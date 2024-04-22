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Авторский тур
10 дней
Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Провести ночь в Сахаре, побывать в винодельческом регионе и отдохнуть на берегу океана
Начало: Аэропорт Касабланки, 10:00
1 сен в 12:00
13 сен в 12:00
$1 699 за человека
Авторский тур
10 дней
Точка притяжения - Марокко: пёстрые города, пески Сахары и восточное обаяние
Переночевать в лагере кочевников, побывать в знаменитом Шефшауэне и прикоснуться к древности
Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
1 окт в 10:00
13 окт в 10:00
€1 180 за человека
Авторский тур
3 дня
Шарм Марокко: Касабланка, Фес и синий Шефшауэн
Побывать в колоритных городах, переночевать в аутентичном риаде и увидеть красильни Феса
Начало: Касабланка, аэропорт, встретим вас в день накануне...
22 июля в 10:00
26 авг в 10:00
$435 за человека
скидка
20%
Авторский тур
8 дней
Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
Покататься на верблюдах, побывать в арабской Швейцарии и побродить по пёстрым базарам
Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
10 июля в 08:00
25 июля в 10:00
1601$1 281 за человека
Авторский тур
9 дней
8 городов Марокко
Погулять по древним улочкам, провести ночь в пустыне и побывать на устричной ферме
Начало: Касабланка, аэропорт, время - по договорённости
10 июля в 10:00
25 июля в 10:00
139 668₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья22 апреля 2024Очень насыщенный тур и прекрасно продуманный маршрут. Организация тура на очень высоком уровне и прекрасно подобранная компания оставили только приятные воспоминания.
- EEvgeniia2 октября 2023Это было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но и прекрасный человек. Деликатный, порядочный,
- ААндрей31 мая 2023Всем привет! Женя как гид очень круто умеет делать авторские трипы, которые раскрывают города и страны с необычнх сторон. Для
- ммария31 мая 2023Все понравилось, спасибо большое организатору! Было интересно и познавательно, а главное весело и ненапряжно:) все отлично организовано, никаких проблем. Всем советую, если хотите увидеть страну.
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «На машине»
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