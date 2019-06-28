Отзыв на: Остров Косумель для круизников

А Ангелина 5

Экскурсия на острове очень понравилась! Можно сказать из всего круиза именно в Мексике получился самый запоминающийся день. Мы встретились с гидом Аленой у выхода с корабля. Начали экскурсию по центру острова, затем поехали на минивэне с водителем смотреть древний город. Почитав отзывы, ожидания у нас были не большие. Но на самом деле город очень красивый и интересный. Это было для нас открытием. Называется Сан Сервасьо. Дальше по программе было купание с дельфинами. Незабываемо! Дельфины не только возят на плавниках, еще и подкидывают прямо в воде. Сын был в восторге. Далее мы посетили зоопарк и поехали плавать с масками и ластами. Очень хороший ресторан на берегу, где мы попробовали местную кухню из морепродуктов и поплавали на коралловом рифе. . Спасибо гиду Алене за подробный рассказ об истории и культуре острова и Мексики в целом. Обязательно приедем еще раз. Теперь уже на континент.