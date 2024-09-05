Сакральный путь в глубины своей души: перезагрузка в Гималаях с корой вокруг священного Кайласа

Пройти непальскими и тибетскими тропами по местам силы и совершить древний духовный обряд
Окутанный древними легендами и мистическими учениями Кайлас — это вершина в сердце Гималаев, которую считают священной буддисты, индуисты, джайнисты и последователи ещё нескольких религий.

Верующие совершают вокруг горы кору — ритуальное
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обхождение по часовой стрелке, освобождающее от негативного опыта прошлого и приносящее духовное возрождение.

Мы повторим их путь и отправимся в паломнический тур по Тибету, который начнётся и завершится в Непале.

По дороге будем осматривать святыни и руины с многовековой историей, любоваться заснеженными пиками и изумрудными озёрами, а главное — на собственном опыте сможем прочувствовать всю силу этого сакрального места.

Сакральный путь в глубины своей души: перезагрузка в Гималаях с корой вокруг священного Кайласа
Сакральный путь в глубины своей души: перезагрузка в Гималаях с корой вокруг священного Кайласа
Сакральный путь в глубины своей души: перезагрузка в Гималаях с корой вокруг священного Кайласа
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 16+

Проживание. В городах будем останавливаться в комфортабельных гостиницах 3*, на коре — в обустроенных гестхаусах (лоджах). Точные места проживания будут известны непосредственно перед началом тура.

Питание. Не входит в стоимость тура, кроме завтраков в некоторых отелях по маршруту, и составляет $20-25 на человека ежедневно.

Дети. Возможно участие с детьми старше 16 лет.

Виза. Виза в Непал выдаётся при пересечении границы. Групповая виза в Тибет оформляется по прибытии в Катманду.

Программа тура по дням

1 день

Вылет в Непал

Пакуем чемодан и спешим на рейс в Катманду.

Вылет в НепалВылет в НепалВылет в НепалВылет в Непал
2 день

Знакомство с Катманду

Встретимся в аэропорту Катманду и поедем в отель. После заселения будет время докупить недостающую экипировку и, возможно, осмотреть самые знаковые локации непальской столицы. Это буддийская ступа Боднатх и индуистский храмовый комплекс Пашупатинатх.

Знакомство с КатмандуЗнакомство с КатмандуЗнакомство с КатмандуЗнакомство с Катманду
3 день

Первое восхождение

Ранним утром поедем в сторону границы с Китаем. Наш дальнейший непальский маршрут будет пролегать по территории Лангтанского национального парка. В этих живописных местах, изрезанных треккинговыми и альпинистскими тропами, обитают гималайские панды и можно посмотреть, как живёт местная народность таманг.

Остановимся в местечке, почти нетронутом цивилизацией, под названием Дунче и начнём пешее восхождение к высокогорной деревне Деурали (3200 м). По пути, если хватит времени и сил, осмотрим крошечный монастырь Синг-гомпа.

Первое восхождениеПервое восхождениеПервое восхождениеПервое восхождение
4 день

Треккинг к перевалу

Продолжим подниматься выше в горы. Сегодня взберёмся на перевал Лауребина (4200 м), где сможем акклиматизироваться. Будем передвигаться по лесной тропе, любуясь заповедными ландшафтами Главного Гималайского хребта.

Треккинг к перевалуТреккинг к перевалуТреккинг к перевалуТреккинг к перевалу
5 день

Отдых в атмосферной деревне

Сегодня спустимся в небольшое уютное поселение Туло Сябру (2400 м). Отдохнём и наберёмся сил перед предстоящим паломничеством на Кайлас в окружении многочисленных домиков, рассыпанных на зелёных террасах.

Отдых в атмосферной деревнеОтдых в атмосферной деревнеОтдых в атмосферной деревнеОтдых в атмосферной деревне
6 день

Переезд в Тибет

Ранним утром покинем гестхаус в Туло Сябру и пешком доберёмся в деревушку Сябру Беси, с трёх сторон зажатую горами в узком ущелье. Позавтракаем и на внедорожниках продолжим путь в сторону границы с Тибетом. Пройдём формальности и доедем до местечка Гьиронг, где сегодня останемся ночевать и акклиматизироваться.

Переезд в ТибетПереезд в ТибетПереезд в ТибетПереезд в Тибет
7 день

Прогулки в окрестностях Гьиронга

Область Гьиронг долго оставалась изолированной и малоизученной европейцами территорией Тибетского плато. Зато для местных жителей это священное место, где родился, проповедовал и медитировал знаменитый йогин Миларепа.

