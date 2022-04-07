Брюгге и Гент

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Брюгге и Гент
Брюгге и Гент
Брюгге и Гент
Брюгге и Гент
Брюгге и Гент
Брюгге и Гент

Что вас ожидает 🤩

  • Брюгге
  • Гент
  • Cобор Святого Бавона
  • Бегинаж
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Гордый город на Шельде Гент (Gent) - это уникальный архитектурный ансамбль, в центре которого Cобор Святого Бавона (16 век) с изысканными росписями и витражами. Именно в нём хранится знаменитый шедевр Жана Ван Эйка «Поклонение агнцу».

А еще Гент славится своей веселой студенческой жизнью, обилием пабов, отличными музеями и уютной атмосферой средневекового городка. С моста Св. Михаила открывается панорама города: за Домом свободных Корабельщиков возвышается Дом счетчиков зерна, тут же Хлебные ряды со своеобразными фасадами. Бегинаж и Замок графов Фландрских переносит Вас в глубокое средневековье.

Брюгге – настоящий венец путешествия в Бельгию. Город, сохранивший уникальную атмосферу старины – величественный образец градостроительства эпохи средневековья. Именно здесь находились самые крупные торговые дома всей Европы. Здесь жили самые успешные фламандские примитивисты Ян ван Эйк, Ханс Мемлинг.

Выбирая индивидуальную экскурсию, вы получите рассказ в виде живой беседы, диалога только с вами. Вы можете задержаться у любого интересующего Вас объекта экскурсии, поменять маршрут.

Программа

Рыночную площадь, Здание Таможни, Ратушу, Собор Святой Крови Христовой и музей изящных искусств, озеро Любви.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты в платные объекты посещения
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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