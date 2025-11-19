Вы пошуршите песком оранжевых дюн в пустыне Намиб и прогуляетесь по мистической долине Смерти, где высохшие деревья превратились в застывшие силуэты
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется прилёт рейсом Ethiopian Airlines через Адис-Абебу.
Разница времени с Москвой — минус 1 час.
Обратный вылет возможен днём или вечером последнего дня.
Российские карты в Намибии не работают, необходимы наличные доллары США нового образца.
Wi-Fi доступен почти во всех отелях. Мобильную SIM-карту лучше приобрести в аэропорту, но связь в удалённых районах может быть слабой или отсутствовать.
Питание. В стоимость включены завтраки, 1 обед (на судне), пикники и 2 ужина. Обеды и ужины в остальные дни оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Переезды по маршруту осуществляются на минивэнах. Также предусмотрены морская прогулка на катамаране и сафари на внедорожниках. Около 70% маршрута проходит по гравийным и грунтовым дорогам.
Возраст участников. От 10 лет в сопровождении родителей.
Виза. Для граждан РФ виза не требуется при пребывании до 90 дней. Необходимо иметь загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев после окончания поездки. По прибытии заполняется миграционная анкета.
Уровень сложности. Средний. Маршрут подходит для участников с нормальной физической подготовкой и без медицинских ограничений. Возможны пешие прогулки и треккинги.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых
По прибытии в аэропорт города Виндхук вы встретитесь с гидом. Время встречи будет согласовано после подтверждения расписания рейсов. Затем доедем до отеля, вы разместитесь, отдохнёте после перелёта и познакомитесь друг с другом в непринуждённой обстановке.
В пути на автомобиле: 50 км.
Переезд в Сесрием, прогулка по каньону, долина Соссусфлей и Дюна 45
Ранним утром мы поедем в сторону Сесриема — небольшого населённого пункта в пустыне Намиб. После заселения в лодж отправимся исследовать местный каньон: будем гулять вдоль высоких скал, наблюдать за птицами и маленькими ящерицами.
Далее нас ждёт переезд в крупнейший заповедник страны — Намиб-Науклуфт. Его главная жемчужина — долина Соссусфлей с гигантскими оранжевыми дюнами. Мы поднимемся на знаменитую Дюну 45 и встретим закат среди барханов, переливающихся оттенками огня. Ночёвка — в лодже.
Автопереезд: 350 км. Пешком: 2 км.
Долина Смерти, переезд в Свакопмунд, остановка в Солитаире
Ещё до рассвета отправимся на внедорожниках к загадочной Долине Смерти. Это место — высохшее озеро с иссохшими деревьями, которое, как считают учёные, около тысячи лет назад было зелёным оазисом. Завтраком нас угостят прямо в окружении этих необычных пейзажей.
Затем — возвращение в Сесрием и переезд в город Свакопмунд у берегов Атлантики. По дороге сделаем остановку в Солитаире — поселении, знаменитом кладбищем старых автомобилей. Вечером разместимся в отеле, поужинаем, а те, кто захочет, смогут прогуляться вдоль океана.
На авто: 450 км. Пешие прогулки: 2 км.
Круиз к морским котикам и птицам, Галерея кристаллов
Утром выйдем в океан на катамаране. Доберёмся к полуострову Пеликан-Пойнт, где понаблюдаем за морскими котиками и стаями птиц — пеликанов, фламинго, чаек. Также сегодня посетим Галерею кристаллов, где выставлен самый большой кристалл кварца в мире.
На авто преодолеем 80 км, пешком 1 км.
Джипинг по Сэндвич-Харбор, свободное время
Впереди — прогулка по дюнам на внедорожниках. Мы отправимся к живописному заливу Сэндвич-Харбор, где пустыня спускается прямо в океан, и промчим с ветерком. После — самостоятельные прогулки по городу или отдых на пляже.
На авто преодолеем 80 км, пешком 1 км.
Берег Скелетов, морские котики в заповеднике, прогулка в Шпицкоппе
Утром посетим берег Скелетов — таинственное побережье, где десятки кораблей навсегда остались в песках. Затем нас ждёт Кейп-Кросс — природный заповедник с крупнейшей в Намибии колонией морских котиков.
После отправимся в Шпицкоппе. Там, среди скал, которым более 100 миллионов лет, прогуляемся и проводим закат у гранитных арок. Ужин приготовим вместе: сделаем жаркое из мяса и овощей на костре.
Автомобильный маршрут: 300 км. Пешком: 2 км.
Рынок минералов, переезд в Омаруру, размещение в лодже
После завтрака отправимся в город Омаруру. По дороге заглянем на рынок минералов, где можно приобрести намибийские самоцветы: от аквамарина до кварца. Вечером прибудем на заповедную территорию и разместимся в лодже. Из окон номеров и с террасы вам откроется вид на живую природу: зебры, страусы, жирафы и, возможно, даже носороги будут совсем рядом.
Переезд: 170 км. Прогулки: 4 км.
Свободное время, переезд в Виндхук
Утром будет свободное время. По желанию можно отправиться на сафари по окрестностям (экскурсия оплачивается дополнительно). Во второй половине дня мы вернёмся в Виндхук. Вечером, после заселения в отель, можем прогуляться по городу и устроить прощальный ужин.
Расстояние на авто: 220 км.
Отъезд
Утром позавтракаем, освободим номера и отправимся в аэропорт Виндхука.
Поездка в аэропорт: 50 км.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3500
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все завтраки, 1 обед (на катамаране), 2 ужина, пикники по программе
- Услуги русскоязычного инструктора-проводника
- Все групповые трансферы по программе, включая трансфер из/в аэропорт Виндхука
- Входные билеты в природные парки и заповедники
- Содействие в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Виндхука и обратно
- Обеды и ужины вне программы - около $600-800 за тур
- Страховка
- Индивидуальные трансферы
- Доплата за 1-местное размещение - $620
- Дополнительные экскурсии
- Внимание: стоимость тура с выездом 13 ноября - $3520