Авторский тур
8 дней
На яхте по побережью Маврикия: пляжный отдых и знаковые локации
Поплавать с черепахами, увидеть Кристальную скалу и отправиться на поиски китов и дельфинов
Около ТЦ «L’Estuaire» (La Balise Marina), 13:00
11 мая
18 мая
25 мая
1 июня
200 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Многоликий Маврикий, или Каникулы на чудо-острове
Поплавать с кашалотами и полетать на зиплайне, увидеть разноцветные дюны и насладиться океаном
Маврикий, аэропорт, время встречи зависит от време...
2 мая
169 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Лето круглый год: активный и пляжный отдых на Маврикии
Поплавать с дельфинами, попробовать «салат миллионеров» и посмотреть на хищников в нацпарке
Порт-Луи, аэропорт, любое время
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
$1 350 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи
Самые популярные туры в Порт-Луи
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