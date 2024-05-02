Многоликий Маврикий, или Каникулы на чудо-острове
Авторский тур в Порт-Луи

Поплавать с кашалотами и полетать на зиплайне, увидеть разноцветные дюны и насладиться океаном

Бирюзовая вода лагун и яркие коралловые рифы, белоснежный мягкий песок и тропические леса, уникальная природа и невероятные закаты — всё это Маврикий.

Вас ждёт сафари на квадроциклах среди зебр и жирафов, страусов и носорогов, плавание с китами в открытом океане и кормление гигантских черепах.

Вы увидите уникальные семицветные дюны и впечатляющие водопады, пройдёте по подвесному мосту и прокатитесь на зиплайне над обрывом, попробуете морских ежей и экзотические фрукты. А любители ночной жизни смогут окунуться в колорит местных ночных заведений.
Многоликий Маврикий, или Каникулы на чудо-острове
Многоликий Маврикий, или Каникулы на чудо-острове
Многоликий Маврикий, или Каникулы на чудо-острове
Ближайшие даты:
2
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет169 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 9 лет.
Виза не требуется. В аэропорту прилёта заполняется миграционная карточка.

Проживание. В апартаментах или на вилле, 1- и 2-местные номера.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 9 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение, отдых

В аэропорту вас встретит сопровождающий и доставит к месту проживания. Если вы прилетите утром, у вас будет время искупаться в океане и расслабиться на белоснежном мягком песочке после дороги. А вечером мы вместе поужинаем и обсудим план нашего путешествия.

Встреча, размещение, отдыхВстреча, размещение, отдыхВстреча, размещение, отдыхВстреча, размещение, отдыхВстреча, размещение, отдыхВстреча, размещение, отдыхВстреча, размещение, отдыхВстреча, размещение, отдыхВстреча, размещение, отдыхВстреча, размещение, отдыхВстреча, размещение, отдых
2 день

Природный парк «Касела», отдых у океана

Сегодня побываем в природном парке «Касела». Устроим сафари на квадроциклах, посмотрим на зебр и страусов, носорогов и антилоп. Покормим жирафов и сфотографируемся с черепахами. Желающие испытать более острые ощущения смогут погулять со львами и погладить гепарда (за доплату).

Во второй половине дня отдохнём у океана: поплаваем и позагораем. А за ужином в одном из колоритных ресторанчиков поделимся друг с другом впечатлениями.

Природный парк «Касела», отдых у океанаПриродный парк «Касела», отдых у океанаПриродный парк «Касела», отдых у океанаПриродный парк «Касела», отдых у океанаПриродный парк «Касела», отдых у океанаПриродный парк «Касела», отдых у океана
3 день

Разноцветные дюны и водопады поселения Шамарель, пляж Ле Морн

В этот день отправляемся в деревушку Шамарель, богатую интересными природными достопримечательностями. Вы полюбуетесь водопадами Александра и Шамарель и побываете в ущелье, откуда открывается завораживающий вид на национальный парк «Блэк Ривер». Увидим и разноцветные песчаные дюны, слои которых не смешиваются даже после дождей, а оттенки самые разные — от светло-жёлтых до лиловых и сине-зелёных.

На обед заедем в ресторан с обзорной площадкой, с которой насладимся живописными пейзажами побережья. После посетим один из лучших пляжей — в городке Ле Морн, покрытый белоснежным песком и обрамлённый пальмовыми рощами. Посмотрим на одноимённою гору, искупаемся, желающие смогут заняться снорклингом.

Разноцветные дюны и водопады поселения Шамарель, пляж Ле МорнРазноцветные дюны и водопады поселения Шамарель, пляж Ле МорнРазноцветные дюны и водопады поселения Шамарель, пляж Ле МорнРазноцветные дюны и водопады поселения Шамарель, пляж Ле МорнРазноцветные дюны и водопады поселения Шамарель, пляж Ле МорнРазноцветные дюны и водопады поселения Шамарель, пляж Ле Морн
4 день

Плавание с кашалотами, барбекю и батл

Сегодня вас ждёт незабываемый опыт — будем плавать с кашалотами — самыми крупными из зубатых китов. Не волнуйтесь, это безопасно — животные огромные, но безобидные, и многие специально едут на Маврикий, чтобы поплавать с ними в открытом океане. Наполненные впечатлениями, вернёмся в апартаменты, организуем барбекю и устроим баттл!

Плавание с кашалотами, барбекю и батлПлавание с кашалотами, барбекю и батлПлавание с кашалотами, барбекю и батлПлавание с кашалотами, барбекю и батл
5 день

Знакомство со столицей Маврикия

Позавтракав, едем в самый крупный портовый город Маврикия и его столицу — Порт-Луи. Прогуляемся по колоритным центральным улицам и сможем попробовать местный стрит-фуд. Посмотрим на яркие инсталляции и заглянем в небольшой китайский квартал. Пройдёмся по прохладной манговой аллее и посетим национальный музей, где представлены экспонаты, посвященные истории Маврикия, геологии, флоре и фауне. Среди экспонатов можно увидеть останки птички Додо — эндемика острова.

Затем погуляем по набережной и побываем на знаменитой улице, украшенной зонтиками. Пообедаем с видом на океан в одном из кафе и зайдём полюбоваться яркой росписью в индуистский храм. Вечером поужинаем и поделимся впечатлениями.

