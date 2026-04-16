Обзорные экскурсии в Монако

🏰 Посещение собора Святого Николая и правительственного дворца
🏎️ Прогулка по трассе Формулы-1 и району Монте-Карло
🌊 Увлекательные рассказы о Жаке-Иве Кусто и океанографическом музее
☕ Полчаса свободного времени для прогулок или кофе
🚄 Комфортное путешествие на поезде из Ниццы
Что можно увидеть
Кафедральный собор Святого Николая
Правительственный дворец
Океанографический музей
Трасса Формулы-1
Казино Монте-Карло
Кафе де Пари
Описание экскурсии
Прогулка по историческому центру
Вы осмотрите помпезный кафедральный собор Святого Николая, где венчалась княжеская семья. Узнаете о покровительнице Монако Святой Девоте и увидите главную реликвию собора. У места захоронения принцессы Грейс Келли поговорим об актрисе, княгине и иконе стиля, повлиявшей на историю княжества. Возле правительственного дворца Альберта II – о правящем роде семьи Гримальди. Также я расскажу об океанографическом музее, где целых тридцать лет у руля был Жак-Ив Кусто. Проведу к прекрасным панорамным площадкам и посвящу в интересные подробности местной «элитной» тюрьмы.
Трасса Формулы-1 и Монте-Карло
Затем вы отправитесь к участку знаменитой трассы в обрамлении порта Геракла, где услышите об одной из старейших и самых престижных гонок в мире. Прогуляетесь по живописному району Монте-Карло, услышите о легендарном казино и его распорядках. После окончания экскурсии у вас будет полчаса свободного времени для прогулок или чашечки кофе на красивой террасе Кафе де Пари.
О Ницце на обратном пути
По дороге из Монако я расскажу несколько историй из жизни Ниццы и поделюсь советами от местного жителя: куда отправиться самостоятельно, где приятно пообедать и в каких местах отыскать небанальные сувениры на память. Также, при желании, вы сможете остаться в княжестве и продолжить прогулку.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Мы отправимся в Монако на поезде. Время в пути составит 20 минут.
По предварительной договорённости вы можете присоединиться к группе уже в Монако
Экскурсия не предполагает посещения океанографического музея – его вы сможете посетить самостоятельно после экскурсии или в другой день
Что не включено в стоимость
Билет на поезд Ницца — Монако — 4,5 евро/человека в одну сторону
Личные траты в кафе
во вторник в 15:00, в четверг и воскресенье в 10:00, в пятницу и субботу в 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€125
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На центральном вокзале Ниццы либо в Монако
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 15:00, в четверг и воскресенье в 10:00, в пятницу и субботу в 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Монако
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 749 туристов
С 2012 года я делюсь своей, к счастью, разделенной любовью — историей. Историей событий, культуры и, конечно, традиций. Я историк-искусствовед по образованию, с моими гостями делюсь прекрасным, к чему, с великим удовольствием, причастна здесь, на Лазурном берегу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Светлана
Мария – коммуникабельный и очень приятный человек, которая отлично знает свой предмет. Прогулка по Монако была маленьким путешествием - мы прошлись по разным, так сказать, городам (в Монако они крохотные), читать дальшеуменьшить
увидели знаковые места и слушали истории из прошлого, узнали, как вообще родилась эта страна, и кто люди, ее сделавшие. За 4 часа – более 10 тысяч шагов, но было не тяжело, время пролетело незаметно, и было даже как-то жаль, что экскурсия окончена)). Если представится возможность и понадобится новая экскурсия, мы обязательно обратимся к Марии еще раз.
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A
Andrey
Мария провела для нас с женой прекрасную экскурсию! Она началась с момента, когда мы сели в поезд в Ницце. Сама дорога великолепна. Мария рассказывала обо всех живописных городках, которые мы читать дальшеуменьшить
проезжали. Маршрут по Монако очень насыщенный, но не утомительный. Мария прекрасный гид, в ее рассказе отличный баланс исторических фактов, интересных вещей из жизни современного Монако и его обитателей. Мария с готовностью отвечает на все вопросы, которые возникают по ходу экскурсии, а так же советует, что можно посетить самостоятельно.
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Илья
Очень приятно было погулять и послушать интересные истории про русскую Францию
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