Омар Ж. проводит ещё 4 экскурсии

Хотите отдохнуть от стрессов, «уйти, забыться» или просто расслабиться? Значит эта экскурсия ⛳ для Вас. Есть поверье, если встретишь восход 🌅 солнца в сахаре, преобретешь внутренний покой. Так это или нет судить Вам, но зрелище потрясающее и незабываемое. программа рассчитана на два дня, в программу входит экскурсия в Уарзазате, романтическая ночь в традиционной палатке ⛺, встреча рассвета на песчаных дюнах.