Тимофей Ю. проводит ещё 6 экскурсий

1-й день: Cancun — Chichen Itza — Merida

Маршрут начинается в Канкуне или на Ривьере Майя, трансфер прямо от вашего отеля. Мы заберем вас на комфортабельном автомобиле 🚘 с кондиционером. Сначала мы посещаем Чичен-Ица, самый знаменитый город 🏙️ майя на Юкатане. Искупаемся в сеноте — красивом карстовом озере. Затем поедем в Мериду основанную еще конкистадорами город с уникальными достопримечательностями 🏛️, где остановимся в колониальной гостинице в центре.

2-й день: Merida — Uxmal — Hacienda Oxchil — Merida

Рано утром мы выезжаем в Ушмаль — самый красивый древний город майя на Юкатане. Поднимемся на 35-метровую пирамиду попугаев, увидим площадку монашек и дворец правителя. Затем купание в небольшом сеноте и обед в красивейшей гасиенде — восстановленном помещичьем хозяйстве конца 19 века. Возвращение в отель 🏨 в Мериде.

3-й день: Merida — Coba — Tulum — Cancun

Утром мы проводим обзорную экскурсию ⛳ по Мериде, посещаем улицу Пасео-де-Монтехо с его красивейшими дворцами. Затем возвращаемся на карибское побережье и по пути посетим Коба — заброшенный город майя по которому мы будем передвигаться на велосипедах или рикшах. Заберемся на Нохоч-Муль — самую высокую пирамиду на Юкатане. Купание в сеноте-пещере Мультун-Ха. Затем Тулум — красивейший майянский город-крепость прямо на берегу Карибского моря 🌊. Этот город просуществовал до прихода испанцев, и даже участвовал в Войне каст 1847–1910 годов. Обед в одном из самых лучших рыбных ресторанчиков в Тулуме — El Capitano. Лучшая морская кухня 🥧, рекомендую!

В стоимость тура входит: