Невообразимые пейзажи и дикие обитатели Намибии: через всю страну на джипах

Посетить город-призрак и Мёртвую долину, увидеть кладбища машин и кораблей и устроить сафари
Местные жители прозвали Намибию «страной, где ничего нет», но мы покажем, что это не так.

На джипах мы отправимся в удивительное путешествие и осмотрим множество эффектных и даже немного пугающих локаций.

Вы
читать дальше

посетите колчанный лес, поглощённый пустыней город-призрак, обуглившиеся остовы деревьев Мёртвой долины, кладбища ржавеющих автомобилей и кораблей.

На нашем пути встретятся пеликаны, морские котики, фламинго, а со слонами и львами мы и вовсе будем жить по соседству.

Также покатаемся на катамаране по Атлантике, устроим ралли по дюнам и сафари по заповеднику «Этоша» и хоть каждый день сможем питаться устрицами — тут есть всё и даже чуточку больше!

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 8+

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к путешествию

Встретимся у аэропорта и решим все организационные вопросы — обменяем валюту, приобретём сим-карты, арендуем автомобили. Потом поедем на юг страны к первому лоджу и прибудем к вечеру.

2 день

Колчанный лес, долина гигантов, курорт Людериц на атлантическом побережье

Утром преодолеем 200 км, чтобы добраться до города Китмансхуп и полюбоваться зарослями необычных колчанных деревьев. Затем доедем до небольшой долины, заваленной гигантскими каменными глыбами.

Продолжим путь и окажемся на побережье Атлантического океана в курортном городке Людериц, который больше напоминает Европу, нежели Африку. Заселимся в отель и пойдём провожать закат на мыс, являющийся знаковым для Португалии, и вы узнаете почему. После захода солнца поужинаем в семейном ресторане морепродуктами с холодным белым вином.

Колчанный лес, долина гигантов, курорт Людериц на атлантическом побережьеКолчанный лес, долина гигантов, курорт Людериц на атлантическом побережьеКолчанный лес, долина гигантов, курорт Людериц на атлантическом побережьеКолчанный лес, долина гигантов, курорт Людериц на атлантическом побережье
3 день

Заброшенный город-призрак Колманскоп, переезд к пустыне

Утром поедем в город-призрак Колманскоп. Когда-то здесь добывали алмазы, а сейчас некогда роскошные здания поглотили пески. После прогулки продолжим путь в пустыню Намиб и преодолеем 300 км. По прибытии разместимся в лодже рядом с национальным парком «Соссусфлей», поужинаем и отдохнём.

Заброшенный город-призрак Колманскоп, переезд к пустынеЗаброшенный город-призрак Колманскоп, переезд к пустынеЗаброшенный город-призрак Колманскоп, переезд к пустынеЗаброшенный город-призрак Колманскоп, переезд к пустыне
4 день

Мёртвая долина

Сегодняшний день проведём в одном из самых необычных мест планеты — Мёртвой долине. Ранее этот безжизненный край был наполнен растительностью и влагой, а теперь над ним высятся только обуглившиеся от сильной жары скелеты деревьев. Невероятно эффектные и одновременно пугающие пейзажи!

Мёртвая долинаМёртвая долинаМёртвая долинаМёртвая долина
5 день

Берега Атлантики: разноцветный Свакопмунд и свалка машин

Вновь отправимся к берегу океана — в город Свакопмунд. Тут стоят домики с флюгерами, типичные для Германии, разбиты цветники, а улицы носят немецкие названия. Также осмотрим свалку брошенных автомобилей, а вечером поужинаем в популярном ресторане, который знаменит отменными устрицами.

Берега Атлантики: разноцветный Свакопмунд и свалка машинБерега Атлантики: разноцветный Свакопмунд и свалка машинБерега Атлантики: разноцветный Свакопмунд и свалка машинБерега Атлантики: разноцветный Свакопмунд и свалка машин
6 день

Прогулка на катамаране, ралли по дюнам, встречи с дикими животными и птицами

Начнём день с поездки в соседний Уолфиш-Бей — современный порт с рыболовецким флотом. Мы рассечём водную гладь Атлантики на катамаране, понаблюдаем за важными пеликанами и любопытными морскими котиками, покормим шумных чаек и, если повезёт, встретим дельфинов или китов. На борту также подадут устрицы с шампанским.

