Начнём день с поездки в соседний Уолфиш-Бей — современный порт с рыболовецким флотом. Мы рассечём водную гладь Атлантики на катамаране, понаблюдаем за важными пеликанами и любопытными морскими котиками, покормим шумных чаек и, если повезёт, встретим дельфинов или китов. На борту также подадут устрицы с шампанским.

Вернёмся на сушу и поедем дальше на юг. По пути увидим соляные прииски, стаи пеликанов и фламинго. А главной нашей целью будет местечко, где пески вплотную подбираются к океану. Здесь устроим ралли по дюнам — будет весело!