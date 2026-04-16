Обзорные экскурсии в Монако

Роскошное княжество Монако открывает свои двери для всех, кто приезжает на поезде из Ниццы.На экскурсии вы увидите кафедральный собор Святого Николая, где венчалась княжеская семья, и место захоронения принцессы Грейс

Келли. Прогулка по историческому центру включает правительственный дворец Альберта II и океанографический музей. Вас ждут панорамные площадки и интересные факты о местной «элитной» тюрьме. Прогулка по трассе Формулы-1 и району Монте-Карло завершится свободным временем для отдыха в Кафе де Пари. На обратном пути из Монако вы услышите истории о Ницце и получите советы от местного жителя

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Прогулка по историческому центру

Вы осмотрите помпезный кафедральный собор Святого Николая, где венчалась княжеская семья. Узнаете о покровительнице Монако Святой Девоте и увидите главную реликвию собора. У места захоронения принцессы Грейс Келли поговорим об актрисе, княгине и иконе стиля, повлиявшей на историю княжества. Возле правительственного дворца Альберта II – о правящем роде семьи Гримальди. Также я расскажу об океанографическом музее, где целых тридцать лет у руля был Жак-Ив Кусто. Проведу к прекрасным панорамным площадкам и посвящу в интересные подробности местной «элитной» тюрьмы.

Трасса Формулы-1 и Монте-Карло

Затем вы отправитесь к участку знаменитой трассы в обрамлении порта Геракла, где услышите об одной из старейших и самых престижных гонок в мире. Прогуляетесь по живописному району Монте-Карло, услышите о легендарном казино и его распорядках. После окончания экскурсии у вас будет полчаса свободного времени для прогулок или чашечки кофе на красивой террасе Кафе де Пари.

О Ницце на обратном пути

По дороге из Монако я расскажу несколько историй из жизни Ниццы и поделюсь советами от местного жителя: куда отправиться самостоятельно, где приятно пообедать и в каких местах отыскать небанальные сувениры на память. Также, при желании, вы сможете остаться в княжестве и продолжить прогулку.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Мы отправимся в Монако на поезде. Время в пути составит 20 минут.

По предварительной договорённости вы можете присоединиться к группе уже в Монако

Экскурсия не предполагает посещения океанографического музея – его вы сможете посетить самостоятельно после экскурсии или в другой день

Что не включено в стоимость