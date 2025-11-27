Мои заказы

Большое путешествие по Намибии с джип-сафари, круизом и поездкой в племя химба

Понаблюдать за обитателями саванны и побережья, пожить в дикой природе, познакомиться с местными
Отправляемся через всю Намибию — от столицы к пустыне, от океана к скалам.

Нас ждёт встреча с главным достоянием континента — его обитателями: мы устроим сафари по «Этоше», погуляем по «Ватербергу»,
читать дальше

на катамаране доберёмся к Пеликан-Пойнт и вблизи понаблюдаем за слонами, львами, жирафами, фламинго и другими лохматыми, хвостатыми, пернатыми.

Прикоснёмся к жизни коренных народов: увидим, как в непростых условиях обустраивает быт племя химба, и рассмотрим петроглифы эпохи неолита в Твифелфонтейн.

Будет ещё масса приключений: мы встретим рассвет в выжженной Долине смерти, покорим барханы на джипах, сделаем фото на фоне брошенных машин и потерпевших крушение кораблей.

Будем останавливаться в отелях с высоким рейтингом, а также жить в максимальной близости с дикой природой, но с комфортом — в колоритных лоджах, большинство которых — с африканскими бунгало и открытым бассейном.

Большое путешествие по Намибии с джип-сафари, круизом и поездкой в племя химба
Большое путешествие по Намибии с джип-сафари, круизом и поездкой в племя химба
Большое путешествие по Намибии с джип-сафари, круизом и поездкой в племя химба

Описание тура

Организационные детали

Прямых перелётов из России в Намибию нет. Рекомендуем рейсы авиакомпании Ethiopian Airlines с вылетом из Москвы накануне начала тура, пересадкой в Адис-Абебе и прибытием в Виндхук в 13:20 по местному времени. Общее время в пути — от 16 часов. Обратите внимание, что разница местного времени с московским 1 час.

ВНИМАНИЕ! Приобретать билеты необходимо после того, как организатор сообщит, что набрано минимальное количество участников, и пришлёт вам подтверждение. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако мы рекомендуем не покупать билеты до согласования.

Российские банковские карты в Намибии не работают, а рубли не меняют. Необходимо привезти с собой наличные доллары нового образца. Обменять можно в аэропорту, курс такой же, как и в обменниках в городах.

В Намибии розетки стандарта М, но в некоторых в объектах размещения встречаются европейские и американские розетки. Мы выдаём переходники на весь срок путешествия.

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к путешествию

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Остаток дня будет свободен — это время для отдыха после долгой дороги и акклиматизации.

На авто преодолеем 50 км.

Подготовка к путешествиюПодготовка к путешествиюПодготовка к путешествиюПодготовка к путешествию
2 день

Каньон Сесрием, долина Соссусфлей

Приключения начинаются! С утра мы уедем в поселение Сесрием в пустыне Намиб. Разместимся в лодже и отправимся исследовать каньон. Прогуляемся среди отвесных скал, увидим птичьи гнёзда, понаблюдаем за юркими ящерицами.

Следующий пункт — национальный парк «Намиб-Науклуфт», крупнейший в стране. Его визитная карточка — долина Соссусфлей с красно-оранжевыми дюнами. Мы заберёмся на одну из них и посмотрим за игрой света и песков.

На авто преодолеем 350 км, пешком 2 км.

В зависимости от времени приезда в Сесрием мы можем не успеть посетить и дюны, и каньон.

Каньон Сесрием, долина СоссусфлейКаньон Сесрием, долина СоссусфлейКаньон Сесрием, долина СоссусфлейКаньон Сесрием, долина Соссусфлей
3 день

Долина смерти, кладбище машин

Ранним утром на внедорожниках направимся в Долину смерти. Тысячелетия назад это был цветущий оазис, а сейчас — выжженная пустыня с почерневшими стволами деревьев. В этих невероятных пейзажах мы позавтракаем и вернёмся в Сесрием.

Во второй половине дня — переезд к побережью Атлантического океана. По пути остановимся у кладбища автомобилей в Солитаире. Вечером прибудем в Свакопмунд и на 3 ночи заселимся в отель.

На авто преодолеем 450 км, пешком 2 км.

Долина смерти, кладбище машинДолина смерти, кладбище машинДолина смерти, кладбище машинДолина смерти, кладбище машин
4 день

Круиз к морским котикам и птицам, Галерея кристаллов

Утром выйдем в океан на катамаране. Доберёмся к полуострову Пеликан-Пойнт, где понаблюдаем за морскими котиками и стаями птиц — пеликанов, фламинго, чаек. Также сегодня посетим Галерею кристаллов, где выставлен самый большой кристалл кварца в мире.

На авто преодолеем 80 км, пешком 1 км.

Круиз к морским котикам и птицам, Галерея кристалловКруиз к морским котикам и птицам, Галерея кристалловКруиз к морским котикам и птицам, Галерея кристалловКруиз к морским котикам и птицам, Галерея кристаллов
5 день

Джипинг по Сэндвич-Харбор, свободное время

Впереди — прогулка по дюнам на внедорожниках. Мы отправимся к живописному заливу Сэндвич-Харбор, где пустыня спускается прямо в океан, и промчим с ветерком. После — самостоятельные прогулки по городу или отдых на пляже.

На авто преодолеем 80 км, пешком 1 км.

Джипинг по Сэндвич-Харбор, свободное времяДжипинг по Сэндвич-Харбор, свободное времяДжипинг по Сэндвич-Харбор, свободное времяДжипинг по Сэндвич-Харбор, свободное время
6 день

Берег Скелетов, морские котики, скалы Шпицкоппе

Движемся дальше. Сначала побываем на берегу Скелетов — побережье потерпевших крушение кораблей. Затем понаблюдаем за морскими котиками на мысе Кейп-Кросс.

Потом поедем к Шпицкоппе. Разместимся в лодже и пойдём любоваться гранитными скалами возрастом 100 млн лет. В этих впечатляющих ландшафтах проводим закат, а по возвращении пожарим на костре мясо и овощи.

На авто преодолеем 300 км, пешком 2 км.

Берег Скелетов, морские котики, скалы ШпицкоппеБерег Скелетов, морские котики, скалы ШпицкоппеБерег Скелетов, морские котики, скалы ШпицкоппеБерег Скелетов, морские котики, скалы Шпицкоппе
7 день

Петроглифы долины Твифелфонтейн

Сегодня доберёмся в долину Твифелфонтейн, заселимся в лодж. Затем отправимся на поиски наскальных рисунков, которые древние племена оставили около 6 тысяч лет назад. Это изображения животных, сцены охоты и ритуальные символы, объявленные наследием ЮНЕСКО. За доплату можно съездить на сафари к слонам.

На авто преодолеем 250 км, пешком 6 км.

Петроглифы долины ТвифелфонтейнПетроглифы долины ТвифелфонтейнПетроглифы долины ТвифелфонтейнПетроглифы долины Твифелфонтейн
8 день

Племя химба, нацпарк «Этоша»

Освобождаем номера и снова в путь. Заедем в деревню племени химба, где жители ведут быт, как и их предки столетия назад, — без современных благ. Но главной целью на сегодня будет национальный парк «Этоша» — мы поселимся в лодже прямо на территории. Здесь оборудованы смотровые площадки, откуда можно понаблюдать за ночным водопоем, — впечатляюще!

На авто преодолеем 350 км, пешком 1 км.

