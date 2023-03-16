Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Красочный Рабат
Рабат — это монарший город. Именно здесь королевская семья проводит большую часть года. Посетив его, вы поймёте, почему так сложилось. А мы вам в этом поможем! В программе нашей экскурсии:
Андалузские сады — мы посетим самый большой и красивый парк города. Вы погуляете по апельсиновым рощам, полюбуетесь экзотическими цветами, платанами и кипарисами. А также великолепными статуями и фонтанами.
Восточный рынок — ни в одном городе Марокко нет такого разнообразия ковров, украшений, посуды и сувениров, как в Рабате. Всё это вы увидите на местном колоритном базаре! А еще на нём продаётся невообразимое количество сортов чая, оригинальная косметика и парфюмерия.
Цитадель Касба Удайя — вы погуляете по тесным, но очень живописным улицам древней крепости берберских пиратов. Подниметесь на смотровую площадку и полюбуетесь мощью Атлантического океана.
Мавзолей Мухаммеда V — мы увидим изящное здание 20 века, построенное в лучших традициях архитектуры Марокко. Возле его входа дежурят военные в парадной форме, которые охотно фотографируются с путешественниками.
Кафедральный собор Св. Петра — вы осмотрите православный храм в стиле ар-деко. Его резные башни и белоснежные стены резко контрастируют с марокканскими постройками, окружающими его со всех сторон.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
Транспорт включён в стоимость
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Рабате
Меня зовут Анна, я генеральный директор туристической компании и организатор авторских туров в Марокко. Мы разработали более 100 маршрутов: к каждому из них подошли с ответственностью и душой. С радостью поделимся с вами своими знаниями и открытиями.