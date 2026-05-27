Приглашаю в один из самых впечатляющих уголков Карибского моря — на остров Косумель.
У его берегов вы поплаваете в кристально-чистой воде, увидите яркие кораллы и разноцветных рыбок, морских черепах и скатов. А также тропический рай Эль-Сьело — лагуну, где дюжины морских звезд отдыхают на белоснежном песке.
Описание экскурсии
Мы посетим 4 ярких локации:
- сначала коралловый риф, где можно встретить барракуд, лобстеров и стайки тропических рыб
- затем отправимся на поиски черепах и даже небольших акул-нянек
- увидим лагуну Эль-Сьело с морскими звёздами и бирюзовой водой
- завершим поездку по пояс в море, обедая среди скатов и наслаждаясь карибским вайбом
Снорклинг на каждой локации — около 20 мин.
Вы узнаете:
- почему вокруг Косумеля расположен один из самых охраняемых морских парков мира
- как остров стал Меккой для дайверов: от Жака-Ива Кусто до современных любителей
- как устроена подводная экосистема, чем питаются акулы и скаты, и нужно ли их опасаться
- как можно плавать с минимальным воздействием на природу и почему это важно именно здесь
Организационные детали
- В стоимость включено: прогулка на приватной лодке с капитаном, матросом и гидом на борту, снорклинг-оборудование (маска, трубка, жилет), питьевая вода и безалкогольные напитки, пиво (18+), обед в мелководной лагуне (севиче, гуакамоле, фрукты)
- На лодке есть необходимые спасательные средства, включая спасжилеты. Перед посадкой — инструктаж по безопасности
Дополнительные расходы (по желанию)
- Крепкие алкогольные напитки — только для лиц 18+ и после снорклинга, по предзаказу
- Фото/видео — по запросу
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парома Косумеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Евгения — ваш гид в Косумеле
Я живу в Мексике с 2020 года. Специализируюсь на снорклинге, дайвинге, знакомствах с природой региона и майянской культурой, сенотах и морской жизни. Я много путешествовала (40+ стран), поэтому хорошо понимаю, что интересно путешественникам: уникальный опыт, живые эмоции и красивые места вне туристических шаблонов. Решила встречаться с гостями, чтобы делиться местами, которые люблю, показывать настоящую Мексику и вдохновлять людей на новые открытия!
