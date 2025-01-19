Организатор тура оставляет за собой право на изменение отелей и программы в одностороннем порядке при сохранении равнозначного уровня отелей и полного объёма исполнения программы или равнозначной замены части программы.

Проживание. 2-, 3-местное размещение в отелях, лоджах и кемпсайте по маршруту: Weinberg Hotel 5*, Desert Homestead Lodge 3*, Spitzkoppe Tented Camp, Twyfelfontein Country Lodge, Epacha Game Lodge 5*, Midgard Country Lodge 4*. Возможно 1-местное размещение за доплату.

Питание. В стоимость входят завтраки во всех отелях и лоджах, ужины (в лодже Desert Homestead Lodge 3*, отеле Strand Hotel Swakopmund 4*, кемпсайте Spitzkoppe Tented Camp, лодже Twyfelfontein Country Lodge, Epacha Game Lodge 5*, Midgard Country Lodge 4*), а также ланч-пикник в 3-й день и ланч в 7-й день. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельных джипах и других высокопроходимых автомобилях.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Уровень сложности. Между точками маршрута будем передвигаться на автомобилях, возможны недолгие пешие прогулки.

Виза. Не нужна.