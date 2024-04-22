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Авторский тур
9 дней
Атлантика + Средиземное море = Марокко. Путешествие по северной части Королевства
Увидеть, где встречаются море и океан, погулять по столице, Шефшауэну и Фесу и отдохнуть на пляже
Касабланка, на ж. - д. станции «Casа Voyage» в 16:...
30 дек
$2 675 за человека
Авторский тур
9 дней
Путешествие-ретрит в женской компании: 4 города Марокко, ночь в Сахаре и духовные практики
Исходить Марракеш вдоль и поперёк, встретить рассвет в пустыне и вдохновиться синим Шефшауэном
Касабланка, 11:00
13 мая
125 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Королевство Марокко: от Касабланки до Эс-Сувейры
Покататься на верблюдах по Сахаре, побывать на киностудии "Атлас" и погулять по "голубому городу"
Аэропорт Касабланки, время зависит от времени ваше...
3 июня
17 июня
$1 655 за человека
Авторский тур
8 дней
Разные грани Марокко: города и пустыня, горы и океан
Проехать по стране с местным гидом, переночевать среди песков Сахары, узнать характер каждого города
Касабланка, аэропорт, утро
$1 500 за человека
Авторский тур
10 дней
Сказочное Марокко: мечети, базары, верблюды и разноцветье городов
Побывать в местах съёмок «Клона», прокатиться по барханам и покормить лесных обезьян
Касабланка, аэропорт, любое время
$1 950 за человека
Авторский тур
3 дня
Шарм Марокко: Касабланка, Фес и синий Шефшауэн
Побывать в колоритных городах, переночевать в аутентичном риаде и увидеть красильни Феса
Касабланка, аэропорт, встретим вас в день накануне...
10 июня
22 июля
26 авг
16 сен
$435 за человека
скидка
20%
Авторский тур
8 дней
Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
Покататься на верблюдах, побывать в арабской Швейцарии и побродить по пёстрым базарам
Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
9 июня
10 июля
25 июля
25 авг
1601$1 281 за человека
скидка
10%
Авторский тур
10 дней
Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Провести ночь в Сахаре, побывать в винодельческом регионе и отдохнуть на берегу океана
Аэропорт Касабланки, 10:00
3 мая
31 мая
15 июля
1599$1 440 за человека
Авторский тур
10 дней
Точка притяжения - Марокко: пёстрые города, пески Сахары и восточное обаяние
Переночевать в лагере кочевников, побывать в знаменитом Шефшауэне и прикоснуться к древности
Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
2 окт
13 окт
23 окт
19 ноя
€1 000 за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья22 апреля 2024Очень насыщенный тур и прекрасно продуманный маршрут. Организация тура на очень высоком уровне и прекрасно подобранная компания оставили только приятные воспоминания.
- EEvgeniia2 октября 2023Это было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но и прекрасный человек. Деликатный, порядочный, очень вежливый и всегда улыбается. Очень много рассказывал про местные обычаи и традиции. Каждый день завозил в местные места на обед, и каждый день это было новое блюдо. Он всегда позаботится, спросит как дела, не нужно ли чего. У нас в группе заболел один человек и он ночью ездил за лекарствами. Сам тур очень насыщенный! Каждый день это будет новое место и новые впечатления и фотографии. Сахара поражает всех) и даже там в пустыне все было организовано на высшем уровне, с комфортом и развлечениями. Рассказывать можно долго, но лучше попробовать. Поистине рекомендую, это была незабываемая поездка, и я завидую тем людям, у которых она впереди)))
- ААндрей31 мая 2023Всем привет! Женя как гид очень круто умеет делать авторские трипы, которые раскрывают города и страны с необычнх сторон. Для меня было открытием, что можно проводить время и получать впечатления вот так, в стороне от проторенных и захоженных туристических троп. Каждый день был продуман и мы были в восторге от необычного формата отдыха, спасибо!
- ммария31 мая 2023Все понравилось, спасибо большое организатору! Было интересно и познавательно, а главное весело и ненапряжно:) все отлично организовано, никаких проблем. Всем советую, если хотите увидеть страну.
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке
Самые популярные туры в Касабланке
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
- Атлантика + Средиземное море = Марокко. Путешествие по северной части Королевства
- Путешествие-ретрит в женской компании: 4 города Марокко, ночь в Сахаре и духовные практики
- Королевство Марокко: от Касабланки до Эс-Сувейры
- Разные грани Марокко: города и пустыня, горы и океан
- Сказочное Марокко: мечети, базары, верблюды и разноцветье городов
Сколько стоит тур в Касабланке в апреле 2024
Сейчас в Касабланке можно забронировать 9 авторских туров от $435 до $125 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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