Все экскурсии в Косумеле
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Косумеле – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 3 ⭐ отзыва, цены от $188. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Косумеле почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Мексике на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
5ч
$188
за 1-6 чел.
Остров Косумель для круизников
Посетить руины древних майя, поплавать с дельфинами и исследовать подводный мир Карибского моря
Последние отзывы «Экскурсии Косумеля»
- Отзыв на: Остров Косумель для круизниковААнгелина28 июня 2019Экскурсия на острове очень понравилась! Можно сказать из всего круиза именно в Мексике получился самый запоминающийся день. Мы встретились с гидом Аленой у выхода с корабля. Начали экскурсию по центру острова, затем поехали на минивэне с водителем смотреть древний город. Почитав отзывы, ожидания у нас были не большие. Но на самом деле город очень красивый и интересный. Это было для нас открытием. Называется Сан Сервасьо. Дальше по программе было купание с дельфинами. Незабываемо! Дельфины не только возят на плавниках, еще и подкидывают прямо в воде. Сын был в восторге. Далее мы посетили зоопарк и поехали плавать с масками и ластами. Очень хороший ресторан на берегу, где мы попробовали местную кухню из морепродуктов и поплавали на коралловом рифе. . Спасибо гиду Алене за подробный рассказ об истории и культуре острова и Мексики в целом. Обязательно приедем еще раз. Теперь уже на континент.
- Отзыв на: Остров Косумель для круизниковЕЕлена18 января 2019Необходимо учитывать проблемы со связью на круизных судах. Интернет пакетный, довольно дорогой и медленный. Сотовая связь слабая, а в отдельных точках отсутствует. Подробную информацию о месте встречи желательно получать до круиза. Команде спасибо. 🙋