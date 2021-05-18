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Полезная информация о Форт-де-Франсе

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Местное время в Форт-де-Франсе
16:5150
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаМартиника
Название городаФорт-де-Франс
По-английскиFort-de-France
Это столицаФорт-де-Франс является столицей Мартиники
Население города89 995 чел.
АэропортЛаментин FDF
Часовой поясAmerica/Martinique
Средняя высота17 м. от уровня моря

Где находится Форт-де-Франс на карте

Форт-де-Франс фото города
Форт-де-Франс

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