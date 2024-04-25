Необычные маршруты по Плайя-дель-Кармен

Сеноты - это природные колодцы с прозрачной питьевой водой, которые являются выходами в одну из самых больших рек Мексики.
Путешественники со всего мира приезжают на полуостров, чтобы исследовать это удивительное чудо
Путешественники со всего мира приезжают на полуостров, чтобы исследовать это удивительное чудо
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Погружение в сеноты
- 🏞️ Исследование подводных пещер
- 🚐 Включен трансфер
- 🍽️ Ланч включен
- 🧗 Подходит для сертифицированных дайверов
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для погружений в сеноты - с ноября по апрель. В этот период вода в сенотах наиболее прозрачная, что позволяет насладиться красотой подводных пещер и сталактитов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Сталактиты
- Сталагмиты
- Колонны
Описание экскурсии
Безмолвный и прекрасный мир
Во время погружения мы осмотрим сталактиты, сталагмиты и великолепные колонны, некогда созданные природой. Плавая в толще воды, в темноте, разглядывая стены пещеры и слыша звуки выдыхаемых пузырей, понимаешь — какое это наслаждение быть исследователем таинственных миров.
Кому это подойдёт
Погружение доступно только для сертифицированных дайверов. Минимальный уровень сертификата — OWD, поскольку для погружения в сенотах важен грамотный контроль плавучести.
Организационные детали
ВНИМАНИЕ! Обязательно имейте при себе сертификат Open Water Diver. Без документа мы не сможем взять вас на дайвинг.
Что включено в стоимость
Трансфер, два погружения (одно погружение — 40 минут) и ланч входят в стоимость тура
Как проходит экскурсия
- До сенотов добираться: из Канкуна — 1,5 часа, из Плайи-дель-Кармен — 40 минут.
- Стоимость указана для посещения ближних сенотов. Если вы хотите погрузиться в сеноты Ангелита, Калабера, Дос Охос, Кин Ха, Хел Белз, то необходимо доплатить топливные расходы — 45 долларов/чел.
во вторник, четверг и субботу в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$260
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Плайе-дель-Кармен
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 174 туристов
Добрый день. Меня зовут Виктор. Ведущий гид в Мексике и инструктор подводного плавания. Многолетний опыт работы с туристическими группами, создание авторских туров и возможность производить подводные программы позволят показать все
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Это бессмысленно описывать, это надо видеть. Кучу описаний, видео и фото можно найти в интернете, но только оказавшись там можно получить эти ощущения. Космос, фантастика, эстетика, красота. Увлекаюсь дайвингом много лет и давно такого не испытывал. Тут же прошёл курс на продвинутый уровень, чтобы не иметь ограничений в дальнейшем. Огромное спасибо организаторам!
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