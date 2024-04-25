Необычные маршруты по Плайя-дель-Кармен

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для погружений в сеноты - с ноября по апрель. В этот период вода в сенотах наиболее прозрачная, что позволяет насладиться красотой подводных пещер и сталактитов.

Сеноты - это природные колодцы с прозрачной питьевой водой, которые являются выходами в одну из самых больших рек Мексики.Путешественники со всего мира приезжают на полуостров, чтобы исследовать это удивительное чудо

природы. Участники экскурсии спустятся в гигантскую скважину, чтобы насладиться подводными красотами и исследовать сталактиты, сталагмиты и великолепные колонны. Погружение доступно только для сертифицированных дайверов с минимальным уровнем сертификата OWD. В стоимость тура включены трансфер, два погружения и ланч. Обязательно наличие сертификата Open Water Diver

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Ваш гид в Плайе-дель-Кармен

Описание экскурсии

Безмолвный и прекрасный мир

Во время погружения мы осмотрим сталактиты, сталагмиты и великолепные колонны, некогда созданные природой. Плавая в толще воды, в темноте, разглядывая стены пещеры и слыша звуки выдыхаемых пузырей, понимаешь — какое это наслаждение быть исследователем таинственных миров.

Кому это подойдёт

Погружение доступно только для сертифицированных дайверов. Минимальный уровень сертификата — OWD, поскольку для погружения в сенотах важен грамотный контроль плавучести.

Организационные детали

ВНИМАНИЕ! Обязательно имейте при себе сертификат Open Water Diver. Без документа мы не сможем взять вас на дайвинг.

Что включено в стоимость

Трансфер, два погружения (одно погружение — 40 минут) и ланч входят в стоимость тура

Как проходит экскурсия