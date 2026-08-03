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Экскурсии в Рабате

Найдено 5 экскурсий в Рабате на русском языке, цены от €27. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Знакомьтесь, Рабат
На машине
3.5 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Рабат
Оценить визитные карточки города, прикоснуться к его истории и понаблюдать за современной жизнью
Начало: У вашего отеля
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €167 за всё до 4 чел.
Главное в Рабате - с местным жителем
На машине
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Главное в Рабате - с местным жителем
Погружение в столицу Марокко - история, культура, легенды и современность
10 авг в 10:30
11 авг в 10:30
от $300 за всё до 3 чел.
Рабат древний, элегантный, малоизвестный
На машине
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Рабат древний, элегантный, малоизвестный
Понять столицу Марокко через белоснежные улочки, андалузские сады и недосказанность руин
12 сен в 10:00
19 сен в 10:00
от €360 за всё до 2 чел.
Квест-экскурсия по Рабату и Сале - без гида. Быт, султаны и пираты
Пешая
4 часа
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия по Рабату и Сале - без гида. Быт, султаны и пираты
Охватить несколько эпох Марокко, увидеть знаковые локации и выполнить задания на логику
Начало: У форта «Роттенбург»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от $30 за всё до 10 чел.
Выгодный трансфер в Рабате
На машине
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Рабате
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 08:30
Завтра в 00:00
от $27 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Кирилл
Знакомьтесь, Рабат
Прекрасная экскурсия по столице Марокко! Елена - отличный гид! Встретила нас на вокзале Рабата (кстати, кто живет в Касабланке -
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оттуда легко добраться до Рабата на поезде, всего за час в комфортабельном вагоне). Показала город, рассказала про историю и быт Марокко, напоила чаем, вернула на вокзал! в Рабате есть, что посмотреть! Всем, у кого длительная пересадка в Касабланке - настоятельно рекомендуем! Да и всем остальным путешественникам!

Прекрасная экскурсия по столице Марокко! Елена - отличный гид! Встретила нас на вокзале Рабата (кстати, кто
Прекрасная экскурсия по столице Марокко! Елена - отличный гид! Встретила нас на вокзале Рабата (кстати, кто
Прекрасная экскурсия по столице Марокко! Елена - отличный гид! Встретила нас на вокзале Рабата (кстати, кто
Прекрасная экскурсия по столице Марокко! Елена - отличный гид! Встретила нас на вокзале Рабата (кстати, кто+3
Прекрасная экскурсия по столице Марокко! Елена - отличный гид! Встретила нас на вокзале Рабата (кстати, кто
Прекрасная экскурсия по столице Марокко! Елена - отличный гид! Встретила нас на вокзале Рабата (кстати, кто
Прекрасная экскурсия по столице Марокко! Елена - отличный гид! Встретила нас на вокзале Рабата (кстати, кто
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Е
Знакомьтесь, Рабат
Огромное спасибо господину Хишаму за экскурсию! Он рассказал нам многое об истории своей прекрасной страны. Маршрут был интересным, перемещения на машине короткими. Я могу только рекомендовать каждому провести день с господином Хишамом.
Огромное спасибо господину Хишаму за экскурсию! Он рассказал нам многое об истории своей прекрасной страны. Маршрут
Огромное спасибо господину Хишаму за экскурсию! Он рассказал нам многое об истории своей прекрасной страны. Маршрут
Огромное спасибо господину Хишаму за экскурсию! Он рассказал нам многое об истории своей прекрасной страны. Маршрут
Огромное спасибо господину Хишаму за экскурсию! Он рассказал нам многое об истории своей прекрасной страны. Маршрут+5
Огромное спасибо господину Хишаму за экскурсию! Он рассказал нам многое об истории своей прекрасной страны. Маршрут
Огромное спасибо господину Хишаму за экскурсию! Он рассказал нам многое об истории своей прекрасной страны. Маршрут
Огромное спасибо господину Хишаму за экскурсию! Он рассказал нам многое об истории своей прекрасной страны. Маршрут
Огромное спасибо господину Хишаму за экскурсию! Он рассказал нам многое об истории своей прекрасной страны. Маршрут
Огромное спасибо господину Хишаму за экскурсию! Он рассказал нам многое об истории своей прекрасной страны. Маршрут
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Виктор
Знакомьтесь, Рабат
Все просто замечательно!
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В
Знакомьтесь, Рабат
Спасибо большое за экскурсию по Рабату! Елена не только прекрасный рассказчик, но и очень отзывчивый и добрый человек! Мы попали
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в очень неприятную ситуацию прямо перед экскурсией, требовалось время на то, чтобы ее решить. Елена не только согласилась перенести время начала прогулки по городу, но и помогла в разрешении некоторых вопросов.
Очень легко и интересно рассказала про город, достопримечательности, исторические факты, не только взрослые, но и дети очень заинтересовались! Дала рекомендации, что ещё посмотреть в Рабате

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О
Знакомьтесь, Рабат
отличные впечатления от города и гида, легко, интересно и увлекательно! прогулялись и посетили на авто много районов и мест, рекомендуем!
отличные впечатления от города и гида, легко, интересно и увлекательно! прогулялись и посетили на авто много районов и мест, рекомендуем!
отличные впечатления от города и гида, легко, интересно и увлекательно! прогулялись и посетили на авто много районов и мест, рекомендуем!
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А
Знакомьтесь, Рабат
Были на экскурсии в Рабате с женой и детьми (15 и 14 лет). Всё очень понравилось. Елене огромное спасибо! Отдельное приятное дополнение - комфортабельный автомобиль для перемещения по городу. Всем заинтересованным рекомендую!
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В
Знакомьтесь, Рабат
Мы очень признательны за прекрасную экскурсию! Елена - очень приятный человек и интересный рассказчик!
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В
Рабат древний, элегантный, малоизвестный
Добрый вечер! Благодарю миллион раз экскурсовода Марью! 😍
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Ольга
Знакомьтесь, Рабат
Локанично, с комфортом, без суеты, без бесконечных цифр и дат, все коротко, понятно, не напрягающе! отличные советы от Хишама по
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локациям, доброжелательный и ненавязчивый подход! для первого знакомства со страной и столицей - это самый верный выбор! советуем всем! спасибо большое за прекрасный день 🫶

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Константин
Главное в Рабате - с местным жителем
Большое спасибо Ольге и Мехди за интересную, содержательную и живую экскурсию - они сумели за ограниченное время грамотно и с юмором познакомить меня со всеми знаковыми местами Рабата. Спасибо!
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Всего 91 отзыв в Рабате

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Ответы на вопросы от путешественников по Рабату

Самые популярные экскурсии в Рабате
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Знакомьтесь, Рабат;
  2. Главное в Рабате - с местным жителем;
  3. Рабат древний, элегантный, малоизвестный;
  4. Квест-экскурсия по Рабату и Сале - без гида. Быт, султаны и пираты;
  5. Выгодный трансфер в Рабате.
Сколько стоит экскурсия по Рабату в августе 2026
Сейчас в Рабате можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 27 до 360. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас посетить Рабат в 2026 году! У нас вы можете заказать экскурсии по Марокко на русском языке по отличным ценам от €27. Забронируйте тур по всем достопримечательностям Рабата прямо сейчас