Знакомство со столицей МаврикияЗнакомство со столицей МаврикияЗнакомство со столицей МаврикияЗнакомство со столицей МаврикияЗнакомство со столицей Маврикия
6 день

День отдыха и дополнительные экскурсии

На этот день не запланировано поездок, чтобы вы провели время, как вам хочется. Расслабимся на пляже и поиграем в волейбол на тёплом песке. Желающие смогут посетить дополнительные экскурсии: полетать на вертолёте или гидроплане, чтобы полюбоваться уникальным подводным водопадом с высоты; порыбачить на марлина и тунца (за доплату).

День отдыха и дополнительные экскурсииДень отдыха и дополнительные экскурсииДень отдыха и дополнительные экскурсииДень отдыха и дополнительные экскурсии
7 день

Остров Иль-о-Серф, водопады Гранд-Ривер, водная прогулка

Встанем пораньше и доедем до восточной части острова, откуда поплывём на Иль-о-Серф, что в переводе означает «остров оленей». Олени уже не населяют это место, но здесь шикарные песчаные пляжи и живописная лагуна — подходящая локация, чтобы насладиться солнцем и красотой природы.

Мы побываем у водопадов Гранд-Ривер, а затем на лодке отправимся исследовать яркий подводный мир. Пообедаем вкусным барбекю, а желающие смогут попробовать свежевыловленных морских ежей, которых продают рыбаки прямо на пляже. После возвращения — свободное время.

Остров Иль-о-Серф, водопады Гранд-Ривер, водная прогулкаОстров Иль-о-Серф, водопады Гранд-Ривер, водная прогулкаОстров Иль-о-Серф, водопады Гранд-Ривер, водная прогулкаОстров Иль-о-Серф, водопады Гранд-Ривер, водная прогулкаОстров Иль-о-Серф, водопады Гранд-Ривер, водная прогулкаОстров Иль-о-Серф, водопады Гранд-Ривер, водная прогулка
8 день

«Дворец среди садов», знакомство с производством рома, отдых на пляже Мон-Шуази

После завтрака отправляемся на север острова, где посетим «Дворец среди садов» — музей и памятник колониальной архитектуры Маврикия, окружённый садами с богатой коллекцией растений. Вы познакомитесь с историей колониального Маврикия и на время перенесётесь в 19-й век.

Затем побываем на небольшом винокуренном заводе: вы понаблюдаете за производством рома из сахарного тростника. Следующая точка маршрута — 3-километровый песчаный пляж Мон-Шуази, который считается одним из лучших в этой части острова. Отдохнём, позагораем и искупаемся. Вечером желающие могут посетить местный клуб.

«Дворец среди садов», знакомство с производством рома, отдых на пляже Мон-Шуази«Дворец среди садов», знакомство с производством рома, отдых на пляже Мон-Шуази«Дворец среди садов», знакомство с производством рома, отдых на пляже Мон-Шуази«Дворец среди садов», знакомство с производством рома, отдых на пляже Мон-Шуази
9 день

Экстремальный парк, мыс Гри-Гри

Сегодня побываем в недавно открывшемся парке экстремального отдыха: прокатимся на зиплайне и пройдёмся по подвесному мосту длиной 350 метров — яркие ощущения гарантированы!

Затем посетим мыс Гри-Гри — самую южную точку Маврикия — дальше только Антарктида! Если повезёт с погодой, заедем на водопад Рочестер — любимое место местных мальчишек, которые прыгают с его 10-метровой вершины как цирковые акробаты. На обратном пути мы проедем по самой красивой дороге вдоль океана и полюбуемся красочным закатом.

Экстремальный парк, мыс Гри-ГриЭкстремальный парк, мыс Гри-ГриЭкстремальный парк, мыс Гри-Гри
10 день

Отъезд

Утром будет время ещё поплавать в океане и купить сувениры. Затем — выезд в аэропорт. Желающие могут продлить отдых на несколько дней и посетить ещё несколько достопримечательностей: каскадный водопад Тамарин, ботанический сад «Памплемус», чайную плантацию и много другое.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту и трансфер от аэропорта и обратно
  • Трансферы по программе
  • Проживание в апартаментах/вилле. Размещение одноместное. При покупке тура на двоих и двухместном размещении скидка - 150 евро
  • Завтраки
  • Прогулка на катамаране на остров Иль о Серф (включено барбекю)
  • Прогулка и плавание с кашалотами
  • Входные билеты: в парки Шамарель и Национальный парк, Колониальный дом Лабурдоне
  • Экскурсия в парке Кассела и квадроциклы на сафари в парке
  • Зиплайн и подвесной мост в Национальном парке
  • Услуги тревел-лидера
  • Бутилированная питьевая вода в машине
  • Помощь в приобретении авиабилетов (подбор удобных рейсов) и информационная поддержка
Что не входит в цену
  • Международный перелёт - от 950 евро
  • Дополнительные экскурсии
  • Полёт на вертолёте - от 220 до 400 евро (зависит от длительности полёта)
  • Полёт на гидроплане - от 180 евро
  • Прогулка со львами - от 80 евро
  • Кормление жирафа - около 4 евро
  • Обеды и ужины
  • Личные расходы и алкогольные напитки
  • Стоимость тура на даты 24.12-02.01 и 30.12-08.01 составляет 2200 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Маврикий, аэропорт, время встречи зависит от времени вашего рейса
Завершение: Маврикий, аэропорт, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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