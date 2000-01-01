Все экскурсии в Амстердаме
117 экскурсий в Амстердаме, 2294 отзыва, скидки до 50%, цены от €15 до €500. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Амстердаме много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Нидерландах как можно лучше
скидка15%
€30€26 за человека
3 часа
Знакомьтесь, Амстердам!
Самое интересное о голландской столице на насыщенной обзорной экскурсии
За три часа увлекательной пешеходной прогулки мы «живым» языком расскажем, как строился и развивался Амстердам, проведем по его главным достопримечательностям и «выдадим» все секретные пароли и явки местного жителя. Вы узнаете, как из крошечной рыбацкой деревушки вырос красавец-город, обладающий невероятной притягательностью. А еще попробуете чудесную голландскую селедку, равной которой нет в мире!
скидка15%
€115€98 за экскурсию
2.5 часа
Фотопрогулка по Амстердаму
Увидеть знаковые и необычные места, услышать историю города и получить на память красочные снимки
Я покажу классические достопримечательности и тайные уголки Амстердама и расскажу самые интересные факты о городе и менталитете местных жителей. А еще запечатлею вас на фоне традиционной нидерландской архитектуры и живописных городских каналов!
скидка45%
€80€44 за экскурсию
2.5 часа
И это все — Амстердам!
Знаковые и секретные места нидерландской столицы на нескучной обзорной экскурсии
Вы узнаете, как маленькое поселение, вечно жившее под угрозой наводнения, превратилось в один из самых богатых, могущественных и красивых городов Европы. Погуляете вдоль каналов, заглянете в тайные дворики «хофье» и удивитесь, насколько Амстердам не такой, каким кажется с первого взгляда.
Ежедневная экскурсия по Амстердаму
Настоящий дух города, знаковые места и увлекательная современная жизнь
Пеший тур — это лучший вариант для знакомства с небольшим Амстердамом. Наша цель — познакомить вас с настоящим духом города, увлечь его современной жизнью, сориентировать на местности и рассказать самые интересные истории.
Главное в Амстердаме за 2 часа
Прогуляться вдоль каналов, посетить площадь Дам, увидеть тайную церковь и пройти по улочкам Йордана
Эта экскурсия — концентрация из наиболее интересных мест и историй, яркое и веселое погружение в атмосферу Амстердама. За пару часов вы увидите как известные достопримечательности, так спрятанные вдали от туристических троп: сердце города — площадь Дам, его артерию — реку Амстел, и сотни вен и капилляров — водные каналы. Вы узнаете о тысячах сортов сыра и знаменитой селедке, услышите трагическую историю тюльпана и поймете, как Амстердам достиг такого величия.
Еврейский Амстердам с посещением музея Анны Франк
Познакомиться с жизнью еврейской общины на улицах Йоденбюрта и побывать в том самом «Убежище»
Еврейский квартал Амстердама — это сага о диалоге двух наций, двух культур. Мы попробуем отыскать в Йоденбюрте тот самый перекресток, где еврейское подружилось с голландским, поговорим о традициях и быте местных, знаменитых жителях и о событиях, происходивших здесь. А в музее Анны Франк вспомним страшные страницы мировой истории.
Амстердам пешком и на кораблике!
Пройти по интереснейшим местам в городе, поплавать по уютным каналам и узнать о жизни амстердамцев
Амстердам — истинная столица свободы и романтики. Здесь вас ждёт единственный в мире плавучий цветочный рынок, легендарные каналы, причудливая архитектура, кривые улочки и потайные дворы. Вы увидите всё, чем славится Амстердам, а мы познакомим вас со столицей Нидерландов просто, понятно и с юмором!
Амстердам с нуля
Прогуляться по следам «Орла и решки» и услышать невероятные истории города
Давайте вместе покорим Амстердам за пару часов? Вы пройдете по местам, впечатлившим ведущих «Орла и решки», развеете туристические мифы и попробуете лучшую голландскую селедку. А главное, убедитесь, что Амстердам — не только столица Красных фонарей и легальных наркотиков, но и по-настоящему уютный город, который влюбляет в себя с первых минут.
скидка10%
От
€153€138 за экскурсию
3 часа
Амстердам — первое знакомство
Все самые важные достопримечательности исторического центра на увлекательной обзорной экскурсии
Приглашаю прогуляться по удивительной столице королевства Нидерландов и познакомиться с ее обычаями и традициями. Я расскажу интересные факты из истории и современной жизни города и покажу «визитные карточки» Амстердама: площадь Дам, Квартал красных фонарей, Тощий мост, Китайский и Еврейский кварталы и многое другое. А еще вы попробуете знаменитые голландские вафли и несколько сортов сыра. После вкусной и познавательной экскурсии Амстердам навсегда останется в ваших сердцах!
