1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Монако по следам «Орла и решки»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте все стороны княжества: от современной роскоши до исторических сокровищ
Начало: Около Казино Монте-Карло
«Идеальное знакомство с княжеством»
16 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€159 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия С Монако на «ты»: культура, история, искусство
Погрузитесь в мир красоты и истории Монако, посетив его знаковые места и произведения искусства в компании опытного гида
«Услышите историю известного на весь мир казино, познакомитесь с местным паблик-артом и раскроете загадочный характер княжества»
13 июня в 09:00
19 июня в 09:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Монако: Путешествие от современности к истории
Подарите себе незабываемое приключение по Монако, где современный гламур сочетается с историческим очарованием
Начало: В центре Монте-Карло
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в княжество Монако: путешествие по истории и красотам
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте для себя величие и тайны княжества
Начало: У церкви святой Девоты
«Вы услышите его необычайную историю, увидите главные достопримечательности и тайные уголки и насладитесь шикарными пейзажами»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Обзорный тур по лучшим местам Лазурного берега Франции: от Монако до Сен-Поль-де-Ванс
Погрузитесь в волшебство Лазурного берега с индивидуальной экскурсией. Откройте для себя сокровища Монако, Эза, Ниццы и других жемчужин Ривьеры
Начало: Ваш отель
«Мы начнем с обзорного тура по Монако: Площадь Казино, Дворец Гримальди, Океанографический музей Кусто, Порт, Сад роз, вертолетная площадка и др»
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€720 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия Вкус Прованса: от парфюмерии до виноградников Лазурного берега
Погрузитесь в ароматы и вкусы Прованса с уникальной экскурсией, включающей дегустацию вина и посещение знаменитых мест
Начало: По договоренности
«Главной достопримечательностью является Замок 13 века»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€499 за всё до 7 чел.
Мини-группа
5 часов
Групповая экскурсия: Канны, Антибы, Сен-Поль-де-Ванс - в глазах звезд
Погрузитесь в мир роскоши и истории с экскурсией по знаменитым Каннам, живописным Антибам и средневековому Сен-Поль-де-Ванс
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
«Осмотрите главные достопримечательности Канн и побывайте на месте, где встречаются самые популярные мировые звезды»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
от €159 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААсель5 июня 2024Элина отличный гид, много знает о Монако, Франции, очень подготовленная к любым вопросам, рассказывает интересные факты/истории из жизни знаменитых людей. Мы провели время с Элиной очень интересно и познавательно, всем рекомендую.
- ННататия4 июня 2024Замечательная обзорная экскурсия по Монако. Лариса прекрасно владеет материалом, увлекательно рассказывает, ответила на все интересующие нас вопросы, очень удобный и
- ММаксим7 мая 2024Отлично организованная и проведенная экскурсия! Спасибо большое Динаре за интересный и познавательный день! Однозначно рекомендую!!!
- ЛЛена29 апреля 2024Очень понравилась экскурсия👍😍
- DDilek8 апреля 2024Полина - великолепный гид! Мы постоянно путешествуем с семьей, но Полина превзошла все мои ожидания! Харизматичная, яркая, с интересным рассказом, организовала
- ООльга1 апреля 2024Лара - отличный экскурсовод, подходящий к работе с душой и любовью. Я была в Монако больше 10 лет назад, но
- ИИнга1 марта 2024Провели прекрасно время экскурсоводом Полиной, отличная интересная программа, были с подростками, которым тоже все понравилось. Рекомендую!!
- ВВиталий1 февраля 2024Все отлично
- KKaterina10 августа 2023Мы просто в восторге и от экскурсии и от Монако и от Лары! Самый классный гид, которого я только встречала! Очень воспитанная, позитивная, деликатная, умная и просто нереально классная! Рекомендую 100%
- ИИрина17 июля 2023Отличный гид, открытая и светлая девушка, нескучно, замечательно и с пользой проведённые 2,5 часа. Узнали много нового и интересного.
Ответы на вопросы от путешественников по Монако в категории «Обзорные»
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Сейчас в Монако в категории "Обзорные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 150 до 720. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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