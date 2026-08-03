Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Рабат
Оценить визитные карточки города, прикоснуться к его истории и понаблюдать за современной жизнью
Начало: У вашего отеля
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Главное в Рабате - с местным жителем
Погружение в столицу Марокко - история, культура, легенды и современность
10 авг в 10:30
11 авг в 10:30
от $300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Рабат древний, элегантный, малоизвестный
Понять столицу Марокко через белоснежные улочки, андалузские сады и недосказанность руин
12 сен в 10:00
19 сен в 10:00
от €360 за всё до 2 чел.
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия по Рабату и Сале - без гида. Быт, султаны и пираты
Охватить несколько эпох Марокко, увидеть знаковые локации и выполнить задания на логику
Начало: У форта «Роттенбург»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от $30 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Рабате
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 08:30
Завтра в 00:00
от $27 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Прекрасная экскурсия по столице Марокко! Елена - отличный гид! Встретила нас на вокзале Рабата (кстати, кто живет в Касабланке -
+3
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Е
Огромное спасибо господину Хишаму за экскурсию! Он рассказал нам многое об истории своей прекрасной страны. Маршрут был интересным, перемещения на машине короткими. Я могу только рекомендовать каждому провести день с господином Хишамом.
+5
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Все просто замечательно!
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В
Спасибо большое за экскурсию по Рабату! Елена не только прекрасный рассказчик, но и очень отзывчивый и добрый человек! Мы попали
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О
отличные впечатления от города и гида, легко, интересно и увлекательно! прогулялись и посетили на авто много районов и мест, рекомендуем!
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А
Были на экскурсии в Рабате с женой и детьми (15 и 14 лет). Всё очень понравилось. Елене огромное спасибо! Отдельное приятное дополнение - комфортабельный автомобиль для перемещения по городу. Всем заинтересованным рекомендую!
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В
Мы очень признательны за прекрасную экскурсию! Елена - очень приятный человек и интересный рассказчик!
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В
Добрый вечер! Благодарю миллион раз экскурсовода Марью! 😍
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Локанично, с комфортом, без суеты, без бесконечных цифр и дат, все коротко, понятно, не напрягающе! отличные советы от Хишама по
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Большое спасибо Ольге и Мехди за интересную, содержательную и живую экскурсию - они сумели за ограниченное время грамотно и с юмором познакомить меня со всеми знаковыми местами Рабата. Спасибо!
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Всего 91 отзыв в Рабате
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Ответы на вопросы от путешественников по Рабату
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Сколько стоит экскурсия по Рабату в августе 2026
Сейчас в Рабате можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 27 до 360. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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