Тимофей Ю. проводит ещё 6 экскурсий

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Мексика: 3-х дневный VIP тур по Юкатану3-х дневный тур по Юкатану

Тимофей Ю.
Тимофей Ю. – Гид из Плайи-деля-Кармен
Мексика: 3-х дневный VIP тур по Юкатану3-х дневный тур по Юкатану
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 72 часа
  • 👫 Группа не более 2 человек

  • $2 836 за человека

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Мексика: 3-х дневный VIP тур по Юкатану3-х дневный тур по Юкатану
Мексика: 3-х дневный VIP тур по Юкатану3-х дневный тур по Юкатану
1-й день: Cancun — Chichen Itza — Merida
Маршрут начинается в Канкуне или на Ривьере Майя, трансфер прямо от вашего отеля. Мы заберем вас на комфортабельном автомобиле 🚘 с кондиционером. Сначала мы посещаем Чичен-Ица, самый знаменитый город 🏙️ майя на Юкатане. Искупаемся в сеноте — красивом карстовом озере. Затем поедем в Мериду основанную еще конкистадорами город с уникальными достопримечательностями 🏛️, где остановимся в колониальной гостинице в центре.
2-й день: Merida — Uxmal — Hacienda Oxchil — Merida
Рано утром мы выезжаем в Ушмаль — самый красивый древний город майя на Юкатане. Поднимемся на 35-метровую пирамиду попугаев, увидим площадку монашек и дворец правителя. Затем купание в небольшом сеноте и обед в красивейшей гасиенде — восстановленном помещичьем хозяйстве конца 19 века. Возвращение в отель 🏨 в Мериде.
3-й день: Merida — Coba — Tulum — Cancun
Утром мы проводим обзорную экскурсию ⛳ по Мериде, посещаем улицу Пасео-де-Монтехо с его красивейшими дворцами. Затем возвращаемся на карибское побережье и по пути посетим Коба — заброшенный город майя по которому мы будем передвигаться на велосипедах или рикшах. Заберемся на Нохоч-Муль — самую высокую пирамиду на Юкатане. Купание в сеноте-пещере Мультун-Ха. Затем Тулум — красивейший майянский город-крепость прямо на берегу Карибского моря 🌊. Этот город просуществовал до прихода испанцев, и даже участвовал в Войне каст 1847–1910 годов. Обед в одном из самых лучших рыбных ресторанчиков в Тулуме — El Capitano. Лучшая морская кухня 🥧, рекомендую!

В стоимость тура входит:

  • При изменении класса автомобиля, гостиниц, точек маршрута цена тура может измениться. Гибкая система организации, заезд в дополнительные места по запросу заказчика.
Начало и место завершения
🚩 Playa del Carmen
Мексика: 3-х дневный VIP тур по Юкатану3-х дневный тур по Юкатану
Мексика: 3-х дневный VIP тур по Юкатану3-х дневный тур по Юкатану
Мексика: 3-х дневный VIP тур по Юкатану3-х дневный тур по Юкатану
Мексика: 3-х дневный VIP тур по Юкатану3-х дневный тур по Юкатану

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 2 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Тимофей Ю.
Тимофей Ю.
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