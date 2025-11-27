Отправляемся через всю Намибию — от столицы к пустыне, от океана к скалам.Нас ждёт встреча с главным достоянием континента — его обитателями: мы устроим сафари по «Этоше», погуляем по «Ватербергу»,

на катамаране доберёмся к Пеликан-Пойнт и вблизи понаблюдаем за слонами, львами, жирафами, фламинго и другими лохматыми, хвостатыми, пернатыми. Прикоснёмся к жизни коренных народов: увидим, как в непростых условиях обустраивает быт племя химба, и рассмотрим петроглифы эпохи неолита в Твифелфонтейн. Будет ещё масса приключений: мы встретим рассвет в выжженной Долине смерти, покорим барханы на джипах, сделаем фото на фоне брошенных машин и потерпевших крушение кораблей. Будем останавливаться в отелях с высоким рейтингом, а также жить в максимальной близости с дикой природой, но с комфортом — в колоритных лоджах, большинство которых — с африканскими бунгало и открытым бассейном.

Описание тура

Организационные детали

Прямых перелётов из России в Намибию нет. Рекомендуем рейсы авиакомпании Ethiopian Airlines с вылетом из Москвы накануне начала тура, пересадкой в Адис-Абебе и прибытием в Виндхук в 13:20 по местному времени. Общее время в пути — от 16 часов. Обратите внимание, что разница местного времени с московским 1 час.

ВНИМАНИЕ! Приобретать билеты необходимо после того, как организатор сообщит, что набрано минимальное количество участников, и пришлёт вам подтверждение. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако мы рекомендуем не покупать билеты до согласования.

Российские банковские карты в Намибии не работают, а рубли не меняют. Необходимо привезти с собой наличные доллары нового образца. Обменять можно в аэропорту, курс такой же, как и в обменниках в городах.

В Намибии розетки стандарта М, но в некоторых в объектах размещения встречаются европейские и американские розетки. Мы выдаём переходники на весь срок путешествия.