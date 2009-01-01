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Экскурсия по Лазурному Берегу

BWA_Nice-Voyage
BWA_Nice-Voyage – Гид из Монако
Приглашаем вас в путешествие по Лазурному берегу.

Вы побываете в Ницце и Каннах.

Эти города у всех на слуху и ассоциируются с богатством.

Но мы откроем их для вас с другой стороны.

Вы увидите старинный форт, средневековый город 🏙️ и изумительные панорамы.

А также вы побываете в Монако, где находится самое знаменитое казино и проводится Формула 1.
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Экскурсия по Лазурному Берегу
Экскурсия по Лазурному Берегу

Что вы увидите

  • Ницца
  • Эз
  • Монако
  • Канны
  • Антибы и в опции Сен Поль де Ванс.
Экскурсия по Ницце, Эз, Монако, Канны, Антибы
Ницца
Первая наша остановка будет на холме Mont-Boron, где возвышается Форт 16-ого века. Перед Вашим взором откроется прекрасный вид Ниццы и Вильфранш.
Эз
Мы посетим средневековый городок Эз, расположенный на вершине скалы, где Вы насладитесь захватывающей панорамой моря 🌊. Здесь же Вы раскроете секреты парфюмерии фабрики Фрагонар.
Монте-Карло, Монако
Мы побываем в княжестве Монако, территория которого всего 2, 02 кв. км. Вы увидите Дворец Принца, Океанографический музей 🖼 и Кафедральный собор.
Посетим Монте-Карло, пляжи которого пользуются большой популярностью у представителей высшего общества. И, конечно же, Вы увидите самое известное Казино в мире!
Канны
Канны привлекательны благодаря Каннскому кинофестивалю. Это место встречи знаменитых актеров мира. Откройте для себя «французский Голливуд». Пройдитесь по древней дороге под названием Путь малого креста (сегодня набережная Круазет).
Антибы
Порт миллиардеров и их роскошные яхты, старый город 🏙️, крепость и кап Антиб, Колоритнейшее место на Лазурном берегу.
Начало и место завершения
🚩 Гостиница или адрес где вы проживаете
Экскурсия по Лазурному Берегу
Экскурсия по Лазурному Берегу
Экскурсия по Лазурному Берегу
Экскурсия по Лазурному Берегу

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BWA_Nice-Voyage
BWA_Nice-Voyage
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