Руслан Г. проводит ещё 6 экскурсий

Этот тур предназначен для тех, кто хочет познакомиться с одной из самых колоритных частей Мексики-шатами Табаско и Чиапас. Табаско знаменит своими загадочными артефактами, сохранившимися со времен древнейшей цивилизации ольмеков, а Чиапас покорит Вас своей красотой, местным традиционным укладом жизни и впечатляющими пейзажами.

День 1. Трансфер в аэропорт, перелет Канкун-Вийяэрмосу. Экскурсия ⛳ в парк-музей под открытым небом Ла Вента, где не только собраны древнейшие артефакту ольмекской культуры, но также у вас будет возможность познакомиться с типичными представителями фауны региона, такими как ягуар, тигрийо, крокодилы и др. Переезд в Паленке. Ночь в отеле 4 зв.

День 2. После завтрака экскурсия в загадочный и величественный город 🏙️ майя Паленке. Именно здесь, в Храме Надписей, была обнаружена гробница правителя майя Пакаля с таинственными изображениями. Далее отправляемся на водопад Мисоль Ха, низвергающий свои воды с 30-метровой высоты. Переезд в волшебный старинный городок Сан Кристобаль де Лас Касас, затерянный среди живописных гор ⛰️. Очарование его улочек, изящных разноцветных домов и колониальной архитектуры создает здесь особую атмосферу. Экскурсия по историческому центру города. Экскурсия в музей 🖼 нефрита и шоколада. Ночь в отеле 4 зв.

День 3. Переезжаем в Чиапу дель Корсо, где отправляемся в путешествие на лодке ⚓ по каньону Сумидеро. Каньон является одним из природных чудес Мексики, самая высокая точка превышает 1000 метров. На протяжении всей поездки будут открываться все более впечатляющие пейзажи, подобные которм трудно увидеть в другом месте. Трансфер в аэропорт, перелет в Канкун. Трансфер в отель