Сегодня мы будем много гулять по городку и окрестностям. Осмотрим монастырь Пакба-гомба, построенный тибетским королём для своей непальской невесты, и древние статуи бодхисаттв-защитников, символизирующих сострадание, мудрость и могущество всех просветлённых. Спустимся в узкий каньон Джифу и увидим водопад Кайре, ниспадающий на фоне заснеженных гималайских вершин.

Посетим сакральное место — монастырь Цагар. По легенде, в течение 9 лет в местных пещерах усиленно медитировал Миларепа, питавшийся всё это время одной крапивой.

Прогулки в окрестностях ГьиронгаПрогулки в окрестностях ГьиронгаПрогулки в окрестностях ГьиронгаПрогулки в окрестностях Гьиронга
8 день

Достопримечательности по пути в Сагу

Утром поедем в городок Сага (4600 м). По дороге сделаем несколько остановок, чтобы осмотреть интересные локации. Отыщем развалины древнего княжества Гонгтанг, процветавшего на протяжении 600 лет, и следы караванного пути. У подножия снежных гигантов Главного Гималайского хребта увидим настоящий изумруд — удивительное по красоте высокогорное озеро Пайку.

Ещё одна голубая жемчужина нашего сегодняшнего маршрута — солёное озеро Цо Дролунг. Если повезёт, у его берегов встретим кочевников дрокпа, которые сильно отличаются от других жителей региона внешне, носят пышные наряды и головные уборы, щедро задекорированные полудрагоценными камнями, серебряными пластинами и живыми цветами. У них сможем приобрести свежий йогурт.

Достопримечательности по пути в СагуДостопримечательности по пути в СагуДостопримечательности по пути в СагуДостопримечательности по пути в Сагу
9 день

Переезд к озеру Манасаровар

Этот день проведём в дороге, двигаясь в сторону питаемого ледниками озера Манасаровар. На автобусе проедем 450 км бескрайнего плоскогорья Западного Тибета и преодолеем 4 перевала выше 5000 м.

По пути наверняка встретим диких лошадей и антилоп, возможно, приметим лис и волков. Заедем в почитаемый тибетцами монастырь Даргьелинг, увидим песчаные дюны. Вечером, если останется время после заселения в лодж, искупаемся в горячих источниках у озера.

Переезд к озеру МанасароварПереезд к озеру МанасароварПереезд к озеру МанасароварПереезд к озеру Манасаровар
10 день

Монастырь Чиу Гомпа, озёра Манасаровар и Ракшастал

Встретим сегодняшний рассвет у монастыря Чиу Гомпа, название которого переводится как «маленькая птичка». Он крошечный (тут живут всего 6 монахов), но очень значимый: здесь медитировал всю последнюю неделю жизни великий мастер Падмасамбхава, которого в Тибете почитают как второго Будду.

Полюбуемся Манасароваром и Ракшасталом — священными озёрами жизни и смерти, символизирующими единство двух начал, инь и ян. Совершим ритуальное омовение в первом из них. Вечером прибудем на ночёвку в деревеньку Монстер.

Монастырь Чиу Гомпа, озёра Манасаровар и РакшасталМонастырь Чиу Гомпа, озёра Манасаровар и РакшасталМонастырь Чиу Гомпа, озёра Манасаровар и РакшасталМонастырь Чиу Гомпа, озёра Манасаровар и Ракшастал
11 день

Горячие источники и монастырь Гуругьям

Начнём день с тибетского места силы — горячих источников в Тиртапури. По легенде, здесь Падмасамбхава оставил земное тело, поэтому поблизости рассыпаны точки поклонения и чортены (мемориальные сооружения), вокруг которых паломники совершают малую кору.

Отсюда отправимся в Гуругьям — один из немногих открытых для посещения бонских монастырей. А в долине реки Сатледж посетим развалины пещерного города Кьюнглунга — древней столицы мифической Шамбалы. Если позволит погода, по пути в город Занда увидим «глиняный лес» — чудо природы, появившееся миллионы лет назад благодаря провалам почвы.

