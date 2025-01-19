Мы едем в компании фотографа-анималиста, который научит вас делать сочные кадры и расскажет
ноя
Описание тура
Организационные детали
Организатор тура оставляет за собой право на изменение отелей и программы в одностороннем порядке при сохранении равнозначного уровня отелей и полного объёма исполнения программы или равнозначной замены части программы.
Проживание. 2-, 3-местное размещение в отелях, лоджах и кемпсайте по маршруту: Weinberg Hotel 5*, Desert Homestead Lodge 3*, Spitzkoppe Tented Camp, Twyfelfontein Country Lodge, Epacha Game Lodge 5*, Midgard Country Lodge 4*. Возможно 1-местное размещение за доплату.
Питание. В стоимость входят завтраки во всех отелях и лоджах, ужины (в лодже Desert Homestead Lodge 3*, отеле Strand Hotel Swakopmund 4*, кемпсайте Spitzkoppe Tented Camp, лодже Twyfelfontein Country Lodge, Epacha Game Lodge 5*, Midgard Country Lodge 4*), а также ланч-пикник в 3-й день и ланч в 7-й день. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельных джипах и других высокопроходимых автомобилях.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Уровень сложности. Между точками маршрута будем передвигаться на автомобилях, возможны недолгие пешие прогулки.
Виза. Не нужна.
Программа тура по дням
Прибытие в Виндхук
Добро пожаловать в Намибию! Встретим вас в аэропорту и поедем в бутик-отель. Здесь можно по-настоящему расслабиться и почувствовать себя как дома.
После размещения и отдыха отправляемся на прогулку по Виндхуку, чтобы познакомиться с его культурой и атмосферой. Вечером нас ждёт ужин в одном из лучших ресторанов города.
Переезд в пустыню
После завтрака нас ожидает переезд на внедорожниках в сердце Намибии — пустыню Намиб и долину Соссусфлей. По пути нас будут окружать фантастические пейзажи: бескрайние просторы пустыни, меняющиеся цвета песка и редкая растительность.
Размещаемся в лодже, который находится у входа в национальный парк «Намиб-Науклюфт». Архитектура здания вдохновлена традиционным стилем усадеб.
После отдыха отправимся на конную прогулку по дюнам. Для тех, кто предпочитает более комфортные активности, доступна поездка на джипах. Завершим день ужином.
Долина Соссусфлей и озеро Дэдвлей
Сегодня мы исследуем долину Соссусфлей, знаменитую своими красными песчаными дюнами — одними из самых высоких в мире. Некоторые из них достигают высоты до 300 метров. По пути будем любоваться дикой природой: здесь можно встретить страусов, спрингбоков и других обитателей пустыни.
В разгар дня устроим ланч-пикник в парке, а затем отправимся к знаменитому мёртвому озеру Дэдвлей. Высохшее глиняное дно и древние акации, которым около 900 лет, создают инопланетный антураж.
Возвращаемся в лодж к ужину.
Уолфиш-Бей и Свакопмунд
После завтрака направляемся в курортный город Свакопмунд. По дороге сделаем остановку в Уолфиш-Бей, чтобы увидеть тысячи розовых фламинго, привлекаемых местными водорослями. Это великолепное место для ярких фотографий.
Далее нас ждёт короткий переезд в Свакопмунд — уютный город с немецкой архитектурой, который был основан в 1892 году. Здесь мы разместимся в отеле у океана.
После отдыха отправимся на прогулку по городу, чтобы насладиться его уютной атмосферой. Ужин в отеле.
Сэндвич Харбор
Утром, после завтрака, отправляемся на экскурсию в живописную лагуну Сэндвич Харбор. Мы проедем вдоль дюн и пляжей, где пустыня встречается с океаном, делая остановки для фотографий и изучения местных природных достопримечательностей.
Далее посетим затонувший корабль «Шони», который застрял в дюнах в 1976 году. Здесь нас ждёт обед на берегу, включающий свежие устрицы, игристое вино и традиционные намибийские блюда.
После насыщенного дня возвращаемся в отель и ужинаем.
Знакомство с морскими котиками
Позавтракав, отправимся к колонии морских котиков на мысе Креста, самом крупном их месте обитания в мире. Здесь проживают сотни тысяч животных.
После обеда переезжаем в район Шпицкоппе, где разместимся в кемпсайте. Здесь нас ждёт невероятный закат, который окрашивает гранитные скалы в огненные цвета. Вечером — разговоры у костра и наслаждение звёздным небом.
Дамараленд: наскальные рисунки долины Твифелфонтейн
Сегодня мы отправляемся в Дамараленд — регион племени дамара. По прибытии нас ждёт экскурсия к наскальным рисункам долины Твифелфонтейн, созданным около 6000 лет назад. Здесь собраны сотни изображений животных и ритуальных символов.
После обеда размещаемся в лодже.
Вечернее сафари в национальном парке «Этоша»
После завтрака отправляемся в национальный парк «Этоша», одно из главных мест для сафари в Африке. Размещаемся в роскошном лодже, где также можно насладиться спа-процедурами.
Вечером отправимся исследовать фауну парка. В это время суток хищники наиболее активны, и, возможно, нам повезёт увидеть львов в их естественной среде обитания.
Сафари
Ранним утром продолжаем исследовать парк. Он знаменит разнообразием животных: от слонов и жирафов до редкого чёрного носорога. Мы сделаем остановку на обед в одном из ресторанов парка, а затем продолжим приключение.
Возвращение в лодж и ужин.
Возвращение в Виндхук
После завтрака мы отправляемся обратно в центральную часть Намибии, остановимся в лодже. Здесь можно отдохнуть, насладиться обедом и отправиться на вечернее сафари.
Окончание тура
Утром нас ждёт завтрак, после чего мы отправимся в аэропорт Виндхука. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$9500
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, а также ланч-пикник в 3-й день и ланч в 7-й день
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги русскоговорящего гида
- Экскурсии и входные билеты
- Прогулка на лошадях
- Джипинг
- Посещение колонии морских котиков
- Сафари в парке «Этоша»
Что не входит в цену
- Перелёт до Виндхука и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - $900
- Полёт на воздушном шаре - $650
- Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Я невероятно воодушевлен вашим проектом. Как я понимаю, отваги, инициативы и креативности вам не занимать. Остается лишь пожелать удачи!