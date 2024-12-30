Если треккинги не входят в ваши планы, мы приглашаем вас в экскурсионный тур по «золотому
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести $990 непосредственно организатору. При отказе от участия менее чем за 30 дней до начала тура, выплаченная организатору сумма не возвращается.
Проживание. 2-местное размещение в отелях уровня «комфорт+».
*Фото гостиниц представлены организатором для примера
Питание. В стоимость включены все завтраки, питьевая вода во время переездов, а также 4 обеда и 3 ужина по программе. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельные микроавтобусы и внедорожники. Также включены все внутренние перелёты.
Дети. Возможно участие с детьми старше 3 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Наши треккинги несложные и непродолжительные, основные перемещения по маршруту — на авто.
Виза. Виза в Непал выдаётся при пересечении границы.
Программа тура по дням
Святыни Катманду
Встретим вас у аэропорта Катманду и доставим в отель. После размещения отправимся гулять по городу, где переплелись древние традиции и ритм современного мегаполиса, витают ароматы благовоний и специй.
Сегодня осмотрим буддийскую ступу Боднатх, вблизи неё пообедаем. Вечером послушаем пение пуджи у индуистского храма Пашупатинатх.
Продолжение променада
Продолжим знакомство с непальскими древностями. Погуляем по площади Дурбар в Патане с королевским дворцом, обилием святынь и статуй. Осмотрим старинные здания на площади Дурбар в Катманду.
Посетим крупнейший в городе рынок Тамель и отправимся к храму Сваямбунатх. Территория включает множество религиозных объектов, а чтобы подняться к главной ступе, нужно преодолеть 365 ступеней, по числу дней в году. Осмотрим храм Кумари, в котором живёт маленькая девочка, олицетворяющая земное воплощение богини. У вас будет шанс с ней познакомиться.
Перелёт в Покхару, отдых у озера
Начнём день с перелёта в Покхару (25 минут). После обеда погуляем вдоль берега озера Фева, покатаемся на лодках по водной глади. Совершим 2-часовой треккинг к ступе, а вечер проведём за ужином в аутентичном ресторане.
Деревня Гандрук
Поедем в живописное местечко высоко в горах — деревню Гандрук. Желающие смогут арендовать национальные костюмы местных и поучаствовать в фотосессии. Вечером устроим барбекю и посиделки у костра.
*В этот день включены обед и ужин.
Рассвет в горах, возвращение в Покхару
Встанем пораньше, чтобы встретить рассвет в горах. После завтрака вернёмся в Покхару, остаток дня будет свободен.
*В этот день включён обед.
Перелёт в Бадрапур
На самолёте доберёмся в Бадрапур (перелёт займёт 20 минут). Наш отель расположен посреди джунглей, где не смолкает пение птиц, на территории национального парка «Читван». После размещения погуляем по деревне Тхару, а вечером нам накроют традиционный непальский ужин.
*В этот день включены обед и ужин.
День на природе
Посвятим день непальской фауне. Утром будем кататься на каноэ среди гангских гавиалов (крокодилов). Далее — сафари по джунглям, где можно встретить носорогов, слонов, тигров, оленей. Вечер проведём, сидя у костра и наблюдая танцевальное шоу.
*В этот день включены обед и ужин.
Прогулки по джунглям, возвращение в Катманду
Проснёмся рано, чтобы понаблюдать за птицами — в «Читване» их более 500 видов! После завтрака — трансфер к аэропорту, рейс в Катманду, самостоятельный отдых.
Возвращение домой
После завтрака — освобождение номеров, трансфер к аэропорту. На этом наше путешествие по Непалу завершено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 390
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, питьевая вода
- 4 обеда, 3 ужина
- Трансферы от/до аэропорта
- Трансферы по программе
- Внутренние перелёты
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Разрешение на посещение заповедной зоны
Что не входит в цену
- Перелёты в Катманду и обратно
- Обеды и ужины вне программы
- Виза - $50
- Медицинская страховка
- Чаевые