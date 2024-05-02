Поплавать с кашалотами и полетать на зиплайне, увидеть разноцветные дюны и насладиться океаном
Вас ждёт сафари на квадроциклах среди зебр и жирафов, страусов и носорогов, плавание с китами в открытом океане и кормление гигантских черепах.
Вы увидите уникальные семицветные дюны и впечатляющие водопады, пройдёте по подвесному мосту и прокатитесь на зиплайне над обрывом, попробуете морских ежей и экзотические фрукты. А любители ночной жизни смогут окунуться в колорит местных ночных заведений.
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|169 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 9 лет.
Виза не требуется. В аэропорту прилёта заполняется миграционная карточка.
Проживание. В апартаментах или на вилле, 1- и 2-местные номера.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 9 лет.
Программа тура по дням
Встреча, размещение, отдых
В аэропорту вас встретит сопровождающий и доставит к месту проживания. Если вы прилетите утром, у вас будет время искупаться в океане и расслабиться на белоснежном мягком песочке после дороги. А вечером мы вместе поужинаем и обсудим план нашего путешествия.
Природный парк «Касела», отдых у океана
Сегодня побываем в природном парке «Касела». Устроим сафари на квадроциклах, посмотрим на зебр и страусов, носорогов и антилоп. Покормим жирафов и сфотографируемся с черепахами. Желающие испытать более острые ощущения смогут погулять со львами и погладить гепарда (за доплату).
Во второй половине дня отдохнём у океана: поплаваем и позагораем. А за ужином в одном из колоритных ресторанчиков поделимся друг с другом впечатлениями.
Разноцветные дюны и водопады поселения Шамарель, пляж Ле Морн
В этот день отправляемся в деревушку Шамарель, богатую интересными природными достопримечательностями. Вы полюбуетесь водопадами Александра и Шамарель и побываете в ущелье, откуда открывается завораживающий вид на национальный парк «Блэк Ривер». Увидим и разноцветные песчаные дюны, слои которых не смешиваются даже после дождей, а оттенки самые разные — от светло-жёлтых до лиловых и сине-зелёных.
На обед заедем в ресторан с обзорной площадкой, с которой насладимся живописными пейзажами побережья. После посетим один из лучших пляжей — в городке Ле Морн, покрытый белоснежным песком и обрамлённый пальмовыми рощами. Посмотрим на одноимённою гору, искупаемся, желающие смогут заняться снорклингом.
Плавание с кашалотами, барбекю и батл
Сегодня вас ждёт незабываемый опыт — будем плавать с кашалотами — самыми крупными из зубатых китов. Не волнуйтесь, это безопасно — животные огромные, но безобидные, и многие специально едут на Маврикий, чтобы поплавать с ними в открытом океане. Наполненные впечатлениями, вернёмся в апартаменты, организуем барбекю и устроим баттл!
Знакомство со столицей Маврикия
Позавтракав, едем в самый крупный портовый город Маврикия и его столицу — Порт-Луи. Прогуляемся по колоритным центральным улицам и сможем попробовать местный стрит-фуд. Посмотрим на яркие инсталляции и заглянем в небольшой китайский квартал. Пройдёмся по прохладной манговой аллее и посетим национальный музей, где представлены экспонаты, посвященные истории Маврикия, геологии, флоре и фауне. Среди экспонатов можно увидеть останки птички Додо — эндемика острова.
Затем погуляем по набережной и побываем на знаменитой улице, украшенной зонтиками. Пообедаем с видом на океан в одном из кафе и зайдём полюбоваться яркой росписью в индуистский храм. Вечером поужинаем и поделимся впечатлениями.
День отдыха и дополнительные экскурсии
На этот день не запланировано поездок, чтобы вы провели время, как вам хочется. Расслабимся на пляже и поиграем в волейбол на тёплом песке. Желающие смогут посетить дополнительные экскурсии: полетать на вертолёте или гидроплане, чтобы полюбоваться уникальным подводным водопадом с высоты; порыбачить на марлина и тунца (за доплату).
Остров Иль-о-Серф, водопады Гранд-Ривер, водная прогулка
Встанем пораньше и доедем до восточной части острова, откуда поплывём на Иль-о-Серф, что в переводе означает «остров оленей». Олени уже не населяют это место, но здесь шикарные песчаные пляжи и живописная лагуна — подходящая локация, чтобы насладиться солнцем и красотой природы.
Мы побываем у водопадов Гранд-Ривер, а затем на лодке отправимся исследовать яркий подводный мир. Пообедаем вкусным барбекю, а желающие смогут попробовать свежевыловленных морских ежей, которых продают рыбаки прямо на пляже. После возвращения — свободное время.
«Дворец среди садов», знакомство с производством рома, отдых на пляже Мон-Шуази
После завтрака отправляемся на север острова, где посетим «Дворец среди садов» — музей и памятник колониальной архитектуры Маврикия, окружённый садами с богатой коллекцией растений. Вы познакомитесь с историей колониального Маврикия и на время перенесётесь в 19-й век.
Затем побываем на небольшом винокуренном заводе: вы понаблюдаете за производством рома из сахарного тростника. Следующая точка маршрута — 3-километровый песчаный пляж Мон-Шуази, который считается одним из лучших в этой части острова. Отдохнём, позагораем и искупаемся. Вечером желающие могут посетить местный клуб.
Экстремальный парк, мыс Гри-Гри
Сегодня побываем в недавно открывшемся парке экстремального отдыха: прокатимся на зиплайне и пройдёмся по подвесному мосту длиной 350 метров — яркие ощущения гарантированы!
Затем посетим мыс Гри-Гри — самую южную точку Маврикия — дальше только Антарктида! Если повезёт с погодой, заедем на водопад Рочестер — любимое место местных мальчишек, которые прыгают с его 10-метровой вершины как цирковые акробаты. На обратном пути мы проедем по самой красивой дороге вдоль океана и полюбуемся красочным закатом.
Отъезд
Утром будет время ещё поплавать в океане и купить сувениры. Затем — выезд в аэропорт. Желающие могут продлить отдых на несколько дней и посетить ещё несколько достопримечательностей: каскадный водопад Тамарин, ботанический сад «Памплемус», чайную плантацию и много другое.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту и трансфер от аэропорта и обратно
- Трансферы по программе
- Проживание в апартаментах/вилле. Размещение одноместное. При покупке тура на двоих и двухместном размещении скидка - 150 евро
- Завтраки
- Прогулка на катамаране на остров Иль о Серф (включено барбекю)
- Прогулка и плавание с кашалотами
- Входные билеты: в парки Шамарель и Национальный парк, Колониальный дом Лабурдоне
- Экскурсия в парке Кассела и квадроциклы на сафари в парке
- Зиплайн и подвесной мост в Национальном парке
- Услуги тревел-лидера
- Бутилированная питьевая вода в машине
- Помощь в приобретении авиабилетов (подбор удобных рейсов) и информационная поддержка
Что не входит в цену
- Международный перелёт - от 950 евро
- Дополнительные экскурсии
- Полёт на вертолёте - от 220 до 400 евро (зависит от длительности полёта)
- Полёт на гидроплане - от 180 евро
- Прогулка со львами - от 80 евро
- Кормление жирафа - около 4 евро
- Обеды и ужины
- Личные расходы и алкогольные напитки
- Стоимость тура на даты 24.12-02.01 и 30.12-08.01 составляет 2200 евро