Отвезите меня в Гималаи: поход в горах Непала и знакомство с Катманду

Посетить высочайшую горную систему мира, покорить 5-тысячный перевал и пообщаться с жителями
Аннапурна — горный массив в Гималаях. Здесь расположены тибетские храмы, по территории национального парка проходит путь паломников. Мы совершим классический треккинг вокруг Аннапурны. Вы окажетесь в самом сердце Гималаев и
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познакомитесь с самобытной культурой местных жителей.

Вас ждут головокружительные виды на восьмитысячники, древние монастыри, восхождения и преодоления перевалов. Вам не придётся нести палатки и продукты — мы будем жить и питаться в деревушках по маршруту.

Будет и более спокойная часть путешествия: прогуляемся по Покхаре и столице Непала и сможем проверить справедливость строк знаменитой песни: «Нет места лучше и в раю, чем родное Катманду».

Отвезите меня в Гималаи: поход в горах Непала и знакомство с Катманду
Отвезите меня в Гималаи: поход в горах Непала и знакомство с Катманду
Отвезите меня в Гималаи: поход в горах Непала и знакомство с Катманду
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 16 лет.
Требования к участникам: хорошая физическая форма, готовность к пешеходным нагрузкам. Отсутствие хронических заболеваний. Рекомендуем проконсультироваться с врачом в случае проблем с сердцем, сосудами, дыхательной системой.
Нужно быть готовыми к азиатским бытовым условиям, временному отсутствию комфорта. Желателен опыт нахождения на высоте 3500-6100 метров над уровнем моря.
При необходимости можно воспользоваться помощью носильщиков (оплачивается дополнительно, около 200$ за всю программу).
Запрещается употребление алкоголя на маршруте.
Виза получается на месте. Нужны: фото, заполненная анкета и 25$/50$ (за 15 и 30 дней соответственно). Примеры заполнения анкет мы вышлем вам незадолго до путешествия.
Имейте в виду, что долларовые купюры старше 1996 года в Азии не действительныЙ
Для въезда в Непал потребуется один из следующих документов:
1. Сертификат о вакцинации против Covid-19, при этом последняя доза вакцины должна быть введена не менее, чем за 14 дней до отъезда.
2. Невакцинированным путешественникам нужно предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста на Covid-19, сделанного не менее чем за 72 часа до прибытия. Принимаются тесты RT-PCR, True NAAT и Gene Xpert. По прибытии в Непал нужно будет пройти антиген-тест.

Проживание. В Катманду и Покхаре — в гостиницах в 2-местных номерах «стандарт».
Во время трека — в лоджах в многоместных комнатах (от 2 до 6 человек, зависит от высоты и деревушки).

Питание. Готовить мы не будем. В стоимость входят завтраки в гостиницах в Катманду и Покхаре во 2-й и 14-16-й дни. В остальное время завтракать, обедать и ужинать будем в лоджиях и кафе по маршруту (за доплату). Если у вас аллергия на какие-либо продукты, просьба предупредить об этом заранее.

Сложность. 7 баллов из 10.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт, размещение, отдых

Встречаемся и едем в гостиницу в районе Тамель, недалеко от исторического центра. На сегодня не запланировано никаких мероприятий, чтобы вы могли спокойно прилететь и отдохнуть после дороги. Можно самостоятельно погулять по колоритным улочкам Катманду, посмотреть на буддийские ступы и храмы.
При желании заглянем в местные магазинчики, чтобы докупить необходимые для путешествия вещи.

Прилёт, размещение, отдыхПрилёт, размещение, отдыхПрилёт, размещение, отдых
2 день

Переезд до Бесисахар, ночь в Чамче

Сегодня встанем пораньше и после завтрака отправимся в Бесисахар (выезд около 6:00). Переезд займёт около 7 часов. Остановимся там на обед и продолжим движение уже на внедорожниках вверх по горному тракту. Подъём может оказаться непростым, в зависимости от состояния дороги. Но всё окупится завораживающими видами тропических лесов, живописных водопадов и рисовых плантаций.

Приблизительно через 3 часа прибудем в горную деревню Чамче, где остановимся на ночь в уютном лодже (в Непале так называются небольшие гостевые дома в деревушках и в горах, в которых есть всё необходимое для отдыха).

Всего за день в дороге проведём около 10 часов.

Переезд до Бесисахар, ночь в ЧамчеПереезд до Бесисахар, ночь в Чамче
3 день

Треккинг вдоль реки Марсианди, селения Тал и Дхарапани

Позавтракав тибетскими лепёшками и запив их масалой — чаем со смесью индийских специй — выходим в путь. Пройдём по подвесному мосту и далее — через узкий каменистый каньон вдоль реки Марсианди. В селении Тал отдохнём и перекусим, а конечной точкой сегодняшнего маршрута станет деревушка Дхарапани на высоте 1860 метров. По прибытии разместимся в лодже у гостеприимных хозяев и прогуляемся по горному селению: понаблюдаем за неспешной жизнью это небольшого местечка.

