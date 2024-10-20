познакомитесь с самобытной культурой местных жителей. Вас ждут головокружительные виды на восьмитысячники, древние монастыри, восхождения и преодоления перевалов. Вам не придётся нести палатки и продукты — мы будем жить и питаться в деревушках по маршруту. Будет и более спокойная часть путешествия: прогуляемся по Покхаре и столице Непала и сможем проверить справедливость строк знаменитой песни: «Нет места лучше и в раю, чем родное Катманду».

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 16 лет.

Требования к участникам: хорошая физическая форма, готовность к пешеходным нагрузкам. Отсутствие хронических заболеваний. Рекомендуем проконсультироваться с врачом в случае проблем с сердцем, сосудами, дыхательной системой.

Нужно быть готовыми к азиатским бытовым условиям, временному отсутствию комфорта. Желателен опыт нахождения на высоте 3500-6100 метров над уровнем моря.

При необходимости можно воспользоваться помощью носильщиков (оплачивается дополнительно, около 200$ за всю программу).

Запрещается употребление алкоголя на маршруте.

Виза получается на месте. Нужны: фото, заполненная анкета и 25$/50$ (за 15 и 30 дней соответственно). Примеры заполнения анкет мы вышлем вам незадолго до путешествия.

Имейте в виду, что долларовые купюры старше 1996 года в Азии не действительныЙ

Для въезда в Непал потребуется один из следующих документов:

1. Сертификат о вакцинации против Covid-19, при этом последняя доза вакцины должна быть введена не менее, чем за 14 дней до отъезда.

2. Невакцинированным путешественникам нужно предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста на Covid-19, сделанного не менее чем за 72 часа до прибытия. Принимаются тесты RT-PCR, True NAAT и Gene Xpert. По прибытии в Непал нужно будет пройти антиген-тест.