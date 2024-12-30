Вы погуляете по Катманду, где переплелись вековые традиции и ритм современного мегаполиса,
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести $990 непосредственно организатору. При отказе от участия менее чем за 30 дней до начала тура, выплаченная организатору сумма не возвращается.
С собой в поездку рекомендуем взять: треккинговые ботинки, куртку, плащ, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, головной убор, антисептический крем, антигистаминный крем, таблетки от диареи, горной болезни, укачивания, средство от насекомых, фонарик с запасными батарейками, зонт. Короткие юбки, рубашки без рукавов и шляпы не подойдут для входа во многие религиозные объекты.
Проживание. 2-местное размещение в отелях 4*.
*Фото номера предоставлено организатором для примера
Питание. В Непале — завтраки. В Бутане — трёхразовое питание и безалкогольные напитки, пикники на природе.
Транспорт. Комфортабельные микроавтобусы.
Дети. Возможно участие с детьми старше 3 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Наши треккинги несложные и непродолжительные, основные перемещения по маршруту — на авто.
Виза. Виза в Непал выдаётся при пересечении границы и оплачивается отдельно. Виза в Бутан оформляется организатором заранее и включена в стоимость тура.
Программа тура по дням
Прибытие в Непал
Встретим вас у аэропорта Катманду и доставим в отель. После размещения отправимся гулять по городу, где переплелись древние традиции и ритм современного мегаполиса, витают ароматы благовоний и специй. Сегодня осмотрим буддийскую и индуистскую святыни — храмы Боднатх и Пашупатинатх.
Прогулки по Катманду
Продолжим знакомство с духовными центрами Катманду и отправимся к храму Сваямбунатх. Территория включает множество религиозных объектов, а чтобы подняться к главной ступе, нужно преодолеть 365 ступеней, по числу дней в году.
Затем погуляем по площади Патан Дурбар с королевским дворцом, обилием святынь и статуй. Осмотрим храм Кумари, в котором живёт маленькая девочка, олицетворяющая земное воплощение богини. У вас будет шанс с ней познакомиться.
Перелёт в Бутан, экскурсии по Тимпху
Начнём день с перелёта в Бутан. По пути от аэропорта в столицу сделаем остановку у удивительного монастыря Такцанг-лакханг, словно парящего над скалами, и осмотрим железный мост.
По прибытии в Тимпху нас ждёт насыщенная программа. Мы посетим мемориальный чортен, построенный в память о короле, и гигантскую статую Будды, самую высоко расположенную в мире. Заглянем в монастырь, где нас благословят на удачу и процветание. Желающие смогут побеседовать с астрологом.
Вечером побываем в правительственной резиденции. А ужинать будем в традиционном бутанском доме, одном из старейших в городе.
Перевал Дочула, монастырь Пунакха-дзонг
Утром отправимся к перевалу Дочула (3140 м), откуда открывается потрясающая панорама Гималаев. Совершим небольшой треккинг к монастырю Лунгчуце и рассмотрим 108 чортенов, рассыпанных на склонах. Заедем в крепость-монастырь Пунакха-дзонг, где зимует глава бутанского буддизма.
Святыни, рисовые поля
После завтрака поднимемся к чортену Хамсум Юллей Намгьял. По пути к нему нас ждёт короткая прогулка по живописным рисовым террасам. А на вершине холма, где расположена святыня, открываются великолепные виды долины.
Затем посетим буддийский монастырь Чими-лакханг, где бездетные пары благословляют на рождение ребёнка. Если требуется, вы можете пройти соответствующий ритуал. После отправимся в Паро, где нас ждёт BBQ-ужин у костра с традиционными бутанскими танцами и песнями.
Монастырь Гнездо тигрицы, храм Кьичу-лакханг
Сегодня мы посетим одну из самых важных достопримечательностей Бутана — монастырь Такцанг-лакханг, что в переводе означает «гнездо тигрицы». После спуска желающие смогут расслабиться в традиционных бутанских ваннах на горячих камнях.
Вечером заглянем в храм Кьичу-лакханг, входящий в число старейших на Тибете. Также погуляем по Паро.
Возвращение в Непал
Позавтракаем и на самолёте вернёмся в Катманду. Остаток дня будет свободен.
Возвращение домой
После завтрака — освобождение номеров, трансфер к аэропорту. На этом наше путешествие по Непалу и Бутану завершено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3 490
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Что включено
- Проживание
- Завтраки в Непале
- Трёхразовое питание с безалкогольными напитками, пикники в Бутане
- Трансферы от/до аэропорта
- Трансферы по программе
- Сопровождение русскоговорящим гидом в Непале
- Сопровождение русскоговорящим и англоговорящим гидами в Бутане
- Все входные билеты, ритуалы, встречи и экскурсии по программе
- Виза в Бутан
- Налоги
Что не входит в цену
- Перелёты в Катманду и обратно в ваш город
- Перелёты Катманду - Тхимпху - Катманду
- Обеды и ужины в Непале
- Виза в Непал - $50
- Медицинская страховка
- Чаевые
- Стоимость тура указана для поездки с 27 апреля по 4 мая 2025 года. В период с 30 декабря 2024 года по 6 января 2025 года стоимость тура составляет $3290 за человека