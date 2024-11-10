Прочувствовать атмосферу альпинистского лагеря, покорить перевал и пройтись по леднику
Вы увидите Эверест и побываете в базовом лагере, откуда начинаются восхождения, и сами станете смелыми восходителями — взойдёте на перевал Чо Ола и покорите пятитысячник Гокио Ри.
А ещё узнаем, где хранится скальп Йети, проводим закат с видом на горное озеро и пересечём самый протяжённый в Гималаях ледник Нгозумпа.
Набирать высоту будем постепенно — начнём с радиальных выходов для акклиматизации, а затем усложним маршруты.
ноя
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 100
Описание
Организационные детали
Для бронирования места в группе вносится 500$ в рублях по курсу ЦБ +2% Остаток оплачивается в первы день программы.
Виза оформляется в аэропорте Катманду. На 15 дней стоит 25$ (обычно 1 день задержки не считается, но можно перестраховаться и взять визы на 30 дней — стоит 40 $).
Важно: билеты в Катманду можно приобретать только по согласованию с организатором тура.
Для треккинга по Непалу не нужны прививки от каких-либо экзотических болезней — в этом вопросе там безопасно.
Проживание. Будем жить в отеле в Катманду (2-4-местные номера) и в лоджах на маршруте (2-4-местные номера).
Питание. В программу включены завтраки в отелях в Катманду. Питание в Катманду и на треке — за доплату (ок. 20-30 $ в день).
Так как питание на треке довольно однообразное, преимущественно углеводное и дорожает с набором высоты, мы рекомендуем брать с собой немного дополнительных перекусов: орехи, сухофрукты, колбасу, протеиновые батончики, изотоник.
Возраст. Возраст участников в этом путешествии ограничен — от 25 до 45 лет.
Сложность. В данном туре может участвовать любой человек со средним уровнем физической подготовки. Желательно иметь опыт нахождения на высоте более 3000 метров.
Программа тура по дням
Прибытие в Катманду и прогулка по району Тамель
Прилетим в Катманду утром, заселимся в отель и познакомимся. После подготовки документов и проверки снаряжения прогуляемся по туристическому району Тамель и полюбуемся архитектурой.
Перелёт в Луклу и поход в деревню Пхандинг
Утром перелетим в Луклу и приземлимся в аэропорту Тенцинга-Хиллари — он назван в честь первых альпинистов, взошедших на Эверест.
Затем вас ждёт несложная прогулка в деревню Пхандинг, расположенную на высоте 2640 метров. Здесь находится множество лоджей (местных гостиниц) — даже больше, чем жилых домов.
За день пройдём 8 км, сброс высоты — 190 метров. Пеший маршрут займёт около 3 часов.
Намче-Базаре
Сегодня идём за лучшими видами на Эверест! По пути преодолеем навесные мосты через бурную реку и выйдем на обзорную площадку, откуда полюбуемся самой высокой вершиной мира.
Побываем в Намче-Базаре — столице шерпов. Виды здесь невероятные: главные гималайские вершины как на ладони! В посёлке останемся на ночь.
За день пройдём 10 км, набор высоты — 850 метров.
Радиальные прогулки
Селение Намче-Базар расположилось на высоте 3500 метров — поэтому здесь могут появиться признаки горной болезни. Чтобы лучше адаптироваться к высокогорью, проведём здесь ещё один день, полный прогулок. Будем бродить по окрестностям, можем посетить монастырь Кумджунг, где хранится скальп Йети, или монумент Хилари — первому восходителю, которому удалось взойти на Эверест вместе с Тенцингом Норгеем.
Переход в деревушку Доле
Из Намче-Базара уходит тропа к базовому лагерю Эвереста — здесь собираются альпинисты, готовящиеся к восхождению. Мы начнём подъём по ней, а затем свернём к Гокио.
Над нами будут возвышаться гордые вершины: Лходзе, Нуптзе, Ама Даблам, Эверест и пик Табоче. А ещё с высоты полюбуемся деревушкой Порте на зелёных склонах.
Сначала мы поднимемся на высоту 4000 метров, затем спустимся и снова поднимемся, чтобы оказаться в деревне Доле на высоте 4050 метров.
За день пройдём 12,5 км и наберём 1000 метров.
Подъём к горным озёрам и ночёвка в посёлке Гокио
Отправимся к озеру Гокио. Пообедаем в селени Мачермо у подножия Чолатсе и Чо Ойю высотой 8188 метров. Пройдём по морене ледника Нгозумпа и полюбуемся высокогорными озёрами — Лонхпонга, Таджун и Гокио. На ночь останемся в одноимённом посёлке.
