Еще несколько необычных экскурсий в Монте-Карло

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Монако, Монте-Карло — игорная столица Европы

Иван А.
Иван А. – Гид из Монте-Карло
Монако, Монте-Карло — игорная столица Европы
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Монако, Монте-Карло — игорная столица Европы
Монако, Монте-Карло — игорная столица Европы
Княжество Монако, одно из самых маленьких государств мира (площадь 1, 95 кв. км). Расположено на юге Европы, на берегу Средиземного моря 🌊, близ границы Франции и Италии. Граничит с французским департаментом Приморские Альпы. Монако включает слившиеся округа-города Монако (старый город), Монте-Карло, Ла-Кондамин (деловой центр и порт) и Фонвьей (промышленный район).
Столица страны город 🏙️ Монако (3 тыс. жителей), живописно расположившийся на плоской площадке скалы, в целом сохранил средневековый облик. Основные достопримечательности 🏛️ города — княжеский дворцовый комплекс, построенный в 13–19 вв. ; знаменитый Окаеанографический музей 🖼, ежегодно принимающий большое число посетителей; Музей первобытной антропологии; кафедральный собор, возведенный в конце 19 в. в псевдороманском стиле. В Ла-Кондамине проживает большая часть населения страны. Здесь находятся морской порт, национальная библиотека и стадион 🏟️. Монте-Карло всемирно известен своими казино.
Начало и место завершения
🚩 Монте Карло

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Иван А.
Иван А.
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