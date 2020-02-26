26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Лабиринты медины и новая мечеть

Современная Касабланка была построена вокруг старого маврского города — Медины: вас ждёт прогулка по лабиринту улиц этого старинного пешеходного квартала. Вы не только ощутите колорит Марокко, но и заглянете в дома местных жителей. Также вы увидите новый символ Касабланки — роскошную мозаичную мечеть Хасана II, которая была построена сразу после смерти отца нынешнего марокканского правителя. На экскурсии вы узнаете об уникальных особенностях внешнего и внутреннего убранства этой третьей по величине мечети в мире.

Центральный рынок: традиции и кухня

Неподалёку от мечети вы посетите Центральный рынок, где сможете купить марокканские сувениры, аргановые масла, специи и сухофрукты. Вы узнаете о местных традициях, обычаях и национальной кухне, с которой вы познакомитесь поближе во время дегустации устриц и обеда. Вы попробуете марокканские лепёшки, чечевицу с густым соусом и мясной тажин или кускус (последний принято есть по пятницам).

Французский дух

Вас ждёт изящный квартал, созданный приехавшими в Касабланку французами в начале 20 века. Вы увидите красивейшие особняки, созданные тремя европейскими архитекторами, и узнаете, как и почему именно в Касабланке родился архитектурный стиль Ар-деко.

Профессиональные фотографии

На протяжении всей прогулки я буду фотографировать вас на фоне достопримечательностей и на колоритных улочках. Кроме того, на фотоссесии у вас будут интересные аксессуары, связанные с объектами нашего маршрута. После экскурсии вы получите 15-20 лучших фотографий в авторской обработке.