Тимофей Ю. проводит ещё 5 экскурсий

Описание маршрута (гибкая система):

1-й день: Cancun — Ek Balam (возможно заменить на Кобу / заповедник Рио Лагартос) — Chichen Itza — Merida

Маршрут начинается в Канкуне или на Ривьере, трансфер прямо от вашего отеля. Сначала мы посещаем посетим Эк-Балам, заброшенный город 🏙️ майя с красивыми 🤩 фресками и скульптурами крылатых воинов. Затем Чичен-Ица, самый знаменитый город майя на Юкатане., одно из новых чудес света. Искупаемся в сеноте, красивом карстовом озере, обед. Затем поедем в Мериду, основанный еще конкистадорами город с интересными достопримечательностями 🏛️, где остановимся в колониальной гостинице в центре.

2-й день: Merida — Selestun — Uxmal — Campeche

Обзорная экскурсия ⛳ по Мериде- живописнейший колониальный город, столица ⭐️ штата Юкатан. Едем в Селестун — заповедник, в котором живут тысячи фламинго. Посещение археологической зоны Ушмаль — великолепный город классического периода культуры майя. Прибытие в Кампече.

3-й день: Campeche — Misol Ha — Palenque

Обзорная экскурсия по Кампече — одном из «волшебных городов» Мексики. Этот город-крепость является зоной наследия Юнеско. Посещение небольшого городка Сабанкуй на побережье Мексиканского залива. Прибытие в Паленке.

4-й день: Palenque — Chetumal

Посещение археологической зоны Паленке. Город майя среди влажных джунглей Чьяпаса. Каменные картины. Портреты Императоров и их приближенных, летопись династии Великого Пакаль Второго, Храм Солнца и Креста, саркофаг Храма Надписей. Купание в водопаде Велоси-Ха. Затем мы едем в город Четумаль, столицу штата Кинтана Роо, где остановимся в отеле-гасиенде на берегу лагуны Бакалар.

5-й день: Chetumal — Tulum — Cenotes — Cancun

Посещение одного из самых красивых городов майя — Тулума. Это самый крупный майянский порт. Сочетание моря 🌊, отвесных скал и руин бесподобно красивое. Посещение системы карстовых озер — сенотов и купание в них. Прибытие в Канкун.

Стоимость: