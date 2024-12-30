Прикоснитесь к самобытной культуре двух древних королевств, затерянных в Гималаях. Наше насыщенное впечатлениями путешествие начнётся и завершится в Непале.Вы погуляете по Катманду, где переплелись вековые традиции и ритм современного мегаполиса,

осмотрите храмы и в одном из них познакомитесь с маленькой девочкой, олицетворяющей земное воплощение богини Кумари. Часть тура пройдёт в ещё более экзотичном Бутане. Вы попробуете национальные блюда, посетите популярные и отдалённые святыни и пообщаетесь с монахами, которые благословят вас на удачу и процветание или проведут ритуал для тех, кто хочет стать родителем.

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Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести $990 непосредственно организатору. При отказе от участия менее чем за 30 дней до начала тура, выплаченная организатору сумма не возвращается.

С собой в поездку рекомендуем взять: треккинговые ботинки, куртку, плащ, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, головной убор, антисептический крем, антигистаминный крем, таблетки от диареи, горной болезни, укачивания, средство от насекомых, фонарик с запасными батарейками, зонт. Короткие юбки, рубашки без рукавов и шляпы не подойдут для входа во многие религиозные объекты.