Верующие совершают вокруг горы кору — ритуальное
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 16+
Проживание. В городах будем останавливаться в комфортабельных гостиницах 3*, на коре — в обустроенных гестхаусах (лоджах). Точные места проживания будут известны непосредственно перед началом тура.
Питание. Не входит в стоимость тура, кроме завтраков в некоторых отелях по маршруту, и составляет $20-25 на человека ежедневно.
Дети. Возможно участие с детьми старше 16 лет.
Виза. Виза в Непал выдаётся при пересечении границы. Групповая виза в Тибет оформляется по прибытии в Катманду.
Программа тура по дням
Вылет в Непал
Пакуем чемодан и спешим на рейс в Катманду.
Знакомство с Катманду
Встретимся в аэропорту Катманду и поедем в отель. После заселения будет время докупить недостающую экипировку и, возможно, осмотреть самые знаковые локации непальской столицы. Это буддийская ступа Боднатх и индуистский храмовый комплекс Пашупатинатх.
Первое восхождение
Ранним утром поедем в сторону границы с Китаем. Наш дальнейший непальский маршрут будет пролегать по территории Лангтанского национального парка. В этих живописных местах, изрезанных треккинговыми и альпинистскими тропами, обитают гималайские панды и можно посмотреть, как живёт местная народность таманг.
Остановимся в местечке, почти нетронутом цивилизацией, под названием Дунче и начнём пешее восхождение к высокогорной деревне Деурали (3200 м). По пути, если хватит времени и сил, осмотрим крошечный монастырь Синг-гомпа.
Треккинг к перевалу
Продолжим подниматься выше в горы. Сегодня взберёмся на перевал Лауребина (4200 м), где сможем акклиматизироваться. Будем передвигаться по лесной тропе, любуясь заповедными ландшафтами Главного Гималайского хребта.
Отдых в атмосферной деревне
Сегодня спустимся в небольшое уютное поселение Туло Сябру (2400 м). Отдохнём и наберёмся сил перед предстоящим паломничеством на Кайлас в окружении многочисленных домиков, рассыпанных на зелёных террасах.
Переезд в Тибет
Ранним утром покинем гестхаус в Туло Сябру и пешком доберёмся в деревушку Сябру Беси, с трёх сторон зажатую горами в узком ущелье. Позавтракаем и на внедорожниках продолжим путь в сторону границы с Тибетом. Пройдём формальности и доедем до местечка Гьиронг, где сегодня останемся ночевать и акклиматизироваться.
Прогулки в окрестностях Гьиронга
Область Гьиронг долго оставалась изолированной и малоизученной европейцами территорией Тибетского плато. Зато для местных жителей это священное место, где родился, проповедовал и медитировал знаменитый йогин Миларепа.
Сегодня мы будем много гулять по городку и окрестностям. Осмотрим монастырь Пакба-гомба, построенный тибетским королём для своей непальской невесты, и древние статуи бодхисаттв-защитников, символизирующих сострадание, мудрость и могущество всех просветлённых. Спустимся в узкий каньон Джифу и увидим водопад Кайре, ниспадающий на фоне заснеженных гималайских вершин.
Посетим сакральное место — монастырь Цагар. По легенде, в течение 9 лет в местных пещерах усиленно медитировал Миларепа, питавшийся всё это время одной крапивой.
Достопримечательности по пути в Сагу
Утром поедем в городок Сага (4600 м). По дороге сделаем несколько остановок, чтобы осмотреть интересные локации. Отыщем развалины древнего княжества Гонгтанг, процветавшего на протяжении 600 лет, и следы караванного пути. У подножия снежных гигантов Главного Гималайского хребта увидим настоящий изумруд — удивительное по красоте высокогорное озеро Пайку.
Ещё одна голубая жемчужина нашего сегодняшнего маршрута — солёное озеро Цо Дролунг. Если повезёт, у его берегов встретим кочевников дрокпа, которые сильно отличаются от других жителей региона внешне, носят пышные наряды и головные уборы, щедро задекорированные полудрагоценными камнями, серебряными пластинами и живыми цветами. У них сможем приобрести свежий йогурт.
Переезд к озеру Манасаровар
Этот день проведём в дороге, двигаясь в сторону питаемого ледниками озера Манасаровар. На автобусе проедем 450 км бескрайнего плоскогорья Западного Тибета и преодолеем 4 перевала выше 5000 м.
По пути наверняка встретим диких лошадей и антилоп, возможно, приметим лис и волков. Заедем в почитаемый тибетцами монастырь Даргьелинг, увидим песчаные дюны. Вечером, если останется время после заселения в лодж, искупаемся в горячих источниках у озера.
Монастырь Чиу Гомпа, озёра Манасаровар и Ракшастал
Встретим сегодняшний рассвет у монастыря Чиу Гомпа, название которого переводится как «маленькая птичка». Он крошечный (тут живут всего 6 монахов), но очень значимый: здесь медитировал всю последнюю неделю жизни великий мастер Падмасамбхава, которого в Тибете почитают как второго Будду.
Полюбуемся Манасароваром и Ракшасталом — священными озёрами жизни и смерти, символизирующими единство двух начал, инь и ян. Совершим ритуальное омовение в первом из них. Вечером прибудем на ночёвку в деревеньку Монстер.
Горячие источники и монастырь Гуругьям
Начнём день с тибетского места силы — горячих источников в Тиртапури. По легенде, здесь Падмасамбхава оставил земное тело, поэтому поблизости рассыпаны точки поклонения и чортены (мемориальные сооружения), вокруг которых паломники совершают малую кору.
Отсюда отправимся в Гуругьям — один из немногих открытых для посещения бонских монастырей. А в долине реки Сатледж посетим развалины пещерного города Кьюнглунга — древней столицы мифической Шамбалы. Если позволит погода, по пути в город Занда увидим «глиняный лес» — чудо природы, появившееся миллионы лет назад благодаря провалам почвы.
Развалины царства Гуге и монастырь Тхолинг
Снова встанем пораньше и отправимся встречать рассвет у развалин древнего царства Гуге. Когда-то здесь пролегали караванные пути, по которым паломники следовали к священному Кайласу.
Вторую половину дня посвятим осмотру древних фресок монастыря Тхолинг, чьё название переводится как «вечно парящий в небе». Останемся ночевать в гостевом доме в посёлке Дарчен и начнём готовиться к коре.
Начало коры
В первый день коры преодолеем 20 км по долине реки Лха Чу и сперва подойдём к Кайласу с южного склона. По дороге будем останавливаться мест поклонения, чортенов, кладбища махасиддхов — великих йогинов, лам и других почитаемых людей.
Если будем двигаться в хорошем темпе, успеем заглянуть в монастырь Чуку Гомпа, где сохранились древняя ритуальная ракушка, медный чан, в котором вода кипела без огня, и беломраморный Будда. Здесь можно получить благословение на кору от настоятеля.
Далее — затяжной переход к западному склону Кайласа. По пути ненадолго прервёмся на обед и спустя несколько часов окажемся в селении Дирапук (5000 м), где останемся ночевать.
Если останутся силы, вы можете посетить местные достопримечательности. Это монастырь Дирапук — одна из трёх важнейших святынь на коре. Говорят, в нём хранится отпечаток рога яка, привёдшего первого ламу к Кайласу по пути, которым сейчас следуют все паломники. Неподалёку есть пещера, в которой в 13 веке медитировал тибетский лама, открывший дорогу коры. Также стоит подняться на плато, где предаются размышлениям и созерцанию.
Перевал Дролма Ла
Сегодня самый ответственный день нашей коры. Ещё до восхода солнца мы легко позавтракаем и начнём восхождение к перевалу Дролма Ла (5640 м), символизирующему возрождение и очищение от привязанностей и прежних бед. Поблизости есть кладбище, где принято оставлять личные вещи, фотографии и другие предметы в знак избавления от прошлых печалей. Преодолев перевал, спустимся к монастырю Зутрул Пхук.
Монастырь Зутрул Пхук
Монастырь Зутрул Пхук известен тем, что здесь сохранилась пещера йогина Миларепы, его отпечатки стоп, ладоней и головы. По легенде, он противостоял бонскому жрецу, одержал победу и из этих мест вознёсся на вершину священного Кайласа. Отсюда мы вернёмся в посёлок Дарчен и таким образом завершим священный обход вокруг горы. Вечером поедем к тибетско-непальской границе и останемся ночевать в Саге.
Возвращение в Гьиронг
Из Саги вернёмся в Гьиронг. Остаток дня будет свободен.
Возвращение в Непал
Перейдём границу Непала и отправимся в его столицу — Катманду. После размещения в гостинице — самостоятельный отдых.
Обратный путь домой
Сегодня — обратный рейс домой. На этом наше большое паломничество к священному Кайласу завершено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 850
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в некоторых отелях
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим и тибетским гидами
- Все входные билеты и разрешения в музеи, монастыри и национальные парки
- Помощь в транспортировке рюкзаков на коре
Что не входит в цену
- Перелёт в Катманду и обратно
- Визы в Непал и Тибет
- Питание, кроме завтраков в некоторых отелях
- Медицинская страховка
- Чаевые местному гиду, водителю, портерам