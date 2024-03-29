1 чел.
По популярности
Мини-группа
5 часов
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Отправьтесь в путешествие по Заансе Сханс и Волендаму, где вас ждут мельницы, деревянные кломпы и вкуснейшие блюда из угря
Начало: В районе железнодорожного вокзала
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€200 за человека
Мини-группа
6.5 часов
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
Увидеть и узнать главное о городе и окунуться в море цветов самой весенней выставки
Начало: У гостиницы Ибис, Amsterdam Centre
Расписание: ежедневно в 07:15 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:15
€200 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная экскурсия: Сырный Эдам и рыбацкий Волендам из Амстердама
Забудьте о суете города и отправьтесь в путешествие по историческим городкам Эдам и Волендам, где вас ждут удивительные открытия
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€380 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Волендам и Эдам: путешествие по миру сыров и рыбацких традиций
Приглашаем на уникальное путешествие по Волендаму и Эдаму, где вы откроете для себя искусство сыроварения и рыболовства
Начало: В месте вашего проживания в черте Амстердама
1 авг в 11:00
2 авг в 11:00
€290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тур на машине из Амстердама в уникальный Гитхорн: сказка рядом
Представьте место, где нет дорог, только вода, лодки и сказочные домики. Гитхорн ждет вас, чтобы показать свою необычную красоту и уют
Начало: Ваша локация
Расписание: 10.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€550 за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
Из Амстердама - в голландскую «маленькую Венецию», сохранившую атмосферу старины и фермерского быта
Начало: у Hotel ibis Amsterdam Centre
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€250 за человека
Индивидуальная
4 часа
Поездка со знатоком в парк тюльпанов Кёкенхоф
Побывать в сердце голландской весны, пройти по цветущим аллеям и узнать «тюльпанную историю» страны
Начало: В центре Амстердама
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Музейный тур по Северной Голландии
Раскрыть тайны мельниц Заансе-Сханса, а также секреты производства сыров и деревянных башмаков
Начало: Из вашей гостиницы или аэропорта
1 авг в 11:00
2 авг в 11:30
€290 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр29 марта 2024Отличная экскурсия! Интересная, насыщенная и познавательная! Олег прекрасный гид и приятный собеседник! Спасибо ему большое! Мы остались очень довольны!!
- ААлександр7 января 2024Олег замечательный гид! Рекомендуем всем! Вы посетите потрясающие локации и узнаете Нидерланды изнутри
- ЮЮлия16 ноября 2023Олег очень приятный, внимательный, доброжелательный, позитивный человек! Время с ним пролетело незаметно, интересно и познавательно! Красивейшие виды! Все очень понравилось,
- ММаксим6 ноября 2023Елена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочке Мие (4 года). Загородная поездка возглавила наш рейтинг впечатлений об Амстердаме. Спасибо!
- OOlga22 сентября 2023Места действительно сказочные)
- ЕЕлена25 августа 2023Спасибо Елене за приятную и познавательную прогулку по двум прекрасным городишкам.
- ЮЮлия21 августа 2023Прекрасная экскурсия в Заансе Сханс, Эдам и Волендам! Наталья, спасибо Вам за исполнение всех наших пожеланий, за ваше время и внимание! Юлия.
- ЕЕлена24 июля 2023Добрый день! Моя занятость по приезду с отдыха не позволила мне оставить отзыв сразу, но не написать о своих впечатлениях
- ЕЕлена2 мая 2023Елена замечательный гид. Все очень организовано, экскурсия очень познавательная.
- ААся16 апреля 2023Спасибо большое Елене за увлекательную поездку!
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «На машине»
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