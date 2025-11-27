Нас ждёт встреча с главным достоянием континента — его обитателями: мы устроим сафари по «Этоше», погуляем по «Ватербергу»,
Описание тура
Организационные детали
Прямых перелётов из России в Намибию нет. Рекомендуем рейсы авиакомпании Ethiopian Airlines с вылетом из Москвы накануне начала тура, пересадкой в Адис-Абебе и прибытием в Виндхук в 13:20 по местному времени. Общее время в пути — от 16 часов. Обратите внимание, что разница местного времени с московским 1 час.
ВНИМАНИЕ! Приобретать билеты необходимо после того, как организатор сообщит, что набрано минимальное количество участников, и пришлёт вам подтверждение. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако мы рекомендуем не покупать билеты до согласования.
Российские банковские карты в Намибии не работают, а рубли не меняют. Необходимо привезти с собой наличные доллары нового образца. Обменять можно в аэропорту, курс такой же, как и в обменниках в городах.
В Намибии розетки стандарта М, но в некоторых в объектах размещения встречаются европейские и американские розетки. Мы выдаём переходники на весь срок путешествия.
Программа тура по дням
Подготовка к путешествию
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Остаток дня будет свободен — это время для отдыха после долгой дороги и акклиматизации.
На авто преодолеем 50 км.
Каньон Сесрием, долина Соссусфлей
Приключения начинаются! С утра мы уедем в поселение Сесрием в пустыне Намиб. Разместимся в лодже и отправимся исследовать каньон. Прогуляемся среди отвесных скал, увидим птичьи гнёзда, понаблюдаем за юркими ящерицами.
Следующий пункт — национальный парк «Намиб-Науклуфт», крупнейший в стране. Его визитная карточка — долина Соссусфлей с красно-оранжевыми дюнами. Мы заберёмся на одну из них и посмотрим за игрой света и песков.
На авто преодолеем 350 км, пешком 2 км.
В зависимости от времени приезда в Сесрием мы можем не успеть посетить и дюны, и каньон.
Долина смерти, кладбище машин
Ранним утром на внедорожниках направимся в Долину смерти. Тысячелетия назад это был цветущий оазис, а сейчас — выжженная пустыня с почерневшими стволами деревьев. В этих невероятных пейзажах мы позавтракаем и вернёмся в Сесрием.
Во второй половине дня — переезд к побережью Атлантического океана. По пути остановимся у кладбища автомобилей в Солитаире. Вечером прибудем в Свакопмунд и на 3 ночи заселимся в отель.
На авто преодолеем 450 км, пешком 2 км.
Круиз к морским котикам и птицам, Галерея кристаллов
Утром выйдем в океан на катамаране. Доберёмся к полуострову Пеликан-Пойнт, где понаблюдаем за морскими котиками и стаями птиц — пеликанов, фламинго, чаек. Также сегодня посетим Галерею кристаллов, где выставлен самый большой кристалл кварца в мире.
На авто преодолеем 80 км, пешком 1 км.
Джипинг по Сэндвич-Харбор, свободное время
Впереди — прогулка по дюнам на внедорожниках. Мы отправимся к живописному заливу Сэндвич-Харбор, где пустыня спускается прямо в океан, и промчим с ветерком. После — самостоятельные прогулки по городу или отдых на пляже.
На авто преодолеем 80 км, пешком 1 км.
Берег Скелетов, морские котики, скалы Шпицкоппе
Движемся дальше. Сначала побываем на берегу Скелетов — побережье потерпевших крушение кораблей. Затем понаблюдаем за морскими котиками на мысе Кейп-Кросс.
Потом поедем к Шпицкоппе. Разместимся в лодже и пойдём любоваться гранитными скалами возрастом 100 млн лет. В этих впечатляющих ландшафтах проводим закат, а по возвращении пожарим на костре мясо и овощи.
На авто преодолеем 300 км, пешком 2 км.
Петроглифы долины Твифелфонтейн
Сегодня доберёмся в долину Твифелфонтейн, заселимся в лодж. Затем отправимся на поиски наскальных рисунков, которые древние племена оставили около 6 тысяч лет назад. Это изображения животных, сцены охоты и ритуальные символы, объявленные наследием ЮНЕСКО. За доплату можно съездить на сафари к слонам.
На авто преодолеем 250 км, пешком 6 км.
Племя химба, нацпарк «Этоша»
Освобождаем номера и снова в путь. Заедем в деревню племени химба, где жители ведут быт, как и их предки столетия назад, — без современных благ. Но главной целью на сегодня будет национальный парк «Этоша» — мы поселимся в лодже прямо на территории. Здесь оборудованы смотровые площадки, откуда можно понаблюдать за ночным водопоем, — впечатляюще!
На авто преодолеем 350 км, пешком 1 км.
Сафари по нацпарку «Этоша»
Сегодня у нас будет уникальный шанс побывать в самом сердце африканской саванны. Мы проедем по «Этоше», где живут слоны, львы, жирафы, зебры, редкие чёрные носороги и многие другие животные, и понаблюдаем за ними в естественной среде обитания. После сафари поедем в Очиваронго, где находится наш следующий лодж.
На авто преодолеем 350 км, пешком 1 км.
Прогулки по нацпарку «Ватерберг»
Сегодня — очередная встреча с дикими обитателями Африки. Мы проведём день в национальном парке «Ватерберг», поражающем разнообразием пейзажей: огненные скалы тут соседствуют с зелёными джунглями, папоротниками, суккулентами. Здесь обитают антилопы, носороги, газели, леопарды и 200 видов птиц.
На авто преодолеем 200 км, пешком 8 км.
Крокодиловая ферма и следы динозавров
После завтрака соберём вещи и отправимся на крокодиловую ферму, где содержат этих внушительных рептилий. У нас будет возможность понаблюдать за их неторопливой жизнью в специально оборудованных вольерах.
Затем направимся к месту, где сохранились следы динозавров, которым около 190 миллионов лет — редкий шанс прикоснуться к глубокой истории Земли.
После экскурсии поедем в Виндхук. По прибытии разместимся в отеле и прогуляемся по городу. Впереди — финальный вечер в нашей компании.
Возвращение домой
Освободить номера необходимо до 10:00. Затем мы доставим вас к аэропорту и попрощаемся. Рекомендуем приобретать билеты на рейсы с 12:00 до 18:00.
На авто преодолеем 50 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 обед, 2 ужина
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Работа инструктора-проводника и гида-водителя
- Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Виндхук и обратно в ваш город
- Обеды (кроме одного) и ужины (кроме двух) - $600-800 за весь тур
- Медицинская страховка
- Доплата за 1-местное размещение