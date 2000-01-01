Еврейский Амстердам с посещением музея Анны Франк

Познакомиться с жизнью еврейской общины на улицах Йоденбюрта и побывать в том самом «Убежище»

Еврейский квартал Амстердама — это сага о диалоге двух наций, двух культур. Мы попробуем отыскать в Йоденбюрте тот самый перекресток, где еврейское подружилось с голландским, поговорим о традициях и быте местных, знаменитых жителях и о событиях, происходивших здесь. А в музее Анны Франк вспомним страшные страницы мировой истории.