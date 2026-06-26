5 отзывов оставили туристы

Гуляя по живописным улочкам Монако, вы увидите самые интересные уличные скульптуры, включая «Человека на скамейке» Сигала и изображение Адама и Евы Ботеро. Работы Веркаде и Фернандеса также представлены в этом удивительном месте. Завершится прогулка в парке Фонвьей, где скульптуры современных художников со всего мира создадут незабываемые впечатления. Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов, что делает её доступной для всех желающих

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Классические места Монако

В Старом городе я покажу вам Княжеский дворец, где по сей день живет семья Альберта II, и белокаменный Кафедральный собор Святого Николая в романском стиле. Кроме того, вы раскроете приметы, связанные с легендарным местным казино, и посетите римско-католическую церковь Святой Девоты, посвященную покровительнице Монако.

Произведения паблик-арта

Гуляя по живописным улочкам, вы увидите самые интересные уличные скульптуры Монако. Например, «Человек на скамейке» Сигала и необычное изображение Адама и Евы колумбийского художника Ботеро. Кроме того, я познакомлю вас с работами Веркаде, Фернандеса и других знаменитых мастеров. Завершится прогулка в парке Фонвьей, где вы увидите скульптуры современных художников со всех уголков земли.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов