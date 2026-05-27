Мои заказы

Остров Косумель: черепахи, рифы, морские звёзды

И снорклинг в Карибском море среди всей этой красоты
Приглашаю в один из самых впечатляющих уголков Карибского моря — на остров Косумель.

У его берегов вы поплаваете в кристально-чистой воде, увидите яркие кораллы и разноцветных рыбок, морских черепах и скатов. А также тропический рай Эль-Сьело — лагуну, где дюжины морских звезд отдыхают на белоснежном песке.
Остров Косумель: черепахи, рифы, морские звёзды
Остров Косумель: черепахи, рифы, морские звёзды
Остров Косумель: черепахи, рифы, морские звёзды

Описание экскурсии

Мы посетим 4 ярких локации:

  • сначала коралловый риф, где можно встретить барракуд, лобстеров и стайки тропических рыб
  • затем отправимся на поиски черепах и даже небольших акул-нянек
  • увидим лагуну Эль-Сьело с морскими звёздами и бирюзовой водой
  • завершим поездку по пояс в море, обедая среди скатов и наслаждаясь карибским вайбом

Снорклинг на каждой локации — около 20 мин.

Вы узнаете:

  • почему вокруг Косумеля расположен один из самых охраняемых морских парков мира
  • как остров стал Меккой для дайверов: от Жака-Ива Кусто до современных любителей
  • как устроена подводная экосистема, чем питаются акулы и скаты, и нужно ли их опасаться
  • как можно плавать с минимальным воздействием на природу и почему это важно именно здесь

Организационные детали

  • В стоимость включено: прогулка на приватной лодке с капитаном, матросом и гидом на борту, снорклинг-оборудование (маска, трубка, жилет), питьевая вода и безалкогольные напитки, пиво (18+), обед в мелководной лагуне (севиче, гуакамоле, фрукты)
  • На лодке есть необходимые спасательные средства, включая спасжилеты. Перед посадкой — инструктаж по безопасности

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Крепкие алкогольные напитки — только для лиц 18+ и после снорклинга, по предзаказу
  • Фото/видео — по запросу

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парома Косумеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Косумеле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Мексике с 2020 года. Специализируюсь на снорклинге, дайвинге, знакомствах с природой региона и майянской культурой, сенотах и морской жизни. Я много путешествовала (40+ стран), поэтому хорошо понимаю, что интересно путешественникам: уникальный опыт, живые эмоции и красивые места вне туристических шаблонов. Решила встречаться с гостями, чтобы делиться местами, которые люблю, показывать настоящую Мексику и вдохновлять людей на новые открытия!

Похожие экскурсии на «Остров Косумель: черепахи, рифы, морские звёзды»

Чудесный остров Косумель: для круизных путешественников - и всех желающих (на вашем авто)
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Чудесный остров Косумель: для круизных путешественников - и всех желающих (на вашем авто)
Про календарь майя, берега Карибского моря и редких животных
29 мая в 10:00
30 мая в 10:30
$200 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Косумеле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Косумеле
от $665 за человека