скидка15%
€31€27 за человека
3 часа
Первый день в Амстердаме!
Групповая экскурсия по самым красивым местам города
Амстердам — это, конечно, не только кофешопы и Квартал красных фонарей. Амстердам — это ветер в Вестердоках и запах джина над Иорданом, это дух моря и колокольный звон, растекающийся под низким небом, церквушка Иисуса на чердаке и магазинчики с винилом и с экзотическими музыкальными инструментами, это сквоты и нежно оберегаемые граффити, это пиво под саксофон и румынские не знающие нот баянисты. Именно таким мы покажем вам Амстердам.
Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама!
Все слагаемые города и дегустация 20 сортов отменного сыра
Рецепт европейского города: узкие улочки, опрятные старинные постройки, мощёные площади с ярмарками и щепотка колорита. В Амстердаме это каналы и мосты, сыр, свободные нравы и, конечно, домики с открыток. Вы будете лавировать по улицам, коллекционируя достопримечательности и истории. А ещё полакомитесь голландским сыром и научитесь разбираться в его сортах.
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
История, архитектура, дизайн, искусство, традиционная еда, традиции и менталитет голландцев
Я приглашаю вас на прогулку по Амстердаму, который знают и любят его жители. Конечно, мы не сможем обойти стороной королевский дворец, Биржу и другие важные достопримечательности. Но главное — мы увидим места, которые амстердамцы оберегают от посторонних глаз, где сосредоточены душа и очарование этого волшебного города.
скидка20%
€130€104 за экскурсию
2 часа
Вечерний Амстердам
Дружеская прогулка по знаковым и тайным местам города в волшебном свете фонарей
После захода солнца Амстердам особенно прекрасен: зажигаются огни, подсвечиваются каналы и мосты, в воздухе появляется пьянящее чувство свободы. Вы погуляете по колоритному Китайскому кварталу, вспомните средневековых ведьм на старинной площади, заглянете в уютное кафе и полюбите голландскую столицу еще больше!
скидка20%
€130€104 за экскурсию
2 часа
С Амстердамом на «ты»
Посетить знаковые и секретные места города и раскрыть менталитет его жителей на дружеской экскурсии
Амстердам — город противоречий. Для одних это лучшее место для жизни, для других — грабительские налоги, для третьих — столица свободы и самовыражения. Я помогу раскрыть разные грани этого прекрасного города, покажу его главные достопримечательности и тайные уголки и поделюсь особенностями местных традиций и менталитета.
скидка10%
€138€125 за экскурсию
2 часа
Альтернативный Амстердам
Открыть реальность и мифы квартала красных фонарей
Амстердам — это стойкий ряд ассоциаций: наркотики, проституция, велосипеды, каналы. Или в другом порядке. Вы, конечно, заглянете в знаменитые музеи, но в этом городе-бунтаре влечет туда, где зажигательная музыка, неоновые огни баров, запах марихуаны и веселье до утра. Приготовьтесь узнать квартал красных фонарей в этом увлекательном и безопасном путешествии!
скидка10%
€138€125 за экскурсию
2 часа
Кофешоп-тур в Амстердаме
Открыть «запретные» грани города и попробовать пирожки с секретом на познавательной прогулке
Знак конопли — неотъемлемый символ Нидерландов наравне с тюльпанами и башмаками-кломпами. Тысячи путешественников приезжают в Амстердам, чтобы навестить местные кофешопы, и мы с удовольствием откроем для вас эту часть городской культуры. Вас ждет весёлое и безопасное путешествие по заповедным местам в компании опытных и знающих проводников.
Запретный Амстердам. Свой человек
Нестандартная прогулка по самым-самым местам Города Грехов со знатоком местной жизни
Это самый уникальный тур в мире! Можем вас смело заверить, больше нигде вы не охватите так много запретных аспектов нашей жизни, окутанных тайнами и слухами, как в Амстердаме в компании «Своего человека». Вы можете довериться нашему опыту. Мы с удовольствием поможем разобраться в этом захватывающем и необычном мире новичку. Гулять много не придется, все объекты располагаются практически в одном квартале.
скидка20%
€145€116 за экскурсию
3 часа
Амстердам — велосипедная столица Европы
Почувствовать себя местным жителем на увлекательной велопрогулке по живописным уголкам города
Велосипеды давно стали для нидерландцев неотъемлемой частью жизни. Они ездят на них с ранних лет до глубокой старости. Вы прокатитесь вдоль прекрасных каналов и реки Амстел, заглянете в скрытые дворики, купите по пути селедку в одном из рыбных лотков и раскроете голландскую столицу изнутри!
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