Остров Косумель — крупнейший в Мексике, дикий и почти необитаемый.
Мы будем исследовать руины Сан-Хербасио, восхищаться красотой церкви Святой Марии Гваделупы и гулять по Карибскому побережью.
Я расскажу о цивилизациях майя и ацтеков, о редких фламинго и оленях, традициях острова, его прошлом и настоящем.
Описание экскурсии
10:00 — встреча в порту на выходе с причала
10:30–12:00 — погуляем по руинам древнего города майя Сан-Хербасио, заглянем в кафедральную церковь Святой Марии Гваделупы
12:00–12:30 — дегустации по желанию: текила, мескаль, орчата и местные блюда
13:30–15:30 — пройдёмся по одному из лучших пляжей Карибского моря и рассмотрим достопримечательности побережья
16:00 — возвращение в порт
О чём поговорим
- Почему исчезла цивилизация древних майя и разрушилась империя древних ацтеков
- Как называлась Мексика до открытия испанскими конкистадорами
- Где находятся обсерватории майя
- Как остров Косумель получил своё название — остров птичек
- В чём разница между календарями майя и ацтеков
- Какие животные из Красной книги живут здесь
Организационные детали
- Экскурсия проходит на арендованном путешественниками автомобиле, в нём должно быть место для гида
- Дополнительные расходы: вход в древний город — $25 за чел., напитки и еда — по желанию
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Косумеле
Я лицензированный гид по Мексике. Организую и провожу индивидуальные и групповые экскурсии. Живу в Канкуне более 15 лет и буду рада встретить вас в аэропорту или вашем отеле. Программы по древним городам Сан-Мигель-де-Косумель, Чичен-Ица, Эк-Балам и другим постоянно дополняю новыми интересными местами, природными заповедниками. Покажу вам это всё с большой любовью. До встречи в Мексике!
