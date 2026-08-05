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знали. Анна открыла нам город и его окрестности заново — многогранно, вкусно, глубоко и невероятно душевно. Это был не просто тур, а настоящее путешествие в сердце голландской жизни.



Вкус Голландии: Волендам и Эдам.

Поездка в Волендам стала гастрономическим откровением. Мы пробовали свежайшего местного угря и голландских креветок — тех самых, чей нежный, чуть сладковатый вкус не забудешь. А в Эдаме нас ждала сырная феерия: ароматные головки, история их создания и, конечно, дегустация. Но дело не только в еде. Анна вплетала в прогулку живые рассказы о традициях, укладе и характере местных жителей так, что старинные улочки оживали. Мы говорили обо всём: от истории до современных привычек голландцев, от архитектуры до секретов рыбного промысла — и каждая тема была увлекательной.



Пикник на каналах и другой Амстердам.

Амстердам с воды — это отдельная магия. Анна устроила нам уютный пикник прямо на лодочке: лёгкие закуски, напитки и бесконечная красота проплывающих мимо фасадов. Именно в эти минуты приходит ощущение абсолютного счастья и единения с городом. Благодаря ей мы увидели совершенно разный Амстердам — парадный и потаённый, туристический и тот, где живут настоящие амстердамцы. Хотя мы уже были здесь раньше, теперь наш опыт стал неизмеримо шире и богаче.



Отдельное спасибо за сына-подростка, которого в его возрасте вообще мало чем можно заинтересовать. Анна нашла к нему подход с первых минут: никакого менторства, только искренний интерес и живые детали, которые зацепили даже его. Он слушал, пробовал, задавал вопросы, а после поездки признался, что было «реально круто». Для нас это дорогого стоит.



Я всегда ищу тех, кто не просто работает, а горит своим делом — и Анна как раз тот самый случай. Она большая умничка, с которой бесконечно приятно общаться и которую хочется рекомендовать всем друзьям.



Анна, спасибо за то, что влюбили нас в Голландию (упс Нидерланды:) заново!