Племя химба, нацпарк «Этоша»Племя химба, нацпарк «Этоша»Племя химба, нацпарк «Этоша»Племя химба, нацпарк «Этоша»
9 день

Сафари по нацпарку «Этоша»

Сегодня у нас будет уникальный шанс побывать в самом сердце африканской саванны. Мы проедем по «Этоше», где живут слоны, львы, жирафы, зебры, редкие чёрные носороги и многие другие животные, и понаблюдаем за ними в естественной среде обитания. После сафари поедем в Очиваронго, где находится наш следующий лодж.

На авто преодолеем 350 км, пешком 1 км.

Сафари по нацпарку «Этоша»Сафари по нацпарку «Этоша»Сафари по нацпарку «Этоша»Сафари по нацпарку «Этоша»
10 день

Прогулки по нацпарку «Ватерберг»

Сегодня — очередная встреча с дикими обитателями Африки. Мы проведём день в национальном парке «Ватерберг», поражающем разнообразием пейзажей: огненные скалы тут соседствуют с зелёными джунглями, папоротниками, суккулентами. Здесь обитают антилопы, носороги, газели, леопарды и 200 видов птиц.

На авто преодолеем 200 км, пешком 8 км.

Прогулки по нацпарку «Ватерберг»Прогулки по нацпарку «Ватерберг»Прогулки по нацпарку «Ватерберг»Прогулки по нацпарку «Ватерберг»
11 день

Крокодиловая ферма и следы динозавров

После завтрака соберём вещи и отправимся на крокодиловую ферму, где содержат этих внушительных рептилий. У нас будет возможность понаблюдать за их неторопливой жизнью в специально оборудованных вольерах.

Затем направимся к месту, где сохранились следы динозавров, которым около 190 миллионов лет — редкий шанс прикоснуться к глубокой истории Земли.

После экскурсии поедем в Виндхук. По прибытии разместимся в отеле и прогуляемся по городу. Впереди — финальный вечер в нашей компании.

Крокодиловая ферма и следы динозавровКрокодиловая ферма и следы динозавров
12 день

Возвращение домой

Освободить номера необходимо до 10:00. Затем мы доставим вас к аэропорту и попрощаемся. Рекомендуем приобретать билеты на рейсы с 12:00 до 18:00.

На авто преодолеем 50 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 обед, 2 ужина
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Работа инструктора-проводника и гида-водителя
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Виндхук и обратно в ваш город
  • Обеды (кроме одного) и ужины (кроме двух) - $600-800 за весь тур
  • Медицинская страховка
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Виндхука, время по согласованию с организатором
Завершение: Аэропорт Виндхука, рекомендуем вылеты с 12:00 до 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор в Виндхуке
Провёл экскурсии для 107 туристов
Моя команда создаёт уникальные авторские путешествия по всему миру: от Адыгеи до Австралии. Мы специализируемся на лайт-турах с большим количеством прогулок по природным достопримечательностям и проживанием в отелях. У нас собственная
читать дальше

команда профессиональных гидов, продуманная логистика, вкусное питание и максимально насыщенные программы. Наши главные приоритеты: качество, надёжность и счастливые улыбки путешественников. Возможно, поэтому 70% наших гостей возвращаются к нам снова. Впереди много новых маршрутов, ведь не вся карта мира ещё освоена!

Похожие туры из Виндхука

Невообразимые пейзажи и дикие обитатели Намибии: через всю страну на джипах
На машине
Джиппинг
10 дней
Невообразимые пейзажи и дикие обитатели Намибии: через всю страну на джипах
Посетить город-призрак и Мёртвую долину, увидеть кладбища машин и кораблей и устроить сафари
Начало: Аэропорт Виндхука, точное время - по договорённост...
$2750 за человека
Экзотика Намибии: джипинг по пустыне, заповедники и выход в океан
На машине
Джиппинг
9 дней
Экзотика Намибии: джипинг по пустыне, заповедники и выход в океан
Понаблюдать за животными, подняться на дюны и увидеть мёртвые деревья, ставшие символом страны
Начало: Виндхук, аэропорт, время - по прилёте рекомендован...
15 фев в 10:00
$3500 за человека