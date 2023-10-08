Посетите парфюмерную фабрику и Княжеский дворец на экскурсии в Монако
Присоединяйтесь к нашему увлекательному путешествию по Лазурному берегу.
За 4 часа с нами вы сможете посетить средневековый порт на вершине горы, парфюмерную фабрику и древнюю церковь. В конце маршрута вас ждет Монако, где проводится «Формула 1» и находится самые известные казино в мире.
За 4 часа с нами вы сможете посетить средневековый порт на вершине горы, парфюмерную фабрику и древнюю церковь. В конце маршрута вас ждет Монако, где проводится «Формула 1» и находится самые известные казино в мире.
Ближайшие даты:
8
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Средневековый город Эз на вершине скалы откроет Вам удивительную панораму моря. Здесь же Вы раскроете секреты парфюмерной фабрики Фрагонар и посетите древнюю церковь Успения Пресвятой Богородицы.
Вы увидите Княжеский дворец, побываете на Дворцовой площади, где каждый день происходит торжественная смена Караула карабинеров. Увидите шедевр монументальной архитектуры – Океанографический музей, дороги, по которым проходят автогонки «Формула 1».
На все наши экскурсии минимальное бронирование два места.
Несколько раз в неделю
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Гостиница или адрес в Ницце
- Когда и сколько длится?
- Когда: Несколько раз в неделюЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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