Индивидуальная
до 14 чел.
Остров Косумель: черепахи, рифы, морские звёзды
И снорклинг в Карибском море среди всей этой красоты
Начало: У парома Косумеля
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $665 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Чудесный остров Косумель: для круизных путешественников - и всех желающих (на вашем авто)
Про календарь майя, берега Карибского моря и редких животных
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от $200 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Косумелю
Самые популярные экскурсии в Косумеле
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