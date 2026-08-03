Рабат — древний, колоритный и очень обаятельный город.
Вы увидите его топовые достопримечательности: крепости Шелла и Удайя, мавзолей Мохаммеда V и минарет Хасана.
Выпьете мятный чай с видом на Атлантический океан и прокатитесь по современным кварталам: ухоженным, цветущим и безопасным. Я с радостью стану вашим надёжным, знающим и дружелюбным проводником.
Вы увидите его топовые достопримечательности: крепости Шелла и Удайя, мавзолей Мохаммеда V и минарет Хасана.
Выпьете мятный чай с видом на Атлантический океан и прокатитесь по современным кварталам: ухоженным, цветущим и безопасным. Я с радостью стану вашим надёжным, знающим и дружелюбным проводником.
Описание экскурсии
Места притяжения города
Я помогу вам раскрыть прошлое и настоящее столицы Марокко. В программе экскурсии:
- Крепость Удайя — средневековая крепость, где продолжают жить люди. Мы пройдём по её узким улочкам и выпьем ароматный чай в аутентичном кафе. Я расскажу о пиратской республике, которая существовала здесь в 17 веке, и покажу место слияния Атлантического океана и реки Бурегрег.
- Мавзолей Мохаммеда V и минарет Хасана — две соседние достопримечательности, раскрывающие богатое прошлое города. Благодаря им вы узнаете, что связывает Рабат, Марракеш и Севилью.
- Крепость Шелла — именно с неё когда-то началась история Рабата. Вы увидите артефакты Римской империи и насладитесь прекрасным видом на долину реки.
- Современные кварталы — мы проедем на машине по новым районам города, чтобы вы смогли оценить масштаб Рабата и понаблюдать за его современной жизнью. А еще я покажу вам здание, которое по задумке должно стать самым высоким в Африке!
Организационные детали
- Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включён в стоимость
- Входные билеты в крепость Шелла оплачиваются дополнительно — 70 дирхам с чел.
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек: на вашем авто или с доплатой за транспорт. Подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хишам и Елена — ваша команда гидов в Рабате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 588 туристов
Я учился и работал в России, закончил Московский институт инженерного транспорта. Сейчас я живу в столице Марокко — Рабате, красивом, чистом и зелёном городе с богатой историей. Я и моя супруга Елена — лицензированные гиды в Марокко. Покажем вам столицу Марокко - Рабат, с радостью, расскажем о его истории, культуре и самых интересных местах.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 83 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная экскурсия по столице Марокко! Елена - отличный гид! Встретила нас на вокзале Рабата (кстати, кто живет в Касабланке - оттуда легко добраться до Рабата на поезде, всего за час
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Е
Огромное спасибо господину Хишаму за экскурсию! Он рассказал нам многое об истории своей прекрасной страны. Маршрут был интересным, перемещения на машине короткими. Я могу только рекомендовать каждому провести день с господином Хишамом.
+1
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Нашим гидом в столице была Елена. Она встретила нас с поезда (мы приехали из Касабланки) и показала спокойный, зеленый, просторный город в неспешном ритме. Конечно, на первом месте по вау-эффектам
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Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом Еленой! Елена глубоко владеет историей города и очень интересно рассказывает обо всех фактах с самого начала встречи. объездили и обошли все достопримечательности, Елена встретила у
+1
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Спасибо, Елена. Прекрасная экскурсия. Много интересных и неожидаемых фактов из истории Рабата, страны. Взгляд на город от жителя, который любит и ценит свой город, свою работу. Хороших Вам экскурсантов.
Обязательно приедем еще)
Обязательно приедем еще)
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О
отличные впечатления от города и гида, легко, интересно и увлекательно! прогулялись и посетили на авто много районов и мест, рекомендуем!
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