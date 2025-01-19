Полное погружение в африканский колорит: путешествие в Намибию с фотографом-анималистом

Прокатиться верхом по дюнам на закате, исследовать фауну парка «Этоша» и увидеть наскальные рисунки
Погрузитесь в удивительное путешествие по Намибии — стране, где пустыня встречается с океаном, а природа удивляет своими пейзажами.

Мы едем в компании фотографа-анималиста, который научит вас делать сочные кадры и расскажет
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много интересного об африканских животных.

Вас ждут величественные дюны Соссусфлея, мёртвая долина Дэдвлей, розовые фламинго в Уолфиш-Бэй и Дамараленд.

Исследуем Свакопмунд, увидим морских котиков на мысе Креста, а также заглянем в Твифелфонтейн, чтобы осмотреть наскальные рисунки. Сафари в парке «Этоша» познакомит вас с местной фауной и подарит массу ярких впечатлений. Готовы утонуть в магии дикой Африки?

5
1 отзыв
Полное погружение в африканский колорит: путешествие в Намибию с фотографом-анималистом
Полное погружение в африканский колорит: путешествие в Намибию с фотографом-анималистом
Полное погружение в африканский колорит: путешествие в Намибию с фотографом-анималистом
Ближайшие даты:
14
ноя
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Организатор тура оставляет за собой право на изменение отелей и программы в одностороннем порядке при сохранении равнозначного уровня отелей и полного объёма исполнения программы или равнозначной замены части программы.

Проживание. 2-, 3-местное размещение в отелях, лоджах и кемпсайте по маршруту: Weinberg Hotel 5*, Desert Homestead Lodge 3*, Spitzkoppe Tented Camp, Twyfelfontein Country Lodge, Epacha Game Lodge 5*, Midgard Country Lodge 4*. Возможно 1-местное размещение за доплату.

Питание. В стоимость входят завтраки во всех отелях и лоджах, ужины (в лодже Desert Homestead Lodge 3*, отеле Strand Hotel Swakopmund 4*, кемпсайте Spitzkoppe Tented Camp, лодже Twyfelfontein Country Lodge, Epacha Game Lodge 5*, Midgard Country Lodge 4*), а также ланч-пикник в 3-й день и ланч в 7-й день. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельных джипах и других высокопроходимых автомобилях.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Уровень сложности. Между точками маршрута будем передвигаться на автомобилях, возможны недолгие пешие прогулки.

Виза. Не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Виндхук

Добро пожаловать в Намибию! Встретим вас в аэропорту и поедем в бутик-отель. Здесь можно по-настоящему расслабиться и почувствовать себя как дома.

После размещения и отдыха отправляемся на прогулку по Виндхуку, чтобы познакомиться с его культурой и атмосферой. Вечером нас ждёт ужин в одном из лучших ресторанов города.

Прибытие в ВиндхукПрибытие в ВиндхукПрибытие в ВиндхукПрибытие в ВиндхукПрибытие в ВиндхукПрибытие в ВиндхукПрибытие в Виндхук
2 день

Переезд в пустыню

После завтрака нас ожидает переезд на внедорожниках в сердце Намибии — пустыню Намиб и долину Соссусфлей. По пути нас будут окружать фантастические пейзажи: бескрайние просторы пустыни, меняющиеся цвета песка и редкая растительность.

Размещаемся в лодже, который находится у входа в национальный парк «Намиб-Науклюфт». Архитектура здания вдохновлена традиционным стилем усадеб.

После отдыха отправимся на конную прогулку по дюнам. Для тех, кто предпочитает более комфортные активности, доступна поездка на джипах. Завершим день ужином.

Переезд в пустынюПереезд в пустынюПереезд в пустынюПереезд в пустыню
3 день

Долина Соссусфлей и озеро Дэдвлей

Сегодня мы исследуем долину Соссусфлей, знаменитую своими красными песчаными дюнами — одними из самых высоких в мире. Некоторые из них достигают высоты до 300 метров. По пути будем любоваться дикой природой: здесь можно встретить страусов, спрингбоков и других обитателей пустыни.

В разгар дня устроим ланч-пикник в парке, а затем отправимся к знаменитому мёртвому озеру Дэдвлей. Высохшее глиняное дно и древние акации, которым около 900 лет, создают инопланетный антураж.

Возвращаемся в лодж к ужину.

Долина Соссусфлей и озеро ДэдвлейДолина Соссусфлей и озеро ДэдвлейДолина Соссусфлей и озеро ДэдвлейДолина Соссусфлей и озеро Дэдвлей
4 день

Уолфиш-Бей и Свакопмунд

После завтрака направляемся в курортный город Свакопмунд. По дороге сделаем остановку в Уолфиш-Бей, чтобы увидеть тысячи розовых фламинго, привлекаемых местными водорослями. Это великолепное место для ярких фотографий.

