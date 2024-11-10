Выше просто не бывает — отправляемся к одной из самых манящих вершин мира, о которой мечтают альпинисты со всего света. Вы увидите Эверест и побываете в базовом лагере, откуда начинаются восхождения, и сами станете смелыми восходителями — взойдёте на перевал Чо Ола и покорите пятитысячник Гокио Ри. А ещё узнаем, где хранится скальп Йети, проводим закат с видом на горное озеро и пересечём самый протяжённый в Гималаях ледник Нгозумпа. Набирать высоту будем постепенно — начнём с радиальных выходов для акклиматизации, а затем усложним маршруты.

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Описание

Организационные детали

Для бронирования места в группе вносится 500$ в рублях по курсу ЦБ +2% Остаток оплачивается в первы день программы.

Виза оформляется в аэропорте Катманду. На 15 дней стоит 25$ (обычно 1 день задержки не считается, но можно перестраховаться и взять визы на 30 дней — стоит 40 $).

Важно: билеты в Катманду можно приобретать только по согласованию с организатором тура.

Для треккинга по Непалу не нужны прививки от каких-либо экзотических болезней — в этом вопросе там безопасно.