Я покажу вам, что Рабат — не только политический центр, но изысканный город с ценным архитектурным наследием и особенной атмосферой. Мы заглянем в мавзолей и погуляем среди руин, поднимемся на смотровую площадку и поразимся колориту местных лавочек. Вы поймёте, как в образе Рабата сочетаются черты столицы и символа королевской власти.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Рабате

Марья Ваш гид в Рабате

Описание экскурсии

Башня Хасана и мавзолей Мухаммеда V. Остановимся у недостроенной мечети 12 века — символа города. Посетим мавзолей в классическом марокканском стиле.

Касба Удайя. Погуляем по бело-синим улочкам старинной крепости на берегу океана — я объясню, как здесь переплетаются история и современность. Зайдём в Андалузский сад и поднимемся на смотровую площадку с видом на устье реки Бу-Регрег.

Медина. Пройдёмся по исторической части города с рынками, ремесленными лавками и колоритной атмосферой.

Шелла. Побродим среди руин древнеримского поселения и средневекового некрополя. Я расскажу о римском и меринидском прошлом этих мест.

Организационные детали