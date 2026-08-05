Индивидуальная
до 4 чел.
С Амстердамом на «ты»
Познакомьтесь с Амстердамом как никогда близко: от знаменитых достопримечательностей до тайных уголков
Начало: На мосту, напротив Центрального вокзала (Damrak br...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
Погрузитесь в атмосферу Амстердама, катаясь на велосипеде по его живописным улицам и каналам, наслаждаясь красотой и историей
Начало: площадь Dam Square
Сегодня в 09:00
Завтра в 17:00
от €245 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Амстердам. Город, где свобода - это искусство
Авторская экскурсия-беседа о независимости, культуре, творчестве, этике и гармонии в Нидерландах
Начало: У площади Дам
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €153
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по каналам Амстердама
Насладитесь уникальной атмосферой Амстердама, путешествуя по его знаменитым каналам. Узнайте историю города и его жителей, открывая для себя новые горизонты
Начало: В центре города
Сегодня в 10:00
Завтра в 17:00
от €245 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Маленькая Голландия: Эдам и Волендам
«Кукольные» домики, сельская жизнь, свежайшая селедка и знаменитый сыр
Начало: Amsterdam Central
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €250 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Амстердамом каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: Возле Центрального Вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Первые шаги в Амстердаме
Расставаться не хотелось. Так интересно! Ну просто чудо!
Начало: На Amsterdam Central Station
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Заансе-Сханс - живая история Нидерландов
Откройте для себя Заансе-Сханс: ветряные мельницы, сыроварни и традиционные кломпы. Уникальная возможность окунуться в атмосферу 19 века
Начало: Amsterdam Centraal Station
Сегодня в 09:00
10 авг в 13:30
от €250 за всё до 5 чел.
-
10%
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Амстердаму
Увидеть знаковые и необычные места, услышать историю города и получить на память красочные снимки
Начало: На вокзальной площади (Stationplein)
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от €176
€195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Познакомиться с Винсентом: экскурсия в музей Ван Гога в Амстердаме
Крупнейшая экспозиция картин художника и увлекательные факты из его жизни
Начало: Музей Ван Гога
11 авг в 12:00
15 авг в 14:00
от €245 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Диалоги о Ван Гоге
Знакомство с жизнью и творчеством художника в музее Ван Гога
Начало: У входа в музей
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
от €265 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Фотопрогулка по романтичному Амстердаму
Отправиться на фотоохоту по красивым местам, чтобы сохранить их на снимках и в своём сердце
Начало: У Королевского дворца на площади Дам
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Амстердам: инструкция по применению
Добавили интересные истории о городе в свою копилку воспоминаний!
Начало: В районе центрального вокзала
10 авг в 18:00
11 авг в 12:30
от €167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Получить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведом
Откройте мир голландской живописи XVII века в уникальной экскурсии с экспертом. История и искусство оживут перед вами
Начало: Внутри здания музея
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €265 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Окно в Амстердам
Познайте Амстердам с новой стороны: тайны Квартала красных фонарей, история танцующих домов и многое другое
Начало: У Центрального вокзала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €188 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
Приглашаем на увлекательную велосипедную прогулку по окрестностям Амстердама. Откройте для себя средневековый замок, исторические деревни и великолепные пейзажи
Начало: У метро Gein
13 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от €85 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Только с воды, с Амстердамом на «ты»
Водная прогулка по каналам Амстердама на капитанском шлюпе с комфортом и увлекательными рассказами
Начало: У NEMO
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €310 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
История голландского сыра и легенды средневекового города с кукольными домиками и разводными мостами
Начало: У Центрального вокзала Амстердама (Amsterdam Centr...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Попробовать Амстердам на вкус
Сыры и панкейки, харинг и киббелинг, батат-фри и биттербален - оценить любимые блюда нидерландцев
Начало: На Amsterdam Central Station
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Нетуристический Амстердам
Погрузитесь в атмосферу настоящего Амстердама, посетив его скрытые жемчужины и исторические места вдали от туристических троп
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €99 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
Приглашаем на уникальное путешествие по Волендаму и Эдаму, где вы откроете для себя искусство сыроварения и рыболовства
