Тимофей Ю. проводит ещё 5 экскурсий

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Мексика: 5 дневный VIP тур "Юкатан-Чиапас"5-дневный маршрут наиболее полно о

Тимофей Ю.
Тимофей Ю. – Гид из Плайи-деля-Кармен
Мексика: 5 дневный VIP тур "Юкатан-Чиапас"5-дневный маршрут наиболее полно о
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 120 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $3 799 за человека

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Мексика: 5 дневный VIP тур "Юкатан-Чиапас"5-дневный маршрут наиболее полно о
Мексика: 5 дневный VIP тур "Юкатан-Чиапас"5-дневный маршрут наиболее полно о

Описание маршрута (гибкая система):

    1-й день: Cancun — Ek Balam (возможно заменить на Кобу / заповедник Рио Лагартос) — Chichen Itza — Merida
    Маршрут начинается в Канкуне или на Ривьере, трансфер прямо от вашего отеля. Сначала мы посещаем посетим Эк-Балам, заброшенный город 🏙️ майя с красивыми 🤩 фресками и скульптурами крылатых воинов. Затем Чичен-Ица, самый знаменитый город майя на Юкатане., одно из новых чудес света. Искупаемся в сеноте, красивом карстовом озере, обед. Затем поедем в Мериду, основанный еще конкистадорами город с интересными достопримечательностями 🏛️, где остановимся в колониальной гостинице в центре.
    2-й день: Merida — Selestun — Uxmal — Campeche
    Обзорная экскурсия ⛳ по Мериде- живописнейший колониальный город, столица ⭐️ штата Юкатан. Едем в Селестун — заповедник, в котором живут тысячи фламинго. Посещение археологической зоны Ушмаль — великолепный город классического периода культуры майя. Прибытие в Кампече.
    3-й день: Campeche — Misol Ha — Palenque
    Обзорная экскурсия по Кампече — одном из «волшебных городов» Мексики. Этот город-крепость является зоной наследия Юнеско. Посещение небольшого городка Сабанкуй на побережье Мексиканского залива. Прибытие в Паленке.
    4-й день: Palenque — Chetumal
    Посещение археологической зоны Паленке. Город майя среди влажных джунглей Чьяпаса. Каменные картины. Портреты Императоров и их приближенных, летопись династии Великого Пакаль Второго, Храм Солнца и Креста, саркофаг Храма Надписей. Купание в водопаде Велоси-Ха. Затем мы едем в город Четумаль, столицу штата Кинтана Роо, где остановимся в отеле-гасиенде на берегу лагуны Бакалар.
    5-й день: Chetumal — Tulum — Cenotes — Cancun
    Посещение одного из самых красивых городов майя — Тулума. Это самый крупный майянский порт. Сочетание моря 🌊, отвесных скал и руин бесподобно красивое. Посещение системы карстовых озер — сенотов и купание в них. Прибытие в Канкун.

    Стоимость:

    • Стоимость индивидуальной экскурсии 🧭 на 2-х человек $3450 (US). В стоимость тура входит транспорт, бензин, оплата платных дорог услуги гида и переводчика, входы во все археологические зоны, на водопады и в заповедники, аренда лодок, размещение в отелях 4* на всем маршруте путешествия. Автомобиль класса Ford Focus.
    • При изменении класса автомобиля, гостиниц, точек маршрута цена тура может меняться. Возможна разработка маршрутов от 2х дней и более, включая Гватемалу, Белиз и другие страны Центральной Амреики.
    Начало и место завершения
    🚩 Playa del Carmen
    Мексика: 5 дневный VIP тур "Юкатан-Чиапас"5-дневный маршрут наиболее полно о
    Мексика: 5 дневный VIP тур "Юкатан-Чиапас"5-дневный маршрут наиболее полно о
    Мексика: 5 дневный VIP тур "Юкатан-Чиапас"5-дневный маршрут наиболее полно о
    Мексика: 5 дневный VIP тур "Юкатан-Чиапас"5-дневный маршрут наиболее полно о
    Мексика: 5 дневный VIP тур "Юкатан-Чиапас"5-дневный маршрут наиболее полно о
    Мексика: 5 дневный VIP тур "Юкатан-Чиапас"5-дневный маршрут наиболее полно о
    Мексика: 5 дневный VIP тур "Юкатан-Чиапас"5-дневный маршрут наиболее полно о
    Мексика: 5 дневный VIP тур "Юкатан-Чиапас"5-дневный маршрут наиболее полно о
    Мексика: 5 дневный VIP тур "Юкатан-Чиапас"5-дневный маршрут наиболее полно о
    Мексика: 5 дневный VIP тур "Юкатан-Чиапас"5-дневный маршрут наиболее полно о
    Мексика: 5 дневный VIP тур "Юкатан-Чиапас"5-дневный маршрут наиболее полно о
    Мексика: 5 дневный VIP тур "Юкатан-Чиапас"5-дневный маршрут наиболее полно о

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Тимофей Ю.
    Тимофей Ю.
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