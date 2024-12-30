Экзотика Непала: калейдоскоп древностей, погружение в культуру и сафари по джунглям

Устроить барбекю у костра, покататься на каноэ среди крокодилов и встретить рассвет в горах
Непал — это удивительная страна в сердце Гималаев, куда обычно приезжают, чтобы пешком исследовать горные маршруты.

Если треккинги не входят в ваши планы, мы приглашаем вас в экскурсионный тур по «золотому
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треугольнику» — Катманду, Покхаре и «Читвану».

В этом путешествии мы собрали целый калейдоскоп архитектурных и религиозных жемчужин и дополнили его активностями, которые позволят глубже погрузиться в древнюю культуру.

Вы послушаете пение пуджи у храма, познакомитесь с маленькой девочкой, олицетворяющей земное воплощение богини Кумари, устроите барбекю и посмотрите танцевальное шоу, сидя у костра.

А также покатаетесь на лодке по озеру и на каноэ среди крокодилов, встретите рассвет в горах и отправитесь в сафари по джунглям, где обитают носороги, слоны, тигры и олени.

Экзотика Непала: калейдоскоп древностей, погружение в культуру и сафари по джунглям
Экзотика Непала: калейдоскоп древностей, погружение в культуру и сафари по джунглям
Экзотика Непала: калейдоскоп древностей, погружение в культуру и сафари по джунглям
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести $990 непосредственно организатору. При отказе от участия менее чем за 30 дней до начала тура, выплаченная организатору сумма не возвращается.

Проживание. 2-местное размещение в отелях уровня «комфорт+».

*Фото гостиниц представлены организатором для примера

Питание. В стоимость включены все завтраки, питьевая вода во время переездов, а также 4 обеда и 3 ужина по программе. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельные микроавтобусы и внедорожники. Также включены все внутренние перелёты.

Дети. Возможно участие с детьми старше 3 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Наши треккинги несложные и непродолжительные, основные перемещения по маршруту — на авто.

Виза. Виза в Непал выдаётся при пересечении границы.

Программа тура по дням

1 день

Святыни Катманду

Встретим вас у аэропорта Катманду и доставим в отель. После размещения отправимся гулять по городу, где переплелись древние традиции и ритм современного мегаполиса, витают ароматы благовоний и специй.

Сегодня осмотрим буддийскую ступу Боднатх, вблизи неё пообедаем. Вечером послушаем пение пуджи у индуистского храма Пашупатинатх.

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2 день

Продолжение променада

Продолжим знакомство с непальскими древностями. Погуляем по площади Дурбар в Патане с королевским дворцом, обилием святынь и статуй. Осмотрим старинные здания на площади Дурбар в Катманду.

Посетим крупнейший в городе рынок Тамель и отправимся к храму Сваямбунатх. Территория включает множество религиозных объектов, а чтобы подняться к главной ступе, нужно преодолеть 365 ступеней, по числу дней в году. Осмотрим храм Кумари, в котором живёт маленькая девочка, олицетворяющая земное воплощение богини. У вас будет шанс с ней познакомиться.

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3 день

Перелёт в Покхару, отдых у озера

Начнём день с перелёта в Покхару (25 минут). После обеда погуляем вдоль берега озера Фева, покатаемся на лодках по водной глади. Совершим 2-часовой треккинг к ступе, а вечер проведём за ужином в аутентичном ресторане.

Перелёт в Покхару, отдых у озераПерелёт в Покхару, отдых у озераПерелёт в Покхару, отдых у озераПерелёт в Покхару, отдых у озераПерелёт в Покхару, отдых у озераПерелёт в Покхару, отдых у озераПерелёт в Покхару, отдых у озераПерелёт в Покхару, отдых у озераПерелёт в Покхару, отдых у озераПерелёт в Покхару, отдых у озераПерелёт в Покхару, отдых у озера
4 день

Деревня Гандрук

Поедем в живописное местечко высоко в горах — деревню Гандрук. Желающие смогут арендовать национальные костюмы местных и поучаствовать в фотосессии. Вечером устроим барбекю и посиделки у костра.

*В этот день включены обед и ужин.

Деревня ГандрукДеревня ГандрукДеревня ГандрукДеревня ГандрукДеревня ГандрукДеревня ГандрукДеревня ГандрукДеревня Гандрук
5 день

Рассвет в горах, возвращение в Покхару

Встанем пораньше, чтобы встретить рассвет в горах. После завтрака вернёмся в Покхару, остаток дня будет свободен.

*В этот день включён обед.

Рассвет в горах, возвращение в ПокхаруРассвет в горах, возвращение в ПокхаруРассвет в горах, возвращение в ПокхаруРассвет в горах, возвращение в ПокхаруРассвет в горах, возвращение в ПокхаруРассвет в горах, возвращение в ПокхаруРассвет в горах, возвращение в ПокхаруРассвет в горах, возвращение в ПокхаруРассвет в горах, возвращение в Покхару
6 день

Перелёт в Бадрапур

На самолёте доберёмся в Бадрапур (перелёт займёт 20 минут). Наш отель расположен посреди джунглей, где не смолкает пение птиц, на территории национального парка «Читван». После размещения погуляем по деревне Тхару, а вечером нам накроют традиционный непальский ужин.

*В этот день включены обед и ужин.

Перелёт в БадрапурПерелёт в БадрапурПерелёт в БадрапурПерелёт в БадрапурПерелёт в БадрапурПерелёт в Бадрапур
7 день

День на природе

Посвятим день непальской фауне. Утром будем кататься на каноэ среди гангских гавиалов (крокодилов). Далее — сафари по джунглям, где можно встретить носорогов, слонов, тигров, оленей. Вечер проведём, сидя у костра и наблюдая танцевальное шоу.

*В этот день включены обед и ужин.

День на природеДень на природеДень на природеДень на природеДень на природеДень на природеДень на природеДень на природеДень на природеДень на природеДень на природеДень на природеДень на природе
8 день

Прогулки по джунглям, возвращение в Катманду

Проснёмся рано, чтобы понаблюдать за птицами — в «Читване» их более 500 видов! После завтрака — трансфер к аэропорту, рейс в Катманду, самостоятельный отдых.

Прогулки по джунглям, возвращение в КатмандуПрогулки по джунглям, возвращение в КатмандуПрогулки по джунглям, возвращение в КатмандуПрогулки по джунглям, возвращение в КатмандуПрогулки по джунглям, возвращение в КатмандуПрогулки по джунглям, возвращение в КатмандуПрогулки по джунглям, возвращение в КатмандуПрогулки по джунглям, возвращение в КатмандуПрогулки по джунглям, возвращение в КатмандуПрогулки по джунглям, возвращение в КатмандуПрогулки по джунглям, возвращение в КатмандуПрогулки по джунглям, возвращение в КатмандуПрогулки по джунглям, возвращение в Катманду
9 день

Возвращение домой

После завтрака — освобождение номеров, трансфер к аэропорту. На этом наше путешествие по Непалу завершено.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 390
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, питьевая вода
  • 4 обеда, 3 ужина
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Трансферы по программе
  • Внутренние перелёты
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Разрешение на посещение заповедной зоны
Что не входит в цену
  • Перелёты в Катманду и обратно
  • Обеды и ужины вне программы
  • Виза - $50
  • Медицинская страховка
  • Чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
Завершение: Аэропорт Катманду, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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