После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести $990 непосредственно организатору. При отказе от участия менее чем за 30 дней до начала тура, выплаченная организатору сумма не возвращается.

Проживание. 2-местное размещение в отелях уровня «комфорт+».

*Фото гостиниц представлены организатором для примера

Питание. В стоимость включены все завтраки, питьевая вода во время переездов, а также 4 обеда и 3 ужина по программе. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельные микроавтобусы и внедорожники. Также включены все внутренние перелёты.

Дети. Возможно участие с детьми старше 3 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Наши треккинги несложные и непродолжительные, основные перемещения по маршруту — на авто.

Виза. Виза в Непал выдаётся при пересечении границы.