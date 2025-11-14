Я покажу вам, что Рабат — не только политический центр, но изысканный город с ценным архитектурным наследием и особенной атмосферой.
Мы заглянем в мавзолей и погуляем среди руин, поднимемся на смотровую площадку и поразимся колориту местных лавочек. Вы поймёте, как в образе Рабата сочетаются черты столицы и символа королевской власти.
Мы заглянем в мавзолей и погуляем среди руин, поднимемся на смотровую площадку и поразимся колориту местных лавочек. Вы поймёте, как в образе Рабата сочетаются черты столицы и символа королевской власти.
Описание экскурсии
Башня Хасана и мавзолей Мухаммеда V. Остановимся у недостроенной мечети 12 века — символа города. Посетим мавзолей в классическом марокканском стиле.
Касба Удайя. Погуляем по бело-синим улочкам старинной крепости на берегу океана — я объясню, как здесь переплетаются история и современность. Зайдём в Андалузский сад и поднимемся на смотровую площадку с видом на устье реки Бу-Регрег.
Медина. Пройдёмся по исторической части города с рынками, ремесленными лавками и колоритной атмосферой.
Шелла. Побродим среди руин древнеримского поселения и средневекового некрополя. Я расскажу о римском и меринидском прошлом этих мест.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер (из Рабата и Касабланки и обратно) на автомобиле BMW 116, кофе-пауза в ресторане
- Дополнительные расходы: вход в комплекс Шелла — €7 за взрослого, €3,5 за ребёнка
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марья — ваш гид в Рабате
Провела экскурсии для 157 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Мария, я живу в Марокко много лет, и я с удовольствием показываю знаковые места Касабланки и других городов этой удивительной страны. Свободно владею русским, французским и арабским
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
14 ноя 2025
Мария, наш экскурсовод в непринужденной и доступной форме рассказала о истории города, продемонстрировав глубокие познания, уважение к культуре окружающих её коренных жителей, мы посетили прекрасные места и остались очень довольны.
С
Сергей
2 окт 2025
Экскурсия нам очень понравилась, все было на высшем уровне, рекомендуем 🔥👍
Марина
17 сен 2025
Интересная экскурсия. Зеленый, чистый, приятный город Рабат
Екатерина
14 сен 2025
Очень понравилась экскурсия!! Мария показала нам все самое интересное и красивое. Очень советуем при посещении Марокко выбрать гидом именно Марию 💕
О
Ольга
27 авг 2025
Замечательная экскурсия!!!! Все очень понравилось!!! Очень красивый город, как и сам Марокко. Отдельное спасибо гиду! За фото и прекрасный ресторан.
Похожие экскурсии из Рабата
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Рабат
Оценить визитные карточки города, прикоснуться к его истории и понаблюдать за современной жизнью
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.