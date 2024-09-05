Проживание. В городах будем останавливаться в комфортабельных гостиницах 3*, на коре — в обустроенных гестхаусах (лоджах). Точные места проживания будут известны непосредственно перед началом тура.

Питание. Не входит в стоимость тура, кроме завтраков в некоторых отелях по маршруту, и составляет $20-25 на человека ежедневно.

Дети. Возможно участие с детьми старше 16 лет.

Виза. Виза в Непал выдаётся при пересечении границы. Групповая виза в Тибет оформляется по прибытии в Катманду.