Обзорные экскурсии в Монако

Что вас ожидает

Прогулка по историческому центру

Вы осмотрите помпезный кафедральный собор Святого Николая, где венчалась княжеская семья. Узнаете о покровительнице Монако Святой Девоте и увидите главную реликвию собора. У места захоронения принцессы Грейс Келли поговорим об актрисе, княгине и иконе стиля, повлиявшей на историю княжества. Возле правительственного дворца Альберта II – о правящем роде семьи Гримальди. Также я расскажу об океанографическом музее, где целых тридцать лет у руля был Жак-Ив Кусто. Проведу к прекрасным панорамным площадкам и посвящу в интересные подробности местной «элитной» тюрьмы.

Трасса Формулы-1 и Монте-Карло

Затем вы отправитесь к участку знаменитой трассы в обрамлении порта Геракла, где услышите об одной из старейших и самых престижных гонок в мире. Прогуляетесь по живописному району Монте-Карло, услышите о легендарном казино и его распорядках. После окончания экскурсии у вас будет полчаса свободного времени для прогулок или чашечки кофе на красивой террасе Кафе де Пари.

О Ницце на обратном пути

По дороге из Монако я расскажу несколько историй из жизни Ниццы и поделюсь советами от местного жителя: куда отправиться самостоятельно, где приятно пообедать и в каких местах отыскать небанальные сувениры на память. Также, при желании, вы сможете остаться в княжестве и продолжить прогулку.