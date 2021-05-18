Полезная информация о Форт-де-Франсе
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Местное время в Форт-де-Франсе
16:5150
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Мартиника
|Название города
|Форт-де-Франс
|По-английски
|Fort-de-France
|Это столица
|Форт-де-Франс является столицей Мартиники
|Население города
|89 995 чел.
|Аэропорт
|Ламентин FDF
|Часовой пояс
|America/Martinique
|Средняя высота
|17 м. от уровня моря
Где находится Форт-де-Франс на карте
Форт-де-Франс
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