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в очень неприятную ситуацию прямо перед экскурсией, требовалось время на то, чтобы ее решить. Елена не только согласилась перенести время начала прогулки по городу, но и помогла в разрешении некоторых вопросов.

Очень легко и интересно рассказала про город, достопримечательности, исторические факты, не только взрослые, но и дети очень заинтересовались! Дала рекомендации, что ещё посмотреть в Рабате