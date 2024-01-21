Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Групповая экскурсия в Монако

Побывайте на месте, где встречаются звезды, на групповой экскурсии в Монако

Осмотрите главные достопримечательности Канн и побывайте на месте, где встречаются самые популярные мировые звезды.
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Биллеты с 15 го июня до 31 августа€99
Биллеты с 1го сентября до 14го июняот €45
Биллеты с 15го июня до 31 августа (для 4 пассажира и более)от €45
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Канны — престижный курорт Лазурного берега и место встречи самых популярных мировых звезд. Вы увидите Дворец Фестивалей и Аллею Звезд, на которой знаменитости оставляют отпечатки своих ладоней. Антибы — древнее поселение, основанное греческими мореплавателями. Сегодня это порт миллиардеров. Здесь швартуются самые великолепные яхты из тех, что подходят к Лазурному берегу. Вы увидите старый город и форт Карре, построенный в форме 4-х конечной звезды. Насладитесь прекрасными морскими видами. Сан Поль де Ванс — средневековый город мастеров и художников, в котором жил Марк Шагал.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги водителя-экскурсовода
  • Транспорт и все расходы связанные с нашим транспортом (паркинг, топливо, платные дороги)
Что не входит
  • Посещение музеев и мероприятий
  • Личные расходы и покупки
  • Дополнительное время
Место начала и завершения?
Гостиница или адрес в Ницце
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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