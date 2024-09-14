8 дней
На яхте по побережью Маврикия: пляжный отдых и знаковые локации
Поплавать с черепахами, увидеть Кристальную скалу и отправиться на поиски китов и дельфинов
Начало: Около ТЦ «L’Estuaire» (La Balise Marina), 13:00
14 сен в 13:00
5 окт в 13:00
192 000₽ за человека
9 дней
Лето круглый год: активный и пляжный отдых на Маврикии
Поплавать с дельфинами, попробовать «салат миллионеров» и посмотреть на хищников в нацпарке
Начало: Порт-Луи, аэропорт, любое время
1 сен в 08:00
8 сен в 08:00
$1 350 за человека
10 дней
Многоликий Маврикий, или Каникулы на чудо-острове
Поплавать с кашалотами и полетать на зиплайне, увидеть разноцветные дюны и насладиться океаном
Начало: Маврикий, аэропорт, время встречи зависит от време...
13 окт в 11:00
21 ноя в 11:00
169 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Активный отдых»
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