Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 16 лет.
Требования к участникам: хорошая физическая форма, готовность к пешеходным нагрузкам. Отсутствие хронических заболеваний. Рекомендуем проконсультироваться с врачом в случае проблем с сердцем, сосудами, дыхательной системой.
Нужно быть готовыми к азиатским бытовым условиям, временному отсутствию комфорта. Желателен опыт нахождения на высоте 3500-6100 метров над уровнем моря.
При необходимости можно воспользоваться помощью носильщиков (оплачивается дополнительно, около 200$ за всю программу).
Запрещается употребление алкоголя на маршруте.
Виза получается на месте. Нужны: фото, заполненная анкета и 25$/50$ (за 15 и 30 дней соответственно). Примеры заполнения анкет мы вышлем вам незадолго до путешествия.
Имейте в виду, что долларовые купюры старше 1996 года в Азии не действительныЙ
Для въезда в Непал потребуется один из следующих документов:
1. Сертификат о вакцинации против Covid-19, при этом последняя доза вакцины должна быть введена не менее, чем за 14 дней до отъезда.
2. Невакцинированным путешественникам нужно предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста на Covid-19, сделанного не менее чем за 72 часа до прибытия. Принимаются тесты RT-PCR, True NAAT и Gene Xpert. По прибытии в Непал нужно будет пройти антиген-тест.
Проживание. В Катманду и Покхаре — в гостиницах в 2-местных номерах «стандарт».
Во время трека — в лоджах в многоместных комнатах (от 2 до 6 человек, зависит от высоты и деревушки).
Питание. Готовить мы не будем. В стоимость входят завтраки в гостиницах в Катманду и Покхаре во 2-й и 14-16-й дни. В остальное время завтракать, обедать и ужинать будем в лоджиях и кафе по маршруту (за доплату). Если у вас аллергия на какие-либо продукты, просьба предупредить об этом заранее.
Сложность. 7 баллов из 10.
Программа тура по дням
Прилёт, размещение, отдых
Встречаемся и едем в гостиницу в районе Тамель, недалеко от исторического центра. На сегодня не запланировано никаких мероприятий, чтобы вы могли спокойно прилететь и отдохнуть после дороги. Можно самостоятельно погулять по колоритным улочкам Катманду, посмотреть на буддийские ступы и храмы.
При желании заглянем в местные магазинчики, чтобы докупить необходимые для путешествия вещи.
Переезд до Бесисахар, ночь в Чамче
Сегодня встанем пораньше и после завтрака отправимся в Бесисахар (выезд около 6:00). Переезд займёт около 7 часов. Остановимся там на обед и продолжим движение уже на внедорожниках вверх по горному тракту. Подъём может оказаться непростым, в зависимости от состояния дороги. Но всё окупится завораживающими видами тропических лесов, живописных водопадов и рисовых плантаций.
Приблизительно через 3 часа прибудем в горную деревню Чамче, где остановимся на ночь в уютном лодже (в Непале так называются небольшие гостевые дома в деревушках и в горах, в которых есть всё необходимое для отдыха).
Всего за день в дороге проведём около 10 часов.
Треккинг вдоль реки Марсианди, селения Тал и Дхарапани
Позавтракав тибетскими лепёшками и запив их масалой — чаем со смесью индийских специй — выходим в путь. Пройдём по подвесному мосту и далее — через узкий каменистый каньон вдоль реки Марсианди. В селении Тал отдохнём и перекусим, а конечной точкой сегодняшнего маршрута станет деревушка Дхарапани на высоте 1860 метров. По прибытии разместимся в лодже у гостеприимных хозяев и прогуляемся по горному селению: понаблюдаем за неспешной жизнью это небольшого местечка.
Всего за день пройдём пешком ~ 4-5 часов.
Поход до деревни Чаме, знакомство с тибетскими традициями
Сегодня идём до буддийской деревни Чаме — предстоит ощутимый набор высоты и небольшой спуск. Тропические пейзажи сменятся на высокогорные, будет встречаться всё больше хвойников на скалистых отрогах. Полюбуемся восьмитысячной гималайской вершиной — горой Манаслу (8163 м).
По прибытии отдохнём, вы попробуете местные блюда и узнаете о традициях. При желании продегустируем сыр из молока яка. Ну правда, как же можно упустить такую возможность!
Набор высоты — 900 м, сброс — 400 м, пешком — 15 км (около 6 часов).
Треккинг в ущелье, прогулка к монастырю, ночь в деревне Верхний Писанг
В этот день будем идти по извилистому каньону в окружении хвойных рощ, останавливаясь на фото и отдых в тени можжевельников и гималайских кедров. Чистейший горный воздух и невероятный вид Аннапурны II — части одноимённого хребта и шестнадцатой по высоте вершины мира — станут сегодня нашими спутниками.
Преодолев все подъёмы и спуски, на ночь остановимся в селении Верхний Писанг, откуда открывается чарующая панорама. Разместимся в лодже и прогуляемся ещё немного: дойдём до древнего монастыря, и вы узнаете о прошлом этих мест.
Набор высоты — 830 м, сброс — 300 м, пешком — 16 км (около 6 часов).
Долина реки, обед в Навале, ночь в деревне Брага
После завтрака отправимся в путь по северному берегу реки Марсианди. На обед остановимся в древнем городище Навал, где время словно замерло. А далее наша цель — небольшая деревенька Брага — переночуем здесь в лодже.
Набор высоты — 560 м, сброс — 100 м, пешком — 19 км (около 7 часов).
