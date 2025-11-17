На джипах мы отправимся в удивительное путешествие и осмотрим множество эффектных и даже немного пугающих локаций.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 8+
Программа тура по дням
Подготовка к путешествию
Встретимся у аэропорта и решим все организационные вопросы — обменяем валюту, приобретём сим-карты, арендуем автомобили. Потом поедем на юг страны к первому лоджу и прибудем к вечеру.
Колчанный лес, долина гигантов, курорт Людериц на атлантическом побережье
Утром преодолеем 200 км, чтобы добраться до города Китмансхуп и полюбоваться зарослями необычных колчанных деревьев. Затем доедем до небольшой долины, заваленной гигантскими каменными глыбами.
Продолжим путь и окажемся на побережье Атлантического океана в курортном городке Людериц, который больше напоминает Европу, нежели Африку. Заселимся в отель и пойдём провожать закат на мыс, являющийся знаковым для Португалии, и вы узнаете почему. После захода солнца поужинаем в семейном ресторане морепродуктами с холодным белым вином.
Заброшенный город-призрак Колманскоп, переезд к пустыне
Утром поедем в город-призрак Колманскоп. Когда-то здесь добывали алмазы, а сейчас некогда роскошные здания поглотили пески. После прогулки продолжим путь в пустыню Намиб и преодолеем 300 км. По прибытии разместимся в лодже рядом с национальным парком «Соссусфлей», поужинаем и отдохнём.
Мёртвая долина
Сегодняшний день проведём в одном из самых необычных мест планеты — Мёртвой долине. Ранее этот безжизненный край был наполнен растительностью и влагой, а теперь над ним высятся только обуглившиеся от сильной жары скелеты деревьев. Невероятно эффектные и одновременно пугающие пейзажи!
Берега Атлантики: разноцветный Свакопмунд и свалка машин
Вновь отправимся к берегу океана — в город Свакопмунд. Тут стоят домики с флюгерами, типичные для Германии, разбиты цветники, а улицы носят немецкие названия. Также осмотрим свалку брошенных автомобилей, а вечером поужинаем в популярном ресторане, который знаменит отменными устрицами.
Прогулка на катамаране, ралли по дюнам, встречи с дикими животными и птицами
Начнём день с поездки в соседний Уолфиш-Бей — современный порт с рыболовецким флотом. Мы рассечём водную гладь Атлантики на катамаране, понаблюдаем за важными пеликанами и любопытными морскими котиками, покормим шумных чаек и, если повезёт, встретим дельфинов или китов. На борту также подадут устрицы с шампанским.
Вернёмся на сушу и поедем дальше на юг. По пути увидим соляные прииски, стаи пеликанов и фламинго. А главной нашей целью будет местечко, где пески вплотную подбираются к океану. Здесь устроим ралли по дюнам — будет весело!
Переезд в центральную часть Намибии, берег Скелетов, горы Спицкопп
Попрощаемся с океаном и направимся вглубь страны и пустыни Намиб. Проедем вдоль берега Скелетов — бухты, где произошло не одно кораблекрушение. Прибудем к горному массиву Спицкопп, разместимся в лодже, на территории которого живут представители фауны.
Заповедник «Этоша»
Продолжим путь, отправившись в один из крупнейших заповедников Африки — «Этоша». Здесь обитает более 20 тысяч животных, в том числе редких: саванный слон, чёрный носорог, горная зебра, жираф и другие млекопитающие. По прибытии разместимся в лодже.
Сафари по заповеднику
Весь сегодняшний день посвятим сафари. Вблизи понаблюдаем за жизнью бегемотов, жирафов, зебр, бородавочников и других обитателей заповедника. Вот она, настоящая Африка!
Возвращение домой
Утром отправимся в обратный путь. По прибытии в Виндхук доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Если захотите, можно продлить путешествие (за доплату). В дополнительной программе — посещение водопада Виктория со стороны 2 стран с возможностью полёта на вертолёте и круиза на закате.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2750
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Сборы за посещение заповедников и нацпарков
Что не входит в цену
- Перелёт в Виндхук и обратно в ваш город
- Питание
- Медицинская страховка
- Дополнительная программа к водопаду Виктория - $920 + авиабилеты