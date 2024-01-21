Поплавать с дельфинами, попробовать «салат миллионеров» и посмотреть на хищников в нацпарке
Мы побываем в национальных парках: вы увидите уникальные разноцветные пески и живописные водопады, понаблюдаете за дикими животными. Найдёте Антарктиду на горизонте на самой южной точке Маврикия и познакомитесь с его столицей.
Попробуете маврикийский ром, экзотические фрукты и морепродукты и сможете потанцевать под ритмы регги в местных клубах.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1 350
Описание
Организационные детали
Возьмите с собой гидротапочки — на дне, особенно в диких местах, можно встретиться с кораллами, морскими ежами, рыбой-камень, крылаткой и прочей океанской живностью. Обязателен крем с высоким УФ-фильтром, головной убор (кепка, панама, шляпа и т. п.). Также понадобятся солнцезащитные очки, спрей от насекомых. Розетки иные, если есть возможность берите переходник типа C или G.
Программа тура по дням
Прилёт, размещение, пляжный отдых
Мы встретим вас в аэропорту (вы можете прилететь в любое время) и отвезём до места нашего проживания в курортный городок на западном побережье острова Флик-ан-Флак, пляж которого считается здесь лучшим. Вы отдохнёте после дороги, а после мы прогуляемся по побережью, искупаемся в океане и понежимся на мягком белоснежном песке. Вечером поужинаем блюдами местной кухни.
Парк «Шамарель», ромовый завод, храм Гран-Бассен
Сегодня вас ждёт знакомство с одной из главных достопримечательностей острова — национальным парком «Шамарель». Вы увидите знаменитые цветные пески Маврикия и впечатляющий 100-метровый водопад, срывающийся с высоты в пропасть. Со смотровых площадок полюбуетесь потрясающими видами на остров и бирюзовые лагуны.
Затем заедем на ромовый завод: прогуляемся по нему с экскурсией и продегустируем разные виды рома. Желающие смогут его приобрести. После посетим Гран-Бассен — индуистский храмовый комплекс на берегу живописного одноимённого озера. Насладимся пейзажем и рассмотрим статуи богов.
Вечером вернёмся и проводим красочный закат на пляже.
Плавание с дельфинами, свободное время
В этот день приготовьтесь испытать незабываемый опыт — утром отправляемся плавать с дельфинами, которые после ночёвки на западном побережье плывут в открытый океан. Обычно они ходят большими стаями по 20-40 особей. Наша лодка зайдёт по ходу их движения, и мы выпрыгнем за борт и поплаваем вместе с ними.
После вернёмся на берег и пообедаем. Затем — свободное время. Можно пройтись по магазинам и купить кашемировые или хлопковые изделия или расслабиться на пляже и погреться на солнышке.
Юг острова: заповедник «Ла Ваниль», мыс Гри-Гри
В этот день отправимся на юг острова, который славится своей великолепной природой. Проедем по красивой дороге вдоль океана с живописными видами на горы и дикие пляжи. Побываем в заповеднике «Ла Ваниль», где покормим гигантских черепах, которых здесь более 1000, посмотрим на крокодилов, лемуров, обезьян и попугаев.
Затем посетим мыс Гри-Гри, самую южную точку Маврикия — дальше только бескрайний океан и Антарктида. Говорят, её даже можно разглядеть в ясную погоду. На обед заглянем в ресторан, где вы попробуете «салат миллионеров» из сердцевины пальмы.
Свободный день
Сегодня — свободный день. Есть возможность поплавать с кашалотами (за доплату), полетать на вертолёте или гидроплане и увидеть известный на весь мир подводный водопад. Можно просто утроить себе пляжный релакс или понырять с маской у домашнего рифа и понаблюдать за коралловыми рыбками.
Экскурсия по столице Маврикия
Позавтракав, едем в Порт-Луи. Прогуляемся по набережной и посетим фотогеничные места. Заглянем на колоритный центральный рынок, где продаются экзотические фрукты и овощи. Пообедаем в одном из ресторанчиков.
Во второй половине дня полюбуемся закатом и с теми, кто не устал, посетим местный клуб — потанцуем под энергичную музыку.
Морская прогулка на остров Иль-о-Серф
Сегодня снова отправимся на морскую прогулку: отдохнём на просторной палубе катамарана, искупаемся в океане с тропическими рыбками, побываем у водопадов Гранд-Ривер. Дойдём до острова Иль-о-Серф с шикарными песчаными пляжами и живописной лагуной, а по пути вас ждёт обед-барбекю прямо на борту.
Сафари в парке «Касела»
Утром отправляемся в природный парк «Касела», где вас ждёт сафари среди местных обитателей. С близкого расстояния вы увидите страусов и леопардов, львов и гепардов, обезьян и жирафов. За доплату можно будет покормить длинношеих и прогуляться по вольеру со львами.
Во второй половине дня устроим пикник на пляже и насладимся закатом.
Отъезд
Насладившись завтраком под шум прибоя, искупаемся напоследок и поедем в аэропорт.
Желающие могут продлить свой отдых и остаться ещё на несколько дней.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Порт-Луи, аэропорт, любое времяЗавершение: Порт-Луи, аэропорт, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.