Монастырь в Браге, поход до пещеры Миларепы, Мананг
Утром прогуляемся до местного буддийского монастыря, а затем совершим акклиматизационный треккинг до пещеры Миларепы (4050 м), где великий тибетский философ Миларепа провел много лет своей жизни в 11-м веке.
Вернёмся на уже привычную высоту, пообедаем и дойдём до селения Мананг, где останемся на ночь.
Набор высоты — 900 м, сброс — 700 м, ночёвка на высоте 3540 м. Пеший переход – 13 км (около 5 часов).
Треккинг до деревни Як Кхарка
Плавно набирая высоту, поднимаемся всё выше и выше. Местность снова меняется: зелени вокруг уже почти нет — только камни и снежный покров. Конечный пункт на этот день — деревня Як Кхарка.
Набор высоты — 500 м, максимальная высота — 4150 м, ночёвка на высоте 4018 м. Пешком ~ 5 часов.
Поход до деревни Торонг Феди, акклиматизационный треккинг
Сегодня сначала будем идти по живописному ущелью в окружении отвесных скал. Доберёмся до деревни Торонг Феди — места нашей ночёвки — а оттуда совершим несложный акклиматизационный треккинг (4900 м). На ночлег вернёмся назад, в уже знакомое нам селение.
Переход — 10 км, набор высоты — 400 м, максимальная высота — 4900 м.
Переход в «Хай Кемп», подъём на горный пик
Утром пройдём по вчерашнему акклиматизационному маршруту (в «Хай Кемп»). Расстояния небольшие, но набор высоты существенный. Утеплимся и не торопясь взберёмся на ближайший пятитысячник. Заночуем здесь в лодже.
Набор высоты — 450 м, максимальная высота — 5000 м, ночёвка на высоте 4900 м. Пешком — 1,5 часа.
Подъём на перевал Торонг Ла
И вот настал день главного пункта нашего маршрута — идём покорять перевал Торонг Ла (5416 м)! Это самый непростой участок всего путешествия. Мы поднимемся на 550 метров, а затем спустимся на 1700 метров. Но, после преодоления вы сможете ощутить гордость от того, что вы смогли.
Ночь проведём в Муктинатхе, в легендарном гостевом доме «Боб Марли», где вы отдохнёте и насладитесь благами цивилизации и местной кухней.
Набор высоты — 550 м, сброс — 1700 м, ночёвка на высоте 3700 м. Пеший переход — 15 км, около 8-9 часов.
Храмовый комплекс Муктинатх, город-крепость Кагбени
Встанем рано и уже на рассвете отправимся в одно из самых сакральных для почитателей индуизма мест в Непале — храмовый комплекс Муктинатх у подножия перевала Торонг Ла. Сюда устремляются сотни странников со всего мира. Поднимемся по каменным ступеням, побродим по старинным галереям храма Вишну, подойдём к 108 священным источникам.
Затем направимся в город-крепость Кагбени. Вместе с жилыми домами вы увидите развалины и хорошо сохранившиеся стены, защищавшие древнее тибетское поселение от врагов, полюбуетесь зелёными террасами, расположенными в плодородной части сухой, почти безжизненной долины. На ночь остановимся в лодже.
Набор высоты — 0 м, сброс высоты — 850 м. Пеший переход — 7 км, около 5 часов.
Переезд в Покхару, свободное время
После завтрака на внедорожниках едем в Покхару, второй по популярности город Непала. После размещения в отеле прогуляемся по курортному району Лэйк Сайд, пестрящему магазинчиками, и набережной озера Фева.
Пообедаем в ресторане — рекомендуем попробовать свежайшую рыбу. При желании можно покататься на лодке по озеру, купить сувениры, посетить музыкальный фестиваль или побаловать себя сеансом массажа. А ещё здесь водятся ушастые гималайские ежи — если повезёт, сможем их увидеть и сфотографировать.
За день проедем на авто 140 км.
Перелёт в Катманду
Утром ещё немного погуляем по гостеприимной Покхаре. Затем соберём вещи и поедем в аэропорт, чтобы улететь в Катманду.
Знакомство со столицей Непала
Утром побываем у крупнейшей в стране буддийской ступы Боднатх. После пройдёмся по жилым улочкам и вместе с сотнями других паломников посетим крупный храмовый комплекс Пашупатинатх на берегах священной реки Багмати. Индуисты стекаются сюда за благословением Шивы, на торжественные и погребальные церемонии. Зайдём в храмы в доступной для туристов части святыни, при желании понаблюдаем за ритуальными кострами с противоположного берега.
Поднимаемся на «обезьяний холм», откуда открывается живописный вид на город. Увидим монастыри и посмотрим на ступу Сваямбунатх, ещё одно место силы. Отсюда дойдём до королевской площади Дурбар, где попробуем разглядеть богиню Кумари, стоящую на дворцовом балконе. После возвращения в отель — заключительный ужин.
Отъезд
Выселение из гостиницы, самостоятельный переезд в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 590
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа инструктора
- Встреча в аэропорту в 1-й день
- Все переезды по маршруту на микроавтобусах и джипах
- Внутренний перелёт Покхара - Катманду
- Проживание
- Завтраки в гостиницах во 2-й, 14-16-й дни
- Входные билеты на все экскурсионные объекты
- Оформление всех необходимых разрешений на вход в район Аннапурны
- Помощь и консультации во время подготовки к путешествию
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Катманду и обратно
- Трансфер в аэропорт в заключительный день
- Питание, кроме завтраков по программе - около 300 $ за весь тур
- Непальская виза (делается на месте) - 50 $
- Медицинская страховка - 30-40 $
- Помощь носильщика (шерпа) ~ 18 $/день
- Чаевые