За день пройдём 16 км и наберём 870 метров высоты.
Восхождение на пик Гокио Ри
Готовы к покорению вершины? Держим курс на пик Гокио Ри на высоте 5357 метров. Маршрут займёт 4,5 км туда и обратно, наберём 600 метров высоты.
Ледник Нгозумпа и переход в посёлок Драгнаг
Продолжаем наше путешествие — пересечём самый протяжённый в Гималаях ледник Нгозумпа. К вечеру доберёмся до посёлка Драгнаг и останемся на ночь в базовом лагере перевала Чо Ла.
За день пройдём 5 км и наберём 150 метров высоты.
Покорение перевала Чо Ола и закат в горах
Вершины мы уже покоряли, на очереди — перевал Чо Ола высотой 5420 метров. После подъёма отдохнём, сделаем эффектные кадры с высшей точки и по леднику спустимся Дзонглу.
Если повезёт, проводим невероятный закат с видом на горное озеро и пик Ама-Даблан.
За день пройдём 11 км, наберём 800 метров и сбросим 630 метров.
Село Горакшеп и восхождение на Кала-Патар
Сегодня отправимся в село Горакшеп, по пути любуясь вершинами. Перед нами откроются пики Амадаблан, Лобуче Восточная, Чолатце и Пумори.
Вернёмся на тропу к базовому лагерю к Эвересту. Участники с хорошей физической подготовкой смогут взойти на Кала-Патар и проводить закат на высоте 5545 метров. Путь займёт 4 км туда и обратно. Спускаться будем в темноте, освещая дорогу фонариками.
Базовый лагерь Эвереста и спуск в Дингбоч
Проснёмся рано, подкрепимся и пойдём в базовый лагерь Эвереста на морене ледника Кхумбу. Здесь царит удивительная атмосфера: весной тут и там пестреет множество палаток, альпинисты собираются со всего мира, слышны самые разные языки, осенью же лагерь стоит пустой, а вокруг тишина и покой, лишь развеваются на ветру яркие флажки.
Дорога в лагерь и обратно займёт 7 км. Затем заберём вещи в Горакшепе и спустимся в Дингбоч.
Всего за день пройдём 12 км и сбросим 850 метров.
Возвращение в Намче-Базар
Продолжаем спуск — вернёмся в Намче-Базар. Вначале пройдём по новой тропе, а потом выйдем на уже знакомую нам дорогу.
Пройдём 20 км и сбросим 1100 метров.
Ночёвка в Лукле
Сегодня — последний подъём на маршруте в Луклу. А затем — здравствуй, цивилизация! На ночь остановимся в комфортабельной гостинице.
За день пройдём 23 км, сбросим 1330 метров и наберём 800 метров.
Запасной день
Запасной день на случай непредвиденных задержек на треке и для дополнительного отдыха (скорее всего либо 12 день, либо 13 день будет разбит на 2 части).
Перелёт в Катманду
Из Луклы перелетим в Катманду. За прощальным ужином поделимся впечатлениями и фотографиями. На ночь остановимся в отеле в Тамеле.
Запасной день
Оставим день запасным на случай задержки рейсов, что часто случается из-за погоды.
Завершение тура
Вы можете улететь из Катманду любым удобным рейсом.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги 2 гидов турклуба и 1 непальского гида
- Проживание в отеле в Катманду (2-4-местные номера) в лоджах на маршруте (2-4-местные номера)
- Завтраки в отелях в Катманду
- Все необходимые пермиты и сборы для треккинга
- Спутниковый телефон на группу на случай экстренной связи
- Групповая медицинская аптечка для оказания первой помощи
Что не входит в цену
- Перелёт в Катманду и обратно (в среднем 700 $)
- Перелёт Катманду-Лукла-Катманду (360 $)
- Непальская виза - 50$, оформляется в аэропорту Катманду
- Такси по городу (около 5$ за машину)
- Питание (кроме завтраков в отеле в Катманду) 20-30 $ в день (по опыту участников получается 350-500 $)
- Личные расходы: питьевая вода 0,2-2 $ за 1л, душ 2-5 $, зарядка аккумуляторов
- Страховка с опцией «горный треккинг» (выше 1500 м) и вертолётной эвакуацией - ок. 6000-7000 руб