Омар Ж. проводит ещё 4 экскурсии

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Незабываемая ночь в сахаре ( Марракеш-Загора)

Омар Ж.
Омар Ж. – Гид из Марракеша
Незабываемая ночь в сахаре ( Марракеш-Загора)
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $369.33 за человека

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Незабываемая ночь в сахаре ( Марракеш-Загора)
Незабываемая ночь в сахаре ( Марракеш-Загора)
Хотите отдохнуть от стрессов, «уйти, забыться» или просто расслабиться? Значит эта экскурсия ⛳ для Вас. Есть поверье, если встретишь восход 🌅 солнца в сахаре, преобретешь внутренний покой. Так это или нет судить Вам, но зрелище потрясающее и незабываемое. программа рассчитана на два дня, в программу входит экскурсия в Уарзазате, романтическая ночь в традиционной палатке ⛺, встреча рассвета на песчаных дюнах.
Начало и место завершения
🚩 Marrakesh
Незабываемая ночь в сахаре ( Марракеш-Загора)
Незабываемая ночь в сахаре ( Марракеш-Загора)
Незабываемая ночь в сахаре ( Марракеш-Загора)
Незабываемая ночь в сахаре ( Марракеш-Загора)
Незабываемая ночь в сахаре ( Марракеш-Загора)
Незабываемая ночь в сахаре ( Марракеш-Загора)

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Омар Ж.
Омар Ж.
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