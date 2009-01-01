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Сен-Поль-де-Ванс

Юрий Х.
Юрий Х. – Гид из Монако
Сен-Поль-де-Ванс
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Сен-Поль-де-Ванс
Сен-Поль-де-Ванс

Что вы увидите

  • Часовня ордена белых Кающихся
  • Фонд Маг
  • Башня Эсперон и Ворота Ванса
  • Площадь Большого Фонтана
  • Могила Марка Шагала
Средневековая укрепленная деревушка, которая благодаря своим знаменитым постояльцам и обитателям превратилась в «живую» галерею искусства и Мекку арт-дилеров Лазурного побережья.
Прогуливаясь по узким живописным улочкам деревни, от Королевских до Южных ворот вдоль пешеходной улицы Гранд, вы найдете великолепные каменные фасады 16-18 веков с искусно отделанными порталами оконных проемов и дверей, частные ухоженные садики, миниатюрные средневековые площади со старинными фонтанами и, взмывающими в небо, выбеленными стенами часовен. И, конечно же, откроете для себя и множество ремесленных лавочек, артистических ателье, в которых можно познакомиться с местными художниками, и арт-галерей самого высокого уровня. Здесь продаются работы известнейших художников и скульпторов 20 века, так или иначе связавших свою жизнь с Ниццей и с этим укромным уголком Французской Ривьеры.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Сен-Поль-де-Ванс
Сен-Поль-де-Ванс
Сен-Поль-де-Ванс
Сен-Поль-де-Ванс

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Юрий Х.
Юрий Х.
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