На вершине мира: треккинг-тур в базовый лагерь Эвереста с проживанием в лоджах
Авторский тур в Катманду

Прочувствовать атмосферу альпинистского лагеря, покорить перевал и пройтись по леднику

Выше просто не бывает — отправляемся к одной из самых манящих вершин мира, о которой мечтают альпинисты со всего света.

Вы увидите Эверест и побываете в базовом лагере, откуда начинаются восхождения, и сами станете смелыми восходителями — взойдёте на перевал Чо Ола и покорите пятитысячник Гокио Ри.

А ещё узнаем, где хранится скальп Йети, проводим закат с видом на горное озеро и пересечём самый протяжённый в Гималаях ледник Нгозумпа.

Набирать высоту будем постепенно — начнём с радиальных выходов для акклиматизации, а затем усложним маршруты.
На вершине мира: треккинг-тур в базовый лагерь Эвереста с проживанием в лоджах
На вершине мира: треккинг-тур в базовый лагерь Эвереста с проживанием в лоджах
На вершине мира: треккинг-тур в базовый лагерь Эвереста с проживанием в лоджах
Ближайшие даты:
10
ноя

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 100
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Для бронирования места в группе вносится 500$ в рублях по курсу ЦБ +2% Остаток оплачивается в первы день программы.

Виза оформляется в аэропорте Катманду. На 15 дней стоит 25$ (обычно 1 день задержки не считается, но можно перестраховаться и взять визы на 30 дней — стоит 40 $).

Важно: билеты в Катманду можно приобретать только по согласованию с организатором тура.

Для треккинга по Непалу не нужны прививки от каких-либо экзотических болезней — в этом вопросе там безопасно.

Проживание. Будем жить в отеле в Катманду (2-4-местные номера) и в лоджах на маршруте (2-4-местные номера).

Питание. В программу включены завтраки в отелях в Катманду. Питание в Катманду и на треке — за доплату (ок. 20-30 $ в день).

Так как питание на треке довольно однообразное, преимущественно углеводное и дорожает с набором высоты, мы рекомендуем брать с собой немного дополнительных перекусов: орехи, сухофрукты, колбасу, протеиновые батончики, изотоник.

Возраст. Возраст участников в этом путешествии ограничен — от 25 до 45 лет.

Сложность. В данном туре может участвовать любой человек со средним уровнем физической подготовки. Желательно иметь опыт нахождения на высоте более 3000 метров.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Катманду и прогулка по району Тамель

Прилетим в Катманду утром, заселимся в отель и познакомимся. После подготовки документов и проверки снаряжения прогуляемся по туристическому району Тамель и полюбуемся архитектурой.

Прибытие в Катманду и прогулка по району ТамельПрибытие в Катманду и прогулка по району ТамельПрибытие в Катманду и прогулка по району ТамельПрибытие в Катманду и прогулка по району ТамельПрибытие в Катманду и прогулка по району ТамельПрибытие в Катманду и прогулка по району ТамельПрибытие в Катманду и прогулка по району ТамельПрибытие в Катманду и прогулка по району ТамельПрибытие в Катманду и прогулка по району ТамельПрибытие в Катманду и прогулка по району Тамель
2 день

Перелёт в Луклу и поход в деревню Пхандинг

Утром перелетим в Луклу и приземлимся в аэропорту Тенцинга-Хиллари — он назван в честь первых альпинистов, взошедших на Эверест.

Затем вас ждёт несложная прогулка в деревню Пхандинг, расположенную на высоте 2640 метров. Здесь находится множество лоджей (местных гостиниц) — даже больше, чем жилых домов.

За день пройдём 8 км, сброс высоты — 190 метров. Пеший маршрут займёт около 3 часов.

Перелёт в Луклу и поход в деревню ПхандингПерелёт в Луклу и поход в деревню ПхандингПерелёт в Луклу и поход в деревню ПхандингПерелёт в Луклу и поход в деревню ПхандингПерелёт в Луклу и поход в деревню ПхандингПерелёт в Луклу и поход в деревню Пхандинг
3 день

Намче-Базаре

Сегодня идём за лучшими видами на Эверест! По пути преодолеем навесные мосты через бурную реку и выйдем на обзорную площадку, откуда полюбуемся самой высокой вершиной мира.

Побываем в Намче-Базаре — столице шерпов. Виды здесь невероятные: главные гималайские вершины как на ладони! В посёлке останемся на ночь.

За день пройдём 10 км, набор высоты — 850 метров.

