5 отзывов оставили туристы

Погрузитесь в мир красоты и истории Монако, посетив его знаковые места и произведения искусства в компании опытного гида
Гуляя по живописным улочкам Монако, вы увидите самые интересные уличные скульптуры, включая «Человека на скамейке» Сигала и изображение Адама и Евы Ботеро. Работы Веркаде и Фернандеса также представлены в этом удивительном месте.
Завершится прогулка в парке Фонвьей, где скульптуры современных художников со всего мира создадут незабываемые впечатления.
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов, что делает её доступной для всех желающих
В Старом городе я покажу вам Княжеский дворец, где по сей день живет семья Альберта II, и белокаменный Кафедральный собор Святого Николая в романском стиле. Кроме того, вы раскроете приметы, связанные с легендарным местным казино, и посетите римско-католическую церковь Святой Девоты, посвященную покровительнице Монако.
Произведения паблик-арта
Гуляя по живописным улочкам, вы увидите самые интересные уличные скульптуры Монако. Например, «Человек на скамейке» Сигала и необычное изображение Адама и Евы колумбийского художника Ботеро. Кроме того, я познакомлю вас с работами Веркаде, Фернандеса и других знаменитых мастеров. Завершится прогулка в парке Фонвьей, где вы увидите скульптуры современных художников со всех уголков земли.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элина — ваш гид в Монако
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 720 туристов
Дорогие гости Лазурного берега, приветствую вас! Я предлагаю вам совершить увлекательную прогулку с русским акцентом по блистательной Ницце! Ведь Ницца давно стала частью российской истории. Меня всегда интересовало прошлое русских читать дальшеуменьшить
диаспор в различных странах и поэтому выбор истории, которую я хотела бы вам рассказать, неслучаен. Здесь жили, любили, творили и умирали те, кого позже назовут цветом русской нации. И вместе с вами мне бы хотелось прикоснуться к истории русской Ниццы и разделить свою любовь к этому прекрасному городу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
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Алена
Чудесный гид Элина провела невероятно интересную экскурсию по Монако (а мне есть с чем сравнить, часто беру гидов в разных городах), действительно глубокие чувства знания, юмор, очень большой словарный запас, что делает экскурсию еще ярче и насыщеннее.
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Евгения
Элина просто великолепный гид! Знакомство с Монако прошло идеально благодаря ее эрудированности, дару рассказчика, знанию местности и интересных фактов. Как это важно - начать с правильной ноты, с правильного проводника. Рекомендуем Элину и при возможности обязательно обратимся еще
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А
Анастасия
Элина превосходный гид! очень внимательная, интересно всё рассказывает! за слушаешься! время пролетело не заметно.
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Михаил
Прекрасный экскурсовод и отличная экскурсия! В чудесном месте в отличную погоду! С большой благодарностью к Элине! Интересно лаконично не спеша!!! Все время в разговоре диалоге что очень ценно для меня 100% рекомендация!!!
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Г
Гита
Элина нас встретила на вокзале и проводила вплоть до поезда. Экскурсия очень душевная и наполненная. Слушать Элину одно удовольствие. Показала все достопримечательности и посоветовала что посмотреть потом. Ходили мы около 4,5-5 часов по всему Монако.
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Оксана
Спасибо огромное Элине за интересную экскурсию по Монако. Элина прекрасно знает город, общается на французском и английском, очень приятный человек, и на память у меня остались отличные фото, сделанные Элиной.