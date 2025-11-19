Рекомендуется прилёт рейсом Ethiopian Airlines через Адис-Абебу.

Разница времени с Москвой — минус 1 час.

Обратный вылет возможен днём или вечером последнего дня.

Российские карты в Намибии не работают, необходимы наличные доллары США нового образца.

Wi-Fi доступен почти во всех отелях. Мобильную SIM-карту лучше приобрести в аэропорту, но связь в удалённых районах может быть слабой или отсутствовать.

Питание. В стоимость включены завтраки, 1 обед (на судне), пикники и 2 ужина. Обеды и ужины в остальные дни оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Переезды по маршруту осуществляются на минивэнах. Также предусмотрены морская прогулка на катамаране и сафари на внедорожниках. Около 70% маршрута проходит по гравийным и грунтовым дорогам.

Возраст участников. От 10 лет в сопровождении родителей.

Виза. Для граждан РФ виза не требуется при пребывании до 90 дней. Необходимо иметь загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев после окончания поездки. По прибытии заполняется миграционная анкета.

Уровень сложности. Средний. Маршрут подходит для участников с нормальной физической подготовкой и без медицинских ограничений. Возможны пешие прогулки и треккинги.