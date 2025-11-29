Погружение в сеноты — это не про глубину, а про атмосферу: сталактиты, загадочные тоннели, солнечные лучи, пронзающие воду, и почти нереальная прозрачность. Древние майя считали эти пресные озёра порталами в подземный мир. Мы не станем заплывать так глубоко, но подберём маршрут под ваш уровень — будь вы опытный дайвер или новичок.

Описание водной прогулки

Подробный инструктаж перед погружением и индивидуальный подход.

Немного истории региона: почему сеноты были священными местами для майя и как они использовались в древности.

Примерный тайминг

7:30–7:45 — выезд из отеля. На дорогу до сенотов закладываем 1 час

9:00 — подробный инструктаж, подготовка снаряжения

9:30–9:45 — первое погружение

10:30 — перерыв и перекус: фрукты, вода, сэндвичи

11:30 — второе погружение

12:30 — сбор снаряжения, переодеваемся и выдвигаемся обратно в отель

13:30–14:30 — возвращение в отель

Идеально для:

— сертифицированных дайверов, ищущих красивый и безопасный регион для фан-дайвов

— путешественников, уставших от пляжного отдыха и жаждущих настоящих приключений

— любителей природы и необычных локаций

Организационные детали

В стоимость включены: трансфер, 2 погружения в сенотах, прохладительные напитки и фрукты

Возможна организация подводной съёмки — детали в переписке

Важно знать: