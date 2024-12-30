Сакральные уголки Гималаев: тур по святыням Непала и Бутана

Познакомиться с воплощением богини и получить благословение монахов на удачу или рождение ребёнка
Прикоснитесь к самобытной культуре двух древних королевств, затерянных в Гималаях. Наше насыщенное впечатлениями путешествие начнётся и завершится в Непале.

Вы погуляете по Катманду, где переплелись вековые традиции и ритм современного мегаполиса,
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осмотрите храмы и в одном из них познакомитесь с маленькой девочкой, олицетворяющей земное воплощение богини Кумари. Часть тура пройдёт в ещё более экзотичном Бутане.

Вы попробуете национальные блюда, посетите популярные и отдалённые святыни и пообщаетесь с монахами, которые благословят вас на удачу и процветание или проведут ритуал для тех, кто хочет стать родителем.

Сакральные уголки Гималаев: тур по святыням Непала и Бутана
Сакральные уголки Гималаев: тур по святыням Непала и Бутана
Сакральные уголки Гималаев: тур по святыням Непала и Бутана
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести $990 непосредственно организатору. При отказе от участия менее чем за 30 дней до начала тура, выплаченная организатору сумма не возвращается.

С собой в поездку рекомендуем взять: треккинговые ботинки, куртку, плащ, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, головной убор, антисептический крем, антигистаминный крем, таблетки от диареи, горной болезни, укачивания, средство от насекомых, фонарик с запасными батарейками, зонт. Короткие юбки, рубашки без рукавов и шляпы не подойдут для входа во многие религиозные объекты.

Проживание. 2-местное размещение в отелях 4*.

*Фото номера предоставлено организатором для примера

Питание. В Непале — завтраки. В Бутане — трёхразовое питание и безалкогольные напитки, пикники на природе.

Транспорт. Комфортабельные микроавтобусы.

Дети. Возможно участие с детьми старше 3 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Наши треккинги несложные и непродолжительные, основные перемещения по маршруту — на авто.

Виза. Виза в Непал выдаётся при пересечении границы и оплачивается отдельно. Виза в Бутан оформляется организатором заранее и включена в стоимость тура.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Непал

Встретим вас у аэропорта Катманду и доставим в отель. После размещения отправимся гулять по городу, где переплелись древние традиции и ритм современного мегаполиса, витают ароматы благовоний и специй. Сегодня осмотрим буддийскую и индуистскую святыни — храмы Боднатх и Пашупатинатх.

Прибытие в НепалПрибытие в НепалПрибытие в НепалПрибытие в НепалПрибытие в НепалПрибытие в НепалПрибытие в НепалПрибытие в НепалПрибытие в НепалПрибытие в НепалПрибытие в НепалПрибытие в НепалПрибытие в НепалПрибытие в НепалПрибытие в Непал
2 день

Прогулки по Катманду

Продолжим знакомство с духовными центрами Катманду и отправимся к храму Сваямбунатх. Территория включает множество религиозных объектов, а чтобы подняться к главной ступе, нужно преодолеть 365 ступеней, по числу дней в году.

Затем погуляем по площади Патан Дурбар с королевским дворцом, обилием святынь и статуй. Осмотрим храм Кумари, в котором живёт маленькая девочка, олицетворяющая земное воплощение богини. У вас будет шанс с ней познакомиться.

Прогулки по КатмандуПрогулки по КатмандуПрогулки по КатмандуПрогулки по КатмандуПрогулки по КатмандуПрогулки по КатмандуПрогулки по КатмандуПрогулки по КатмандуПрогулки по КатмандуПрогулки по КатмандуПрогулки по КатмандуПрогулки по КатмандуПрогулки по КатмандуПрогулки по КатмандуПрогулки по Катманду
3 день

Перелёт в Бутан, экскурсии по Тимпху

Начнём день с перелёта в Бутан. По пути от аэропорта в столицу сделаем остановку у удивительного монастыря Такцанг-лакханг, словно парящего над скалами, и осмотрим железный мост.

По прибытии в Тимпху нас ждёт насыщенная программа. Мы посетим мемориальный чортен, построенный в память о короле, и гигантскую статую Будды, самую высоко расположенную в мире. Заглянем в монастырь, где нас благословят на удачу и процветание. Желающие смогут побеседовать с астрологом.

Вечером побываем в правительственной резиденции. А ужинать будем в традиционном бутанском доме, одном из старейших в городе.

