3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Культура древних майя на острове Косумель

«Земля ласточек» — один из самых посещаемых островов Мексики с загадочной историей и самобытной культурой. На экскурсии я расскажу о его главном символе — майянской богине женской энергии и плодородия Иш Чель. Вы узнаете о паломничестве, которое девушки в далеком прошлом совершали на каноэ, преодолевая расстояние в 26 километров. А также о том, как сегодня традиция трансформировалась в ежегодное плавание «Священный переход майя». В древнем городе Сан Хервасьо вы рассмотрите руины храмового комплекса и услышите о роли культа Иш Чель в майянской мифологии. В уютной столице Сан Мигеле прогуляетесь среди разноцветных домиков, узнаете о повседневной жизни местных и отведаете самое вкусное мороженое на острове. А также посетите музей, где я представлю вам экспозиции, посвященные природе и истории Косумеля.

Снорклинг, плавание с дельфинами и другие развлечения

Грандиозный парк Чанканааб поразит разнообразием редких животных, птиц и растений. Плавание с дельфинами в открытом море подарит незабываемые впечатления на всю жизнь, а снорклинг на коралловом рифе откроет фантастические краски подводного мира в Мексиканском заливе. Кроме того, в программу можно включить посещение жемчужной фермы и завода текилы. В завершение, на прогулке по набережной, по вашему желанию, я помогу с выбором аутентичных сувениров в многочисленных местных лавках и сфотографирую вас на фоне прекрасных видов на память о самобытном мексиканском острове.