🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 16 отзывов Старый Амстердам: Исторические бары, узкие дома и прогулка на кораблике Погрузитесь в атмосферу средневекового Амстердама, насладитесь живописными видами с кораблика и откройте для себя истории старинных кварталов Начало: По договоренности от € 260 за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 27 отзывов Истории Амстердама: путешествие от Больших каналов до Йордаана Приглашаем вас на уникальное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Площадь Дам (Dam) от € 280 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 23 отзыва Индивидуальная экскурсия в Rijksmuseum: Секреты голландских мастеров Откройте мир голландской живописи XVII века в уникальной экскурсии с экспертом. История и искусство оживут перед вами Начало: Внутри здания музея € 250 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 отзывов В гостях у Винсента: эксклюзивная экскурсия в музей Ван Гога Погрузитесь в мир Винсента Ван Гога, узнайте его историю и вдохновитесь произведениями великого художника Начало: Музей Ван Гога от € 174 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов И это все - Амстердам: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Амстердама, прогуляйтесь вдоль живописных каналов и откройте для себя удивительные достопримечательности этого города Начало: Площадь центрального вокзала € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Харлем для своих: путешествие по скрытым жемчужинам Амстердама Погрузитесь в атмосферу Харлема, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждет встреча с историей, культурой и неповторимым колоритом Начало: В Харлеме по договорённости от € 260 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 116 отзывов Первые шаги в Амстердаме: эксклюзивное путешествие по столице Ваш личный гид по Амстердаму: от площади Дам до самых высоких качелей Европы. Незабываемые впечатления гарантированы Начало: На Amsterdam Central Station € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 31 отзыв Уютные пабы Амстердама: эксклюзивная дегустация пива Исследуйте лучшие пабы Амстердама и насладитесь вкусом настоящего голландского и бельгийского пива Начало: Около Amsterdam Central station от € 160 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 22 отзыва Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев» На прогулке по Амстердаму вы увидите старые улочки и узнаете о жизни горожан в 17 веке. Погрузитесь в творчество Рембрандта и малых голландцев Начало: По договоренности от € 260 за всё до 10 чел.

10% скидка Индивидуальная 2 часа 61 отзыв Увлекательное путешествие по каналам Амстердама: история и современность Амстердам с воды - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны. Погружение в историю, культуру и быт столицы Нидерландов Начало: В центре города 214 € 193 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 92 отзыва Амстердам с нуля: индивидуальная экскурсия по главным местам города Покорите Амстердам за пару часов! Пройдите по местам, впечатлившим ведущих «Орла и решки», и попробуйте лучшую голландскую селедку Начало: Центральный вокзал Амстердама 157 € 134 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Экскурсия по Амстердаму: история, культура и дегустация сыров Погрузитесь в атмосферу Амстердама: от исторических районов до вкуса традиционных голландских сыров. Уникальный опыт, который запомнится надолго Начало: Amsterdam center station € 185 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 2.5 часа 39 отзывов Фотопрогулка по Амстердаму: живописные виды и скрытые уголки Запечатлите свои впечатления от Амстердама на профессиональные фотографии во время индивидуальной прогулки по городу Начало: На вокзальной площади (Stationplein) 185 € 158 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов «Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города Чувствуете этот едва уловимый аромат на улицах Амстердама? Запретный плод в городе-карнавале доступен практически на каждом шагу Начало: На площади Рембрандта € 160 за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде 10% скидка Индивидуальная 3 часа 65 отзывов Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа Погрузитесь в атмосферу Амстердама, катаясь на велосипеде по его живописным улицам и каналам, наслаждаясь красотой и историей Начало: площадь Dam Square от 214 € 193 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 2 часа 253 отзыва Амстердам - первое знакомство: история, культура, дегустации Приглашаем на увлекательную прогулку по Амстердаму, где вы познакомитесь с его историей, увидите знаковые места и отведаете местные деликатесы Начало: На площади Дам (Dam Square) или Центральный вокзал от 181 € 154 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2 часа 30 отзывов Амстердам: секреты и советы для путешественников Познакомьтесь с Амстердамом через его знаковые места и скрытые уголки, узнайте городские истории и получите полезные советы для путешествия Начало: В районе центрального вокзала от 192 € 154 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3.5 часа 53 отзыва Заансе-Сханс - путешествие в сердце Нидерландов: ветряные мельницы и сыр Гауда Вас ждет незабываемое путешествие в Заансе-Сханс, где живут традиции и история Нидерландов. Откройте мир ветряных мельниц и вкуснейшего сыра Начало: Amsterdam Centraal Station от 250 € 225 за всё до 7 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 4 часа 23 отзыва Велосипедная экскурсия: Мюйдерслот и живописные деревни Амстердама Приглашаем на увлекательную велосипедную прогулку по окрестностям Амстердама. Откройте для себя средневековый замок, исторические деревни и великолепные пейзажи Начало: У метро Gein € 67 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Гастрономическое путешествие по Амстердаму: от сыра до шоколада Загляните в удивительный мир амстердамской кухни: от эксклюзивных сыров до аутентичных блюд и напитков Начало: На Amsterdam Central Station € 240 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Экскурсия в Амстердаме: глубокое погружение в мир Ван Гога Исследуйте жизнь и творчество Ван Гога в Амстердаме, открывая неизведанные грани его гения Начало: У входа