортной компании, в зависимости от доступности на выбранную дату.
- Посещение мечети возможно только по будним дням утром (оплачивается дополнительно — 13 €/чел)
- По желанию гид может отвезти вас обратно в отель
- Возможно проведение прогулки для большего количества участников. Организация и стоимость экскурсии для групп уточняются по запросу.
- Иногда погодные условия — облачность, дождь или туман — могут помешать сделать качественные снимки
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость фото-прогулки
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€389
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Чувствовалась забота гида еще начиная с переписки — мы были транзитом, в какой ситуации всегда есть риск опоздания самолета, Алекс мониторил опоздания за последние дни, отслеживал
На все 10 балов из 5 возможных.
Его экскурсии стоят дороже в сравнении с другими гидами (в других городах Марокко), но они того стоят!!!
Интересно, захватывающе, отрывающе, погружающие в историю, культуру, нравы страны. И даже!!!! 15 летнего подростка, который находится в самом смаку своего пубертатного периода, смог завлечь и заинтересовать экскурсий. Браво!
Было много информации, красивых фото. Продегустировали сладости, чай, кофе. Прогулялись по древним улочкам с рассказами о стране и культурных особенностям. Посетили много мест, которые раскрывают национальные особенности и калорит Касабланки и Вообще Марокко.