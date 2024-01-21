Побывайте на месте, где встречаются звезды, на групповой экскурсии в Монако
Осмотрите главные достопримечательности Канн и побывайте на месте, где встречаются самые популярные мировые звезды.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Биллеты с 15 го июня до 31 августа
|€99
|Биллеты с 1го сентября до 14го июня
|от €45
|Биллеты с 15го июня до 31 августа (для 4 пассажира и более)
|от €45
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Канны — престижный курорт Лазурного берега и место встречи самых популярных мировых звезд. Вы увидите Дворец Фестивалей и Аллею Звезд, на которой знаменитости оставляют отпечатки своих ладоней. Антибы — древнее поселение, основанное греческими мореплавателями. Сегодня это порт миллиардеров. Здесь швартуются самые великолепные яхты из тех, что подходят к Лазурному берегу. Вы увидите старый город и форт Карре, построенный в форме 4-х конечной звезды. Насладитесь прекрасными морскими видами. Сан Поль де Ванс — средневековый город мастеров и художников, в котором жил Марк Шагал.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги водителя-экскурсовода
- Транспорт и все расходы связанные с нашим транспортом (паркинг, топливо, платные дороги)
- Что не входит
- Посещение музеев и мероприятий
- Личные расходы и покупки
- Дополнительное время
- Место начала и завершения?
- Гостиница или адрес в Ницце
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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