Намче-БазареНамче-БазареНамче-БазареНамче-БазареНамче-БазареНамче-Базаре
4 день

Радиальные прогулки

Селение Намче-Базар расположилось на высоте 3500 метров — поэтому здесь могут появиться признаки горной болезни. Чтобы лучше адаптироваться к высокогорью, проведём здесь ещё один день, полный прогулок. Будем бродить по окрестностям, можем посетить монастырь Кумджунг, где хранится скальп Йети, или монумент Хилари — первому восходителю, которому удалось взойти на Эверест вместе с Тенцингом Норгеем.

Радиальные прогулкиРадиальные прогулкиРадиальные прогулкиРадиальные прогулкиРадиальные прогулкиРадиальные прогулкиРадиальные прогулки
5 день

Переход в деревушку Доле

Из Намче-Базара уходит тропа к базовому лагерю Эвереста — здесь собираются альпинисты, готовящиеся к восхождению. Мы начнём подъём по ней, а затем свернём к Гокио.

Над нами будут возвышаться гордые вершины: Лходзе, Нуптзе, Ама Даблам, Эверест и пик Табоче. А ещё с высоты полюбуемся деревушкой Порте на зелёных склонах.

Сначала мы поднимемся на высоту 4000 метров, затем спустимся и снова поднимемся, чтобы оказаться в деревне Доле на высоте 4050 метров.

За день пройдём 12,5 км и наберём 1000 метров.

Переход в деревушку ДолеПереход в деревушку ДолеПереход в деревушку ДолеПереход в деревушку ДолеПереход в деревушку ДолеПереход в деревушку ДолеПереход в деревушку Доле
6 день

Подъём к горным озёрам и ночёвка в посёлке Гокио

Отправимся к озеру Гокио. Пообедаем в селени Мачермо у подножия Чолатсе и Чо Ойю высотой 8188 метров. Пройдём по морене ледника Нгозумпа и полюбуемся высокогорными озёрами — Лонхпонга, Таджун и Гокио. На ночь останемся в одноимённом посёлке.

За день пройдём 16 км и наберём 870 метров высоты.

Подъём к горным озёрам и ночёвка в посёлке ГокиоПодъём к горным озёрам и ночёвка в посёлке ГокиоПодъём к горным озёрам и ночёвка в посёлке ГокиоПодъём к горным озёрам и ночёвка в посёлке ГокиоПодъём к горным озёрам и ночёвка в посёлке ГокиоПодъём к горным озёрам и ночёвка в посёлке Гокио
7 день

Восхождение на пик Гокио Ри

Готовы к покорению вершины? Держим курс на пик Гокио Ри на высоте 5357 метров. Маршрут займёт 4,5 км туда и обратно, наберём 600 метров высоты.

Восхождение на пик Гокио РиВосхождение на пик Гокио РиВосхождение на пик Гокио РиВосхождение на пик Гокио РиВосхождение на пик Гокио Ри
8 день

Ледник Нгозумпа и переход в посёлок Драгнаг

Продолжаем наше путешествие — пересечём самый протяжённый в Гималаях ледник Нгозумпа. К вечеру доберёмся до посёлка Драгнаг и останемся на ночь в базовом лагере перевала Чо Ла.

За день пройдём 5 км и наберём 150 метров высоты.

Ледник Нгозумпа и переход в посёлок ДрагнагЛедник Нгозумпа и переход в посёлок ДрагнагЛедник Нгозумпа и переход в посёлок ДрагнагЛедник Нгозумпа и переход в посёлок ДрагнагЛедник Нгозумпа и переход в посёлок ДрагнагЛедник Нгозумпа и переход в посёлок Драгнаг
9 день

Покорение перевала Чо Ола и закат в горах

Вершины мы уже покоряли, на очереди — перевал Чо Ола высотой 5420 метров. После подъёма отдохнём, сделаем эффектные кадры с высшей точки и по леднику спустимся Дзонглу.

Если повезёт, проводим невероятный закат с видом на горное озеро и пик Ама-Даблан.

За день пройдём 11 км, наберём 800 метров и сбросим 630 метров.

Покорение перевала Чо Ола и закат в горахПокорение перевала Чо Ола и закат в горахПокорение перевала Чо Ола и закат в горахПокорение перевала Чо Ола и закат в горахПокорение перевала Чо Ола и закат в горахПокорение перевала Чо Ола и закат в горахПокорение перевала Чо Ола и закат в горахПокорение перевала Чо Ола и закат в горах
10 день

Село Горакшеп и восхождение на Кала-Патар

Сегодня отправимся в село Горакшеп, по пути любуясь вершинами. Перед нами откроются пики Амадаблан, Лобуче Восточная, Чолатце и Пумори.

