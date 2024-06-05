Обзорные и познавательные экскурсии Монако

Найдено 7 экскурсий в категории «Обзорные» в Монако на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Монако по следам «Орла и решки»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
Монако по следам «Орла и решки»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте все стороны княжества: от современной роскоши до исторических сокровищ
Начало: Около Казино Монте-Карло
«Идеальное знакомство с княжеством»
16 июня в 10:00
19 июня в 10:00
159 за всё до 7 чел.
С Монако на «ты»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Индивидуальная экскурсия С Монако на «ты»: культура, история, искусство
Погрузитесь в мир красоты и истории Монако, посетив его знаковые места и произведения искусства в компании опытного гида
«Услышите историю известного на весь мир казино, познакомитесь с местным паблик-артом и раскроете загадочный характер княжества»
13 июня в 09:00
19 июня в 09:00
167 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Монако
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Знакомьтесь, Монако: Путешествие от современности к истории
Подарите себе незабываемое приключение по Монако, где современный гламур сочетается с историческим очарованием
Начало: В центре Монте-Карло
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
от 150 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в княжество Монако
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Добро пожаловать в княжество Монако: путешествие по истории и красотам
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте для себя величие и тайны княжества
Начало: У церкви святой Девоты
«Вы услышите его необычайную историю, увидите главные достопримечательности и тайные уголки и насладитесь шикарными пейзажами»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
257 за всё до 4 чел.
Обзорный тур по лучшим местам Лазурного берега Франции
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Обзорный тур по лучшим местам Лазурного берега Франции: от Монако до Сен-Поль-де-Ванс
Погрузитесь в волшебство Лазурного берега с индивидуальной экскурсией. Откройте для себя сокровища Монако, Эза, Ниццы и других жемчужин Ривьеры
Начало: Ваш отель
«Мы начнем с обзорного тура по Монако: Площадь Казино, Дворец Гримальди, Океанографический музей Кусто, Порт, Сад роз, вертолетная площадка и др»
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
720 за всё до 4 чел.
Вкус Прованса
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия Вкус Прованса: от парфюмерии до виноградников Лазурного берега
Погрузитесь в ароматы и вкусы Прованса с уникальной экскурсией, включающей дегустацию вина и посещение знаменитых мест
Начало: По договоренности
«Главной достопримечательностью является Замок 13 века»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
499 за всё до 7 чел.
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Мини-группа
5 часов
Групповая экскурсия: Канны, Антибы, Сен-Поль-де-Ванс - в глазах звезд
Погрузитесь в мир роскоши и истории с экскурсией по знаменитым Каннам, живописным Антибам и средневековому Сен-Поль-де-Ванс
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
«Осмотрите главные достопримечательности Канн и побывайте на месте, где встречаются самые популярные мировые звезды»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
от 159 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Асель
    5 июня 2024
    С Монако на «ты»
    Элина отличный гид, много знает о Монако, Франции, очень подготовленная к любым вопросам, рассказывает интересные факты/истории из жизни знаменитых людей. Мы провели время с Элиной очень интересно и познавательно, всем рекомендую.
  • Н
    Нататия
    4 июня 2024
    Знакомьтесь, Монако
    Замечательная обзорная экскурсия по Монако. Лариса прекрасно владеет материалом, увлекательно рассказывает, ответила на все интересующие нас вопросы, очень удобный и
    читать дальше

    продуманный маршрут. Отдельное спасибо Ларисе за ее терпение и понимание (наши друзья опоздали, но нам удалось все посмотреть и ничего не упустить). Это был прекрасный день в Монако! Желаю Ларисе удачи и более пунктуальных экскурсантов:)

  • М
    Максим
    7 мая 2024
    С Монако на «ты»
    Отлично организованная и проведенная экскурсия! Спасибо большое Динаре за интересный и познавательный день! Однозначно рекомендую!!!
  • Л
    Лена
    29 апреля 2024
    Монако по следам «Орла и решки»
    Очень понравилась экскурсия👍😍
  • D
    Dilek
    8 апреля 2024
    Монако по следам «Орла и решки»
    Полина - великолепный гид! Мы постоянно путешествуем с семьей, но Полина превзошла все мои ожидания! Харизматичная, яркая, с интересным рассказом, организовала
    читать дальше

    даже поездку на лодке, смогла заинтересовать даже скучающих подростков, кто устал от туров в целом и вообще за весь день. Интересный факт: Полина отлично говорит на Английском и провела экскурсию на двух языках- русский для нас с мужем и Английский нашим детям (они американцы и говорят на Английском) В общем, рекомендую на все 100% Жалею лишь об одном, что Ниццу посмотрели с другим гидом! Полина спасибо еще раз♥️ П. с. Ах да, еще она была всегда на связи и давала рекомендации по ресторанам

  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Добро пожаловать в княжество Монако
    Лара - отличный экскурсовод, подходящий к работе с душой и любовью. Я была в Монако больше 10 лет назад, но
    читать дальше

    как оказалось ничего и не видела. Спасибо Ларе за открытие этого маленького княжества. Нам понравилась структура прогулки и ее организация. Смело рекомендую 👍🏻

  • И
    Инга
    1 марта 2024
    Монако по следам «Орла и решки»
    Провели прекрасно время экскурсоводом Полиной, отличная интересная программа, были с подростками, которым тоже все понравилось. Рекомендую!!
    Провели прекрасно время экскурсоводом Полиной, отличная интересная программа, были с подростками, которым тоже все понравилось. Рекомендую!!
  • В
    Виталий
    1 февраля 2024
    С Монако на «ты»
    Все отлично
  • K
    Katerina
    10 августа 2023
    Добро пожаловать в княжество Монако
    Мы просто в восторге и от экскурсии и от Монако и от Лары! Самый классный гид, которого я только встречала! Очень воспитанная, позитивная, деликатная, умная и просто нереально классная! Рекомендую 100%
  • И
    Ирина
    17 июля 2023
    Добро пожаловать в княжество Монако
    Отличный гид, открытая и светлая девушка, нескучно, замечательно и с пользой проведённые 2,5 часа. Узнали много нового и интересного.
    Отличный гид, открытая и светлая девушка, нескучно, замечательно и с пользой проведённые 2,5 часа. Узнали много нового и интересного

Ответы на вопросы от путешественников по Монако в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Монако
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Монако по следам «Орла и решки»
  2. С Монако на «ты»
  3. Знакомьтесь, Монако
  4. Добро пожаловать в княжество Монако
  5. Обзорный тур по лучшим местам Лазурного берега Франции
Какие места ещё посмотреть в Монако
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Монако в июне 2024
Сейчас в Монако в категории "Обзорные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 150 до 720. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Монако нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Монако много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Монако на русском языке
ХорошоТам