в музей € 250 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 30 отзывов Необычные истории Старого города Амстердама: путешествие в прошлое Погрузитесь в атмосферу средневекового Амстердама, где каждый уголок хранит свою уникальную историю Начало: Вокзал Centraal Station от € 220 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Эксклюзивный тур по Rijksmuseum с экспертом искусства Исследуйте шедевры Рембрандта и сокровища голландского искусства в компании знающего искусствоведа € 180 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 30 отзывов Экскурсия Тайна Подсолнухов в музее Ван Гога, Амстердам Посетите Музей Ван Гога в Амстердаме и узнайте, почему его картины так привлекают всех. Прогулка по Музейной площади и увлекательные истории о художнике Начало: Внутри музея € 180 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 20 отзывов Главное в Амстердаме за 2 часа: история, культура, приключения Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама: от площади Дам до уютного Йордана, истории, культура и живописные каналы ждут вас Начало: Площадь Центрального Вокзала от € 150 за всё до 5 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 7 часов 15 отзывов Велопрогулка по окрестностям Амстердама: старинные дома, фермы, природа Начните свое путешествие с вокзала Амстердама, переправьтесь на пароме и исследуйте старинные дома, фермы и живописные пейзажи Начало: по договоренности от € 460 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 🚲 На велосипеде Индивидуальная 4.5 часа 63 отзыва Зансе-Сханс и Заандам: погружение в голландскую культуру Погрузитесь в атмосферу настоящей Голландии: ветряные мельницы, деревянные кломпы и традиционные сыры ждут вас Начало: По договоренности от € 420 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 157 отзывов Амстердам для своих: путешествие по скрытым жемчужинам города Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама, исследуя его скрытые уголки и исторические сокровища в компании опытного гида Начало: По договоренности от € 260 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 71 отзыв Маленькая Голландия: Эдам и Волендам Посетите Эдам и Волендам, где вас ждут старинные улочки, сырная ярмарка и дегустация голландских деликатесов. Уникальная атмосфера и незабываемые впечатления Начало: Amsterdam Central € 250 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Добро пожаловать в мой Амстердам: экскурсия с личным гидом Встреча с Амстердамом, полная тепла и личных историй, ждет вас в увлекательной прогулке с гидом Начало: Центральная площадь Дам € 225 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Ваш персональный шопинг-гид в уникальном Амстердаме Ищете идеальный шопинг в Амстердаме? Ваш личный гид подберет магазины и товары, отвечающие именно вашим предпочтениям € 250 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 1 час 13 отзывов Только с воды, с Амстердамом на «ты» Водная прогулка по каналам Амстердама на капитанском шлюпе с комфортом и увлекательными рассказами € 257 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 2 отзыва По Амстердаму играючи: прогулка-квест Почувствовать себя исследователем, самостоятельно открывая достопримечательности города Начало: На вокзале в Амстердаме € 200 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Амстердам изнутри: индивидуальная экскурсия по необычным местам Прогулка по Амстердаму, где вы узнаете необычные факты, попробуете голландский сыр и абсент, посетите квартал Красных фонарей и купите черные тюльпаны от € 390 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Необычные музеи Амстердама: гурманско-музейная прогулка Приглашаем на уникальную прогулку по необычным музеям Амстердама, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и удовольствия € 225 за всё до 5 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 6 часов 15 отзывов Гастрономический велотур по Амстердаму Посетите самые интересные уголки Амстердама на велосипеде! Узнайте больше о культуре города, наслаждаясь местной кухней и достопримечательностями от € 500 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 2 часа 66 отзывов Индивидуальная экскурсия С Амстердамом на «ты»: глубокое погружение в город Познакомьтесь с Амстердамом как никогда близко: от знаменитых достопримечательностей до тайных уголков Начало: На мосту, напротив Центрального вокзала (Damrak br... 172 € 129 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Амстердам глазами амстердамцев: индивидуальный маршрут Исследуйте настоящий Амстердам в компании знающего гида, который раскроет секреты города, неизвестные широкой публике Начало: Amsterdam Centraal € 170 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 2 отзыва Уникальная беговая экскурсия по живописному Амстердаму Присоединяйтесь к утренней или вечерней пробежке по Амстердаму, чтобы увидеть город под новым углом и почувствовать себя настоящим амстердамцем от € 100 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен Узнайте тайны голландских кварталов, старинные легенды и познакомьтесь с жизнью Нидерландов прошлых столетий. Ожидают парусники, мельницы и каналы Начало: по договоренности от € 520 за всё до 12 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Дружеская велопрогулка по атмосферным местам Амстердама Забудьте о туристических автобусах и прокатитесь по Амстердаму на велосипеде, ощутив дух свободы и приключений Начало: На Центральном вокзале € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Хорн: путешествие по следам моряков и купцов из Амстердама Загадочный Хорн ждет вас: узнайте, как местные жители изменили ход истории и что скрывают старинные улицы € 220 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Амстердам сквозь века: путешествие по каналам, площадям и дворикам Погрузитесь в историю Амстердама, исследуя его средневековые дворики, каналы и величественные здания. Узнайте о жизни города сегодня Начало: Museumplein Музейная площадь € 195 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Злачный Амстердам: история, культура и ночная жизнь Погрузитесь в атмосферу самого знаменитого района Амстердама, где история и современность переплетаются Начало: Красный Квартал € 250 за всё до 6 чел.