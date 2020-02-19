Познакомьтесь с историей Монте-Карло на групповой экскурсии в мини-группе
Присоединяйтесь к нашему увлекательному путешествию по Лазурному берегу.
За 4 часа с нами вы сможете посетить средневековый порт на вершине горы, парфюмерную фабрику и древнюю церковь. В конце маршрута вас ждет Монако, где проводится «Формула 1» и находится самые известные казино в мире.
За 4 часа с нами вы сможете посетить средневековый порт на вершине горы, парфюмерную фабрику и древнюю церковь. В конце маршрута вас ждет Монако, где проводится «Формула 1» и находится самые известные казино в мире.
Ближайшие даты:
8
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Средневековый город Эз на вершине скалы откроет Вам удивительную панораму моря. Здесь же Вы раскроете секреты парфюмерной фабрики Фрагонар.
Вы увидите Княжеский дворец, побываете на Дворцовой площади, где каждый день происходит торжественная смена Караула карабинеров. Увидите шедевр монументальной архитектуры – Океанографический музей, дороги, по которым проходят автогонки «Формула 1».
Несколько раз в неделю
Ответы на вопросы
- Что входит
- В одном лице водитель-экскурсовод
- Транспорт и все расходы связанные с нашим транспортом (паркинг, топливо, платные дороги)
- Что не входит
- Посещение музеев и мероприятий
- Ваши личные расходы и покупки
- Дополнительное время
- Место начала и завершения?
- Гостиница или адрес где вы проживаете
- Когда и сколько длится?
- Когда: Несколько раз в неделюЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
B
BWA_Nice-Voyage
19 фев 2020
Елена, спасибо большое за отзыв, очень приятно и полезная информация.
Для туристов: Вход в холл свободный, а к крупье платный - 17 € за человека и там экскурсия занимает 40 минут. Экскурсия у нас только на пол дня и мы к сожалению не планируем посещать музеи и подобные мероприятия. После окочания экскурсии возможно остаться в Монте-Карло и своим ходом сходить в ресторан, зайти в казино - входной билет даёт право часть денег проиграть в казино после 14ч00 (всё совпадает с окончанием экскурсии).
Для туристов: Вход в холл свободный, а к крупье платный - 17 € за человека и там экскурсия занимает 40 минут. Экскурсия у нас только на пол дня и мы к сожалению не планируем посещать музеи и подобные мероприятия. После окочания экскурсии возможно остаться в Монте-Карло и своим ходом сходить в ресторан, зайти в казино - входной билет даёт право часть денег проиграть в казино после 14ч00 (всё совпадает с окончанием экскурсии).
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