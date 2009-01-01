Экскурсия по городу Ментону начинается с подъема на холм, где возвышается красивый храм в стиле барокко Св. Михаила Архангела и часовня белых монахов. Мы поднимемся на православное кладбище, где были похоронены русские офицеры и члены дворянских династий, с высоты холма открывается самый красивый панорамный вид на залив Ментона.
Прогулка по пешеходной улице с многочисленными сувенирными магазинами и дегустация лимончелло из ментонских лимонов. Знакомство и творчеством знаменитого Кокто и по желанию посещение музея Жана Кокто. Сады Биове и Палаццио Европа.
Переезд на машине в исторический центр города Рокебрюн и экскурсия ⛳ по замку XI века.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспорт (аренда авто 50 евро/час)
Входные билеты в замок
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.