Далее нас ждёт короткий переезд в Свакопмунд — уютный город с немецкой архитектурой, который был основан в 1892 году. Здесь мы разместимся в отеле у океана.

После отдыха отправимся на прогулку по городу, чтобы насладиться его уютной атмосферой. Ужин в отеле.

Уолфиш-Бей и СвакопмундУолфиш-Бей и СвакопмундУолфиш-Бей и СвакопмундУолфиш-Бей и СвакопмундУолфиш-Бей и СвакопмундУолфиш-Бей и Свакопмунд
5 день

Сэндвич Харбор

Утром, после завтрака, отправляемся на экскурсию в живописную лагуну Сэндвич Харбор. Мы проедем вдоль дюн и пляжей, где пустыня встречается с океаном, делая остановки для фотографий и изучения местных природных достопримечательностей.

Далее посетим затонувший корабль «Шони», который застрял в дюнах в 1976 году. Здесь нас ждёт обед на берегу, включающий свежие устрицы, игристое вино и традиционные намибийские блюда.

После насыщенного дня возвращаемся в отель и ужинаем.

Сэндвич ХарборСэндвич ХарборСэндвич ХарборСэндвич Харбор
6 день

Знакомство с морскими котиками

Позавтракав, отправимся к колонии морских котиков на мысе Креста, самом крупном их месте обитания в мире. Здесь проживают сотни тысяч животных.

После обеда переезжаем в район Шпицкоппе, где разместимся в кемпсайте. Здесь нас ждёт невероятный закат, который окрашивает гранитные скалы в огненные цвета. Вечером — разговоры у костра и наслаждение звёздным небом.

Знакомство с морскими котикамиЗнакомство с морскими котикамиЗнакомство с морскими котикамиЗнакомство с морскими котикамиЗнакомство с морскими котикамиЗнакомство с морскими котиками
7 день

Дамараленд: наскальные рисунки долины Твифелфонтейн

Сегодня мы отправляемся в Дамараленд — регион племени дамара. По прибытии нас ждёт экскурсия к наскальным рисункам долины Твифелфонтейн, созданным около 6000 лет назад. Здесь собраны сотни изображений животных и ритуальных символов.

После обеда размещаемся в лодже.

Дамараленд: наскальные рисунки долины ТвифелфонтейнДамараленд: наскальные рисунки долины ТвифелфонтейнДамараленд: наскальные рисунки долины ТвифелфонтейнДамараленд: наскальные рисунки долины Твифелфонтейн
8 день

Вечернее сафари в национальном парке «Этоша»

После завтрака отправляемся в национальный парк «Этоша», одно из главных мест для сафари в Африке. Размещаемся в роскошном лодже, где также можно насладиться спа-процедурами.

Вечером отправимся исследовать фауну парка. В это время суток хищники наиболее активны, и, возможно, нам повезёт увидеть львов в их естественной среде обитания.

Вечернее сафари в национальном парке «Этоша»Вечернее сафари в национальном парке «Этоша»Вечернее сафари в национальном парке «Этоша»Вечернее сафари в национальном парке «Этоша»Вечернее сафари в национальном парке «Этоша»
9 день

Сафари

Ранним утром продолжаем исследовать парк. Он знаменит разнообразием животных: от слонов и жирафов до редкого чёрного носорога. Мы сделаем остановку на обед в одном из ресторанов парка, а затем продолжим приключение.

Возвращение в лодж и ужин.

СафариСафариСафариСафари
10 день

Возвращение в Виндхук

После завтрака мы отправляемся обратно в центральную часть Намибии, остановимся в лодже. Здесь можно отдохнуть, насладиться обедом и отправиться на вечернее сафари.

Возвращение в ВиндхукВозвращение в ВиндхукВозвращение в ВиндхукВозвращение в Виндхук
11 день

Окончание тура

Утром нас ждёт завтрак, после чего мы отправимся в аэропорт Виндхука. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$9500
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, а также ланч-пикник в 3-й день и ланч в 7-й день
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Прогулка на лошадях
  • Джипинг
  • Посещение колонии морских котиков
  • Сафари в парке «Этоша»
Что не входит в цену
  • Перелёт до Виндхука и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - $900
  • Полёт на воздушном шаре - $650
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Виндхука, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Виндхука, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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19 янв 2025
Самому мне довелось или посчастливилось провести много времени в воздухе. Это было и на борту маленьких самолетов, вертолетов, и в корзинах воздушных шаров, и на параглайдерах с фотокамерой, и каждый раз я привозил богатый урожай.
Я невероятно воодушевлен вашим проектом. Как я понимаю, отваги, инициативы и креативности вам не занимать. Остается лишь пожелать удачи!