Сегодня побываем в природном парке «Касела». Устроим сафари на квадроциклах, посмотрим на зебр и страусов, носорогов и антилоп. Покормим жирафов и сфотографируемся с черепахами. Желающие испытать более острые ощущения смогут погулять со львами и погладить гепарда (за доплату).

Во второй половине дня отдохнём у океана: поплаваем и позагораем. А за ужином в одном из колоритных ресторанчиков поделимся друг с другом впечатлениями.