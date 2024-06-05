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даже поездку на лодке, смогла заинтересовать даже скучающих подростков, кто устал от туров в целом и вообще за весь день. Интересный факт: Полина отлично говорит на Английском и провела экскурсию на двух языках- русский для нас с мужем и Английский нашим детям (они американцы и говорят на Английском) В общем, рекомендую на все 100% Жалею лишь об одном, что Ниццу посмотрели с другим гидом! Полина спасибо еще раз♥️ П. с. Ах да, еще она была всегда на связи и давала рекомендации по ресторанам