Вернёмся на сушу и поедем дальше на юг. По пути увидим соляные прииски, стаи пеликанов и фламинго. А главной нашей целью будет местечко, где пески вплотную подбираются к океану. Здесь устроим ралли по дюнам — будет весело!

Прогулка на катамаране, ралли по дюнам, встречи с дикими животными и птицамиПрогулка на катамаране, ралли по дюнам, встречи с дикими животными и птицамиПрогулка на катамаране, ралли по дюнам, встречи с дикими животными и птицамиПрогулка на катамаране, ралли по дюнам, встречи с дикими животными и птицами
7 день

Переезд в центральную часть Намибии, берег Скелетов, горы Спицкопп

Попрощаемся с океаном и направимся вглубь страны и пустыни Намиб. Проедем вдоль берега Скелетов — бухты, где произошло не одно кораблекрушение. Прибудем к горному массиву Спицкопп, разместимся в лодже, на территории которого живут представители фауны.

Переезд в центральную часть Намибии, берег Скелетов, горы СпицкоппПереезд в центральную часть Намибии, берег Скелетов, горы СпицкоппПереезд в центральную часть Намибии, берег Скелетов, горы СпицкоппПереезд в центральную часть Намибии, берег Скелетов, горы Спицкопп
8 день

Заповедник «Этоша»

Продолжим путь, отправившись в один из крупнейших заповедников Африки — «Этоша». Здесь обитает более 20 тысяч животных, в том числе редких: саванный слон, чёрный носорог, горная зебра, жираф и другие млекопитающие. По прибытии разместимся в лодже.

Заповедник «Этоша»Заповедник «Этоша»Заповедник «Этоша»Заповедник «Этоша»
9 день

Сафари по заповеднику

Весь сегодняшний день посвятим сафари. Вблизи понаблюдаем за жизнью бегемотов, жирафов, зебр, бородавочников и других обитателей заповедника. Вот она, настоящая Африка!

Сафари по заповедникуСафари по заповедникуСафари по заповедникуСафари по заповеднику
10 день

Возвращение домой

Утром отправимся в обратный путь. По прибытии в Виндхук доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Если захотите, можно продлить путешествие (за доплату). В дополнительной программе — посещение водопада Виктория со стороны 2 стран с возможностью полёта на вертолёте и круиза на закате.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2750
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Сборы за посещение заповедников и нацпарков
Что не входит в цену
  • Перелёт в Виндхук и обратно в ваш город
  • Питание
  • Медицинская страховка
  • Дополнительная программа к водопаду Виктория - $920 + авиабилеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Виндхука, точное время - по договорённости
Завершение: Аэропорт Виндхука, вторая половина дня, точное время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Виндхуке
Провели экскурсии для 7 туристов
Профессиональный фотограф, путешественник, основатель клуба путешествий. Наш клуб появился в 2012 году. Тогда у нас было всего 3 направления для групповых путешествий, а в личном списке — более 30 стран.
читать дальше

С тех пор мы успели повидать многое — прошли огонь, воду, горы и тяжёлые фоторюкзаки за плечами. Такое впечатление, что за это время прожили не одну жизнь, а десять. Сейчас в нашем календаре более 30 направлений, и их количество с каждым годом растёт. Наша команда постоянно стремится открывать новые города и страны, погружаться в мир других культур и народов, исследовать уникальную природу нашей удивительной планеты. Мы уверены, что ни один из маршрутов не оставит равнодушным настоящего любителя приключений, ведь здесь есть всё: от затерянного мира Западной Папуа, живописной Новой Зеландии и экзотического Мадагаскара до фотогеничной Намибии и даже острова мечты — Сокотры. Ну что? Ваши глаза загорелись от восторга, а руки сами тянутся проверить заряд и количество памяти в фотокамере или телефоне? Тогда нам с вами точно по пути!

