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Жемчужина Франции: город Ментон и замок Рокебрюн

Татьяна П.
Татьяна П. – Гид из Монако
Жемчужина Франции: город Ментон и замок Рокебрюн
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Жемчужина Франции: город Ментон и замок Рокебрюн
Жемчужина Франции: город Ментон и замок Рокебрюн

Что вы увидите

  • Ментон
  • замок Рокебрюн
Экскурсия по городу Ментону начинается с подъема на холм, где возвышается красивый храм в стиле барокко Св. Михаила Архангела и часовня белых монахов. Мы поднимемся на православное кладбище, где были похоронены русские офицеры и члены дворянских династий, с высоты холма открывается самый красивый панорамный вид на залив Ментона.
Прогулка по пешеходной улице с многочисленными сувенирными магазинами и дегустация лимончелло из ментонских лимонов. Знакомство и творчеством знаменитого Кокто и по желанию посещение музея Жана Кокто. Сады Биове и Палаццио Европа.
Переезд на машине в исторический центр города Рокебрюн и экскурсия ⛳ по замку XI века.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт (аренда авто 50 евро/час)
  • Входные билеты в замок
Жемчужина Франции: город Ментон и замок Рокебрюн
Жемчужина Франции: город Ментон и замок Рокебрюн
Жемчужина Франции: город Ментон и замок Рокебрюн

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна П.
Татьяна П.
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