🛥 На яхте Авторский тур 8 дней На яхте по побережью Маврикия: пляжный отдых и знаковые локации Поплавать с черепахами, увидеть Кристальную скалу и отправиться на поиски китов и дельфинов Около ТЦ «L’Estuaire» (La Balise Marina), 13:00 200 000 ₽ за человека Авторский тур 10 дней Многоликий Маврикий, или Каникулы на чудо-острове Поплавать с кашалотами и полетать на зиплайне, увидеть разноцветные дюны и насладиться океаном Маврикий, аэропорт, время встречи зависит от време... 169 000 ₽ за человека Авторский тур 9 дней Лето круглый год: активный и пляжный отдых на Маврикии Поплавать с дельфинами, попробовать «салат миллионеров» и посмотреть на хищников в нацпарке Порт-Луи, аэропорт, любое время $ 1 350 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи

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