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от этой экскурсии и от нашего гида Натальи я не могу. Эта экскурсия - это день пребывания в каком-то маленьком мире, неземном, полным загадок, красивейших видов и истории! Истории, в которые тебя буквально погружает Наталья, настолько захватывающие и яркие, что порой тебе кажется, что видишь, как древние голландцы осушают болота и осваивают новые земли, как они ловят рыбу в Волендаме, как варят сыр в Эдаме, как они получают масло в мельнице Заансе Сханс, как по уже не существующим водным каналам ходят торговые и рыболовецкие суда! Я впечатлена этой экскурсией! Спасибо Наталье, что посоветовала нам дополнительно посетить маленький, как будто кукольный городок сыра Эдам! Экскурсия однодневная, но она не то что не утомительная, хотелось, чтобы она не заканчивалась, столько интересного было увидено, услышано, пощупано, попробовано! Наталья, спасибо Вам огромнейшее за этот день, за Вашу любовь к Голландии, частичку которой Вы подарили нам! Я очень рекомендую и гида, и эту экскурсию! Просто незабываемые впечатления!