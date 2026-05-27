Мои заказы

Чудесный остров Косумель: для круизных путешественников - и всех желающих (на вашем авто)

Про календарь майя, берега Карибского моря и редких животных
Остров Косумель — крупнейший в Мексике, дикий и почти необитаемый.

Мы будем исследовать руины Сан-Хербасио, восхищаться красотой церкви Святой Марии Гваделупы и гулять по Карибскому побережью.

Я расскажу о цивилизациях майя и ацтеков, о редких фламинго и оленях, традициях острова, его прошлом и настоящем.
Чудесный остров Косумель: для круизных путешественников - и всех желающих (на вашем авто)
Чудесный остров Косумель: для круизных путешественников - и всех желающих (на вашем авто)
Чудесный остров Косумель: для круизных путешественников - и всех желающих (на вашем авто)

Описание экскурсии

10:00 — встреча в порту на выходе с причала

10:30–12:00 — погуляем по руинам древнего города майя Сан-Хербасио, заглянем в кафедральную церковь Святой Марии Гваделупы

12:00–12:30 — дегустации по желанию: текила, мескаль, орчата и местные блюда

13:30–15:30 — пройдёмся по одному из лучших пляжей Карибского моря и рассмотрим достопримечательности побережья

16:00 — возвращение в порт

О чём поговорим

  • Почему исчезла цивилизация древних майя и разрушилась империя древних ацтеков
  • Как называлась Мексика до открытия испанскими конкистадорами
  • Где находятся обсерватории майя
  • Как остров Косумель получил своё название — остров птичек
  • В чём разница между календарями майя и ацтеков
  • Какие животные из Красной книги живут здесь

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на арендованном путешественниками автомобиле, в нём должно быть место для гида
  • Дополнительные расходы: вход в древний город — $25 за чел., напитки и еда — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Косумеле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Я лицензированный гид по Мексике. Организую и провожу индивидуальные и групповые экскурсии. Живу в Канкуне более 15 лет и буду рада встретить вас в аэропорту или вашем отеле. Программы по древним городам Сан-Мигель-де-Косумель, Чичен-Ица, Эк-Балам и другим постоянно дополняю новыми интересными местами, природными заповедниками. Покажу вам это всё с большой любовью. До встречи в Мексике!

Похожие экскурсии на «Чудесный остров Косумель: для круизных путешественников - и всех желающих (на вашем авто)»

Остров Косумель: черепахи, рифы, морские звёзды
На лодке
5 часов
Индивидуальная
Остров Косумель: черепахи, рифы, морские звёзды
И снорклинг в Карибском море среди всей этой красоты
Начало: У парома Косумеля
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
от $665 за человека
У нас ещё много экскурсий в Косумеле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Косумеле
от $200 за экскурсию