Начало: В месте вашего проживания в черте Амстердама
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
от €350 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
Разобраться в противоречивой личности художника и понять его парадоксальные работы
Начало: В музее Ван Гога
Расписание: в среду и субботу в 15:00
15 авг в 15:00
22 авг в 15:00
€107 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Старый Амстердам и прогулка на кораблике
Что скрывают старейшие районы города: китайский, еврейский и Ластаж
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в мой Амстердам
Встреча с Амстердамом, полная тепла и личных историй, ждет вас в увлекательной прогулке с гидом
Начало: Центральная площадь Дам
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от €260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по фотогеничному Амстердаму
Раскройте неизведанные аспекты Амстердама и его красоты в индивидуальной фото-прогулке по историческим местам
Начало: в районе Центрального вокзала
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
Познакомьтесь с уникальным наследием Амстердама и историей еврейского квартала в увлекательной прогулке
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €265 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: от исторических районов до вкуса традиционных голландских сыров. Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: Amsterdam center station
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €320 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономический велотур по Амстердаму
Посетите самые интересные уголки Амстердама на велосипеде! Узнайте больше о культуре города, наслаждаясь местной кухней и достопримечательностями
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €500 за всё до 4 чел.
Аудиогид
Аудиогид по Амстердаму
Познакомиться с городом самостоятельно - легко, увлекательно и без спешки
Начало: У центрального вокзала Амстердама (Amsterdam Centr...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама, исследуя его скрытые уголки и исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €400 за всё до 4 чел.
В Амстердаме безумно много достопримечательностей, но прежде всего он известен своей живописной системой каналов и мостов, велосипедами и баржами, множеством художественных музеев мирового уровня, полями тюльпанов в полном цвету, а также провокационным районом красных фонарей
Есть так много способов увидеть Амстердам, но если вы действительно хотите узнать, что заставляет город двигаться, то экскурсия — отличный способ узнать город. Чтобы облегчить вам поиски, мы собрали все самые лучшие экскурсии в нашем каталоге, где вы можете почитать отзывы и выбрать понравившуюся
Последние отзывы на экскурсии
А
Рекомедую, очень интерессно. Бремя пролетело незаметно
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Д
Хотим выразить благодарность Александре за экскурсию в музее Ван Гога. Получили ярчайшее впечатление, которое останется с нами надолго
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Д
Эдам и Волендам — это живая история старой Голландии, где время будто остановилось. Узкие улочки, красивые домики и, конечно, знаменитый сыр и вкуснейшая селедка! Экскурсия подарила ярчайшее впечатление: было так увлекательно рассказано, что мы прониклись каждой деталью. Спасибо гиду Марине!
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Т
Винсент ван Гог, Анна и мы чудесно провели время вместе. Интересная информация, множество эмоций и истинное удовольствие! Искренняя благодарность Анне за наше общение! Рекомендуем!
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А
Анна — гид, влюбляющая в Нидерланды.
До встречи с Анной мы уже бывали в Амстердаме, но, как оказалось, совсем его не
До встречи с Анной мы уже бывали в Амстердаме, но, как оказалось, совсем его не
+1
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E
Замечательный тур. Наш гид очень подробно рассказала про Амстердам и показала город.
Прекрасно продуманный маршрут в доступном темпе для людей любого возраста.
Большое спасибо.
Прекрасно продуманный маршрут в доступном темпе для людей любого возраста.
Большое спасибо.
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Хорошая обзорная экскурсия
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T
Огромное спасибо Евгению за экскурсию. Очень легко, непринужденно и расслабленно. Этот город подразумевает именно этот стиль. Прекрасный гид и человек. Искренне всем рекомендуем.
+1
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Павел супер гид-фотограф. До него был на двух экскурсиях, и есть с кем сравнить. он просто топовый, благодаря ему полюбил
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очень интересная экскурсия! спасибо!
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Всего 2637 отзывов в Амстердаме
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Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму
Самые популярные экскурсии в Амстердаме
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в августе 2026
Сейчас в Амстердаме можно забронировать 152 экскурсии от 12 до 2300 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 2637 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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