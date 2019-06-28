3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить руины древних майя, поплавать с дельфинами и исследовать подводный мир Карибского моря

Алена
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Алена – экскурсионное агентство
Если вы путешествуете на круизном лайнере вдоль берегов Мексики, одна из стоянок будет в порту крупнейшего острова страны, названного древними майя «Землей ласточек».

В изобилии местных предложений легко потеряться, поэтому я составила для вас насыщенную программу, в которой вы успеете познакомиться со всеми гранями Косумеля.

Осмотрите руины города Сан Хервасьо, узнаете о культе богини Иш Чель; исследуете вторые по величине в мире коралловые рифы с потрясающим подводным миром; поплаваете с дельфинами; а также, при желании, посетите завод текилы и жемчужную ферму.
$188 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у терминала на паром в Плая-дель-Кармен
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У этой экскурсии3 отзыва
4
Остров Косумель для круизников
Остров Косумель для круизников

Что вас ожидает

Культура древних майя на острове Косумель
«Земля ласточек» — один из самых посещаемых островов Мексики с загадочной историей и самобытной культурой. На экскурсии я расскажу о его главном символе — майянской богине женской энергии и плодородия Иш Чель. Вы узнаете о паломничестве, которое девушки в далеком прошлом совершали на каноэ, преодолевая расстояние в 26 километров. А также о том, как сегодня традиция трансформировалась в ежегодное плавание «Священный переход майя». В древнем городе Сан Хервасьо вы рассмотрите руины храмового комплекса и услышите о роли культа Иш Чель в майянской мифологии. В уютной столице Сан Мигеле прогуляетесь среди разноцветных домиков, узнаете о повседневной жизни местных и отведаете самое вкусное мороженое на острове. А также посетите музей, где я представлю вам экспозиции, посвященные природе и истории Косумеля.

Снорклинг, плавание с дельфинами и другие развлечения
Грандиозный парк Чанканааб поразит разнообразием редких животных, птиц и растений. Плавание с дельфинами в открытом море подарит незабываемые впечатления на всю жизнь, а снорклинг на коралловом рифе откроет фантастические краски подводного мира в Мексиканском заливе. Кроме того, в программу можно включить посещение жемчужной фермы и завода текилы. В завершение, на прогулке по набережной, по вашему желанию, я помогу с выбором аутентичных сувениров в многочисленных местных лавках и сфотографирую вас на фоне прекрасных видов на память о самобытном мексиканском острове.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
  • Я встречу вас в центре терминала, с которого отправляется паром до Плая-дель-Кармен. Это 15 минут пешком от вашего круизного лайнера. И после экскурсии отвезу обратно.
  • Для туристов из Канкуна, Плая-дель-Кармен, Ривьеры-Майя место встречи там же.

Отдельно оплачивается

  • Транспортные услуги — 150$.
  • Стоимость входных билетов и развлечений зависит от количества человек в группе и оговаривается при бронировании (~40$/человека).
  • Плавание с дельфинами — 64$/человека (с учетом 20%-ой скидки для наших гостей).
  • Обед в одном из местных заведений.
Остров Косумель для круизников
Остров Косумель для круизников
Остров Косумель для круизников
Остров Косумель для круизников
Остров Косумель для круизников
Остров Косумель для круизников
Остров Косумель для круизников
Остров Косумель для круизников
Остров Косумель для круизников

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у терминала на паром в Плая-дель-Кармен.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алена
Алена
Я ваш личный помощник в Мексике, дипломированный специалист по сервису и туризму, гражданка Мексики, переводчик, частный гид и консультант по недвижимости и юридическим вопросам организации бизнеса. В Мексике живу 8 лет, наша команда профессиональных гидов проводит индивидуальные и групповые экскурсии в Канкуне, Плая-дель-Кармен, Тулуме, Ривьере Майя, Мехико, Лос Кабосе, Акапулько, Пуэрто-Вальярте. Ждем вас в гости!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 июня 2019
Экскурсия на острове очень понравилась! Можно сказать из всего круиза именно в Мексике получился самый запоминающийся день. Мы встретились с гидом Аленой у выхода с корабля. Начали экскурсию по центру острова, затем поехали на минивэне с водителем смотреть древний город. Почитав отзывы, ожидания у нас были не большие. Но на самом деле город очень красивый и интересный. Это было для нас открытием. Называется Сан Сервасьо. Дальше по программе было купание с дельфинами. Незабываемо! Дельфины не только возят на плавниках, еще и подкидывают прямо в воде. Сын был в восторге. Далее мы посетили зоопарк и поехали плавать с масками и ластами. Очень хороший ресторан на берегу, где мы попробовали местную кухню из морепродуктов и поплавали на коралловом рифе. . Спасибо гиду Алене за подробный рассказ об истории и культуре острова и Мексики в целом. Обязательно приедем еще раз. Теперь уже на континент.
4 мая 2019
Я расскажу, как все было, воздержавшись от оценок.
В 10-10 мы встретились со Светланой, которая сообщила, что машина заказана на 10-30. Ок. Пришел водитель, отвел нас к машине (10 минут пешком) и мы поехали в развалины майя. Там при входе гид произнесла фразу - ну мы же тут ненадолго? Никаких интересных сведений нам не сообщили.

Далее поехали на самый юг острова, посмотрели крокодила в лагуне, поднялись на маяк. Красиво!
В этот момент водитель сообщил, что экскурсия 5 часов, поэтому в 15-30 надо вернуться (корабль отплывал в 18).

Нас отвезли в ресторан Тортуга на пляже недалеко от порта. Морепродукты и такос - отличные! Далее по плану был снорклинг. Гид взяла где-то маску и ласты и ушла плавать, сообщив, что вещи без присмотра лучше не оставлять. По снорку - рыбки были, рифа не было.

Это оказалась последняя остановка, нас вернули в порт, после особой просьбы - подвезли поближе. Столицы и музея не видели.

Совет - берите машину сами. Нет смысла в таком гиде. На руинах все написано.
18 января 2019
Необходимо учитывать проблемы со связью на круизных судах. Интернет пакетный, довольно дорогой и медленный. Сотовая связь слабая, а в отдельных точках отсутствует. Подробную информацию о месте встречи желательно получать до круиза. Команде спасибо!

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