Всего за день пройдём пешком ~ 4-5 часов.

Треккинг вдоль реки Марсианди, селения Тал и ДхарапаниТреккинг вдоль реки Марсианди, селения Тал и ДхарапаниТреккинг вдоль реки Марсианди, селения Тал и ДхарапаниТреккинг вдоль реки Марсианди, селения Тал и Дхарапани
4 день

Поход до деревни Чаме, знакомство с тибетскими традициями

Сегодня идём до буддийской деревни Чаме — предстоит ощутимый набор высоты и небольшой спуск. Тропические пейзажи сменятся на высокогорные, будет встречаться всё больше хвойников на скалистых отрогах. Полюбуемся восьмитысячной гималайской вершиной — горой Манаслу (8163 м).

По прибытии отдохнём, вы попробуете местные блюда и узнаете о традициях. При желании продегустируем сыр из молока яка. Ну правда, как же можно упустить такую возможность!

Набор высоты — 900 м, сброс — 400 м, пешком — 15 км (около 6 часов).

Поход до деревни Чаме, знакомство с тибетскими традициямиПоход до деревни Чаме, знакомство с тибетскими традициями
5 день

Треккинг в ущелье, прогулка к монастырю, ночь в деревне Верхний Писанг

В этот день будем идти по извилистому каньону в окружении хвойных рощ, останавливаясь на фото и отдых в тени можжевельников и гималайских кедров. Чистейший горный воздух и невероятный вид Аннапурны II — части одноимённого хребта и шестнадцатой по высоте вершины мира — станут сегодня нашими спутниками.

Преодолев все подъёмы и спуски, на ночь остановимся в селении Верхний Писанг, откуда открывается чарующая панорама. Разместимся в лодже и прогуляемся ещё немного: дойдём до древнего монастыря, и вы узнаете о прошлом этих мест.

Набор высоты — 830 м, сброс — 300 м, пешком — 16 км (около 6 часов).

Треккинг в ущелье, прогулка к монастырю, ночь в деревне Верхний ПисангТреккинг в ущелье, прогулка к монастырю, ночь в деревне Верхний Писанг
6 день

Долина реки, обед в Навале, ночь в деревне Брага

После завтрака отправимся в путь по северному берегу реки Марсианди. На обед остановимся в древнем городище Навал, где время словно замерло. А далее наша цель — небольшая деревенька Брага — переночуем здесь в лодже.

Набор высоты — 560 м, сброс — 100 м, пешком — 19 км (около 7 часов).

Долина реки, обед в Навале, ночь в деревне БрагаДолина реки, обед в Навале, ночь в деревне БрагаДолина реки, обед в Навале, ночь в деревне Брага
7 день

Монастырь в Браге, поход до пещеры Миларепы, Мананг

Утром прогуляемся до местного буддийского монастыря, а затем совершим акклиматизационный треккинг до пещеры Миларепы (4050 м), где великий тибетский философ Миларепа провел много лет своей жизни в 11-м веке.
Вернёмся на уже привычную высоту, пообедаем и дойдём до селения Мананг, где останемся на ночь.

Набор высоты — 900 м, сброс — 700 м, ночёвка на высоте 3540 м. Пеший переход – 13 км (около 5 часов).

Монастырь в Браге, поход до пещеры Миларепы, МанангМонастырь в Браге, поход до пещеры Миларепы, МанангМонастырь в Браге, поход до пещеры Миларепы, Мананг
8 день

Треккинг до деревни Як Кхарка

Плавно набирая высоту, поднимаемся всё выше и выше. Местность снова меняется: зелени вокруг уже почти нет — только камни и снежный покров. Конечный пункт на этот день — деревня Як Кхарка.

Набор высоты — 500 м, максимальная высота — 4150 м, ночёвка на высоте 4018 м. Пешком ~ 5 часов.

Треккинг до деревни Як КхаркаТреккинг до деревни Як Кхарка
9 день

Поход до деревни Торонг Феди, акклиматизационный треккинг

Сегодня сначала будем идти по живописному ущелью в окружении отвесных скал. Доберёмся до деревни Торонг Феди — места нашей ночёвки — а оттуда совершим несложный акклиматизационный треккинг (4900 м). На ночлег вернёмся назад, в уже знакомое нам селение.

Переход — 10 км, набор высоты — 400 м, максимальная высота — 4900 м.

Поход до деревни Торонг Феди, акклиматизационный треккингПоход до деревни Торонг Феди, акклиматизационный треккинг
10 день

Переход в «Хай Кемп», подъём на горный пик

Утром пройдём по вчерашнему акклиматизационному маршруту (в «Хай Кемп»). Расстояния небольшие, но набор высоты существенный. Утеплимся и не торопясь взберёмся на ближайший пятитысячник. Заночуем здесь в лодже.

Набор высоты — 450 м, максимальная высота — 5000 м, ночёвка на высоте 4900 м. Пешком — 1,5 часа.

