Необычные маршруты по Плайя-дель-Кармен

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Погрузиться в сеноты Юкатана и исследовать таинственный подводный мир

Виктор
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Виктор – ваш гид
Колодцы с прозрачной питьевой водой, своего рода выходы в одну из самых больших рек Мексики — вот что такое сеноты.

Путешественники со всего мира стекаются на полуостров, чтобы исследовать удивительное чудо природы.

Вы спуститесь в гигантскую скважину навстречу всему неизведанному и прекрасному.
$155 за человека
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Это групповая экскурсия
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Встреча в лобби вашего отеля
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Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах

Что вас ожидает

Безмолвный и прекрасный мир
Во время погружения мы осмотрим сталактиты, сталагмиты и великолепные колонны, некогда созданные природой. Плавая в толще воды, в темноте, разглядывая стены пещеры и слыша звуки выдыхаемых пузырей, понимаешь — какое это наслаждение быть исследователем таинственных миров.

Кому это подойдёт

Погружение доступно только для сертифицированных дайверов. Минимальный уровень сертификата — OWD, поскольку для погружения в сенотах важен грамотный контроль плавучести.

Организационные детали

ВНИМАНИЕ! Обязательно имейте при себе сертификат Open Water Diver. Без документа мы не сможем взять вас на дайвинг.

Что включено в стоимость
Трансфер, два погружения (одно погружение — 40 минут) и ланч входят в стоимость тура

Как проходит экскурсия

  • До сенотов добираться: из Канкуна — 1,5 часа, из Плайи-дель-Кармен — 40 минут.
  • Стоимость указана для посещения ближних сенотов. Если вы хотите погрузиться в сеноты Ангелита, Калабера, Дос Охос, Кин Ха, Хел Белз, то необходимо доплатить топливные расходы — 45 долларов/чел.
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах

Экскурсия проводится в среду и субботу в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Местов встречи для начала тура в лобби вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Виктор
Виктор
Добрый день. Меня зовут Виктор, я инструктор по дайвингу с квалификацией IDC STAFF Instructor PADI и руководитель Центра активного отдыха и спорта в Мексике. В дайвинге уже более 6 лет. Я провел более 500 курсов различных уровней, принимал участие в обучении 20 инструкторов. Приглашаю вас погрузиться вместе — это уникальный опыт и невероятные ощущения.
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Церемония Темаскаль в майянской деревнеЦеремония Темаскаль в майянской деревнеЦеремония Темаскаль в майянской деревне
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1 отзыв
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