Горячие источники и монастырь ГуругьямГорячие источники и монастырь ГуругьямГорячие источники и монастырь ГуругьямГорячие источники и монастырь Гуругьям
12 день

Развалины царства Гуге и монастырь Тхолинг

Снова встанем пораньше и отправимся встречать рассвет у развалин древнего царства Гуге. Когда-то здесь пролегали караванные пути, по которым паломники следовали к священному Кайласу.

Вторую половину дня посвятим осмотру древних фресок монастыря Тхолинг, чьё название переводится как «вечно парящий в небе». Останемся ночевать в гостевом доме в посёлке Дарчен и начнём готовиться к коре.

Развалины царства Гуге и монастырь ТхолингРазвалины царства Гуге и монастырь ТхолингРазвалины царства Гуге и монастырь ТхолингРазвалины царства Гуге и монастырь Тхолинг
13 день

Начало коры

В первый день коры преодолеем 20 км по долине реки Лха Чу и сперва подойдём к Кайласу с южного склона. По дороге будем останавливаться мест поклонения, чортенов, кладбища махасиддхов — великих йогинов, лам и других почитаемых людей.

Если будем двигаться в хорошем темпе, успеем заглянуть в монастырь Чуку Гомпа, где сохранились древняя ритуальная ракушка, медный чан, в котором вода кипела без огня, и беломраморный Будда. Здесь можно получить благословение на кору от настоятеля.

Далее — затяжной переход к западному склону Кайласа. По пути ненадолго прервёмся на обед и спустя несколько часов окажемся в селении Дирапук (5000 м), где останемся ночевать.

Если останутся силы, вы можете посетить местные достопримечательности. Это монастырь Дирапук — одна из трёх важнейших святынь на коре. Говорят, в нём хранится отпечаток рога яка, привёдшего первого ламу к Кайласу по пути, которым сейчас следуют все паломники. Неподалёку есть пещера, в которой в 13 веке медитировал тибетский лама, открывший дорогу коры. Также стоит подняться на плато, где предаются размышлениям и созерцанию.

Начало корыНачало корыНачало корыНачало коры
14 день

Перевал Дролма Ла

Сегодня самый ответственный день нашей коры. Ещё до восхода солнца мы легко позавтракаем и начнём восхождение к перевалу Дролма Ла (5640 м), символизирующему возрождение и очищение от привязанностей и прежних бед. Поблизости есть кладбище, где принято оставлять личные вещи, фотографии и другие предметы в знак избавления от прошлых печалей. Преодолев перевал, спустимся к монастырю Зутрул Пхук.

Перевал Дролма ЛаПеревал Дролма ЛаПеревал Дролма ЛаПеревал Дролма Ла
15 день

Монастырь Зутрул Пхук

Монастырь Зутрул Пхук известен тем, что здесь сохранилась пещера йогина Миларепы, его отпечатки стоп, ладоней и головы. По легенде, он противостоял бонскому жрецу, одержал победу и из этих мест вознёсся на вершину священного Кайласа. Отсюда мы вернёмся в посёлок Дарчен и таким образом завершим священный обход вокруг горы. Вечером поедем к тибетско-непальской границе и останемся ночевать в Саге.

Монастырь Зутрул ПхукМонастырь Зутрул ПхукМонастырь Зутрул ПхукМонастырь Зутрул Пхук
16 день

Возвращение в Гьиронг

Из Саги вернёмся в Гьиронг. Остаток дня будет свободен.

Возвращение в ГьиронгВозвращение в ГьиронгВозвращение в ГьиронгВозвращение в Гьиронг
17 день

Возвращение в Непал

Перейдём границу Непала и отправимся в его столицу — Катманду. После размещения в гостинице — самостоятельный отдых.

Возвращение в НепалВозвращение в НепалВозвращение в НепалВозвращение в Непал
18 день

Обратный путь домой

Сегодня — обратный рейс домой. На этом наше большое паломничество к священному Кайласу завершено.

Обратный путь домойОбратный путь домойОбратный путь домойОбратный путь домой

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 850
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в некоторых отелях
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим и тибетским гидами
  • Все входные билеты и разрешения в музеи, монастыри и национальные парки
  • Помощь в транспортировке рюкзаков на коре
Что не входит в цену
  • Перелёт в Катманду и обратно
  • Визы в Непал и Тибет
  • Питание, кроме завтраков в некоторых отелях
  • Медицинская страховка
  • Чаевые местному гиду, водителю, портерам
Место начала и завершения?
Аэропорт Катманду, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 18 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Катманду

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыИз аэропорта

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