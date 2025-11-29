Погружение в сеноты — это не про глубину, а про атмосферу: сталактиты, загадочные тоннели, солнечные лучи, пронзающие воду, и почти нереальная прозрачность. Древние майя считали эти пресные озёра порталами в подземный мир.
Мы не станем заплывать так глубоко, но подберём маршрут под ваш уровень — будь вы опытный дайвер или новичок.
Мы не станем заплывать так глубоко, но подберём маршрут под ваш уровень — будь вы опытный дайвер или новичок.
Описание водной прогулки
Подробный инструктаж перед погружением и индивидуальный подход.
Немного истории региона: почему сеноты были священными местами для майя и как они использовались в древности.
Примерный тайминг
7:30–7:45 — выезд из отеля. На дорогу до сенотов закладываем 1 час
9:00 — подробный инструктаж, подготовка снаряжения
9:30–9:45 — первое погружение
10:30 — перерыв и перекус: фрукты, вода, сэндвичи
11:30 — второе погружение
12:30 — сбор снаряжения, переодеваемся и выдвигаемся обратно в отель
13:30–14:30 — возвращение в отель
Идеально для:
— сертифицированных дайверов, ищущих красивый и безопасный регион для фан-дайвов
— путешественников, уставших от пляжного отдыха и жаждущих настоящих приключений
— любителей природы и необычных локаций
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер, 2 погружения в сенотах, прохладительные напитки и фрукты
- Возможна организация подводной съёмки — детали в переписке
Важно знать:
- Для участия в пробном погружении не нужно иметь сертификат, но требуется базовое умение плавать. Пробное погружение — только в сеноте Каса
- Сертифицированные дайверы, не нырявшие более 6 месяцев, проходят быструю проверку навыков
ежедневно в 07:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Плайе-дель-Кармен
Я живу и работаю в Сафаге, где каждый день сопровождаю путешественников в удивительный подводный мир Красного моря. За плечами — более 6000 погружений и международная сертификация SDI TDI. Я люблю
Похожие экскурсии из Плайи-дель-Кармен
Водная прогулка
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
Погружение в сеноты Плайи-дель-Кармен для сертифицированных дайверов. Откройте для себя подводные пещеры, сталактиты и сталагмиты. Включены трансфер и ланч
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Сегодня в 08:00
2 дек в 08:00
$260 за человека