Перелёт в Бутан, экскурсии по ТимпхуПерелёт в Бутан, экскурсии по ТимпхуПерелёт в Бутан, экскурсии по ТимпхуПерелёт в Бутан, экскурсии по ТимпхуПерелёт в Бутан, экскурсии по ТимпхуПерелёт в Бутан, экскурсии по ТимпхуПерелёт в Бутан, экскурсии по ТимпхуПерелёт в Бутан, экскурсии по ТимпхуПерелёт в Бутан, экскурсии по ТимпхуПерелёт в Бутан, экскурсии по ТимпхуПерелёт в Бутан, экскурсии по ТимпхуПерелёт в Бутан, экскурсии по ТимпхуПерелёт в Бутан, экскурсии по ТимпхуПерелёт в Бутан, экскурсии по ТимпхуПерелёт в Бутан, экскурсии по Тимпху
4 день

Перевал Дочула, монастырь Пунакха-дзонг

Утром отправимся к перевалу Дочула (3140 м), откуда открывается потрясающая панорама Гималаев. Совершим небольшой треккинг к монастырю Лунгчуце и рассмотрим 108 чортенов, рассыпанных на склонах. Заедем в крепость-монастырь Пунакха-дзонг, где зимует глава бутанского буддизма.

Перевал Дочула, монастырь Пунакха-дзонгПеревал Дочула, монастырь Пунакха-дзонгПеревал Дочула, монастырь Пунакха-дзонгПеревал Дочула, монастырь Пунакха-дзонгПеревал Дочула, монастырь Пунакха-дзонгПеревал Дочула, монастырь Пунакха-дзонгПеревал Дочула, монастырь Пунакха-дзонгПеревал Дочула, монастырь Пунакха-дзонгПеревал Дочула, монастырь Пунакха-дзонгПеревал Дочула, монастырь Пунакха-дзонгПеревал Дочула, монастырь Пунакха-дзонгПеревал Дочула, монастырь Пунакха-дзонгПеревал Дочула, монастырь Пунакха-дзонгПеревал Дочула, монастырь Пунакха-дзонгПеревал Дочула, монастырь Пунакха-дзонг
5 день

Святыни, рисовые поля

После завтрака поднимемся к чортену Хамсум Юллей Намгьял. По пути к нему нас ждёт короткая прогулка по живописным рисовым террасам. А на вершине холма, где расположена святыня, открываются великолепные виды долины.

Затем посетим буддийский монастырь Чими-лакханг, где бездетные пары благословляют на рождение ребёнка. Если требуется, вы можете пройти соответствующий ритуал. После отправимся в Паро, где нас ждёт BBQ-ужин у костра с традиционными бутанскими танцами и песнями.

Святыни, рисовые поляСвятыни, рисовые поляСвятыни, рисовые поляСвятыни, рисовые поляСвятыни, рисовые поляСвятыни, рисовые поляСвятыни, рисовые поляСвятыни, рисовые поляСвятыни, рисовые поляСвятыни, рисовые поля
6 день

Монастырь Гнездо тигрицы, храм Кьичу-лакханг

Сегодня мы посетим одну из самых важных достопримечательностей Бутана — монастырь Такцанг-лакханг, что в переводе означает «гнездо тигрицы». После спуска желающие смогут расслабиться в традиционных бутанских ваннах на горячих камнях.

Вечером заглянем в храм Кьичу-лакханг, входящий в число старейших на Тибете. Также погуляем по Паро.

Монастырь Гнездо тигрицы, храм Кьичу-лакхангМонастырь Гнездо тигрицы, храм Кьичу-лакхангМонастырь Гнездо тигрицы, храм Кьичу-лакхангМонастырь Гнездо тигрицы, храм Кьичу-лакхангМонастырь Гнездо тигрицы, храм Кьичу-лакхангМонастырь Гнездо тигрицы, храм Кьичу-лакхангМонастырь Гнездо тигрицы, храм Кьичу-лакхангМонастырь Гнездо тигрицы, храм Кьичу-лакханг
7 день

Возвращение в Непал

Позавтракаем и на самолёте вернёмся в Катманду. Остаток дня будет свободен.

Возвращение в НепалВозвращение в НепалВозвращение в НепалВозвращение в НепалВозвращение в НепалВозвращение в НепалВозвращение в НепалВозвращение в НепалВозвращение в НепалВозвращение в НепалВозвращение в НепалВозвращение в Непал
8 день

Возвращение домой

После завтрака — освобождение номеров, трансфер к аэропорту. На этом наше путешествие по Непалу и Бутану завершено.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3 490
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в Непале
  • Трёхразовое питание с безалкогольными напитками, пикники в Бутане
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом в Непале
  • Сопровождение русскоговорящим и англоговорящим гидами в Бутане
  • Все входные билеты, ритуалы, встречи и экскурсии по программе
  • Виза в Бутан
  • Налоги
Что не входит в цену
  • Перелёты в Катманду и обратно в ваш город
  • Перелёты Катманду - Тхимпху - Катманду
  • Обеды и ужины в Непале
  • Виза в Непал - $50
  • Медицинская страховка
  • Чаевые
  • Стоимость тура указана для поездки с 27 апреля по 4 мая 2025 года. В период с 30 декабря 2024 года по 6 января 2025 года стоимость тура составляет $3290 за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
Завершение: Аэропорт Катманду, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Катманду

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