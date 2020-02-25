5 отзывов оставили туристы

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С Монако на «ты»!

Главные достопримечательности и необычные скульптуры княжества на дружеской прогулке

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • Заказать экскурсию

120 за экскурсию

У этой экскурсии5 отзывов
5
Элина
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Элина – Гид в Монако
Монако — одно из самых красивых мест на земле.

Вы посетите четыре основных района этого крошечного живописного государства: Монте-Карло, Ла-Кондамин, Монако-Вилль и Фонвьей.

Услышите историю 📖 известного на весь мир казино, познакомитесь с местным паблик-артом и раскроете загадочный характер княжества.
С Монако на «ты»!
С Монако на «ты»!

Что вас ожидает

Классические места Монако
В Старом городе я покажу вам Княжеский дворец, где по сей день живет семья Альберта II, и белокаменный Кафедральный собор Святого Николая в романском стиле. Кроме того, вы раскроете приметы, связанные с легендарным местным казино, и посетите римско-католическую церковь Святой Девоты, посвященную покровительнице Монако.

Произведения паблик-арта
Гуляя по живописным улочкам, вы увидите самые интересные уличные скульптуры Монако. Например, «Человек на скамейке» Сигала и необычное изображение Адама и Евы колумбийского художника Ботеро. Кроме того, я познакомлю вас с работами Веркаде, Фернандеса и других знаменитых мастеров. Завершится прогулка в парке Фонвьей, где вы увидите скульптуры современных художников со всех уголков земли.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов

С Монако на «ты»!
С Монако на «ты»!
С Монако на «ты»!
С Монако на «ты»!
С Монако на «ты»!
С Монако на «ты»!
С Монако на «ты»!
С Монако на «ты»!
С Монако на «ты»!
С Монако на «ты»!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Элина
Элина
Дорогие гости Лазурного берега, приветствую вас! Меня зовут Элина и я предлагаю совершить увлекательную прогулку с русским акцентом по блистательной Ницце! Ведь Ницца давно стала частью российской истории. Меня всегда интересовало прошлое русских диаспор в различных странах и поэтому выбор истории, которую я хотела бы вам рассказать, неслучаен. Здесь жили, любили, творили и умирали те, кого позже назовут цветом русской нации. И вместе с вами мне бы хотелось прикоснуться к истории русской Ниццы и разделить свою любовь к этому прекрасному городу!
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5 отзывов оставили туристы

25 февраля 2020
Энергичная, легкая в общении Элина! Нам очень понравилось гулять с Элиной по Монако!
20 февраля 2020
Элина отлично провела нашу экскурсию. Определили самые интересные места для нас и скорректировали маршрут по пожеланию всех участников нашего небольшого путешествия. Спасибо большое, обязательно порекомендуем Вас. Так же хочется отметить, что Элина проконсультировала по всем моментам отдыха на будущие дни и сообщила нам о предстоящих трудностях с транспортом в Ницце в дни нашего отлёта, чтобы мы подстраховались заранее. Большое спасибо!!!!!
14 января 2020
Элина - именно тот экскурсовод, которого хочется порекомендовать друзьям ! Прекрасно знает материал экскурсии, интересно рассказывает и о современной жизни Монако, тонко чувствует интересы компании, изумительное чувство юмора! Полный восторг - и от Монако, и от Элины !
11 января 2020
Экскурсия на очень высоком уровне. Горячо рекомендую
10 января 2020
Прекрасный гид с глубоким знанием темы и желанием преподнести её, гибкий подход к проведению экскурсии, на первом месте желание клиента, мобильность, трудолюбие, чувство прекрасного

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