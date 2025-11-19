Мои заказы

Экзотика Намибии: джипинг по пустыне, заповедники и выход в океан

Понаблюдать за животными, подняться на дюны и увидеть мёртвые деревья, ставшие символом страны
За 9 дней путешествия вас ждёт разнообразный и яркий опыт.

Вы пошуршите песком оранжевых дюн в пустыне Намиб и прогуляетесь по мистической долине Смерти, где высохшие деревья превратились в застывшие силуэты
времени.

Прокатитесь на катамаране у полуострова Пеликан-Пойнт и понаблюдаете за морскими котиками и множеством птиц.

Мы посетим таинственный берег Скелетов и полюбуемся закатом среди причудливых гранитных арок Шпицкоппе. Посмотрим на зебр, жирафов, гепардов и леопардов.

Это путешествие — вкусный коктейль из природных достопримечательностей, незабываемых приключений и заповедной тишины.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется прилёт рейсом Ethiopian Airlines через Адис-Абебу.
Разница времени с Москвой — минус 1 час.
Обратный вылет возможен днём или вечером последнего дня.
Российские карты в Намибии не работают, необходимы наличные доллары США нового образца.
Wi-Fi доступен почти во всех отелях. Мобильную SIM-карту лучше приобрести в аэропорту, но связь в удалённых районах может быть слабой или отсутствовать.

Питание. В стоимость включены завтраки, 1 обед (на судне), пикники и 2 ужина. Обеды и ужины в остальные дни оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Переезды по маршруту осуществляются на минивэнах. Также предусмотрены морская прогулка на катамаране и сафари на внедорожниках. Около 70% маршрута проходит по гравийным и грунтовым дорогам.

Возраст участников. От 10 лет в сопровождении родителей.

Виза. Для граждан РФ виза не требуется при пребывании до 90 дней. Необходимо иметь загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев после окончания поездки. По прибытии заполняется миграционная анкета.

Уровень сложности. Средний. Маршрут подходит для участников с нормальной физической подготовкой и без медицинских ограничений. Возможны пешие прогулки и треккинги.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых

По прибытии в аэропорт города Виндхук вы встретитесь с гидом. Время встречи будет согласовано после подтверждения расписания рейсов. Затем доедем до отеля, вы разместитесь, отдохнёте после перелёта и познакомитесь друг с другом в непринуждённой обстановке.

В пути на автомобиле: 50 км.

2 день

Переезд в Сесрием, прогулка по каньону, долина Соссусфлей и Дюна 45

Ранним утром мы поедем в сторону Сесриема — небольшого населённого пункта в пустыне Намиб. После заселения в лодж отправимся исследовать местный каньон: будем гулять вдоль высоких скал, наблюдать за птицами и маленькими ящерицами.

Далее нас ждёт переезд в крупнейший заповедник страны — Намиб-Науклуфт. Его главная жемчужина — долина Соссусфлей с гигантскими оранжевыми дюнами. Мы поднимемся на знаменитую Дюну 45 и встретим закат среди барханов, переливающихся оттенками огня. Ночёвка — в лодже.

Автопереезд: 350 км. Пешком: 2 км.

3 день

Долина Смерти, переезд в Свакопмунд, остановка в Солитаире

Ещё до рассвета отправимся на внедорожниках к загадочной Долине Смерти. Это место — высохшее озеро с иссохшими деревьями, которое, как считают учёные, около тысячи лет назад было зелёным оазисом. Завтраком нас угостят прямо в окружении этих необычных пейзажей.

Затем — возвращение в Сесрием и переезд в город Свакопмунд у берегов Атлантики. По дороге сделаем остановку в Солитаире — поселении, знаменитом кладбищем старых автомобилей. Вечером разместимся в отеле, поужинаем, а те, кто захочет, смогут прогуляться вдоль океана.

На авто: 450 км. Пешие прогулки: 2 км.

4 день

Круиз к морским котикам и птицам, Галерея кристаллов

Утром выйдем в океан на катамаране. Доберёмся к полуострову Пеликан-Пойнт, где понаблюдаем за морскими котиками и стаями птиц — пеликанов, фламинго, чаек. Также сегодня посетим Галерею кристаллов, где выставлен самый большой кристалл кварца в мире.

На авто преодолеем 80 км, пешком 1 км.

5 день

Джипинг по Сэндвич-Харбор, свободное время

Впереди — прогулка по дюнам на внедорожниках. Мы отправимся к живописному заливу Сэндвич-Харбор, где пустыня спускается прямо в океан, и промчим с ветерком. После — самостоятельные прогулки по городу или отдых на пляже.

На авто преодолеем 80 км, пешком 1 км.

6 день

Берег Скелетов, морские котики в заповеднике, прогулка в Шпицкоппе

Утром посетим берег Скелетов — таинственное побережье, где десятки кораблей навсегда остались в песках. Затем нас ждёт Кейп-Кросс — природный заповедник с крупнейшей в Намибии колонией морских котиков.

После отправимся в Шпицкоппе. Там, среди скал, которым более 100 миллионов лет, прогуляемся и проводим закат у гранитных арок. Ужин приготовим вместе: сделаем жаркое из мяса и овощей на костре.

Автомобильный маршрут: 300 км. Пешком: 2 км.

7 день

Рынок минералов, переезд в Омаруру, размещение в лодже

После завтрака отправимся в город Омаруру. По дороге заглянем на рынок минералов, где можно приобрести намибийские самоцветы: от аквамарина до кварца. Вечером прибудем на заповедную территорию и разместимся в лодже. Из окон номеров и с террасы вам откроется вид на живую природу: зебры, страусы, жирафы и, возможно, даже носороги будут совсем рядом.

Переезд: 170 км. Прогулки: 4 км.

8 день

Свободное время, переезд в Виндхук

Утром будет свободное время. По желанию можно отправиться на сафари по окрестностям (экскурсия оплачивается дополнительно). Во второй половине дня мы вернёмся в Виндхук. Вечером, после заселения в отель, можем прогуляться по городу и устроить прощальный ужин.

Расстояние на авто: 220 км.

9 день

Отъезд

Утром позавтракаем, освободим номера и отправимся в аэропорт Виндхука.
Поездка в аэропорт: 50 км.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все завтраки, 1 обед (на катамаране), 2 ужина, пикники по программе
  • Услуги русскоязычного инструктора-проводника
  • Все групповые трансферы по программе, включая трансфер из/в аэропорт Виндхука
  • Входные билеты в природные парки и заповедники
  • Содействие в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт до Виндхука и обратно
  • Обеды и ужины вне программы - около $600-800 за тур
  • Страховка
  • Индивидуальные трансферы
  • Доплата за 1-местное размещение - $620
  • Дополнительные экскурсии
  • Внимание: стоимость тура с выездом 13 ноября - $3520
Где начинаем и завершаем?
Начало: Виндхук, аэропорт, время - по прилёте рекомендованного рейса
Завершение: Виндхук, групповой трансфер в аэропорт после выселения из отеля до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор в Виндхуке
Провёл экскурсии для 107 туристов
Моя команда создаёт уникальные авторские путешествия по всему миру: от Адыгеи до Австралии. Мы специализируемся на лайт-турах с большим количеством прогулок по природным достопримечательностям и проживанием в отелях. У нас собственная
читать дальше

команда профессиональных гидов, продуманная логистика, вкусное питание и максимально насыщенные программы. Наши главные приоритеты: качество, надёжность и счастливые улыбки путешественников. Возможно, поэтому 70% наших гостей возвращаются к нам снова. Впереди много новых маршрутов, ведь не вся карта мира ещё освоена!

