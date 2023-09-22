Переночевать в лагере кочевников, побывать в знаменитом Шефшауэне и прикоснуться к древности
Вы увидите, как живут берберы, побываете в разноцветных городах и познакомитесь с традициями жителей северной Африки. Вас ждут Марракеш и Шефшауэн, Фес и Эй-Сувейра.
Мы прогуляемся по головокружительному ущелью с отвесными красными скалами, прокатимся на верблюдах и увидим, где снимались фильмы Голливуда. Побродим по лабиринтам старинных медин, полюбуемся мозаикой мечетей и вдохнём солёный запах океана. Эта поездка станет одной из самых ярких в вашей копилке путешествий!
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Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Гражданам России виза не требуется.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, свободное время
Встречаемся и едем в отель. На этот день не запланировано экскурсий, чтобы вы могли спокойно долететь удобными вам рейсами. После размещения, в зависимости от времени вашего прилёта, у вас останется свободное время. Можно самостоятельно прогуляться по городу, подышать запахом океана на набережной, поужинать и полюбоваться закатом.
Мечеть Хасана II, достопримечательности Рабата, переезд в Шефшауэн
После завтрака, в 8:30 отправляемся в Рабат, столицу королевства. Но по дороге посетим главную достопримечательность Касабланки — мечеть Хасана II, построенную в конце прошлого века. Её минарет самый высокий в мире, а технологичности можно позавидовать: святыня оснащена раздвигающейся крышей, полом с подогревом, и лазером, бьющим в сторону Мекки. Зайдём внутрь и полюбуемся мозаикой и резьбой по дереву. Побываем и в монументальном католическом соборе, спроектированном британцами.
В Рабате посмотрим на мавзолей Мухаммеда V и башню Хасана и погуляем в центре медины города — Касба Удайя — рядом с которой раскинулся Андалузский сад. Увидим пальмы и кипарисы, платаны и апельсиновые деревья, жасмин и цветы, которые растут только на территории Магриба. Насладимся видом пышной зелени и
умиротворяющей атмосферой.
После обеда едем в Шефшауэн, знаменитый синий город. Прибудем к вечеру и разместимся в гостинице.
Прогулка по Шефшауэну, Волюбилис, переезд в Фес
Сегодня вас ждёт прогулка по необычному и потрясающе красивому Шефшауэну. Возьмите с собой яркие наряды — на его сине-голубых улицах получаются эффектные фотографии. После экскурсии у вас останется достаточно времени для фотосессии и покупок.
После обеда едем в древнеримский город Волюбилис, которому более 2000 лет. Пройдёмся по нему с экскурсией, рассмотрим сохранившиеся части античной архитектуры и отправимся в Фес. После размещение в отеле — свободное время.
Достопримечательности Феса
Утром отправимся знакомиться с древним Фесом, основанным в 8-м веке. Осмотрим его основные достопримечательности: один из старейших университетов мира — Аль-Карауин, мечеть-усыпальницу султана Мулай-Идриса II, медресе Бу-Инания, дворец Дар-эль-Махзен.
Заглянем в мастерскую по выделке кожи, на фабрику по производству керамики и посетим местный рынок.
На ночь останемся здесь же.
Путь до Сахары, катание на верблюдах, ночь в лагере кочевников
Позавтракав, направляемся в сторону пустыни Сахара. Будем ехать по живописной дороге в окружении берберских деревушек и кедровых лесов. Проедем известный в стране горнолыжный курорт Ифран с архитектурой, напоминающей европейскую. Вы понаблюдаете за сменой пейзажей: развитые северные города сменятся засушливыми и пустынными регионами. В самых красивых местах будем останавливаться, чтобы пофотографировать и размяться.
А вечером пересядем на верблюдов и проследуем вглубь пустыни. Ночь проведём в лагере кочевников (есть все удобства: горячая вода, туалет).
Рассвет в пустыне, ущелье Тодра, каньон Дадес
Сегодня вас ждёт незабываемый опыт: встретим рассвет на дюнах! Полюбуемся игрой света и тени на песчаных барханах, увидим, как меняются их очертания с появлением солнца, и насладимся такой тишиной, какой никогда не бывает в городах. Затем отправимся в живописный каньон Дадес, по дороге сделав остановку в ущелье Тодра с отвесными красноватыми склонами. Вечером разместимся в отеле.
Киностудия «Атлас», переезд в Мараккеш
Утром следуем на запад, в пустынный город Уарзазат, пески которого полюбились кинопродюссерам и режиссёрам. Здесь находится голливудская киностудия «Атлас», большинство американских фильмов о Востоке были сняты именно тут. Например, эти места послужили декорацией к фильмам «Иисус из Назарета», «Лоуренс Аравийский» и «Жемчужины Нила».
После нас ждёт красный город Марракеш, куда мы прибудем вечером и разместимся в отеле.
Достопримечательности Марракеша
Сегодня целый день проведём в Марракеше. Огромные дворцы, красивые мечети, прохладные оазисы, восточные сладости — всё это Марракеш, третий по величине город страны. Посетим роскошный дворец Бахия, название которого переводится как «дворец красавицы» — полюбуемся архитектурой и мозаикой. Затем прогуляемся в ботаническом саду Мажореля, созданном французским художником, и посмотрим на дом Ива Сен-Лорана.
Затем вернёмся в старую часть города. Пройдёмся по узким улочкам, осмотрим старинные мечети и дворы, ворота и фонтаны. Заглянем в магазины, лавки и берберскую аптеку. Вы узнаете о народной медицине и специях, послушаете советы мастеров о стиле и хорошем вкусе.
Прогулка по Эс-Сувейре
После завтрака едем в самый романтичный и непохожий на другие в Марокко город Эс-Сувейру. Здесь вы познакомитесь с процессом производства аргонового масла и понаблюдаете за тем, как его добывают местные мастерицы. Эс-Сувейра — это бывшее пристанище мечтателей и хиппи, переплетение Востока и Запада. Мы сфотографируемся в порту со знаменитыми синими лодочками, погуляем по бело-голубой медине, попробуем крабов и устриц и насладимся спокойной и умиротворяющей атмосферой города. А вечером пройдём по крепостным стенам и полюбуемся красками заката.
Отъезд
Утром — трансфер в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от времени вашего рейсаЗавершение: Касабланка, аэропорт, утро. Обратные билеты приобретайте с вылетом после 15:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.