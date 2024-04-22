Авторские туры в Касабланке

Туры по городам Марокко
1 чел.
По популярности
Атлантика + Средиземное море = Марокко. Путешествие по северной части Королевства
Авторский тур
9 дней
Атлантика + Средиземное море = Марокко. Путешествие по северной части Королевства
Увидеть, где встречаются море и океан, погулять по столице, Шефшауэну и Фесу и отдохнуть на пляже
Касабланка, на ж. - д. станции «Casа Voyage» в 16:...
30 дек
$2 675 за человека
Путешествие-ретрит в женской компании: 4 города Марокко, ночь в Сахаре и духовные практики
Авторский тур
9 дней
Путешествие-ретрит в женской компании: 4 города Марокко, ночь в Сахаре и духовные практики
Исходить Марракеш вдоль и поперёк, встретить рассвет в пустыне и вдохновиться синим Шефшауэном
Касабланка, 11:00
13 мая
125 000 за человека
Королевство Марокко: от Касабланки до Эс-Сувейры
🐫 На верблюдах
Авторский тур
10 дней
Королевство Марокко: от Касабланки до Эс-Сувейры
Покататься на верблюдах по Сахаре, побывать на киностудии "Атлас" и погулять по "голубому городу"
Аэропорт Касабланки, время зависит от времени ваше...
3 июня
17 июня
$1 655 за человека
Разные грани Марокко: города и пустыня, горы и океан
Авторский тур
8 дней
Разные грани Марокко: города и пустыня, горы и океан
Проехать по стране с местным гидом, переночевать среди песков Сахары, узнать характер каждого города
Касабланка, аэропорт, утро
$1 500 за человека
Сказочное Марокко: мечети, базары, верблюды и разноцветье городов
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Сказочное Марокко: мечети, базары, верблюды и разноцветье городов
Побывать в местах съёмок «Клона», прокатиться по барханам и покормить лесных обезьян
Касабланка, аэропорт, любое время
$1 950 за человека
Шарм Марокко: Касабланка, Фес и синий Шефшауэн
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Шарм Марокко: Касабланка, Фес и синий Шефшауэн
Побывать в колоритных городах, переночевать в аутентичном риаде и увидеть красильни Феса
Касабланка, аэропорт, встретим вас в день накануне...
10 июня
22 июля
26 авг
16 сен
$435 за человека
Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
скидка
20%
Авторский тур
8 дней
Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
Покататься на верблюдах, побывать в арабской Швейцарии и побродить по пёстрым базарам
Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
9 июня
10 июля
25 июля
25 авг
1601$1 281 за человека
Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Провести ночь в Сахаре, побывать в винодельческом регионе и отдохнуть на берегу океана
Аэропорт Касабланки, 10:00
3 мая
31 мая
15 июля
1599$1 440 за человека
Точка притяжения - Марокко: пёстрые города, пески Сахары и восточное обаяние
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
1 отзыв
Точка притяжения - Марокко: пёстрые города, пески Сахары и восточное обаяние
Переночевать в лагере кочевников, побывать в знаменитом Шефшауэне и прикоснуться к древности
Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
2 окт
13 окт
23 окт
19 ноя
1 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дарья
    22 апреля 2024
    Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
    Очень насыщенный тур и прекрасно продуманный маршрут. Организация тура на очень высоком уровне и прекрасно подобранная компания оставили только приятные воспоминания.
  • E
    Evgeniia
    2 октября 2023
    Точка притяжения - Марокко: пёстрые города, пески Сахары и восточное обаяние
    Это было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но и прекрасный человек. Деликатный, порядочный, очень вежливый и всегда улыбается. Очень много рассказывал про местные обычаи и традиции. Каждый день завозил в местные места на обед, и каждый день это было новое блюдо. Он всегда позаботится, спросит как дела, не нужно ли чего. У нас в группе заболел один человек и он ночью ездил за лекарствами. Сам тур очень насыщенный! Каждый день это будет новое место и новые впечатления и фотографии. Сахара поражает всех) и даже там в пустыне все было организовано на высшем уровне, с комфортом и развлечениями. Рассказывать можно долго, но лучше попробовать. Поистине рекомендую, это была незабываемая поездка, и я завидую тем людям, у которых она впереди)))
    Это было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но и
  • А
    Андрей
    31 мая 2023
    Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
    Всем привет! Женя как гид очень круто умеет делать авторские трипы, которые раскрывают города и страны с необычнх сторон. Для меня было открытием, что можно проводить время и получать впечатления вот так, в стороне от проторенных и захоженных туристических троп. Каждый день был продуман и мы были в восторге от необычного формата отдыха, спасибо!
  • м
    мария
    31 мая 2023
    Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
    Все понравилось, спасибо большое организатору! Было интересно и познавательно, а главное весело и ненапряжно:) все отлично организовано, никаких проблем. Всем советую, если хотите увидеть страну.

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке

Самые популярные туры в Касабланке
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. Атлантика + Средиземное море = Марокко. Путешествие по северной части Королевства
  2. Путешествие-ретрит в женской компании: 4 города Марокко, ночь в Сахаре и духовные практики
  3. Королевство Марокко: от Касабланки до Эс-Сувейры
  4. Разные грани Марокко: города и пустыня, горы и океан
  5. Сказочное Марокко: мечети, базары, верблюды и разноцветье городов
Сколько стоит тур в Касабланке в апреле 2024
Сейчас в Касабланке можно забронировать 9 авторских туров от $435 до $125 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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