Экскурсии по Амстердаму на машине с гидом

Найдено 8 экскурсий в категории «На машине» в Амстердаме на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
13 отзывов
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Отправьтесь в путешествие по Заансе Сханс и Волендаму, где вас ждут мельницы, деревянные кломпы и вкуснейшие блюда из угря
Начало: В районе железнодорожного вокзала
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
200 за человека
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
🚗 На машине
Мини-группа
6.5 часов
14 отзывов
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
Увидеть и узнать главное о городе и окунуться в море цветов самой весенней выставки
Начало: У гостиницы Ибис, Amsterdam Centre
Расписание: ежедневно в 07:15 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:15
200 за человека
Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Сырный Эдам и рыбацкий Волендам из Амстердама
Забудьте о суете города и отправьтесь в путешествие по историческим городкам Эдам и Волендам, где вас ждут удивительные открытия
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
380 за всё до 8 чел.
Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Волендам и Эдам: путешествие по миру сыров и рыбацких традиций
Приглашаем на уникальное путешествие по Волендаму и Эдаму, где вы откроете для себя искусство сыроварения и рыболовства
Начало: В месте вашего проживания в черте Амстердама
1 авг в 11:00
2 авг в 11:00
290 за всё до 6 чел.
Тур на машине из Амстердама в сказочный Гитхорн
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Тур на машине из Амстердама в уникальный Гитхорн: сказка рядом
Представьте место, где нет дорог, только вода, лодки и сказочные домики. Гитхорн ждет вас, чтобы показать свою необычную красоту и уют
Начало: Ваша локация
Расписание: 10.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
550 за всё до 4 чел.
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
2 отзыва
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
Из Амстердама - в голландскую «маленькую Венецию», сохранившую атмосферу старины и фермерского быта
Начало: у Hotel ibis Amsterdam Centre
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
250 за человека
Поездка со знатоком в парк тюльпанов Кёкенхоф
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Поездка со знатоком в парк тюльпанов Кёкенхоф
Побывать в сердце голландской весны, пройти по цветущим аллеям и узнать «тюльпанную историю» страны
Начало: В центре Амстердама
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 300 за всё до 6 чел.
Музейный тур по Северной Голландии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Музейный тур по Северной Голландии
Раскрыть тайны мельниц Заансе-Сханса, а также секреты производства сыров и деревянных башмаков
Начало: Из вашей гостиницы или аэропорта
1 авг в 11:00
2 авг в 11:30
290 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    29 марта 2024
    Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
    Отличная экскурсия! Интересная, насыщенная и познавательная! Олег прекрасный гид и приятный собеседник! Спасибо ему большое! Мы остались очень довольны!!
  • А
    Александр
    7 января 2024
    Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
    Олег замечательный гид! Рекомендуем всем! Вы посетите потрясающие локации и узнаете Нидерланды изнутри
  • Ю
    Юлия
    16 ноября 2023
    Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
    Олег очень приятный, внимательный, доброжелательный, позитивный человек! Время с ним пролетело незаметно, интересно и познавательно! Красивейшие виды! Все очень понравилось,
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    и хотелось бы еще раз сказать спасибо за такое внимательное отношение к нам, так как поездка на мельницы не входила в данную экскурсию, но Олег отвез нас по нашей просьбе и они произвели на нас неизгладимое впечатление! я бы хотела повторить эту поездку, потрясающее место! я не могла и подумать что работа и устройство мельниц настолько нас с мужем впечатлит! Я очень довольна своим выбором экскурсии!

  • М
    Максим
    6 ноября 2023
    Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
    Елена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочке Мие (4 года). Загородная поездка возглавила наш рейтинг впечатлений об Амстердаме. Спасибо!
    Елена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочке
  • O
    Olga
    22 сентября 2023
    Тур на машине из Амстердама в сказочный Гитхорн
    Места действительно сказочные)
  • Е
    Елена
    25 августа 2023
    Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
    Спасибо Елене за приятную и познавательную прогулку по двум прекрасным городишкам.
  • Ю
    Юлия
    21 августа 2023
    Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
    Прекрасная экскурсия в Заансе Сханс, Эдам и Волендам! Наталья, спасибо Вам за исполнение всех наших пожеланий, за ваше время и внимание! Юлия.
  • Е
    Елена
    24 июля 2023
    Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
    Добрый день! Моя занятость по приезду с отдыха не позволила мне оставить отзыв сразу, но не написать о своих впечатлениях
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    от этой экскурсии и от нашего гида Натальи я не могу. Эта экскурсия - это день пребывания в каком-то маленьком мире, неземном, полным загадок, красивейших видов и истории! Истории, в которые тебя буквально погружает Наталья, настолько захватывающие и яркие, что порой тебе кажется, что видишь, как древние голландцы осушают болота и осваивают новые земли, как они ловят рыбу в Волендаме, как варят сыр в Эдаме, как они получают масло в мельнице Заансе Сханс, как по уже не существующим водным каналам ходят торговые и рыболовецкие суда! Я впечатлена этой экскурсией! Спасибо Наталье, что посоветовала нам дополнительно посетить маленький, как будто кукольный городок сыра Эдам! Экскурсия однодневная, но она не то что не утомительная, хотелось, чтобы она не заканчивалась, столько интересного было увидено, услышано, пощупано, попробовано! Наталья, спасибо Вам огромнейшее за этот день, за Вашу любовь к Голландии, частичку которой Вы подарили нам! Я очень рекомендую и гида, и эту экскурсию! Просто незабываемые впечатления!

  • Е
    Елена
    2 мая 2023
    Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
    Елена замечательный гид. Все очень организовано, экскурсия очень познавательная.
  • А
    Ася
    16 апреля 2023
    Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
    Спасибо большое Елене за увлекательную поездку!

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
  2. Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
  3. Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
  4. Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
  5. Тур на машине из Амстердама в сказочный Гитхорн
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "На машине" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 200 до 550. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год на машине, 41 ⭐ отзыв, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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