Вернёмся на тропу к базовому лагерю к Эвересту. Участники с хорошей физической подготовкой смогут взойти на Кала-Патар и проводить закат на высоте 5545 метров. Путь займёт 4 км туда и обратно. Спускаться будем в темноте, освещая дорогу фонариками.

Село Горакшеп и восхождение на Кала-ПатарСело Горакшеп и восхождение на Кала-ПатарСело Горакшеп и восхождение на Кала-ПатарСело Горакшеп и восхождение на Кала-ПатарСело Горакшеп и восхождение на Кала-ПатарСело Горакшеп и восхождение на Кала-ПатарСело Горакшеп и восхождение на Кала-Патар
11 день

Базовый лагерь Эвереста и спуск в Дингбоч

Проснёмся рано, подкрепимся и пойдём в базовый лагерь Эвереста на морене ледника Кхумбу. Здесь царит удивительная атмосфера: весной тут и там пестреет множество палаток, альпинисты собираются со всего мира, слышны самые разные языки, осенью же лагерь стоит пустой, а вокруг тишина и покой, лишь развеваются на ветру яркие флажки.

Дорога в лагерь и обратно займёт 7 км. Затем заберём вещи в Горакшепе и спустимся в Дингбоч.

Всего за день пройдём 12 км и сбросим 850 метров.

Базовый лагерь Эвереста и спуск в ДингбочБазовый лагерь Эвереста и спуск в ДингбочБазовый лагерь Эвереста и спуск в ДингбочБазовый лагерь Эвереста и спуск в ДингбочБазовый лагерь Эвереста и спуск в ДингбочБазовый лагерь Эвереста и спуск в Дингбоч
12 день

Возвращение в Намче-Базар

Продолжаем спуск — вернёмся в Намче-Базар. Вначале пройдём по новой тропе, а потом выйдем на уже знакомую нам дорогу.

Пройдём 20 км и сбросим 1100 метров.

Возвращение в Намче-БазарВозвращение в Намче-БазарВозвращение в Намче-БазарВозвращение в Намче-БазарВозвращение в Намче-БазарВозвращение в Намче-Базар
13 день

Ночёвка в Лукле

Сегодня — последний подъём на маршруте в Луклу. А затем — здравствуй, цивилизация! На ночь остановимся в комфортабельной гостинице.

За день пройдём 23 км, сбросим 1330 метров и наберём 800 метров.

Ночёвка в ЛуклеНочёвка в ЛуклеНочёвка в ЛуклеНочёвка в Лукле
14 день

Запасной день

Запасной день на случай непредвиденных задержек на треке и для дополнительного отдыха (скорее всего либо 12 день, либо 13 день будет разбит на 2 части).

15 день

Перелёт в Катманду

Из Луклы перелетим в Катманду. За прощальным ужином поделимся впечатлениями и фотографиями. На ночь остановимся в отеле в Тамеле.

Перелёт в КатмандуПерелёт в КатмандуПерелёт в КатмандуПерелёт в КатмандуПерелёт в КатмандуПерелёт в Катманду
16 день

Запасной день

Оставим день запасным на случай задержки рейсов, что часто случается из-за погоды.

Запасной деньЗапасной деньЗапасной деньЗапасной день
17 день

Завершение тура

Вы можете улететь из Катманду любым удобным рейсом.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги 2 гидов турклуба и 1 непальского гида
  • Проживание в отеле в Катманду (2-4-местные номера) в лоджах на маршруте (2-4-местные номера)
  • Завтраки в отелях в Катманду
  • Все необходимые пермиты и сборы для треккинга
  • Спутниковый телефон на группу на случай экстренной связи
  • Групповая медицинская аптечка для оказания первой помощи
Что не входит в цену
  • Перелёт в Катманду и обратно (в среднем 700 $)
  • Перелёт Катманду-Лукла-Катманду (360 $)
  • Непальская виза - 50$, оформляется в аэропорту Катманду
  • Такси по городу (около 5$ за машину)
  • Питание (кроме завтраков в отеле в Катманду) 20-30 $ в день (по опыту участников получается 350-500 $)
  • Личные расходы: питьевая вода 0,2-2 $ за 1л, душ 2-5 $, зарядка аккумуляторов
  • Страховка с опцией «горный треккинг» (выше 1500 м) и вертолётной эвакуацией - ок. 6000-7000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Катманду, утро
Завершение: Катманду, вы можете улететь в любое удобное время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 17 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Катманду

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