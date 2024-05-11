Сегодня после завтрака снова поплывём смотреть на дельфинов. В 13:00 пообедаем с видом на гору Ле Морн и одноимённый полуостров. Местный пляж считается одним из самых лучших на Маврикии.

Желающие смогут отправиться в сафари (за дополнительную плату). Автобус заберёт вас в 14:00, а к 17:00 вы уже успеет вернуться на яхту.

В заливе Тамарин мы отдохнём на пляже, искупаемся в море и поужинаем. Это место популярно среди сёрферов, а ещё в местной рыбацкой деревне добывают соль, которой снабжают весь остров.