Обзорные экскурсии в Монако

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Из Ниццы в бесподобный Монако

Погрузитесь в великолепие Монако: от кафедрального собора до трассы Формулы-1. Эта экскурсия раскроет все тайны княжества
Роскошное княжество Монако открывает свои двери для всех, кто приезжает на поезде из Ниццы.

На экскурсии вы увидите кафедральный собор Святого Николая, где венчалась княжеская семья, и место захоронения принцессы Грейс
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Келли.

Прогулка по историческому центру включает правительственный дворец Альберта II и океанографический музей. Вас ждут панорамные площадки и интересные факты о местной «элитной» тюрьме.

Прогулка по трассе Формулы-1 и району Монте-Карло завершится свободным временем для отдыха в Кафе де Пари. На обратном пути из Монако вы услышите истории о Ницце и получите советы от местного жителя

5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 История рода Гримальди и принцессы Грейс Келли
  • 🏰 Посещение собора Святого Николая и правительственного дворца
  • 🏎️ Прогулка по трассе Формулы-1 и району Монте-Карло
  • 🌊 Увлекательные рассказы о Жаке-Иве Кусто и океанографическом музее
  • ☕ Полчаса свободного времени для прогулок или кофе
  • 🚄 Комфортное путешествие на поезде из Ниццы
Из Ниццы в бесподобный Монако
Из Ниццы в бесподобный Монако
Из Ниццы в бесподобный Монако

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор Святого Николая
  • Правительственный дворец
  • Океанографический музей
  • Трасса Формулы-1
  • Казино Монте-Карло
  • Кафе де Пари

Описание экскурсии

Прогулка по историческому центру

Вы осмотрите помпезный кафедральный собор Святого Николая, где венчалась княжеская семья. Узнаете о покровительнице Монако Святой Девоте и увидите главную реликвию собора. У места захоронения принцессы Грейс Келли поговорим об актрисе, княгине и иконе стиля, повлиявшей на историю княжества. Возле правительственного дворца Альберта II – о правящем роде семьи Гримальди. Также я расскажу об океанографическом музее, где целых тридцать лет у руля был Жак-Ив Кусто. Проведу к прекрасным панорамным площадкам и посвящу в интересные подробности местной «элитной» тюрьмы.

Трасса Формулы-1 и Монте-Карло

Затем вы отправитесь к участку знаменитой трассы в обрамлении порта Геракла, где услышите об одной из старейших и самых престижных гонок в мире. Прогуляетесь по живописному району Монте-Карло, услышите о легендарном казино и его распорядках. После окончания экскурсии у вас будет полчаса свободного времени для прогулок или чашечки кофе на красивой террасе Кафе де Пари.

О Ницце на обратном пути

По дороге из Монако я расскажу несколько историй из жизни Ниццы и поделюсь советами от местного жителя: куда отправиться самостоятельно, где приятно пообедать и в каких местах отыскать небанальные сувениры на память. Также, при желании, вы сможете остаться в княжестве и продолжить прогулку.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Мы отправимся в Монако на поезде. Время в пути составит 20 минут.
  • По предварительной договорённости вы можете присоединиться к группе уже в Монако
  • Экскурсия не предполагает посещения океанографического музея – его вы сможете посетить самостоятельно после экскурсии или в другой день

Что не включено в стоимость

  • Билет на поезд Ницца — Монако — 4,5 евро/человека в одну сторону
  • Личные траты в кафе

во вторник в 15:00, в четверг и воскресенье в 10:00, в пятницу и субботу в 13:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€125
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На центральном вокзале Ниццы либо в Монако
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 15:00, в четверг и воскресенье в 10:00, в пятницу и субботу в 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Монако
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 749 туристов
С 2012 года я делюсь своей, к счастью, разделенной любовью — историей. Историей событий, культуры и, конечно, традиций. Я историк-искусствовед по образованию, с моими гостями делюсь прекрасным, к чему, с великим удовольствием, причастна здесь, на Лазурном берегу.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Светлана
Мария – коммуникабельный и очень приятный человек, которая отлично знает свой предмет. Прогулка по Монако была маленьким путешествием - мы прошлись по разным, так сказать, городам (в Монако они крохотные),
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увидели знаковые места и слушали истории из прошлого, узнали, как вообще родилась эта страна, и кто люди, ее сделавшие. За 4 часа – более 10 тысяч шагов, но было не тяжело, время пролетело незаметно, и было даже как-то жаль, что экскурсия окончена)). Если представится возможность и понадобится новая экскурсия, мы обязательно обратимся к Марии еще раз.

Мария – коммуникабельный и очень приятный человек, которая отлично знает свой предмет. Прогулка по Монако была
Мария – коммуникабельный и очень приятный человек, которая отлично знает свой предмет. Прогулка по Монако была
Мария – коммуникабельный и очень приятный человек, которая отлично знает свой предмет. Прогулка по Монако была
Мария – коммуникабельный и очень приятный человек, которая отлично знает свой предмет. Прогулка по Монако была
Мария – коммуникабельный и очень приятный человек, которая отлично знает свой предмет. Прогулка по Монако была
Мария – коммуникабельный и очень приятный человек, которая отлично знает свой предмет. Прогулка по Монако была
Мария – коммуникабельный и очень приятный человек, которая отлично знает свой предмет. Прогулка по Монако была
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A
Мария провела для нас с женой прекрасную экскурсию! Она началась с момента, когда мы сели в поезд в Ницце. Сама дорога великолепна. Мария рассказывала обо всех живописных городках, которые мы
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проезжали. Маршрут по Монако очень насыщенный, но не утомительный. Мария прекрасный гид, в ее рассказе отличный баланс исторических фактов, интересных вещей из жизни современного Монако и его обитателей. Мария с готовностью отвечает на все вопросы, которые возникают по ходу экскурсии, а так же советует, что можно посетить самостоятельно.

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Илья
Очень приятно было погулять и послушать интересные истории про русскую Францию
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