Переход в «Хай Кемп», подъём на горный пикПереход в «Хай Кемп», подъём на горный пик
11 день

Подъём на перевал Торонг Ла

И вот настал день главного пункта нашего маршрута — идём покорять перевал Торонг Ла (5416 м)! Это самый непростой участок всего путешествия. Мы поднимемся на 550 метров, а затем спустимся на 1700 метров. Но, после преодоления вы сможете ощутить гордость от того, что вы смогли.
Ночь проведём в Муктинатхе, в легендарном гостевом доме «Боб Марли», где вы отдохнёте и насладитесь благами цивилизации и местной кухней.

Набор высоты — 550 м, сброс — 1700 м, ночёвка на высоте 3700 м. Пеший переход — 15 км, около 8-9 часов.

Подъём на перевал Торонг ЛаПодъём на перевал Торонг ЛаПодъём на перевал Торонг Ла
12 день

Храмовый комплекс Муктинатх, город-крепость Кагбени

Встанем рано и уже на рассвете отправимся в одно из самых сакральных для почитателей индуизма мест в Непале — храмовый комплекс Муктинатх у подножия перевала Торонг Ла. Сюда устремляются сотни странников со всего мира. Поднимемся по каменным ступеням, побродим по старинным галереям храма Вишну, подойдём к 108 священным источникам.

Затем направимся в город-крепость Кагбени. Вместе с жилыми домами вы увидите развалины и хорошо сохранившиеся стены, защищавшие древнее тибетское поселение от врагов, полюбуетесь зелёными террасами, расположенными в плодородной части сухой, почти безжизненной долины. На ночь остановимся в лодже.
Набор высоты — 0 м, сброс высоты — 850 м. Пеший переход — 7 км, около 5 часов.

Храмовый комплекс Муктинатх, город-крепость КагбениХрамовый комплекс Муктинатх, город-крепость КагбениХрамовый комплекс Муктинатх, город-крепость Кагбени
13 день

Переезд в Покхару, свободное время

После завтрака на внедорожниках едем в Покхару, второй по популярности город Непала. После размещения в отеле прогуляемся по курортному району Лэйк Сайд, пестрящему магазинчиками, и набережной озера Фева.

Пообедаем в ресторане — рекомендуем попробовать свежайшую рыбу. При желании можно покататься на лодке по озеру, купить сувениры, посетить музыкальный фестиваль или побаловать себя сеансом массажа. А ещё здесь водятся ушастые гималайские ежи — если повезёт, сможем их увидеть и сфотографировать.

За день проедем на авто 140 км.

Переезд в Покхару, свободное времяПереезд в Покхару, свободное время
14 день

Перелёт в Катманду

Утром ещё немного погуляем по гостеприимной Покхаре. Затем соберём вещи и поедем в аэропорт, чтобы улететь в Катманду.

Перелёт в КатмандуПерелёт в КатмандуПерелёт в Катманду
15 день

Знакомство со столицей Непала

Утром побываем у крупнейшей в стране буддийской ступы Боднатх. После пройдёмся по жилым улочкам и вместе с сотнями других паломников посетим крупный храмовый комплекс Пашупатинатх на берегах священной реки Багмати. Индуисты стекаются сюда за благословением Шивы, на торжественные и погребальные церемонии. Зайдём в храмы в доступной для туристов части святыни, при желании понаблюдаем за ритуальными кострами с противоположного берега.

Поднимаемся на «обезьяний холм», откуда открывается живописный вид на город. Увидим монастыри и посмотрим на ступу Сваямбунатх, ещё одно место силы. Отсюда дойдём до королевской площади Дурбар, где попробуем разглядеть богиню Кумари, стоящую на дворцовом балконе. После возвращения в отель — заключительный ужин.

Знакомство со столицей НепалаЗнакомство со столицей Непала
16 день

Отъезд

Выселение из гостиницы, самостоятельный переезд в аэропорт.

ОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 590
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа инструктора
  • Встреча в аэропорту в 1-й день
  • Все переезды по маршруту на микроавтобусах и джипах
  • Внутренний перелёт Покхара - Катманду
  • Проживание
  • Завтраки в гостиницах во 2-й, 14-16-й дни
  • Входные билеты на все экскурсионные объекты
  • Оформление всех необходимых разрешений на вход в район Аннапурны
  • Помощь и консультации во время подготовки к путешествию
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Катманду и обратно
  • Трансфер в аэропорт в заключительный день
  • Питание, кроме завтраков по программе - около 300 $ за весь тур
  • Непальская виза (делается на месте) - 50 $
  • Медицинская страховка - 30-40 $
  • Помощь носильщика (шерпа) ~ 18 $/день
  • Чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: Катманду, аэропорт, на выходе из зоны прилёта. Удобное время прилёта - до обеда, в этом случае у вас будет больше времени на прогулку по Катманду
Завершение: Катманду, гостиница, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Катманду

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