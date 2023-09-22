После завтрака, в 8:30 отправляемся в Рабат, столицу королевства. Но по дороге посетим главную достопримечательность Касабланки — мечеть Хасана II, построенную в конце прошлого века. Её минарет самый высокий в мире, а технологичности можно позавидовать: святыня оснащена раздвигающейся крышей, полом с подогревом, и лазером, бьющим в сторону Мекки. Зайдём внутрь и полюбуемся мозаикой и резьбой по дереву. Побываем и в монументальном католическом соборе, спроектированном британцами.

В Рабате посмотрим на мавзолей Мухаммеда V и башню Хасана и погуляем в центре медины города — Касба Удайя — рядом с которой раскинулся Андалузский сад. Увидим пальмы и кипарисы, платаны и апельсиновые деревья, жасмин и цветы, которые растут только на территории Магриба. Насладимся видом пышной зелени и

умиротворяющей атмосферой.

После обеда едем в Шефшауэн, знаменитый синий город. Прибудем к вечеру и разместимся в гостинице.